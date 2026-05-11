Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

The Grayzone am Golf von Hormus

Niemand ist vorbereitet: 2026 wird das System auf Reset gestellt! | Ernst Wolff

Trumps Geheimdienstteam befindet sich wegen des Iran in einer regelrechten Meuterei (Redacted News)

„Europa ist schwach geworden“ Wie geht es weiter? // Scott Ritter

Stanislav Krapivnik: NATO gegen Russland – Der nächste große Schritt Richtung Atomkrieg

Dr. Daniele Ganser: Die UNO und der illegale Angriff auf den Iran

Prof. DDr. Haditsch: Sachliche Informationen zum Hanta-Virus

RUSSISCHES PARLAMENT stimmt für KÜNDIGUNG des 2+4 Vertrag! – BRD zerfällt wegen PISTORIUS!

Ernst Wolff | Iran Krieg vorbei? | Was im Hintergrund abläuft!

12 Tote Wissenschaftler – Was wird hier vertuscht?

Gezieltes Töten mithilfe von Smartphone-Daten im Gaza-Krieg: KI wertet aus | www.kla.tv/41126

Tacheles # 204

Militärskandale und US-Truppen in Deutschland | Verschwundene Gelder und Abzug von Truppen

Chinas Humanoide Roboter: „DAS rollt jetzt wirklich auf uns zu!” (Prof. Alexander König)

Der künstliche Gott | Tariq Hübsch, Ullrich Mies und Alexander Paprotny im MANOVA-Gespräch

Kayvan Soufi-Siavash & Marc Friedrich über das kollektive Erwachen