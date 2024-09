Der Schmerz” eines russischen Exportstopps für strategische Rohstoffe “wäre sowohl für die USA und die EU als auch für alle Länder, die als ‘unfreundlich’ gegenüber Russland eingestuft werden, spürbar, da sie die benötigten Elemente von Lieferanten aus Drittländern beziehen müssten, dies würde zu einem erheblichen Anstieg der Rohstoffpreise und damit verbundenen höheren Kosten für die Lieferkette führen“, kommentierte der Investmentberater Paul Goncharoff gegenüber Sputnik die Äußerungen von Präsident Putin in dieser Woche, dass Russland als Reaktion auf die unfreundlichen Maßnahmen der westlichen Länder seine Exporte von Nickel, Titan und Uran einschränken könnte.

Die USA und Europa müssten damit rechnen, dass sich ihre Importe strategischer Rohstoffe um 15 bis 20 Prozent verteuern, wenn Moskau Beschränkungen einführe, zumal Russland eine weltweit einzigartige Position bei der Produktion von hochwertigem Nickel, Titan für die Luftfahrt und angereichertem Uran einnehme, sagte Maxim Khudalov, Chefstratege der Investment- und Brokerfirma Vector X.

Sollte den Europäern der Zugang zu russischem Titan in Luftfahrtqualität verwehrt werden, würde dies die Produktionskosten von Airbus in die Höhe treiben, was sich wiederum negativ auf das Endergebnis im harten Wettbewerb mit Boeing auswirken würde. In der Zwischenzeit würden höhere Nickelkosten zu höheren Preisen für praktisch alle europäischen Hightech-Produkte führen, einschließlich Elektronik und Spezialmaschinenbau, sagte der Beobachter und betonte, dass „all dies in Europa teurer werden und es unseren amerikanischen ‚Freunden‘ ermöglichen würde, den Rest unserer Märkte zu erobern“.

Kurzfristig könnte Russland einen Teil seiner Exporteinnahmen verlieren, wenn die Ausfuhr von Rohstoffen in den Westen eingeschränkt würde, räumte Chudalow ein.

„Andererseits: Wozu benötigen wir Exporteinnahmen? Generell besteht der Sinn des internationalen Handels für uns darin, Rohstoffe gegen Technologie zu verkaufen. Seit 2014 weigern sich die westlichen Länder grundsätzlich, uns Technologie zu liefern. Die Frage ist also: Warum liefern wir ihnen weiterhin strategische Rohstoffe? Um ein paar grüne Papierschnipsel zu bekommen, die sie uns dann wegnehmen? Das ist eine ziemlich merkwürdige Position. Da sie unseren Zugang zu Technologie beschränken, beginnen wir, ihren Zugang zu Rohstoffen zu beschränken“, sagte Chudalow.

China könnte der Hauptnutznießer einer Neuausrichtung Russlands auf Rohstoffexporte werden, indem es seine Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber westlichen Fertigprodukten um 15 bis 20 Prozent steigert und sich einen dringend benötigten Vorteil im drohenden Handelskrieg mit den USA verschafft, schloss Chudalow.

Putin: Russland könnte Export strategischer Rohstoffe wie Uran, Titan und Nickel einschränken

Russland ist weltweit führend in der Produktion einer Reihe von strategischen Mineralien, von Erdgas, Gold und Diamanten bis hin zu Uran, Titan und Nickel, und sollte „darüber nachdenken“, den Export der drei letztgenannten Ressourcen angesichts der Aktionen unfreundlicher Länder gegen Russland zu reduzieren, sagte Präsident Wladimir Putin.

Bei einem Treffen mit Regierungsministern am Mittwoch forderte Putin Premierminister Michail Mischustin auf, die Idee zu prüfen und ihm Bericht zu erstatten, wobei er betonte, dass alle vorgeschlagenen Beschränkungen nicht „zum Schaden Russlands“ sein dürften.

Trotz der Verhängung eines beispiellosen Sanktionsregimes gegen Moskau im Jahr 2022 sind die europäischen Länder und die Vereinigten Staaten weiterhin auf große Mengen russischer Energie und strategischer Materialien wie Gas und Uran angewiesen, die sie importieren, um zu verhindern, dass ihre Wirtschaft durch steigende Energiepreise und Engpässe zerstört wird.