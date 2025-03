Ein starker Regen wird fallen – von Westen nach Osten

Von Pepe Escobar

In dieser brisanten Situation ist alles, was zählt, vertraulich.

Beginnen wir mit diesem Telefonat. Die Kreml-Auswertung ist recht nüchtern, aber sie enthält einige interessante Details. Es gibt – noch – kein umfassendes Abkommen zwischen Moskau und Washington. Ganz im Gegenteil: Wir befinden uns gerade erst in der ersten vorsichtigen Phase, in der wir über mehrere miteinander verbundene Dossiers sprechen und sprechen.

Präsident Putin hat absolut nichts preisgegeben. Die vereinbarte Pause bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur – nicht Energie und (meine Hervorhebung) Infrastruktur – bedeutet, dass Putin einen Stopp der gefährlichen ukrainischen Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja verhängt.

Das mag in der ganzen westlichen Hysterie untergehen, aber es gibt zwei absolute Bedingungen, die Moskau für alles in diesem Rätsel formuliert hat, damit es der objektiven Realität entspricht – und nicht als Zugunglück in einer Reality-Show dahindümpelt:

1. „Die Einigung in der Ukraine muss die unbedingte Notwendigkeit berücksichtigen, die Grundursachen der Krise, nämlich die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands, zu beseitigen.“

2. ‚Die wichtigste Voraussetzung zur Verhinderung einer Eskalation des Konflikts sollte eine vollständige Einstellung der ausländischen Militärhilfe und die Bereitstellung von nachrichtendienstlichen Informationen für Kiew sein.“

Der US-Sonderbeauftragte Witkoff behauptet, dass die ‘Details“ des Waffenstillstands am Sonntag in Saudi-Arabien geklärt werden. Unabhängig davon, wie lautstark protestiert wird, wird Kiew dies akzeptieren müssen.

Putin und Trump haben nicht über zwei Stunden lang nur über Eishockey, die unklaren Aussichten für die Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer und eine recht begrenzte einmonatige Pause für einen Raketenangriff auf die Energieinfrastruktur gesprochen.

In dieser glühenden Phase ist das, was zählt, vertraulich. Und das hätte genauso gut der Iran sein können. Und die Aussicht auf einen heftigen Regenguss.

Ich bin mitten in sieben traurige Wälder getreten Ich war vor einem Dutzend toter Ozeane Ich war zehntausend Meilen in der Mündung eines Friedhofs

Eine bestimmte psychopathologische Entität in Westasien ist davon besessen, alle ihre Gegner durch die Mündung eines Friedhofs zu rammen. Putin muss die Gelegenheit gehabt haben, Trump zu erklären, dass Russland die UN-Charta respektiert und sich an das Völkerrecht hält. Russland und der Iran – führende BRICS-Mitglieder – haben im Januar in Moskau eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Russland liefert Teheran detaillierte Informationen zu ISR/Luftverteidigung/elektronischer Kriegsführung.

Eine sprichwörtlich hysterische Darstellung prägt nun die Vorstellung, dass Tel Aviv – das um die Unterstützung von Trump 2.0 wirbt – bereit ist, den Iran mit Luftangriffen zu belegen, um „zu verhindern, dass er Atomwaffen einsetzt“. Teheran hat, wie Ayatollah Khamenei ausführte, keinerlei Interesse am Bau von Atomwaffen.

Russland wird es Israel – mit entscheidender amerikanischer Unterstützung – auf keinen Fall erlauben, im Iran Chaos zu stiften. Auch wenn Teheran bereits in der Lage ist, auf jeden Angriff mit verheerenden Folgen zu reagieren. Ohne Atomwaffen – und sogar ohne direkte russische Hilfe.

Operation True Promise 2 – True Promise 3 ist noch immer auf Eis gelegt – hatte bereits gezeigt, dass Israel einer Welle nach der anderen hochentwickelter iranischer Raketen absolut schutzlos ausgeliefert ist. Sollten die USA unter Trump 2.0 in einen direkten Angriff verwickelt werden, würden alle US-Militärstützpunkte in Westasien in Schutt und Asche gelegt und die Vasallen, die diese Stützpunkte beherbergen, schwer bestraft werden. Endergebnis: Ölpreise steigen in die Höhe, massive globale Wirtschaftskrise.

