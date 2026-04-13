Ein Verbot von Fake News schadet der Demokratie

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche falsche und tendenziöse Inhalte. Doch von oben eingesetzte Faktenprüfer lösen das Problem nicht. Die bessere Alternative ist Schwarmintelligenz.

von Michael Straumann

Die traditionellen Medien stecken seit Längerem in einer Vertrauenskrise. Immer mehr Leser und Zuschauer wenden sich von ihnen ab. Die Reaktion darauf fällt jedoch selten selbstkritisch aus – stattdessen weisen die Altmedien ihre Verantwortung für diese Entwicklung häufig von sich.