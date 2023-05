Ein Placebo kann wirken, auch wenn man weiß, dass es eine Scheinpille ist

Ein Placebo ist eine inerte Substanz, die keine Wirkung auf den Körper hat. Placebos können auch dann wirken, wenn sich der Patient bewusst ist, dass er eine Pseudopille erhält.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ein Placebo ist eine inerte Substanz, die keine Wirkung auf Ihren Körper hat. In der medizinischen Forschung werden Placebos als Kontrollen verwendet, mit denen die Wirkung von Medikamenten gemessen wird

Der Placebo-Effekt zapft die körpereigene virtuelle Apotheke an. Medikamente wirken, weil Ihr Körper chemische Rezeptoren für die Medikamente hat, aber Sie haben auch natürliche Gehirnchemikalien, die auf dieselben Rezeptoren wirken und so die Wirkung der Medikamente imitieren

Körperchemikalien werden als Reaktion auf oder in Übereinstimmung mit Ihren mentalen oder emotionalen Erwartungen oder Überzeugungen freigesetzt

Placebos können auch dann wirken, wenn sich der Patient völlig bewusst ist, dass er eine Scheinpille erhält. In einer Studie berichteten fast 60 % der Patienten, denen offen gesagt wurde, dass sie eine Placebopille erhalten hatten, über eine Linderung ihres Reizdarmsyndroms, verglichen mit nur 35 % der Patienten, die keine Behandlung erhielten

Der Placebo-Effekt macht mehr als die Hälfte des therapeutischen Werts des Migränemittels Maxalt aus, und die Probanden berichteten selbst dann über eine Schmerzlinderung, wenn sie darüber informiert waren, dass sie ein Placebo erhielten, im Vergleich zu keiner Behandlung

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 13. September 2018 veröffentlicht.

Per Definition ist ein Placebo eine inerte Substanz, die keine Wirkung auf den Körper hat. In der medizinischen Forschung werden Placebos (z. B. Zuckerpillen) als Kontrollsubstanzen verwendet, an denen die Wirkung von Medikamenten gemessen wird.

Der Placebo-Effekt, bei dem ein Patient glaubt, dass er ein tatsächliches Medikament erhält, und bei dem es ihm in der Folge besser geht, obwohl er gar keine aktive Substanz erhält, ist inzwischen ein anerkanntes Phänomen.

Einige Studien über den Placebo-Effekt sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass viele konventionelle Behandlungen aufgrund des Placebo-Effekts „funktionieren“ und kaum aufgrund anderer Faktoren.

Tatsächlich kann der Placebo-Effekt sogar bei einigen chirurgischen Eingriffen zum Tragen kommen, wie Studien zeigen, die belegen, dass eine Schein-Knieoperation genauso wirksam ist wie die echte. Und das, obwohl das körperliche Problem in keiner Weise angegangen wird.

Placebo-Effekt wirkt durch Beeinflussung der Gehirnchemie und der Schaltkreise

Wir wissen zwar, dass der Placebo-Effekt real ist, aber es gibt viele Fragen zu den Mechanismen, die ihn bewirken. In einem Artikel in der Zeitschrift Neuropsychopharmacology im Jahr 2011 schrieben, stellten die Forscher folgende Beobachtungen fest:

„Da der Placebo-Effekt im Wesentlichen ein psychosozialer Kontexteffekt ist, deuten diese Daten darauf hin, dass verschiedene soziale Reize, wie Worte und Rituale des therapeutischen Akts, die Chemie und die Schaltkreise des Gehirns des Patienten verändern können. Zweitens sind die Mechanismen, die durch Placebos aktiviert werden, dieselben wie die, die durch Medikamente aktiviert werden, was auf eine kognitive/affektive Interferenz mit der Medikamentenwirkung hindeutet. Drittens, wenn die präfrontale Funktion beeinträchtigt ist, sind die Reaktionen auf Placebos reduziert oder fehlen ganz, wie es bei Demenz vom Alzheimer-Typ der Fall ist.“

