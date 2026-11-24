Im Gespräch mit Moderator Judge Andrew Napolitano äussert Larry Johnson die Einschätzung, dass mehrere Angriffe auf russische Ziele, die der Ukraine zugeschrieben würden, tatsächlich von einzelnen NATO-Staaten ausgingen. Er warnt vor einer weiteren militärischen Eskalation. Ausserdem spricht er über die Beziehungen zwischen China, Russland und den USA, die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia sowie die Spannungen um den US-Blockadeversuch gegenüber Iran.

Nvidia und die Spannungen mit China

Johnson bezeichnete die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef als möglicherweise ermutigendes Zeichen für eine Entspannung im Verhältnis zu China. Die gegen Huang gerichteten Vorwürfe und das Vorgehen gegen ihn seien seiner Ansicht nach Teil einer Geheimdienstoperation gewesen. Er kritisierte, dass Nvidia Chips nach China verkaufen wolle, während China diese nicht kaufen wolle, und deutete dies als Ausdruck des tiefen Misstrauens zwischen den beiden Ländern. China habe erkannt, dass es sich nicht auf eine Partnerschaft mit den USA verlassen könne, sagte Johnson.

Die Feindseligkeit gegenüber Russland und China in den politischen und wirtschaftlichen Kreisen der USA sei miteinander verbunden. Johnson vertrat die Auffassung, das Vorgehen gegen Russland sei ein Zwischenschritt gewesen, um anschliessend gegen China vorzugehen. Huang könne ein Zeichen dafür sein, dass eine Eskalation mit China noch abgewendet werden könne. Zugleich sagte Johnson, auch die Demokraten wollten die Konfrontation fortsetzen.

Napolitano verwies auf eine Einschätzung des zuvor in der Sendung aufgetretenen Alistair Crooke, wonach der Konflikt um Huang ein Versuch von Marco Rubio und China-Hardlinern in US-Behörden gewesen sei, Präsident Donald Trump zu schwächen. Napolitano erwähnte zudem einen Abschnitt eines Gesetzesentwurfs zur nationalen Verteidigung, der noch nicht verabschiedet sei. Johnson selbst sagte, die Rückkehr Huangs habe möglicherweise dazu beigetragen, Vertrauen in den Markt wiederherzustellen.

Johnson führte den starken Rückgang an den US-Märkten am Freitag als möglichen Auslöser für die Kehrtwende des Nvidia-Verwaltungsrats an. Der Wert des Dow Jones sei von knapp 53’000 auf 48’000 Punkte gefallen, sagte er, was einem Verlust von etwa acht Prozent entspreche. Insgesamt seien 2,5 Billionen Dollar an Börsenwert verloren gegangen. Auch Kupferpreise seien stark gefallen; Silber habe nachgegeben, nachdem die Preise zuvor wegen erwarteter Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur gestiegen seien. Johnson bezeichnete den Vorgang als Rettungsversuch und sagte, die aktuelle Blase sei grösser als jene vor dem Immobiliencrash von 2008.

China stellt sich laut Johnson demonstrativ an Russlands Seite

Zur Begegnung von Xi Jinping, Wladimir Putin und Trump in China sagte Johnson, die öffentliche Darstellung habe sich zu stark auf Bilder konzentriert. Xi habe Putin bei ihrem Treffen als «meinen lieben Freund» bezeichnet und die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen zwischen China und Russland hervorgehoben. Trump habe Xi dagegen während seines Besuchs nicht als Freund bezeichnet, so Johnson.

Xi habe Trump aufgefordert, die Zölle abzubauen und die Handelsbeziehungen nicht auf Bestrafung zu gründen. Bei Taiwan müsse Trump sich ebenfalls zurückhalten, sagte Johnson. Der wichtigste Effekt des Treffens sei aus seiner Sicht gewesen, dass Xi Putin international wieder stärker aufgewertet habe: Putin sei als eine der drei Grossmächte sichtbar am Tisch gesessen. Bilder, die Putin abseits an einem separaten Kindertisch gezeigt hätten, seien laut Johnson gefälscht gewesen.

Johnson deutete das Treffen als gemeinsames Signal von Xi und Putin an Trump: Die beiden Länder seien geeint; die USA könnten mit ihnen zusammenarbeiten oder sich beiden entgegenstellen. Napolitano fragte, ob Trump angesichts der Begegnung geschwächt oder gedemütigt worden sei. Johnson antwortete, Trump sei dabei eher irrelevant gewesen.

Angriffe auf russische Ziele und mögliche Vergeltung

Johnson widersprach der Bezeichnung der jüngsten Angriffe als ukrainische Operationen. Der Drohnenangriff auf ein Schiff in der Ostsee sei nach seiner Einschätzung nicht von der Ukraine ausgeführt worden. Hätte die Drohne von dort gestartet, hätte sie über Belarus und die baltischen Staaten fliegen müssen; Johnson hielt das für unwahrscheinlich. Stattdessen vermutete er einen Start aus Estland oder von einem Schiff in der Ostsee. Die Ukraine werde für solche Angriffe verantwortlich gemacht, obwohl dahinter NATO-Mitgliedstaaten stünden, sagte er.

