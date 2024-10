Ein perfekter Sturm der Desinformation in den USA, aber die Wahrheit springt ins Auge

Eine angemessene politische Aktion der amerikanischen Bürger gegen ihr korruptes System wäre eine willkommene Oktoberüberraschung und ein perfekter Sturm.

Das extreme Wetter, das den Südosten der USA verwüstet, könnte sich als sprichwörtliche Oktoberüberraschung erweisen und die Präsidentschaftswahlen beeinflussen, die in nur drei Wochen stattfinden.

Politische Beobachter spekulieren oft über ein unerwartetes Ereignis, das das Rennen um das Weiße Haus auf den Kopf stellen könnte. Normalerweise ist es ein Debakel aufgrund eines plötzlichen politischen Skandals, in den einer der Kandidaten verwickelt ist, oder ein außenpolitischer Rückschlag wie die gescheiterte Freilassung amerikanischer Geiseln im Iran im Jahr 1980, die Jimmy Carter vermutlich die Wahl an Ronald Reagan kostete.

Angesichts der Angst vor einem drohenden Krieg zwischen Israel und dem Iran, in den die Biden-Regierung verwickelt ist, könnte dieses Ereignis die Chancen der demokratischen Kandidatin, Vizepräsidentin Kamala Harris, gefährden. Ihr republikanischer Rivale Donald Trump würde zweifellos viel politisches Kapital daraus schlagen, dass die Demokraten „uns in einen weiteren endlosen Krieg führen“ – zu einer Zeit, in der die amerikanischen Wähler militärischer Missgeschicke im Ausland überdrüssig sind.

Die jährliche Hurrikansaison hat jedoch in zahlreichen US-Bundesstaaten entlang der Atlantik- und Golfküste beispiellose Zerstörungen angerichtet. Die politischen Auswirkungen häufen sich. Wie die Associated Press diese Woche berichtete: „Aufeinanderfolgende Hurrikane beeinflussen die Wahlen 2024.“

Die Hurrikane Helene und Milton trafen die USA – im Abstand von weniger als zwei Wochen – und haben apokalyptische Verwüstungen angerichtet. Hunderte Menschen sind ums Leben gekommen und Hunderte weitere werden noch vermisst. Winde und Flutwellen haben Millionen von Häusern zerstört. Schätzungen zufolge könnten allein die Schäden an der Infrastruktur 100 Milliarden Dollar und möglicherweise noch viel mehr betragen. Bedrohlicherweise sind es noch mehrere Wochen, bis die Hurrikansaison zu Ende geht.

Das Chaos wird noch durch einen Sturm politischer Schuldzuweisungen und Desinformation verschärft. Diese Wahl war bereits von spaltenden Spannungen und bitterer Polarisierung geprägt. Die politische Atmosphäre in den USA ist höllisch hässlich und weckt Ängste vor einer zivilen Krise, egal wie das Ergebnis am 7. November ausfällt. Trumps Wahlkampf basiert auf seinen aufrührerischen Behauptungen, Biden und die Demokraten hätten 2020 die letzte Wahl gestohlen. Sollte er dieses Mal verlieren, gibt es echte Bedenken, dass die verfassungsmäßige Ordnung der USA zusammenbrechen könnte. Selbst wenn er gewinnt, steht das System vor einer Krise aufgrund der tief verwurzelten Opposition gegen eine weitere Trump-Regierung.

Trump hat vielleicht den Begriff „Fake News“ geprägt – und angesichts der systematischen Desinformation, die die Mainstream-Medien in den USA (und Europa) verbreiten, ist dieser Begriff durchaus berechtigt. Doch der republikanische Kandidat und seine GOP-Basis verbreiten auch grobe Verzerrungen und Lügen.

So behauptete Trump in der vergangenen Woche, er sei während seiner Präsidentschaft (2016-2020) nahe daran gewesen, Russland und China davon zu überzeugen, ihre Atomwaffenarsenale aufzugeben. Trump behauptete auch, die untragbare US-Staatsverschuldung von 36 Billionen Dollar sei darauf zurückzuführen, dass China amerikanische Arbeiter und Verbraucher mit unfairen Handelspraktiken „vergewaltigt“ habe.