Ich sah ein neugeborenes Baby, umgeben von wilden Wölfen Ich sah einen Raum voller Männer mit blutenden Hämmern Ich sah zehntausend Schwätzer, denen die Zungen gebrochen waren

Während der selbsternannte Friedensstifter am Telefon die neueste Version seiner „Art of the Deal“ aufpolierte, ließen völkermörderische psychopathologische Zionisten mit blutenden Hämmern wilde Wölfe auf vertriebene Neugeborene los, die sich in brennenden Zelten in Khan Yunis zusammengekauert hatten.

Und zehntausend EU-Schwätzer mit gebrochenen Zungen waren stumm, was den Völkermord betraf, aber bereit, in schrilles Entzücken auszubrechen und dem Gesandten des ehemaligen selbsternannten Emir von Al-Nusra, einem gemäßigten Kopfabschläger, der zum Hugo-Boss-bekleideten Präsidenten wurde, Loyalität – und Milliarden an Geldern – zu versprechen.

Alle schrien ein an den Eurovision Song Contest erinnerndes „Sieg Heil“ für die Söldnerarmee des Schützlings, die von den Herren aus Katar, Großbritannien und Europa gebührend unterstützt wurde: ISIS-bekleidete Salafi-Dschihadisten, Al-Qaida-Überbleibsel, verschiedene Takfiris, Tschetschenen, Usbeken, Uiguren, eine mobile Terror-Organisation auf Tour, die Alawiten, Christen, Schiiten und sogar gemäßigte Sunniten niedermetzelt und die Ausweidung Syriens und die „Spende“ großer Teile des syrischen Hoheitsgebiets an Tel Aviv erleichtert.

Die zionistische SS Brüssel Medusa von den Lugen überschüttete die gemäßigten Kopfabschneider-Banden – al-Qaida R Us – mit 2,5 Milliarden Euro. Es war Katar, das die Europäische Kommission (EK) unter Druck setzte, Jolani’s Handlanger, der zum Außenminister ernannt wurde, Asaad al-Shaibani, zur 9. Brüsseler Geberkonferenz für Syrien einzuladen – und das, obwohl laut dem griechischen Europaabgeordneten Nikolas Farantouris, der Damaskus am 8. und 9. März besuchte und sich unter anderem mit dem Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche von Antiochien und dem Nahen Osten traf, mindestens 7.000 Alawiten und Christen von seinen Schergen „abgeschlachtet“ wurden.

Gleichzeitig begann der Zirkusdirektor des Exzeptionalismus, der auf der Straße in weiten Teilen der arabischen Welt als „Marmeladen-Idiot“ bezeichnet wird, mit der brutalen Bombardierung von Ansarallah im Jemen, um unbeugsame Krieger dazu zu zwingen, ihre unerschütterliche Unterstützung für Palästina aufzugeben und sich in Unterwerfung zu suhlen.

Zusätzlich war „Bombe, Bombe, Bombe – Bombe, Bombe, Iran“ wieder als das geheime Beach-Boys-Lied zu hören, denn am Ende muss Teheran unbedingt in Syrien, Jordanien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Südjemen zu einem erbärmlichen zionistischen Quisling-Regime verwandelt werden.

Die destabilisierte, aber nicht gebrochene Achse des Widerstands kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig gegen die Achse des völkermörderischen Zionismus: die Psychokiller in Tel Aviv; die Söldnerarmee der Dscholanis in Syrien, de facto Bodentruppen Israels, gleichzeitig ideologisch unterstützt von zionistischen arabischen Regimen und verschiedenen salafistischen/takfiristischen islamischen Gruppierungen, die das Massaker an den Palästinensern gutheißen; die liberalen Totalitaristen aus Europa, die die Dscholanis finanzieren; und die von Washington/Pentagon bombardierte Ansarallah im Jemen.

Abdul-Malik al-Houthi, der Anführer von Ansarallah, machte in seiner Rede vom 16. März alles sehr deutlich:

„Unsere Entscheidung, das palästinensische Volk zu unterstützen, einschließlich unseres Vorhabens, die israelische Seeschifffahrt zu blockieren, die eindeutig auf den israelischen Feind und niemanden sonst abzielt, zielt ausschließlich darauf ab, Israel unter Druck zu setzen, die Übergänge zu öffnen, die Einfuhr humanitärer Hilfe zuzulassen und den Hungertod in Gaza zu beenden.“

Ansarallah wird also nicht gebrochen werden – was auch immer das Imperium des Chaos gegen sie in Stellung bringt:

„Die USA sind diejenigen, die das Meer in ein Schlachtfeld verwandeln und damit die Seeschifffahrt und den Welthandel direkt beeinträchtigen. Unsere Entscheidung galt nur israelischen Schiffen und wird nun auf US-Schiffe ausgeweitet, aber sie sind diejenigen, die das Meer in ein Schlachtfeld verwandeln und die Seeschifffahrt bedrohen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Nationen erkennen, wer die internationalen Gewässer und den Schiffsverkehr wirklich bedroht.“

Ich hörte den Klang eines Donners, der warnend grollte Ich hörte das Tosen einer Welle, die die ganze Welt ertränken könnte Ich hörte hundert Trommler, deren Hände glühten Ich hörte zehntausend Flüstern und niemand hörte zu

Im Vergleich zum Mut der Jemeniten würden sich die Feiglinge der EU in ihren wildesten Träumen danach sehnen, wie Donner zu klingen, aber sie würden eher unter einer massiven Welle der Bedeutungslosigkeit ertrinken – beim Klang von Trommlern, deren Hände lodernd das Syrien-Dschihad-Lied schlagen. Sie sollten sich nicht einmal die Mühe machen zu flüstern – denn niemand hört zu.

Die völlig verrückte Estin mit dem IQ eines unterernährten Wurms, die sich als EU-Außenbeauftragte ausgibt, will nicht weniger als 40 Milliarden Euro für „Militärhilfe“ für Land 404. Ungarn, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal haben ein klares „Nein“ abgegeben: Schließlich hat keines von ihnen auch nur einen Bruchteil dieses Geldes.

Selbst Deutschland hat seine eigene Zusage von 3 Milliarden Euro nicht abgesegnet – obwohl die zunehmende Demenz nie aufhört: Der zukünftige BlackRock-Kanzler ist überzeugt, dass „Putin ganz Europa den Krieg erklärt hat“.

Niemand von Trump 2.0 macht sich die Mühe, auch nur ein Wort an den estnischen Wurm zu richten: Ja, „niemand hört zu“. Total verrückt – und irrelevant.

Für Trump 2.0 ist das ganze EUro-Müll-Cage-aux-Folles-Spektakel irrelevant: vom 800 Milliarden Euro teuren ReArm-Europe-Militärbetrug bis hin zum politischen Doppelpass von Macron und Starmer, beide Clowns, die so sehr darauf aus sind, 30.000 ahnungslose Kanonenfutter-Artikel in Land 404 einzusetzen, wenn ihre „Sicherheit“ von Mama Pentagon einfach nicht garantiert werden kann.

Die Botschaft ist so deutlich wie „Hard Rain“: Sie sind vielleicht nicht einmal mehr als nützliches Werkzeug für uns geeignet. Bestenfalls werden Sie als – fauler – Ressourcenpool neu positioniert. Sie stehen auf der Speisekarte. Wie der ehemalige Globale Süden im vorigen Jahrhundert. Jetzt sind Sie an der Reihe.

Die imperialen Projektionen eines Haufens hohler Männer

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der bombastische „Frieden durch Stärke“-Trump versucht, ein Netz aus Täuschung zu weben, während Schachmeister Putin gegenübersteht, während das EU-Gesindel einen Puffer im syrischen Stil errichtet – mit europäischen Truppen, die die sensibelsten Zonen der Ukraine sichern. All dies würde die zionistisch-konservative Achse verschleiern, die einmal mehr ihre Besessenheit, den Iran aus dem neuen Primakow-Dreieck in BRICS (Russland-Iran-China statt Russland-Indien-China) zu „eliminieren“, neu aufleben lässt.

Nach diesem rein auf Wunschdenken basierenden Drehbuch würde das Reich des Chaos, das von einem „schwachen“ Iran profitiert, erneut in Westasien uneingeschränkt herrschen und die Energiepreise manipulieren, um die russische Wirtschaft zu schwächen und gleichzeitig die Energiesicherheit Chinas zu gefährden.

Das größte Hindernis bei diesen sprichwörtlich kindischen Werken – eine bloße imperiale Projektion – ist, dass Putin nicht versucht, Teil des imperialen Clubs zu werden. Putin und mehrere Mitglieder des Sicherheitsrats in Moskau haben haufenweise Doktortitel in den Bereichen westliche Täuschung, Staatsstreiche, glatte Lügen, eklatanter Verrat und knallharte geoökonomische Sabotage erworben.

Putin, Medwedew, Patruschew, Naryschkin, Lawrow – sie alle wissen, dass es bei diesem Krieg, den der derzeitige, atemlose Zirkusdirektor zu beenden versucht, immer darum ging, Russland zu brechen und China einzudämmen, und dass er hauptsächlich als Hail-Mary-Pass konzipiert wurde, um das schnell zerfallende Imperium des Chaos zu retten.