Wie die Washington Post und veröffentlichte Studien zeigen, haben Forscher auch eine „Hierarchie der Wirksamkeit“ entdeckt, wobei bestimmte Arten von Placebos stärkere Wirkungen zu haben scheinen als andere. So haben beispielsweise Injektionen oder Cremes stärkere Placebo-Effekte als Tabletten, und Scheininjektionen und Scheinakupunktur (bei der ebenfalls Nadeln verwendet werden) sind wirksamer als Placebo-Pillen.

Auch der Preis spielt eine Rolle, wobei teure Pillen oder Behandlungen bessere Ergebnisse erzielen als preiswerte. Und schließlich hat die Aussage, dass die Behandlung die Symptome lindern wird, einen größeren Placebo-Effekt als die Aussage, dass sie helfen „könnte“.

Ihre Erwartungen lenken Ihre Körperchemie

Mit Hilfe von bildgebenden Verfahren bei Placebo-Tests konnten Forscher zeigen, dass das Gehirn auch bei Verwendung eines Placebos entsprechend den Erwartungen reagiert.

Bei Versuchen mit Placebos zur Schmerzlinderung beispielsweise setzt das Gehirn der Teilnehmer natürliche Opioide frei, die eine opioidvermittelte Schmerzkontrolle bewirken. Der Placebo-Effekt zapft also die gleichen Schmerzkontrollzentren an wie Opioide. Placebos können auch die Freisetzung vieler anderer natürlicher Gehirnchemikalien auslösen, z. B. derjenigen, die dafür sorgen, dass wir uns energiegeladener fühlen, oder derjenigen, die uns helfen, besser zu schlafen.

Kurz gesagt, der Placebo-Effekt zapft die körpereigene virtuelle Apotheke an. Medikamente wirken, weil Ihr Körper chemische Rezeptoren für die Medikamente hat, aber Sie haben auch natürliche Gehirnchemikalien, die auf dieselben Rezeptoren wirken. Deshalb können Placebos so oft die Wirkung von Medikamenten nachahmen.

Dies zeigt uns, dass der Placebo-Effekt nicht illusorisch ist. Vielmehr beruht er auf körpereigenen chemischen Stoffen, die als Reaktion auf oder in Übereinstimmung mit Ihren mentalen oder emotionalen Erwartungen oder Überzeugungen freigesetzt werden. Wie weit kann man also mit einem Placebo gehen? Placebo-Versuche an Parkinson-Patienten haben gezeigt, dass selbst diese schwere Krankheit mit einer Scheinpille gelindert werden kann.

Dopaminmangel ist einer der Faktoren, die die Symptome der Parkinson-Krankheit hervorrufen. Gehirnscans zeigen, dass der Dopaminspiegel im Gehirn von Parkinson-Patienten ansteigt, wenn ihnen gesagt wird, dass sie ein aktives Medikament erhalten, selbst wenn die Pille keinen Wirkstoff enthält. Bemerkenswerterweise kann ein Placebo so viel Dopamin freisetzen wie Amphetamine bei einer Person mit einem gesunden Dopaminsystem Die Reaktion kann also ziemlich dramatisch sein.

Placebos wirken fast so gut wie Antidepressiva

Ein weiteres hervorragendes Beispiel für den Placebo-Effekt ist das der Antidepressiva. Die Forschung aus dem Jahr 2010 legen nahe, dass Antidepressiva bei Menschen mit leichten bis mittelschweren Depressionen nicht besser wirken als ein Placebo.