Was die Hurrikan-Katastrophen betrifft, haben Trump und seine Gefolgsleute das politische Wasser mit absurden Lügen vergiftet, die dennoch bei Millionen von Wählern Glaubwürdigkeit gefunden haben. Eine dieser Behauptungen ist, dass die Bundesregierung „Geo-Engineering“ betrieben habe, um extreme Wetterlagen in republikanischen Bundesstaaten zu heimsuchen. Eine weitere giftige Lüge ist, dass die Federal Emergency Management Agency (FEMA) Hilfsgelder für die vom Sturm heimgesuchten Amerikaner in die Taschen illegaler Einwanderer umleiten würde.

Inmitten einer Naturkatastrophe haben Trump und seine Anhänger einen perfekten Sturm für Desinformation gefunden. Dabei wird er schamlos von Elon Musk unterstützt, dem milliardenschweren Besitzer der Social-Media-Plattform X. Musks Plattform ist eine Maschine für Desinformation über den Sturm, die zu Morddrohungen gegen FEMA-Mitarbeiter und sogar Meteorologen geführt hat, denen „Verrat“ vorgeworfen wird. Es ist kein Zufall, dass Musk ein wichtiger Spender für Trumps Wahlkampf ist und auf einen Kabinettsposten aus ist, falls Trump gewählt wird.

Es ist damit zu rechnen, dass Trump im Falle einer Niederlage im November die neue Geschichte propagieren wird, die Wahl sei verloren gegangen, weil die Demokraten die republikanischen Wahlzentren mit „als Waffe eingesetzten Hurrikans“ vernichtet hätten.

Lächerlicherweise werfen amerikanische Geheimdienste und das politische Establishment Russland und China häufig vor, sich mit Desinformationskampagnen in die US-Politik einzumischen.

Offensichtlich sind die Amerikaner durchaus in der Lage, ihr eigenes Volk zu desinformieren und zu destabilisieren, ganz gleich, ob es sich um Republikaner oder Demokraten handelt. Eine Kultur der Medienlügen und -manipulation ist so amerikanisch wie Apfelkuchen. Wie sonst haben die USA seit dem Zweiten Weltkrieg so viele verbrecherische Kriege geführt? Für die Demokratie? Für Menschenrechte? Um Massenvernichtungswaffen zu verhindern? Wie absurd. Nur ein massives System der Mediendesinformation könnte derartige Kriminalität ermöglichen.

Dennoch steckt im Auge des Sturms eine vernichtende Wahrheit, die für viele normale Amerikaner offensichtlich ist.

Es ist erschreckend klar, dass die Biden-Regierung Krieg und militärische Zerstörung im Ausland über die Grundbedürfnisse der amerikanischen Bürger stellt. Das Budget der FEMA beträgt rund 30 Milliarden Dollar – bei weitem nicht ausreichend, um die schrecklichen Auswirkungen dieser jüngsten Stürme auf Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten abzuwenden. Viele Mitglieder von Trumps Republikanischer Partei stimmten gegen eine Erhöhung des Budgets.

In der Zwischenzeit haben das Weiße Haus unter Biden und der Kongress beider Parteien über 300 Milliarden Dollar – also das Zehnfache – ausgegeben, um einen sinnlosen und betrügerischen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine zu unterstützen und einen jahrelangen, ununterbrochenen Völkermord im Gazastreifen durch Israel zu befeuern.

Die Prioritäten der US-Bundesregierung sind pervers und verabscheuungswürdig. Und das geht weit über die amtierenden Demokraten hinaus. Seit Jahrzehnten gilt diese verabscheuungswürdige Fehlfunktion angeblich „demokratischer Regierungen“ – unter Demokraten und Republikanern. Kriege, Zerstörung, Chaos und Massenmord sind das „normale“ Verhalten der Vereinigten Staaten. Trump beschuldigt China, Amerika zu vergewaltigen. Die Wahrheit ist, dass die USA den gesamten Planeten vergewaltigt haben, und Trump würde dieses kriminelle Imperium ohne große Unterschiede zu Harris oder jeder anderen Figur im Weißen Haus weiterführen.

Es ist keine Überraschung, dass Millionen Amerikaner mit den jüngsten Extremwetterereignissen zu kämpfen haben, während ihre politischen Herrscher und Oligarchen das Elend und die Zerstörung menschlicher Wesen in anderen Teilen der Welt finanzieren. Sie sind integrale Bestandteile desselben abscheulichen Systems.

Eine massenhafte Erkenntnis dieser Wahrheit und entsprechende politische Maßnahmen der amerikanischen Bürger gegen ihr korruptes System – das wäre eine willkommene Oktoberüberraschung und ein perfekter Sturm.