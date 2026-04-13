Ein Sieg der ärztlichen Pflicht: Freispruch Dr. med. Andreas Heisler – Auftakt zur Corona-Aufarbeitung

Redaktionelle Vorbemerkung: Dieser Bericht erscheint bewusst mit zeitlichem Abstand zu den geschilderten Ereignissen. Er erhebt keinen Anspruch auf Aktualität im nachrichtlichen Sinne – sondern auf etwas Wichtigeres: Erinnerung, Aufarbeitung und Gerechtigkeit.

Was in Hochdorf verhandelt wurde, betrifft uns alle. Ein Arzt, der seiner ärztlichen Pflicht treu blieb, wurde vom Staat verfolgt – während jene, die das Corona-Theater inszeniert, Grundrechte ausgehebelt, Menschen gedemütigt und ganze Existenzen zerstört haben, bis heute unbehelligt geblieben sind. Das ist kein Zufall. Das ist ein System.

Wer glaubt, die Coronazeit sei abgehakt, irrt. Die Verantwortlichen – in Politik, Behörden und Wissenschaft – wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Keine