Eine frühere Meta-Analyse kam ebenfalls zu dem Schluss, dass der Unterschied zwischen Antidepressiva und Placebopillen in der Tat sehr gering ist. Laut den Autoren:

„Die Unterschiede in der Wirksamkeit von Antidepressiva zwischen Medikamenten und Placebo nehmen mit dem Ausgangsschweregrad zu, sind aber selbst bei schwer depressiven Patienten relativ gering. Die Beziehung zwischen dem Ausgangsschweregrad und der Antidepressiva-Wirksamkeit ist eher auf ein geringeres Ansprechen auf Placebo bei sehr schwer depressiven Patienten zurückzuführen als auf ein stärkeres Ansprechen auf die Medikamente.“

In Anbetracht der langen Liste von Nebenwirkungen, die mit Antidepressiva in Verbindung gebracht werden, einschließlich der Verschlimmerung von Depressionen, scheint es vernünftig, zu dem Schluss zu kommen, dass ein Placebo der echten Substanz weit vorzuziehen ist.

Placebo-Effekt gewinnt bei Amerikanern an Bedeutung

Interessanterweise haben Untersuchungen ergeben, dass der Placebo-Effekt bei den Amerikanern immer stärker wird, was sich in der Praxis dramatisch auf die Entwicklung neuer Schmerzmittel auswirkt.

Für die Pharmaunternehmen wird es immer schwieriger, schmerzlindernde Medikamente durch klinische Studien zu bringen, denn da die Reaktionen der Menschen auf Placebos immer stärker werden, wird es immer schwieriger zu beweisen, dass das Medikament tatsächlich wirkt.

Ebenso interessant ist, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass Placebos auch dann wirken können, wenn sich der Patient der Tatsache bewusst ist, dass er eine Scheinpille erhält. Dieser Effekt scheint so zuverlässig zu sein, dass Unternehmer jetzt Placebo-Pillen und -Cremes auf Amazon verkaufen.

Placebos wirken auch dann, wenn der Patient weiß, dass sie nicht echt sind

Ted Kaptchuk, Professor für Medizin an der Harvard Medical School, ist einer der führenden Forscher auf dem Gebiet des Placebo-Effekts. Normalerweise wird der Placebo-Effekt untersucht, indem der einen Hälfte der Testpersonen die echte Behandlung verabreicht wird, während die andere eine Scheinpille erhält, wobei keine der beiden Gruppen weiß, was sie bekommt.

Kaptchuk war neugierig, was passieren würde, wenn die Menschen von Anfang an wüssten, dass sie ein Placebo erhalten. Also startete er 2009 die erste offene Placebostudie an der Menschen mit Reizdarmsyndrom (IBS) teilnahmen. Wie die Time berichtet:

„Die Ergebnisse waren überraschend. Fast doppelt so viele Studienteilnehmer, die wissentlich Placebopillen erhielten, berichteten über eine angemessene Linderung der Symptome, verglichen mit den Personen, die keine Behandlung erhielten. Und nicht nur das: Bei den Männern und Frauen, die das Placebo einnahmen, verdoppelte sich die Besserung auf einen Wert, der in etwa der Wirkung von zwei damals gebräuchlichen IBS-Medikamenten entsprach. Ich war völlig verwirrt“, sagt Kaptchuk. Ich hatte gehofft, dass dies geschehen würde, aber es widerspricht der allgemeinen Weisheit.“

Insgesamt berichteten fast 60 % der Patienten, denen ein Placebo verabreicht wurde (und denen wiederum gesagt wurde, dass sie ein Placebo erhielten), über eine angemessene Linderung der IBS-Symptome, verglichen mit nur 35 % der Patienten, die keine Behandlung erhielten. Noch erstaunlicher ist, dass die Patienten, die das Placebo einnahmen, über praktisch dieselben Verbesserungen berichteten wie die Patienten, die die stärksten IBS-Medikamente einnahmen.

Geist über Körper, oder Körper über Geist? Vielleicht beides

Kaptchuks Team arbeitet nun an einer Replikationsstudie, die von den National Institutes of Health mit 2,5 Millionen Dollar gefördert wird. Bislang haben 270 Menschen mit Reizdarmsyndrom an dieser noch laufenden Studie teilgenommen.

