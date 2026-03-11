Wachsende Zweifel der USA und Israels am Krieg mit dem Iran

Larry C. Johnson

Trotz der vollmundigen Behauptungen von Donald Trump und seinem Kriegsminister, der Iran habe den Krieg verloren und stehe kurz vor der Kapitulation, hat der Iran dies nicht begriffen und setzt seine unerbittlichen Drohnen- und Raketenangriffe auf US-Ziele im Persischen Golf und auf Ziele in ganz Israel fort. In einem Interview mit CBS News erklärte Donald Trump, die „Militäroperation“ gegen den Iran sei faktisch abgeschlossen. Er sagte:

Ich denke, der Krieg ist im Großen und Ganzen vorbei. Sie [die iranische Seite] haben keine Flotte, keine Kommunikationsmittel und keine Luftstreitkräfte mehr.

Hinter vorgehaltener Hand haben Trumps Berater ihn jedoch gedrängt, angesichts steigender Ölpreise und der Befürchtung, ein langwieriger Konflikt könne politische Gegenreaktionen auslösen, einen Ausstiegsplan aus dem Iran-Krieg zu entwickeln, wie das Wall Street Journal berichtet . Beamte aus dem Umfeld des Präsidenten drängen ihn, eine Ausstiegsstrategie zu entwerfen und gleichzeitig den Militäreinsatz als weitgehend erfolgreich darzustellen. In Washington konzentrieren sich die Diskussionen zunehmend darauf, den Erfolg zu verkünden und einen kontrollierten Rückzug anzustreben, bevor die wirtschaftlichen und politischen Kosten weiter steigen.

Ich denke, das erklärt, warum Präsident Trump Wladimir Putin angerufen hat. Der Kreml hat ein Protokoll eines Telefonats zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin veröffentlicht, das am Montag , dem 9. März 2026 , stattfand und etwa eine Stunde dauerte. Der außenpolitische Berater des Kremls, Juri Uschakow, beschrieb es als „offen“, „sachlich“, „konstruktiv“ und „ernst“. Das Gespräch ging von Trump aus. Hauptthema des Anrufs war der Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Putin unterbreitete Vorschläge für eine „schnelle politische und diplomatische Lösung“. Dabei bezog er sich unter anderem auf seine früheren Kontakte zu den Führern der Golfstaaten, dem iranischen Präsidenten und anderen.

Das bedeutet nicht, dass Präsident Putin dem Iran die Grundlage entziehen wird. Ich glaube, Putin verfolgt zwei Ziele: 1) Eine Ausweitung des Krieges zu verhindern und 2) ein Abkommen zu sichern, das die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufhebt und ihn vor künftigen Angriffen der USA und Israels schützt.

Trump und seine nationalen Sicherheitsberater unterliegen dem Irrglauben, Iran gehe die Raketenarsenal aus. Während das US-Militär die Zerstörung von Raketenwerfern feiert, setzt Iran auf unterirdische Abschussrampen, von denen aus hochentwickelte Raketen abgefeuert werden. Ich bin überzeugt, dass Iran in den Verhandlungen eine harte und unnachgiebige Haltung einnehmen wird und die Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen sowie den Abzug der US-Truppen aus dem Persischen Golf fordern wird. Auch wenn die USA diese Forderungen – zumindest vorerst – wahrscheinlich ablehnen werden, ist Iran bereit, seine Angriffe fortzusetzen und wird in den kommenden Tagen voraussichtlich eine neue, noch fortschrittlichere Rakete ins Spiel bringen.

Trump ist nicht der Einzige, der an einem möglichen Erfolg der US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran zweifelt. Israels Zuversicht schwindet. David Ignatius schreibt dazu in der Washington Post :

Einige hochrangige israelische Beamte äußern zunehmend Besorgnis über den eskalierenden, ergebnisoffenen Angriff auf den Iran und schlagen mögliche Auswege vor, die den Krieg beenden könnten, bevor er der Region und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügt.

Was diesen Beamten und andere, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, beunruhigt, ist, dass die Kosten des Krieges weiter steigen – für die von iranischen Raketen getroffenen Golfstaaten, für eine Weltwirtschaft, die mit stark steigenden Öl- und Erdgaspreisen konfrontiert ist, die eine weltweite Wirtschaftskrise auslösen könnten, und für Trump selbst, der die Vereinigten Staaten in den Krieg geführt hat, ohne eine breite Unterstützung in der Bevölkerung für den Konflikt zu haben.

„Ich bin mir nicht sicher, ob es in unserem Interesse liegt, so lange zu kämpfen, bis das Regime gestürzt ist“, sagte der israelische Beamte. „Niemand will eine endlose Geschichte.“

Die Ölpreise schnellten am frühen Montag auf 120 US-Dollar in die Höhe und fielen dann nach Äußerungen Trumps, die Händler zu der Annahme veranlassten, die Unterbrechung der Öllieferungen aus dem Persischen Golf könnte nur von kurzer Dauer sein, wieder auf rund 100 US-Dollar zurück. Ich denke, an der Wall Street und unter Trumps fanatischsten Anhängern herrscht große Verleugnung der Realität. Sie glauben, Irans Raketenarsenal schwinde rapide und es gäbe Risse in der iranischen politischen und militärischen Führung. Ich glaube, sie verkennen die Lage gewaltig. Iran ist weit davon entfernt, seine leistungsstarken, hochentwickelten ballistischen Raketen aufgebraucht zu haben. Die meisten Amerikaner verstehen nicht, dass Irans Empörung über den Überraschungsangriff vom 28. Februar vergleichbar ist mit der Wut, die die Vereinigten Staaten nach dem Angriff auf Pearl Harbor 1941 und den Anschlägen vom 11. September 2001 erfasste. Iran wird weiterhin US-amerikanische und israelische Ziele angreifen und nicht aufhören, bis die Sicherheit Irans – sowohl wirtschaftlich als auch militärisch – gewährleistet ist.