Zehn Enthüllungen über Epstein, die Sie vielleicht verpasst haben

Von Alan Macleod

Am 30. Januar veröffentlichte das Justizministerium die neueste Tranche von 3,5 Millionen Dokumenten zu Jeffrey Epstein. Jahrelange E-Mails, Texte und Bilder wurden plötzlich öffentlich zugänglich.

Epstein, ein Serienvergewaltiger, war der Drahtzieher eines globalen Netzwerks für Menschenhandel und sexuellen Missbrauch und zählte Prinzen, Professoren und Politiker zu seinen engsten Freunden und Komplizen.

MintPress News war an vorderster Front bei der Berichterstattung über die Epstein-Saga und deckte seine extrem engen Verbindungen zu amerikanischen und israelischen Geheimdiensten auf – eine Entdeckung, die vielleicht Aufschluss darüber gibt, warum es so lange gedauert hat, bis der berüchtigtste Pädophile der Welt für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurde.

Viele der DOJ-Akten wurden stark redigiert, um Epsteins mächtige Kunden zu schützen. Dennoch haben sie einen massiven Elitenetzwerk rund um den New Yorker Milliardär aufgedeckt, der Präsidenten, Diplomaten und Plutokraten in seine Verbrechen verwickelt, und deuten darauf hin, dass Epstein wesentlich mächtiger war als zunächst angenommen und die moderne Politik auf eine Weise geprägt hat, die bisher nicht bekannt war.

Da fast stündlich neue schockierende Details bekannt werden, finden Sie hier zehn Geschichten im Zusammenhang mit Epstein, die relativ unbemerkt geblieben sind.

Die israelische Regierung installierte Überwachungskameras in Epsteins New Yorker Wohnung

E-Mails zeigen, dass die israelische Regierung in Epsteins Apartmentkomplex in Manhattan ein Hightech-Überwachungssystem installiert und gewartet hat, darunter ein Netzwerk aus Alarmanlagen und Kameras. Ab 2016 kontrollierte der Leiter des Sicherheitsdienstes der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen den Zugang von Gästen zu der Wohnung in Manhattan und führte sogar Hintergrundüberprüfungen von potenziellen Reinigungskräften und anderen Mitarbeitern Epsteins durch.

Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak gab zu, die Wohnung bis zu 100 Mal besucht und sich dort für längere Zeit aufgehalten zu haben. Zwar mag Baraks Sicherheit ein Anliegen gewesen sein, doch ist bekannt, dass Epstein minderjährige Mädchen in der Wohnung beherbergte und viele seiner schlimmsten Sexualverbrechen und schmutzigsten Partys dort stattfanden, was Fragen darüber aufwirft, zu welchen Bildern und Daten die israelische Regierung Zugang hatte.

Epstein plante Krieg mit dem Iran

Ehud Barak wurde zu einem der engsten Vertrauten von Epstein und hielt sich über längere Zeiträume in den Residenzen des Milliardärs auf. Die beiden standen in ständigem Kontakt per E-Mail, SMS, Telefon und persönlichen Treffen. Eine Suche nach

„Ehud Barak” liefert allein in den neuesten Dateien mehr als 3500 Ergebnisse.

Die beiden unterhielten sich über Politik und teilten die Vision, dass die Vereinigten Staaten den Iran angreifen sollten. Als 2013 die Verhandlungen zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde und dem Iran ins Stocken gerieten, schrieb Epstein Barak in einer E-Mail mit seiner typisch schlechten Rechtschreibung und Grammatik: „Hoffentlich schlägt jemand vor, jetzt die Genehmigung für den Iran zu beantragen. Der Kongress würde das tun.”

Epstein sollte seinen Wunsch 2025 erfüllt bekommen, als sein enger Vertrauter Donald Trump begann, das Land zu bombardieren.

Noam Chomsky betrachtete Epstein als seinen „besten Freund“

Epstein arrangierte ein Treffen zwischen Barak und dem renommierten linken Wissenschaftler (und vehementen Kritiker der USA und Israels) Noam Chomsky. Es entwickelte sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem berüchtigten Pädophilen und dem Starprofessor, die sich regelmäßig zum Abendessen in ihren jeweiligen Häusern trafen. Chomsky flog mit Epsteins Jet „Lolita Express“ zu einem Abendessen mit Woody Allen in New York. Er äußerte auch den Wunsch, Little St. James Island zu besuchen, Epsteins berüchtigtes Versteck in der Karibik und Zentrum seiner Menschenhandelsaktivitäten.

