Die Wissenschaft gehört der Pharmaindustrie. Wir müssen sie uns zurückholen

Von Josh Mitteldorf, Ph.D.

Der Kongress zur Resistenz gegen antimikrobielle Mittel fand diese Woche in Verbindung mit dem Disease Prevention & Control Summit in Philadelphia statt. Ich nahm als Soziologe teil, um zu verstehen, wie diese Leute denken und wie ihre Organisationen arbeiten.

Es war sofort klar, dass es sich um ein Geschäftstreffen und nicht um eine akademische Konferenz handelte. In der Hauptausstellungshalle waren Dutzende von Ständen aufgebaut. Die Leute verschenkten Tschachkas und waren eifrig dabei, über ihre Produkte zu sprechen.

Die Eröffnungsrede wurde nicht von einem Wissenschaftler oder Politiker gehalten, sondern von Dr. Alan Dunton, dem leitenden medizinischen Berater und nicht geschäftsführenden Direktor von Recce Pharmaceuticals, einem äußerst erfolgreichen australischen Biotech-Startup.

Dunton prahlte mit Recce 327, einem synthetischen Breitbandantibiotikum, das alle Arten von Bakterien abtötet. Alle von ihnen, sofort. Ohne Nebenwirkungen. Keine. Und nicht nur das, die Bakterien konnten auch keine Resistenz entwickeln. Das Unternehmen hat eine umfassende Suche nach entkommenen und mutierten Bakterien durchgeführt und keine gefunden. Nicht ein einziges. Und das über volle 30 Tage.

Ist das eine gute Sache? Weiß Dunton, dass es viel mehr kommensale als infektiöse Bakterien gibt? Dass wir unser Mikrobiom brauchen, um gesund zu sein?

Der Höhepunkt meines Tages war, als jemand (außer mir) nach der Darmmikrobiota fragte. „Wir haben keine Daten“, antwortete Dunton.

Das stimmt natürlich nicht. Warum sollten sie Daten sammeln, die dem Produktverkauf nur schaden könnten?

Carolyn Reynolds, Mitbegründerin des Pandemic Action Network, erzählte uns, dass es jeden Tag Dutzende von neuen Ausbrüchen gibt, überall auf der Welt, und jeder einzelne ist eine Pandemie, die nur darauf wartet, zu explodieren. Gefahr! Gefährlich! Die Affenpocken haben die Antarktis erreicht, sagte sie.

Die gute Nachricht ist, dass es einen Konsens darüber gibt, wie man die nächste Pandemie verhindern kann. Mehr Geld ausgeben. Die bürokratischen Hürden für die Zulassung von Medikamenten senken. Und impfen Sie sich, zögern Sie nicht.

Dr. Bruce Gellin, Präsident der Abteilung Global Immunization am Sabin Vaccine Institute in Washington, D.C., sprach mit uns darüber, wie man die nächste Pandemie im Keim ersticken kann. Der Schlüssel ist die Analyse des Abwassers. Jede Stadt auf der Welt sollte ihre Abwässer auf virale Proteine untersuchen, damit wir der Pandemie zuvorkommen können. Bevor es zu einer Pandemie kommt.

„Diagnostik“, nannte er es.

Als das Mikrofon für Fragen aus dem Publikum geöffnet wurde, fragte ich Gellin: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Pandemie aus einem Biowaffenlabor kommt, im Gegensatz zu einem zoonotischen Ereignis?“

Er antwortete, er wisse von „Theorien“ über das Labor in Wuhan. „Aber was spielt es für eine Rolle, woher sie kommen? Wir müssen uns auf beides vorbereiten.“

Was ich daraus gelernt habe, ist, dass dieser Mann es für ein vernünftiges und praktisches Ziel hielt, eine Milliarde Tonnen Abwasser in Städten rund um den Globus mit PCR-Analysen zu testen – aber die Biowaffenforschung zu stoppen, war jenseits des Möglichen.

