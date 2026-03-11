„Ein riesiges Problem“: Experten sprechen über „massive Epidemie von Impfschäden“

Die USA müssen sich laut Wissenschaftlern, Ärzten, Anwälten und Aktivisten für medizinische Freiheit mit der „massiven Epidemie von Impfschäden“ befassen, die sich heute in Washington, D.C., bei einem vom MAHA-Institut veranstalteten runden Tisch trafen. „Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass Impfschäden häufig sind und überall vorkommen und dass Impfschäden den Nutzen von Impfstoffen bei weitem übersteigen“, sagte der Präsident des MAHA-Instituts, Mark Gorton.

von Suzanne Burdick, Ph.D.

Die USA müssen sich mit der „massiven Epidemie von Impfschäden“ befassen, so Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte und Aktivisten für medizinische Freiheit, die heute in Washington, D.C., bei einem vom MAHA-Institut veranstalteten runden Tisch sprachen.

Der Präsident des MAHA-Instituts, Mark Gorton, sagte gegenüber The Defender, dass die massive Epidemie von Impfschäden — kurz MEVI — ein „riesiges Problem“ sei.

„Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass Impfschäden häufig sind und überall vorkommen und dass Impfschäden den Nutzen von Impfstoffen bei weitem übersteigen“, sagte Gorton.

Die heutige Veranstaltung, der „MEVI Round Table: Massive Epidemic of Vaccine Injury“, präsentierte über ein Dutzend Redner und Diskussionsteilnehmer, darunter die CEO von Children’s Health Defense (CHD) Mary Holland, den CEO des Informed Action Consent Network Del Bigtree, den Brownstone-Institute-Fellow Toby Rogers, den Chief Scientific Officer und Gründer von Medical Genomics Kevin McKernan, den Chief Scientific Officer von CHD Brian Hooker sowie den Associate Dean für Onkologische Wissenschaften an der Warren Alpert Medical School der Brown University Wafik El-Deiry.

Zu den Diskussionsthemen gehörten das Ausmaß aktueller Impfschäden, der Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus, wie die Zahl der routinemäßig empfohlenen Impfungen in die Höhe schnellte, nachdem Impfstoffhersteller Haftungsschutz erhielten, negative gesundheitliche Auswirkungen der COVID-19-Impfstoffe sowie Perspektiven von Kinderärzten.

Holland sagte gegenüber The Defender, sie sei dem MAHA-Institut dankbar für die Organisation der Veranstaltung. „Die Menschen müssen das verheerende Ausmaß von Impfschäden verstehen.“

Die starke Beteiligung an der Veranstaltung signalisiere, dass „das Paradigma des medizinischen Zwangs, das Massenimpfungen durchsetzt, auseinanderfällt“, sagte sie. „Ob die Mächtigen es erkennen oder nicht – wir nähern uns glücklicherweise dem Ende der Ära der Zwangsmedizin.“

Laut seiner Website konzentriert sich das MAHA-Institut darauf, „das politische, regulatorische und gesetzgeberische Umfeld zu reformieren, um die Vereinnahmung der Regierung durch Konzerne zu beenden und ihren Fokus wieder auf die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung zu richten.“

„Der Damm, der die massiven Impfschäden zurückgehalten hat, bricht“

In seiner Eröffnungsrede sagte Gorton, die meisten US-Familien hätten unter Impfschäden gelitten.

„Aber die meisten Menschen wissen das nicht, weil wir diese Epidemie nie klar benannt haben. … ‚Massive Epidemie von Impfschäden‘ auszusprechen ist ziemlich sperrig. Wir brauchen etwas Eingängigeres, daher MEVI“, sagte er.

Neben seiner Tätigkeit als Präsident ist Gorton ein Wall-Street-Manager, der Tower Research Capital gegründet hat. Er ist außerdem der Schöpfer von LimeWire und Vorstandsmitglied von CHD.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) habe mehr als 100 Studien zu Impfschäden in Auftrag gegeben, sagte Gorton. „Der Damm, der die massiven Impfschäden zurückgehalten hat, bricht.“

Bereits die Henry-Ford-Studie, die im Film „An Inconvenient Study“ diskutiert wird, habe ergeben, dass geimpfte Kinder viel häufiger chronische Krankheiten entwickeln als ungeimpfte Kinder, sagte Gorton.

Die Ford-Studie umfasste über 18.000 Kinder, die im Versicherungsplan des Henry-Ford-Health-Systems im Bundesstaat Michigan eingeschrieben waren. Die Ergebnisse zeigten, dass geimpfte Kinder eine 4,29-mal höhere Asthmarate, eine 3,03-mal höhere Rate atopischer Erkrankungen (eine Gruppe allergischer Krankheiten), eine 5,96-mal höhere Rate von Autoimmunerkrankungen und eine 5,53-mal höhere Rate neuroentwicklungsbedingter Störungen hatten.