Laut einer E-Mail seiner Frau Valeria betrachtete Chomsky Epstein als seinen „besten Freund”. Der normalerweise knappe und sachliche Akademiker beendete seine E-Mails an Epstein mit unerwartet blumigen Formulierungen wie „Wie eine echte Freundschaft, tief und aufrichtig und ewig von uns beiden, Noam und Valeria”.

Chomsky unterstützte Epstein bis zu dessen Todestag in einer Gefängniszelle in Manhattan nachdrücklich, übernahm die Rolle seines inoffiziellen Krisenmanagers, bezeichnete seine Ankläger als „Publicity-Suchende oder Spinner aller Art“ und prangerte die Medien als „Kultur der Klatschbasen“ an, die seinen hervorragenden Charakter zerstörten.

„Ich habe mit angesehen, wie schrecklich Sie in der Presse und in der Öffentlichkeit behandelt werden“, schrieb er und beriet Epstein zu Taktiken, um die vermeintlichen Verleumdungen gegen ihn zu bekämpfen.

Eine vollständige Übersicht über die Beziehung zwischen Chomsky und Epstein finden Sie in der Untersuchung von MintPress News: „Die Chomsky-Epstein-Akten: Entwirrung eines Netzwerks von Verbindungen zwischen einem prominenten linken Akademiker und einem berüchtigten Pädophilen“.

Steve Bannon entwickelte einen Plan, um Epstein dabei zu helfen, „die Pädophilie-Erzählung zu zerstören“

Eine zweite Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich für Epstein einsetzte, war Steve Bannon. In der Öffentlichkeit behauptete der rechtsextreme Stratege, er arbeite an einer Dokumentation, die Epstein entlarven solle. In privaten Nachrichten beriet Bannon jedoch, ähnlich wie Chomsky, Epstein, wie er sein Image am besten wiederherstellen könne.

Nur wenige Wochen vor Epsteins Verhaftung und seinem anschließenden Tod schrieb Bannon ihm Nachrichten und entwickelte eine komplexe Medienstrategie, um seinen Namen reinzuwaschen. „Zuerst müssen wir die Lügen zurückdrängen, dann die Pädophilie-/Menschenhandels-Narrative zerschlagen und anschließend dein Image als Philanthrop wiederaufbauen“, schrieb er.

Während Epstein sich öffentlich eher dem Clinton-Flügel der Demokratischen Partei zuwandte, fühlte er sich auch stark von der Philosophie der modernen Alt-Right-Bewegung angezogen, die von Bannon angeführt wurde.

Der Einfluss von Epstein und Maxwell auf die Internetkultur und die moderne Alt-Right-Bewegung

Tatsächlich gibt es erhebliche Indizien dafür, dass Jeffrey Epstein einen weitaus größeren Einfluss auf die moderne rechtsextreme Politik hatte als bisher angenommen. Tatsächlich könnte er zu ihren Begründern gezählt haben.

Im Jahr 2011 traf sich Epstein mit Christopher „Moot“ Poole, dem Gründer des berüchtigten Internet-Message-Boards 4chan. Zum Zeitpunkt seines Treffens mit Poole tauschten Epstein und Bill Gates‘ Berater Boris Nikolic Artikel aus und diskutierten per E-Mail, wie 4chan genutzt werden könnte, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Massen in Hysterie zu versetzen. „Dieser Artikel beschreibt, warum ich Moot interessant finde. Das Potenzial für Manipulation ist enorm”, schrieb Nikolic an Epstein.

Am selben Tag, an dem das Treffen zwischen Epstein und Poole stattfand, gründete Letzterer Politically Incorrect (/pol/), ein politisches Message Board auf 4chan, das als Geburtsort und Inkubator für die moderne Alt-Right-Bewegung sowie für eine Reihe der ausgefallensten Verschwörungstheorien, darunter QAnon und Pizzagate, dienen sollte.

Pizzagate, das während Trumps erster Amtszeit an Bedeutung gewann, war eine ausgeklügelte Verschwörungstheorie, die behauptete, dass globale Eliten an satanischen Ritualen rund um den Handel, die Vergewaltigung, Tötung und den Verzehr von Kindern im Keller einer Pizzeria in Washington D.C. beteiligt waren.