Das Erschreckende daran ist, dass er mit der politischen Realität in Berührung kommt. Ich bin derjenige, der nicht auf dem Laufenden ist.

Eines der Konferenzthemen war die Festlegung von Rechten und Protokollen für die Überwachung. Für Sie und mich mag „Überwachung“ an Geschichten über Stasi-Spionagenetzwerke, Snowden-Enthüllungen und Verletzungen des vierten Verfassungszusatzes erinnern. Aber hier wurde das Wort ganz ungeniert als Synonym für „Datenerfassung“ verwendet.

„Wir brauchen mehr Daten“, lautete der Refrain. Sicherlich sind damit biochemische Daten und nicht Gesundheitsdaten gemeint. Gesundheitsdaten führen unweigerlich zu „Impfverweigerung“.

Aus der Lazarus-Studie von 2010 geht hervor, dass das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) nur 1 % der Impfschäden erfasst. Mit anderen Worten: VAERS, das von den Centers for Disease Control and Prevention und der U.S. Food and Drug Administration betrieben wird, verhindert zu 99 %, dass Impfschäden an die Öffentlichkeit gelangen – und zu 99 %, dass die Berichte, die zur Impfmüdigkeit führen, unterdrückt werden.

Ein größeres Problem gibt es jedoch bei den schwersten Verletzungen. VAERS ist nur zu etwa 90 % wirksam bei der Verheimlichung dieser Verletzungen. Wie können sie es besser machen? Sicherlich sind mehr Überwachung, mehr Personal und ein viel größeres Budget erforderlich.

Catherine Bertrand-Ferrandis, eine Tierärztin und Spezialistin für Kommunikation im Bereich der öffentlichen Gesundheit, war zu Besuch aus Paris, um uns bei der Entwicklung einer Strategie für die „Infodemie“ zu helfen. Die Menschen lesen die falschen Informationen. Was können wir dagegen tun? Sie sprach mit einem Raum voller Menschen, die sich alle einig waren, dass es ein Problem gibt.

Bertrand-Ferrandis ging nicht auf die Fragen ein: „Woher wissen wir, was wir wissen?“ oder „Wer ist am besten qualifiziert, um zu beurteilen, welche Strategien im Bereich der öffentlichen Gesundheit am besten sind?“ oder auch „Was motiviert die Anti-Vaxxer, ihre verrückten Ideen zu veröffentlichen?“ Alle nickten zustimmend, dass staatliche Verlautbarungen maßgebend sind und dass die Probleme (aus ihrer Folie) „Fragen, Bedenken und Misstrauen“ in dieser Reihenfolge sind.

Im Mittelpunkt der Tagung stand die Antibiotikaresistenz, aber „Antibiotikum“ ist ein Reizwort – fast jeder auf der Konferenz verdiente auf die eine oder andere Weise Geld mit dem Verkauf von Antibiotika. Deshalb heißt es jetzt „antimikrobielle Resistenz“ oder AMR.

Komisch, dass überall Handdesinfektionsmittel zu finden war und sogar die Seife im Badezimmer antimikrobiell war.

Ganze 70 % der in Amerika verkauften Antibiotika gehen an Massentierhaltungsbetriebe. Die Schließung von Massentierhaltungen würde 70 % des Problems lösen und hätte eine Reihe weiterer Vorteile – gesündere Lebensmittel, weniger Tierleid und ein Ende der Flüsse aus Schweinemist, die durch Iowa fließen. Aber dieser Ansatz befindet sich außerhalb des Overton-Fensters. Er steht nicht zur Diskussion.

Ich habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass in der Sitzung zum Pandemievertrag die politischen Hindernisse, die einer Verabschiedung im Wege stehen, mit angemessener Verzweiflung betrachtet wurden. Die Ablehnung durch die Länder der Dritten Welt wurde zwar eingeräumt, aber es wurde nicht gefragt, woran das liegen könnte.