Und all das bringt uns zu Spengler, wie in dieser hervorragenden Analyse erneut untersucht, und zu dem Ort, an dem der harte Regen größtenteils gnadenlos niedergehen wird.

Was Europa betrifft, haben wir es jetzt mit faustischen Männern zu tun, die nicht einmal als T. S. Eliots hohle Männer gelten können, da „Europa vergessen hat, wie man Eroberer hervorbringt“. Die Spengler’sche Metapher vom „Ersticken einer jungen Zivilisation durch den Leichnam einer alten“ trifft zu. Doch Russland war nie faustisch, sondern eher tolstoid.

Alle, die wir nach dem Beginn der SMO eine schöne Zeit in Russland verbracht haben, haben das Gefühl, dass es so ist, als ob „das Dritte Rom immer gewartet, seine Zeit abgewartet und zugesehen hat, wie Europa sich auf dem Altar seiner eigenen Hybris entmannt hat“.

Jetzt scheint Russland „seine westliche Haut“ abgestreift zu haben und sich „seinen eigenen Wurzeln zuzuwenden – eurasisch, orthodox, aus der Steppe stammend“. Mich persönlich hat diese kulturelle/spirituelle Erleuchtung nicht nur in den weißen Nächten in Moskau, Kasan oder Wladiwostok überwältigt, sondern vor allem auf Reisen im schwarzen Boden von Novorossiya – wo die „regelbasierte internationale Ordnung“ zu sterben kam.

Der fragmentierte Westen ist in der Tat in einer von ihm selbst geschaffenen totalen Simulation im Baudrillard-Stil gefangen – während Russland mit voller Kraft in der objektiven Realität agiert. Und in der Tat „ist dies der Grund, warum der Westen in der Ukraine nicht gewinnen kann. Er kämpft als bürokratische Einheit, nicht als Volk. Und Russland kämpft, trotz all seiner Mängel, als Volk.“

Die derzeitigen hohlen Männer, die sich als Europas politische „Führer“ ausgeben, sollten nicht unterschätzt werden. Sie werden sich rächen – an ihren eigenen europäischen Mitbürgern.

Christine „Vuitton“ Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), hat es auf den Punkt gebracht: „Der digitale Euro ist wichtiger denn je.“

Das bedeutet: Alle europäischen Bankkonten werden irgendwann an die EZB übertragen. Und nun stellen Sie sich dazu die Ankündigung der Giftigen Medusa in Brüssel vor: “In diesem Monat [März 2025] wird die Europäische Kommission die Spar- und Investitionsunion vorstellen. Wir werden private Ersparnisse (meine Hervorhebung) in dringend benötigte Investitionen umwandeln.“

Zusätzliche Übersetzung: Es sind die privaten Ersparnisse der europäischen Bürger, die gestohlen und in 800 Milliarden Euro für die „Verteidigung“ Europas gegen die ständige „russische Bedrohung“ investiert werden. Harter Regen – auf jeden einzelnen europäischen Bürger.

Sie fragen sich vielleicht, warum ein Beat-Gedicht, das wie ein Psalm aufgebaut ist und 1962, kurz vor der Kubakrise, von einem 21-Jährigen, der gerade aus einem Industriegürtel in Minnesota angekommen war, auf einer Schreibmaschine in Greenwich Village in New York City verfasst wurde, heute unsere große Geschichte von Hybris und Betrug erzählt. Das ist die unbesiegbare Kraft der Kunst.

Ich geh wieder raus, bevor der Regen anfängt zu fallen Ich werde bis in die Tiefen des tiefsten schwarzen Waldes gehen Wo die Menschen zahlreich sind und ihre Hände alle leer sind Wo die Giftkugeln das Wasser überfluten Wo das Zuhause im Tal auf das feuchte, schmutzige Gefängnis trifft Wo das Gesicht des Henkers immer gut versteckt ist Wo der Hunger hässlich ist, wo Seelen vergessen werden Wo Schwarz die Farbe ist, wo die Zahl Null ist

Giftkugeln werden die Gewässer überfluten; Seelen mögen vergessen sein – insbesondere die der Hollow Men; einige – in der globalen Mehrheit – mögen sogar einfallsreich genug sein, um aus den Tiefen des tiefsten schwarzen Waldes aufzutauchen; aber vor allem, da das Gesicht des Henkers recht gut verborgen bleibt, werden viele endlich in der Lage sein zu erkennen, wer er wirklich ist.