Es klingt zwar unglaubwürdig, dass man Ergebnisse erzielt, wenn man sich völlig bewusst ist, dass man eine Scheinpille einnimmt, aber die Time erzählt die Geschichte von Linda Buonanno, die 2009 an Kaptchuks IBS-Studie teilnahm; drei Wochen nach der Einnahme eines deutlich gekennzeichneten Placebos zweimal täglich war sie völlig beschwerdefrei.

Und das, obwohl sie schwer enttäuscht war, als sie erfuhr, dass es sich um eine offene Placebo-Studie handelte und sie keine echte Behandlung erhalten würde. „Ich hatte keine Ahnung, was da vor sich ging“, sagte Buonanno der Time. „Ich weiß es immer noch nicht.“

Nach dem Ende der Studie kehrten ihre Symptome zurück, so dass Kaptchuk sie jetzt in seiner Privatklinik behandelt – mit Zuckerpillen. „Ich weiß nur, dass es funktioniert“, sagt Buonanno. „Das ist alles, was mich interessiert.“ Kaptchuk gibt zu, dass er es auch nicht ganz versteht, aber er glaubt, dass der Körper die Fähigkeit hat, zu reagieren, auch wenn der Verstand die Wahrheit kennt. Die Zeit schreibt:

„Er tut sich schwer, angemessene Analogien zu finden, vergleicht es aber mit dem Ansehen von Romeo und Julia, wenn man weiß, was passieren wird. Wenn die Aufführung suggestiv genug ist, obwohl man weiß, dass sie gefälscht ist, „reagiert der Körper auf eine Weise, die über den Verstand hinausgeht“, sagt er. Man könnte einen Kloß im Hals bekommen oder Tränen vergießen. Wichtiger als zu verstehen, warum ehrliche Placebos funktionieren, ist für Kaptchuk, herauszufinden, wie der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn in die klinische Praxis umgesetzt werden könnte. Placebos werden in der Medizin im Allgemeinen verunglimpft, aber ich wollte schon immer herausfinden, wie man sie auf ethische Weise nutzbar machen kann“, sagt er.“

In einem Artikel in Reader’s Digest berichtet Robert Anthony Siegel auch über seine eigenen Erfahrungen mit Placebos. Als langjähriger Freund von John Kelley, Psychologieprofessor am Endicott College und stellvertretender Leiter des Harvard-Programms für Placebo-Studien und therapeutische Begegnungen, erhielt Siegel ein speziell entwickeltes Placebo zur Behandlung einer chronischen Schreibblockade mit begleitenden Panikattacken und Schlaflosigkeit.

Placebo-Effekt macht die Hälfte des Werts eines Migräne-Medikaments aus

Kaptchuks Team hat auch den Placebo-Effekt bei Migräne untersucht und Scheinmedikamente mit dem Migränemittel Maxalt (Rizatriptan) bei wiederkehrender Migräne verglichen. Wie in Kaptchuks offener Placebo-Studie an IBS-Patienten berichteten die Probanden auch hier über eine Schmerzlinderung, selbst wenn sie darüber informiert wurden, dass sie ein Placebo erhielten, im Vergleich zu keiner Behandlung.

Insgesamt wurde festgestellt, dass der Placebo-Effekt mehr als 50 % des therapeutischen Werts von Maxalt ausmacht. Kaptchuk erklärte:

„Diese Studie hat die klinische Wirkung von Placebo und Medikamenten auf einzigartige Weise entwirrt und neu zusammengesetzt. Nur sehr wenige, wenn überhaupt, Experimente haben die Wirksamkeit von Medikamenten unter verschiedenen Informationsgraden bei einer natürlich wiederkehrenden Krankheit verglichen. Unsere Entdeckung, dass die Schmerzberichte der Probanden fast identisch waren, wenn ihnen gesagt wurde, dass ein aktives Medikament ein Placebo sei, und wenn ihnen gesagt wurde, dass ein Placebo ein aktives Medikament sei, zeigt, dass der Placebo-Effekt ein unerkannter Partner für starke Medikamente ist.“

