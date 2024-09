Die Sonne tut etwas, was sie nicht tun sollte, und das könnte in den kommenden Monaten großen Ärger bedeuten

Der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, war in diesem Jahr weitaus aktiver, als die Wissenschaftler ursprünglich erwartet hatten, und das könnte in den kommenden Monaten sehr ernste Folgen für uns alle haben. Die Schwankungen der Sonnenaktivität wirken sich mehr als alles andere auf unser Klima aus, und wir neigen auch dazu, mehr Erdbeben zu erleben, wenn die Sonnenaktivität hoch ist. Der aktuelle Sonnenzyklus soll in den nächsten 12 Monaten seinen Höhepunkt erreichen, aber bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Sonnenaktivität nachlässt.

Tatsächlich war die durchschnittliche Anzahl der Sonnenflecken, die wir im letzten Monat beobachtet haben, die höchste, die wir seit 2001 gesehen haben…

Die durchschnittliche Anzahl der Sonnenflecken erreichte im August 215,5, wie das Solar Influences Data Analysis Center des Royal Observatory in Belgien berichtet. Laut SpaceWeather.com ist dies die höchste Zahl zwischen September und Dezember 2001. Im Juli lag der Wert noch bei 196,5. Das Space Weather Prediction Center der NOAA gab letzten Monat eine vorläufige Erklärung ab, dass die Sonnenaktivität den höchsten Stand seit März 2001 erreicht hat.

Das hätte nicht passieren dürfen.

Ursprünglich gingen die Wissenschaftler davon aus, dass wir im August etwa halb so viele Sonnenflecken sehen würden…

Experten hatten vorausgesagt, dass es im August nur halb so viele Sonnenflecken geben würde, was darauf hindeutet, dass das Sonnenmaximum unmittelbar bevorsteht und möglicherweise aktiver sein wird als erwartet, was zu intensiven Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen führen könnte.

Die Zahl der Sonnenflecken hat in den letzten Monaten exponentiell zugenommen.

Hoffentlich bekommen wir hier im September eine Gnadenfrist.

Denn wenn wir das nicht tun, könnten wir weitere schwere geomagnetische Stürme wie im Mai erleben…

Im Mai 2024 erlebte die Erde den stärksten geomagnetischen Sturm seit über 20 Jahren, mit Polarlichtern, die viel weiter südlich als gewöhnlich zu sehen waren, einschließlich Regionen bis nach Florida und Mexiko. Wenn ein weiterer großer Sonnenfleck um die Zeit der September-Tagundnachtgleiche auftaucht, könnte dies zu einem ähnlichen oder noch stärkeren Ereignis führen.

Wenn ein sehr großer geomagnetischer Sturm auftritt, kann er unser Leben auf unzählige Arten stören.

Im Mai waren sogar landwirtschaftliche Geräte dramatisch betroffen…

Ronald Rabon, der Besitzer von Double R Farms, sagte, dass er im Mai, als die extremen Sonnenmagnetwerte von G-5 auftraten, gerade sein Baumwollfeld besprühte, als seine Geräte anfingen zu stören. “Ich wusste nicht, was mit ihm los war”, sagte Rabon. “Ich wusste nur, dass es so war: Man konnte es aufrichten und ein paar Minuten fahren. Es lief 20, 30 Minuten problemlos, und dann plötzlich, während man durchs Feld fuhr, könnte es einfach nach links abbiegen.” Rabon sagte, eines der größten Probleme mit den Sonneneruptionen sei, dass seine Sprühgeräte nicht mehr genau arbeiten. Sein GPS arbeitet mit präzisen Ausrichtungen für das Sprühen, und wenn es aus der Spur gerät, könnte es die Ernte übersprühen und vernichten.

Wenn unser Planet von einem Sturm getroffen wird, der groß genug ist, könnte er natürlich die Stromnetze lahm legen, das Internet lahm legen und massive gesellschaftliche Probleme auf der ganzen Welt verursachen.

Hoffentlich wird ein solches Szenario nicht so bald eintreten.