Die Ergebnisse waren statistisch signifikant — selbst wenn Geschlecht, Ethnie, Geburtsgewicht, Frühgeburt sowie Atemnot oder Traumata bei der Geburt berücksichtigt wurden.

Bei einer Anhörung im US-Senat im September 2025 sagte der Anwalt Aaron Siri aus, dass die Autoren der Studie — überzeugte Impfstoffbefürworter — sich geweigert hätten, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen. Sie hätten befürchtet, ihre Jobs oder ihren Ruf zu verlieren, weil ihre Ergebnisse der offiziellen öffentlichen Gesundheitsnarrative und der Impfpolitik widersprachen.

Gorton sagte, mehrere Gouverneure von Bundesstaaten und Krankenhaus-Systeme seien nun bereit, eigene Analysen durchzuführen, die wahrscheinlich die Ergebnisse der Ford-Studie replizieren würden.

Applaus brach aus, als Gorton die großen Medien dazu aufrief, das Ausmaß der Impfschäden anzuerkennen.

„Solange Ihre Publikationen die Realität der massiven Epidemie von Impfschäden nicht anerkennen, werden Sie daran mitschuldig sein, die Familien der Menschen krank zu machen, die Ihnen am meisten vertrauen.“

Der Senat muss sicherstellen, dass wir die Fehler von COVID nicht wiederholen

Holland sprach über die „Absurdität“ der COVID-19-Ära und forderte die Zuhörer auf, die COVID-Justice-Resolution zu unterzeichnen.

Die Petition fordert den US-Senat auf, „die dauerhaften Lehren aus der COVID-19-Reaktion zu bestätigen, bestimmte Notfallmaßnahmen als unvereinbar mit der verfassungsmäßigen Freiheit zurückzuweisen und verbindliche Prinzipien für jede zukünftige gesundheitliche Notlage festzulegen.“

Rogers sagte, die US-Gesellschaft befinde sich im „Umbruch“, während sie sich von einem Paradigma entferne, das medizinischen Autoritäten implizit vertraut, wenn diese behaupten, Impfstoffe seien sicher und wirksam, hin zu einem neuen und besseren Paradigma. „Paradigmenwechsel sind schmerzhaft“, sagte er.

Rogers betonte persönliche Geschichten als effektiven Weg, diesen Paradigmenwechsel zu bewältigen. Beispielsweise sei er stark von einem Gespräch mit dem Vater eines impfgeschädigten Kindes beeinflusst worden.

Holland stimmte zu, dass persönliche Berichte über Impfschäden kraftvoll seien.

„Es gibt kein besseres Archiv dieser persönlichen Berichte als ‚The People’s Study LIVE‘ auf CHD.TV. Es ist wichtig, dass wir diese Berichte teilen“, sagte sie gegenüber The Defender.

Kommt RFK Jr. „für Ihre Impfstoffe“?

Der runde Tisch fand statt, während das Impfstoff-Beratungsgremium der US-Seuchenschutzbehörde (CDC) sich darauf vorbereitet, bei seinem Treffen nächste Woche möglicherweise Empfehlungen zu COVID-19-Impfschäden zu diskutieren.

David Gorski, M.D., Ph.D., chirurgischer Onkologe am Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, schrieb in einem Gastbeitrag bei Science-Based Medicine, dass die Agenda des runden Tisches ein Beweis dafür sei, dass „RFK Jr. definitiv hinter Ihren Impfstoffen her ist“.

Gorton sagte dem Publikum, er wolle den Impfplan für Kinder „abschaffen“ und alle Impfstoffe vom Markt nehmen, bis sie als sicher und wirksam nachgewiesen seien.

Bigtree widersprach der Behauptung, der Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. würde den Menschen den Zugang zu Impfstoffen entziehen.

Bigtree habe während Kennedys Präsidentschaftskampagne viel Zeit mit ihm verbracht, als er dessen Kommunikationsdirektor war, sagte er. Kennedy „habe nicht die Absicht, das Impfprogramm vollständig abzuschaffen“, sagte Bigtree.

Wichtig sei die informierte Einwilligung und dass Menschen das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, sagte er. Laut Bigtree:

„Es wird heute Menschen hier geben, die gerne sehen würden, dass Impfstoffe vollständig verschwinden, und sie werden all die Gründe dafür erklären. Ich denke nicht, dass das realistisch ist.

Ich denke auch nicht, dass es fair wäre, von einem Zustand, in dem wir gezwungen werden, unseren Kindern Produkte zu injizieren, selbst nachdem wir eigene Recherchen durchgeführt und festgestellt haben, dass wir Probleme damit haben, zu einem Zustand überzugehen, in dem wir sagen: ‚Ich werde dich zwingen, niemals einen Impfstoff zu verwenden, wegen meiner Sicht auf die Wissenschaft.‘“

The Defender bat das Gesundheitsministerium (HHS) um eine Stellungnahme zu seinen Bemühungen, Impfschäden zu adressieren, erhielt jedoch bis zum Redaktionsschluss keine Antwort.