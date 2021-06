Ein Urteil des Gerichts von Lissabon stellt fest, dass in Portugal nur 0,9% der „verifizierten Fälle“ tatsächlich an COVID gestorben sind: 152 statt 17’000 Todesfälle

Nach einer Bürgerpetition wurde ein Gericht in Lissabon gezwungen, verifizierte COVID-19-Sterblichkeitsdaten zu liefern.

Demnach beträgt die Zahl der verifizierten COVID-19-Todesfälle von Januar 2020 bis April 2021 nur 152 und nicht 17’000 Tote, wie von Regierungsministerien behauptet.

„Seit März 2020 sind in Portugal 152 Menschen an COVID gestorben, formal vom Gesundheitsministerium angegeben und von einem Gericht bestätigt“, beginnt André Dias in seinem Blog zu erklären, wo er ein PDF des Urteils des Kreisverwaltungsgerichts Lissabon anhängt. „Alle „anderen“ sind an allem anderen gestorben, und hatten nur einen nutzlosen positiven PCR-Test!“

Die Daten stammen aus dem Totenschein-Informationssystem (Sistema de Informação dos Certificados de Óbito – SICO ), dem einzigen System seiner Art in Portugal.

„Wir leben in einem Betrug von noch nie dagewesenem Ausmaß“, schrieb Dias.

Auf Druck der Bevölkerung musste das Ministerium per Gerichtsbeschluss reagieren, weil es verzweifelt war, den Betrug nicht zu denunzieren.

„Alle, die für den Umgang mit Daten über ‚Fälle‘ und ‚Todesfälle‘ verantwortlich sind, können danach nur noch für das Verbrechen belangt werden, wenn es noch eine Würde im Rechtsstaat gibt“, fuhr er fort.

„Wenn diese Zahlen auch in anderen Ländern in der gleichen Größenordnung liegen, und es gibt keinen Grund, etwas anderes anzunehmen, dann ist die Pandemie ein Schwindel ungeahnten Ausmaßes und es wurden hier Verbrechen gegen die Menschlichkeit im großen Stil begangen.“