Die gesamte Sonnenaktivität, die wir erlebt haben, ist auch der Hauptgrund für die große Hitze in diesem Sommer…

Wissenschaftler haben bestätigt, dass der Sommer zum zweiten Mal in Folge einen Hitzerekord aufgestellt hat. Damit ist das Jahr 2024 auf dem besten Weg, das heißeste Jahr der Geschichte zu werden. Der Zeitraum zwischen Juni und August – der Sommer in der nördlichen Hemisphäre – war der weltweit wärmste Zeitraum seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940, so die am Freitag veröffentlichten Daten von Copernicus, dem europäischen Dienst für den Klimawandel.

Viel wichtiger ist jedoch, dass die seismische Aktivität in der Regel sehr hoch ist, wenn die Sonnenaktivität sehr hoch ist, und genau das ist in letzter Zeit der Fall.

Viele Experten sind vor allem wegen der Beben ,die in letzter Zeit in Kalifornien aufgetreten sind, ziemlich beunruhigt…

In Kalifornien wurden die Einwohner in den letzten 48 Stunden von fünf Erdbeben erschüttert. Am Samstag wurde im Norden von Lake County ein Erdbeben der Stärke 4,4 verspürt, und am darauffolgenden Abend gab es zwei weitere Beben der Stärke 2,7 und 2,8 in der Region. Auch in Südkalifornien meldeten die Einwohner am Samstag zwei weitere Beben, das stärkste mit einer Stärke von 3,9.

In den vergangenen 7 Tagen gab es in Kalifornien und Nevada mehr als 900 Erdbeben.

Wie ich bereits neulich sagte, bin ich äußerst besorgt über die Instabilität, die wir an der Westküste beobachten.

In meinem brandneuen Buch erkläre ich, warum ich glaube, dass wir in eine Zeit eingetreten sind, in der wir historische Erdbeben von absolut epischem Ausmaß erleben werden.

Natürlich sind nicht nur die USA davon betroffen.

Auch südlich der Grenze hat es in letzter Zeit viel Bewegung gegeben.

Am 6. September verschluckte ein gigantischer Riss in der Erde, der sich plötzlich öffnete, vier Kühe…

Am 6. September 2024 öffnete sich im Ejido J. Cruz Gálvez in der Gemeinde Hermosillo in Sonora, Mexiko, ein großer Erdriss, der vier Kühe verschluckte. Der Riss soll etwa 3 km lang und 1,5 m breit sein und in einigen Abschnitten eine Tiefe von 4 m aufweisen. Nach Angaben des Viehzüchters, der den Riss auf Video aufgenommen hat, hat er vier Kühe verschluckt. Die örtlichen Behörden haben sich bisher nicht zu der Angelegenheit geäußert.

Es ist nicht normal, dass ein Riss in der Erde, der 3 Kilometer lang ist, aus dem Nichts auftaucht.

Wann werden die Menschen endlich aufwachen?

Unser Planet wird immer instabiler, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen.

Inzwischen wird auch der Himmel über unseren Köpfen immer aktiver.

Zum Beispiel wird am 15. September ein riesiger Weltraumfelsen, der “ungefähr die Größe von zwei Fußballfeldern” hat, an unserem Planeten vorbeifliegen…

Ein Asteroid, der etwa so groß wie zwei Fußballfelder ist, wird sich diesen Monat der Erde nähern. Wie die New York Post berichtet, wird der 2024 ON genannte Asteroid am 15. September in einer Entfernung von rund 620.000 Meilen (ca. 997.793 km) an unserem Planeten vorbeifliegen. Diese Entfernung mag zwar riesig erscheinen, ist aber aus astronomischer Sicht bemerkenswert gering – sie entspricht gerade einmal der 2,6-fachen Entfernung zwischen unserem Planeten und dem Mond. Er stellt jedoch keine Bedrohung für die Erde dar.

Die gute Nachricht ist, dass dieser riesige Weltraumfelsen uns auf jeden Fall vermissen wird.

In Zukunft werden wir vielleicht nicht so viel Glück haben.

Es passiert so viel am Himmel über unseren Köpfen, aber der Großteil der Bevölkerung schenkt dem keine Beachtung.

Leider ist es nur eine Frage der Zeit, bis größere Ereignisse eintreten, die niemand von uns ignorieren kann.