Auch der Drohnenangriff auf Kaliningrad, der innerhalb von 24 Stunden erfolgt sei, ordnete Johnson einzelnen NATO-Staaten zu. In den vergangenen 36 Stunden sei zudem ein unbemanntes Wasserfahrzeug in Bengasi in den Hafen gefahren und habe eine russische Korvette getroffen. Das Kriegsschiff sei gesunken. Ausserdem sei vor der Küste ein Frachtschiff angegriffen worden. Die Ukraine habe in diesen Gebieten keine Stützpunkte, sagte Johnson; Grossbritannien, Italien und Frankreich seien dort hingegen präsent. Er betonte, dies sei nicht notwendigerweise eine koordinierte NATO-Politik, sondern das Vorgehen einzelner Mitgliedstaaten.

Auf die Frage nach möglichen Toten oder Verletzten sagte Johnson, dazu gebe es keine Informationen. Er wäre jedoch überrascht, wenn der Angriff auf die Korvette keine Opfer gefordert hätte. Eine Korvette sei kein riesiges Schiff, verfüge aber über offensive Fähigkeiten. Russland könne dafür kritisiert werden, dass das Schiff im Hafen nicht geschützt gewesen sei; es habe sich allerdings in einem ausländischen Hafen befunden, wo man sich möglicherweise sicher gefühlt habe.

Johnson bezeichnete die Angriffe als Eskalation und sagte, einige europäische NATO-Staaten wollten einen Krieg. Russland werde darauf wahrscheinlich nicht nur mit Worten oder Sanktionen, sondern militärisch reagieren. Eine polnische Initiative für ein dringendes NATO-Treffen erwähnte er ebenfalls. Polen würde nach Johnsons Einschätzung gern Artikel 5 des Bündnisvertrags aktivieren. Europäische Staaten hätten sich seiner Ansicht nach eingeredet, sie könnten einen Krieg gegen Russland gewinnen.

Iran, Tanker und US-Präsenz am Golf

Zu Meldungen über mehrere iranische Öltanker, die eine US-Blockade durchbrechen sollten, sagte Johnson, ein Teil der ersten Berichte sei erfunden oder Propaganda gewesen. Als Beispiel nannte er ein Schiff namens Line Breaker, dem nach der Meldung Öl für Nigeria zugeschrieben worden sei. Das habe für ihn keinen Sinn ergeben.

Johnson sagte, Iran werde die US-Blockade direkt herausfordern und deren Ende erzwingen wollen. Die USA könnten sich zurückziehen oder den Konflikt zu einem umfassenden Krieg eskalieren lassen. Iran werde im Fall einer Eskalation seine Drohung wahr machen und die verbliebene US-Präsenz im Nahen Osten zerstören, behauptete Johnson.

Als Hinweis auf die fortdauernde Zusammenarbeit einiger Golfstaaten mit den USA verwies er auf den Abschuss mehrerer MQ-1- und MQ-9-Drohnen durch Iran. Aus deren Reichweite folgerte Johnson, dass sie wahrscheinlich von Standorten in Bahrain oder Kuwait gestartet worden seien. Die MQ-9 Reaper habe eine maximale Reichweite von rund 800 Seemeilen, die MQ-1 von 400 Seemeilen. Einige Golfstaaten kooperierten weiterhin aktiv mit den USA und würden deshalb angegriffen, sagte er. Kurz vor der Sendung seien zudem vier weitere Tanker angegriffen worden, von denen zwei unter dem Schutz der USA gestanden hätten. Iran demonstriere damit, dass keine weiteren Tanker passieren sollten.

Johnson erwartet eine Fortsetzung der Konfrontation

Napolitano fragte, ob ein von den Demokraten kontrollierter Kongress gegenüber der Ukraine wahrscheinlich noch härter auftreten würde als die Republikaner. Johnson verwies auf das Lied «Won’t Get Fooled Again» von The Who und dessen Schlusszeile «Meet the new boss, same as the old boss». Die Demokraten hätten aus seiner Sicht nichts gelernt und sprächen davon, die Konflikte mit Iran und Russland zu verschärfen.

Zu Beginn der Sendung hatte Napolitano einen Ausschnitt gezeigt, in dem Trump zu seiner Beziehung zu Putin befragt wurde. Trump sagte darin, er habe eine sehr gute Beziehung zu Putin und zu Xi; das sei gut und mache die USA sicher. Johnson entgegnete, Trumps persönliche Gefühle gegenüber Putin seien nicht entscheidend. CIA und Verteidigungsministerium setzten seiner Darstellung nach Trumps Kurs entgegen und unterstützten Angriffe auf Russland. Er nannte dabei die Angriffe auf die Kertsch-Brücke und ein russisches Militärschiff im Hafen von Bengasi. Johnson beschrieb die Lage als faktischen Weltkrieg und warnte, Russland werde irgendwann militärisch zurückschlagen.