Als das Mikrofon für Fragen geöffnet wurde, fragte ich sie also. „Wenn man bedenkt, dass Nigeria und der Kongo eine niedrige Impfrate und weniger als 1/100 der Todesrate durch COVID haben, die wir in Amerika haben, warum sollten wir dann erwarten, dass sie unserem Beispiel folgen und die Dinge so machen, wie wir sie im Westen machen?“

Kevin Klock, Senior-Vizepräsident der Stiftung für das Nationale Gesundheitsinstitut, wich der Frage natürlich aus und wiederholte seine Bedenken zu dem Thema, das ihm am meisten am Herzen liegt: Wie können wir Impfstoffe für einkommensschwache Länder erschwinglicher machen?

Das Mittagsplenum befasste sich mit dem Thema Antibiotikaresistenz, und als Expertin war Boumediene Soufi, weltweite Leiterin der Abteilung für antimikrobielle Resistenz bei Sandoz Pharmaceuticals, eingeladen. Sandoz (früher Teil von Novartis) ist der weltweit führende Anbieter von billigen, patentfreien Antibiotika in großen Mengen.

Sandoz profitiert doppelt von der Antibiotikaresistenz – einmal, wenn es die weltweite Nachfrage nach billigen Antibiotika bedient, und ein zweites Mal, wenn Bakterien Resistenzen entwickeln und immer höhere Dosen benötigen.

Aber es war keine Ironie dabei, Soufi auf die Bühne zu holen, kein Eingeständnis, dass er einen Interessenkonflikt haben könnte. Was für ein geschmeidiger Redner! „Wir sind uns alle einig, dass wir ein Produkt brauchen, um ein Problem zu lösen“ und ‚Natürlich müssen wir ein Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig Einsatz finden‘.

„Kein Land zurücklassen“, war sein Mantra. Ich fühlte mich an Sitzungen erinnert, an denen ich in den 1990er Jahren als Anwalt der öffentlichen Gesundheit teilgenommen habe und auf denen scheinheilige Vertreter von Reynolds Tobacco über individuelle Freiheiten und die Notwendigkeit des Schutzes von Minderheiten sprachen.

Die Kernaussage ist, dass wir eine riesige Klasse von Menschen geschaffen haben, die ein finanzielles Interesse an der Verbreitung von Krankheiten und noch mehr an der Angst vor Krankheiten haben. Es gibt ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, das Produkte verkauft, die Menschen krank machen, und andere Produkte, die die Symptome behandeln.

Die letzte Pandemie war so wahnsinnig profitabel, dass wir mit Sicherheit schon bald eine weitere, noch größere, erleben werden.

Was können wir gegen diese Kultur der Krankheit tun?

Das Kernproblem besteht darin, dass das Modell der Krankenversorgung immens profitabel ist. „Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht“, sagte Upton Sinclair, Autor des Bestsellers ‚Der Dschungel‘ über die Not der Arbeiter in der Fleischverpackungsindustrie.

Doch die letzte Pandemie war für viele wirtschaftlich verheerend. Es gab weit mehr Verlierer als Gewinner. Kleine Unternehmen, Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte wollen keine weitere Pandemie-Psyche. Sie sind unsere natürlichen Verbündeten.

Der pharmazeutisch-industrielle Komplex ist das Geistesprodukt der Gebrüder Sackler, das bereits in den 1950er Jahren als langfristiger Plan konzipiert und durch geschickte Investitionen in Universitäten, medizinische Fakultäten, wissenschaftliche Zeitschriften und die Weiterbildung von Ärzten geduldig in die Tat umgesetzt wurde. Mit Arzneimittelwerbung im Fernsehen sorgen sie dafür, dass auch die Mainstream-Medien Big Pharma hörig sind.

Die Wissenschaft™ gehört der Pharmaindustrie, und wir müssen sie ihr wieder abnehmen. Wir können es schaffen. Geld ist mächtig, aber die Wahrheit ist noch mächtiger.