Die Zukunft der Medizin – die Macht der Placebos nutzen

Alia Crum, Ph.D., eine Placebo-Forscherin am Stanford Mind & Body Lab, betont ebenfalls, dass „Placebo keine Magie ist“. Vielmehr ist der Effekt „das Produkt der körpereigenen Heilungsfähigkeit, die durch unsere Denkweise und Erwartungen aktiviert wird … geformt durch medizinische Rituale, das Branding von Medikamenten und die Worte, die Ärzte sagen“. Laut Time:

„Crum sagt, ehrliche Placebo-Forschung sei faszinierend und wichtig, aber sie glaubt nicht, dass Ärzte in nächster Zeit Placebo-Pillen verschreiben werden. Stattdessen interessiert sie sich dafür, wie Ärzte ihre Patienten dazu bringen können, die richtige Einstellung zur medizinischen Versorgung einzunehmen. Wir haben Milliarden von Dollar in die Entwicklung neuer Medikamente und Behandlungen gepumpt, ohne dass wir bei der Bekämpfung chronischer Krankheiten viel erreicht haben“, sagt sie. Was wäre, wenn wir die gleiche Zeit, das gleiche Geld und den gleichen Aufwand in ein besseres Verständnis der natürlichen Heilungsfähigkeiten der Patienten investieren würden? Crum und ein Kollege arbeiten zusammen mit Stanford Primary Care an der Einführung eines Lehrplans namens Medicine Plus, in dem medizinische Teams – von der Sprechstundenhilfe bis zum Arzt – lernen, wie sie eine Umgebung schaffen können, die der Heilung am meisten förderlich ist. Die Strategien konzentrieren sich darauf, die Denkweise der Patienten zu nutzen, bauen aber auf der Kraft des Placebos auf, mit dem letztendlichen Ziel, Ärzten zu helfen, die gleichen Kräfte zu nutzen, die neben aktiven Medikamenten und Behandlungen zu Placebo-Effekten beitragen, sagt Crum. Im Idealfall, so sagt sie, sollten diese Art von Lektionen eines Tages viel früher in die Behandlung einfließen, nämlich bereits während des Medizinstudiums.“

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Placebobehandlungen in absehbarer Zeit zum Mainstream werden, doch gibt es bereits Diskussionen und wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wie der Placeboeffekt in der klinischen Praxis nutzbringend eingesetzt werden kann.

In einer Sonderausgabe der Philosophical Transactions of the Royal Society B (veröffentlicht von der britischen Akademie der Wissenschaften) aus dem Jahr 2011 wurden die verfügbaren Forschungsergebnisse untersucht. Dabei kam man zu dem Schluss, dass „mehr streng konzipierte Studien erforderlich sind“, um die damit verbundenen komplexen Zusammenhänge herauszuarbeiten und Wege zu finden, wie der Placebo-Effekt für die klinische Anwendung angepasst werden könnte.

Eine der einfachsten Möglichkeiten für einen Arzt, sich den Placebo-Effekt in der klinischen Praxis zunutze zu machen, ohne dabei ethische Risiken einzugehen, besteht vielleicht darin, die Empathie zu nutzen und die Erwartung des Patienten auf Linderung zu erhöhen. In Studien wurde wiederholt festgestellt, dass Patienten, die ihren Arzt als warmherzig und einfühlsam empfinden (die so genannte „good bedside manner“), eher gesund werden.

Es hat sich auch gezeigt, dass es sich positiv auswirkt, wenn der Arzt beschreibt, wie ein Medikament oder eine Behandlung dem Patienten helfen kann, wahrscheinlich weil es die Erwartungen des Patienten steigert.