Angesichts des Zeitpunkts des Treffens und der E-Mails, die es umgeben, besteht die sehr reale Möglichkeit, dass Epstein selbst die Entstehung vieler abwegiger Theorien über globale Pädophilenringe beeinflusst hat, vielleicht um diese Vorstellung von vornherein zu diskreditieren.

Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell hatte möglicherweise sogar noch mehr Einfluss auf die Gestaltung der Online-Kultur. Maxwell soll angeblich die Reddit-Power-Userin MaxwellHill sein, Moderatorin einer Reihe von riesigen Subreddits, darunter /r/WorldNews, /r/Technology, /r/Politics, /r/Science, /r/Travel, /r/Health und /r/Environment. MaxwellHill war einst der beliebteste Redditor auf der Plattform und erreichte als erster eine Million Karma (vergleichbar mit Likes auf anderen Plattformen).

Befürworter dieser Theorie verweisen auf die Verwendung von britischem Englisch in dem Account, das Eingeständnis, im Dezember geboren zu sein (wie Ghislaine), und die Tatsache, dass der Account genau zu dem Zeitpunkt, als sie verhaftet und inhaftiert wurde, für immer von der Plattform verschwand.

Wenn dies zutrifft, würde dies bedeuten, dass Epstein und Maxwell entscheidend zur Gestaltung der Online-Politik und der Internetkultur im Allgemeinen beigetragen haben.

Bill Gates‘ Affären und sexuell übertragbare Infektion

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates infizierte sich bei Sex mit „russischen Mädchen” mit einer sexuell übertragbaren Infektion und bat Epstein daraufhin, ihm Antibiotika zu besorgen, die er „heimlich” seiner Frau Melinda verabreichen wollte, damit sie nichts von seiner Untreue erfuhr. Das geht aus E-Mails aus dem Jahr 2013 hervor, die Epstein schrieb, aber nicht verschickte.

Gates bestritt die Vorwürfe zunächst vehement. „Jeffrey schrieb eine E-Mail an sich selbst, die nie verschickt wurde. Diese E-Mail ist, wie Sie wissen, falsch”, sagte er und fügte hinzu: „Das erinnert mich nur daran, wie sehr ich jede Minute bereue, und ich entschuldige mich dafür, dass ich das getan habe.” Später gab er jedoch zu, Affären mit zwei russischen Frauen gehabt zu haben.

Als Melinda zu den Behauptungen befragt wurde, widerlegte sie diese jedoch nicht und sagte, sie empfinde „unglaubliche Traurigkeit“, wenn sie an eine „schmerzhafte Zeit“ in ihrem Leben erinnert werde. Im Jahr 2021 ließ sie sich von Bill scheiden und führte seine Freundschaft mit Epstein als einen der Gründe für das Scheitern ihrer Ehe an.

Jeffrey Epstein finanzierte die pro-israelische Lobby

Aus Dokumenten geht hervor, dass Epstein einer der großzügigsten Geldgeber der Israel-Lobby war. Der Milliardär spendete an eine Vielzahl von pro-israelischen Gruppen, darunter die Hillel Foundation, die United Jewish Association of New York und Yeshiva.

Allein im Jahr 2005 spendete Epstein 25.000 Dollar an die Friends of the Israeli Defense Forces, eine Gruppe, die Ausrüstung für das israelische Militär kauft. Im selben Jahr spendete er 15.000 Dollar an den Jewish National Fund, eine Organisation, die illegale jüdische Siedlungen im besetzten Palästina baut. Selbst Jahre nach seiner Verurteilung wegen Sexualdelikten bat Harvard Hillel Epstein um Spenden.

Epstein war ein lautstarker und engagierter Zionist. In einer E-Mail aus dem Jahr 2012 behauptet er, dass „Palästina historisch gesehen nie existiert hat“.

MintPress News war führend bei der Aufdeckung der Verbindungen zwischen Epstein und dem israelischen Geheimdienst und veröffentlichte eine Reihe von Untersuchungen zu deren Verbindungen. Die neuen Dokumente deuten ebenfalls auf diese Beziehung hin. Im Jahr 2018 schickte Epstein Barack eine E-Mail mit dem Inhalt „Sie sollten klarstellen, dass ich nicht für den Mossad arbeite“, gefolgt von einem Smiley.

