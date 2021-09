Ein Schlag ins Gesicht: IHL-Vorstand verbietet überraschend COVID-19-Impfstoffmandat

Der Impfstoff von Pfizer wurde am Samstag, dem 18. September 2021, bei einer kostenlosen Veranstaltung in der Hanging Moss Road Church of Christ in Jackson angeboten. Niemand erschien, um sich impfen zu lassen. Die Veranstaltung wurde von Mississippi Faith in Action, Healthy Eating Active Living (H.E.A.L.) und Pastor Curtis Pittman organisiert. Kredit: Vickie D. King/Mississippi Today