Eine Verbindung zwischen dem Dalai Lama und Epstein?

Der Dalai Lama wird in den neuen Epstein-Akten über 150 Mal erwähnt. Die E-Mails zeigen, dass der Milliardär sehr daran interessiert war, sich mit dem tibetischen spirituellen Führer zu verbinden.

Wenn man dem Journalisten Michael Wolff Glauben schenken darf, ging sein Wunsch in Erfüllung. Wolff berichtete, dass er den Dalai Lama bei einer Soirée in Epsteins berüchtigter New Yorker Villa getroffen habe.

Die tibetische Zentralverwaltung hat Wolffs Behauptung kategorisch zurückgewiesen.

Epstein traf sich jedoch mit Tenzin Priyadarshi, einem tibetischen Mönch und Direktor des Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values am M.I.T. in Boston.

Weitere Informationen zu dieser Geschichte finden Sie in der Untersuchung von MintPress News: „Die Verbindung zwischen dem Dalai Lama und Epstein“.

US-Botschafter könnte 11-jähriges Kind vergewaltigt und geschwängert haben

Eines der brisantesten Dokumente zeigt einen FBI-Informanten, der die US-Botschaft mit Epsteins weltweitem Menschenhandelsnetzwerk in Verbindung bringt. Kenneth Darrell Turner erzählte dem FBI, dass der US-Botschafter in Mexiko, Earl Anthony Wayne, 2014 ein 11-jähriges mexikanisches Kind in einem vom US-Konsulat kontrollierten Gebäude in Ciudad Juárez geschwängert habe. Die Mutter brachte ein Kind zur Welt, dessen DNA mit der von Wayne übereinstimmte.

Die Vorwürfe wurden in den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert. Eine Ausnahme bildete jedoch The Eagle, eine Studentenzeitung der American University in Washington, D.C., wo Wayne derzeit lehrt. Die Nachricht führte zu Protesten auf dem Campus, bei denen Studenten die Behörden aufforderten, die Vorwürfe zu überprüfen.

Wayne hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen und auf Unstimmigkeiten in Turners Geschichte hingewiesen. „Die Behauptungen stammen aus einer zusammenhanglosen E-Mail-Kette, die absurde Behauptungen enthält, darunter internationale Verschwörungen und andere Ereignisse, die nachweislich nie stattgefunden haben, da sie zu dem Zeitpunkt, als sie sich ereigneten, öffentlich bekannt gewesen wären oder in den Medien berichtet worden wären, was jedoch nicht der Fall war“, sagte er.

Trumps soll Epsteins Mord ‚autorisiert‘ haben – sagt Epsteins Bruder

Jeffrey Epsteins Familie glaubt nicht, dass er sich im Gefängnis das Leben genommen hat. „Ich habe Grund zu der Annahme, dass er getötet wurde, weil er im Begriff war, Namen zu nennen“, sagte sein Bruder Mark 2023 gegenüber dem FBI und kam zu dem Schluss: „Ich glaube, dass Präsident Trump seinen Mord genehmigt hat.“

Epstein wurde im Juli 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden. Obwohl es offiziell als Selbstmord eingestuft wurde, vermuten viele ein Verbrechen, da der Milliardär über weitreichende Verbindungen verfügte, die die Reichen und Mächtigen kompromittieren könnten.

Die Trump-Regierung hat wiederholt jede Beteiligung an Epsteins Tod bestritten. „Die Behauptungen sind unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie sicherlich bereits gegen Präsident Trump eingesetzt worden“, schrieb das Justizministerium.

Die Epstein-Akten haben die Welt schockiert und zu politischen Skandalen auf beiden Seiten des Atlantiks geführt. Während eine Reihe hochrangiger Persönlichkeiten in Europa, darunter der ehemalige norwegische Ministerpräsident, verhaftet wurden, scheint das US-Justizministerium nicht bereit zu sein, dasselbe zu tun. Und mit ihrer Ankündigung, dass sie nicht beabsichtigen, weitere Epstein-Akten, die sich noch in ihrem Besitz befinden, zu veröffentlichen, scheint es, als versuche das Justizministerium, die Epstein-Geschichte selbst zu begraben. Angesichts des großen Interesses an dieser Geschichte scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass sie die Forderungen der Öffentlichkeit nach Aufklärung über das Ausmaß dieses Skandals dämpfen können.