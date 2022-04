Ein weiterer Regime Change Präsident

Als Joe Biden am Wochenende über Russland sprach, klang er ganz wie der Mann, der vor 20 Jahren für die Genehmigung des Irak-Kriegs gestimmt hat.

Von Curt MILLS

In jedem entscheidenden Moment“, so der Senator, der davor warnte, dass das Schlimmste nicht eintreten würde, „hat [der Präsident] einen Kurs der Mäßigung und Überlegung gewählt… Ich glaube, dass er dies auch weiterhin tun wird…. Der Präsident hat deutlich gemacht, dass ein Krieg weder unmittelbar bevorsteht noch unvermeidlich ist.“

Im Oktober 2002 stimmte der damalige Senator Joe Biden aus Delaware im Plenum dafür, Präsident George W. Bush die ultimative Vollmacht zu erteilen: die Erlaubnis, Krieg zu führen. Natürlich nahm Bush fünf Monate später Bidens Angebot an, das von den Senatoren John Kerry, Hillary Clinton, John Edwards, Charles Schumer, Harry Reid, Chris Dodd und den Mehrheiten in beiden Häusern unterzeichnet wurde.

Im Sommer desselben Jahres war der Krieg im Irak ein offenkundiges Desaster.

Die amerikanischen Eliten, insbesondere die regierenden Republikaner, waren fest entschlossen, die Nachrichten über einen grausamen Aufstand, der fast täglich amerikanische Männer und Frauen tötete, mit dem Hinweis zu übertönen, dass die Mächte des Bösen in Wirklichkeit den Tag verloren hätten. Achten Sie auf das erbärmliche Schicksal der Familie Hussein, das an Neujahr 2004 besiegelt wurde, nicht darauf, dass die Suche nach den kriegsbegründenden Vernichtungswaffen in jenem Januar zu dem Schluss führte, dass die ganze Sache eine Farce war; sehen Sie sich die Leichen amerikanischer Auftragnehmer in Falludscha, die im April 2004 an einer Brücke aufgehängt wurden, sicher nicht zu genau an.

Die Vorstellung, dass die Menschen in der Welt tatsächlich eine Alternative zur Politik und zum Konsumverhalten der Amerikaner wollen könnten oder dass wir tatsächlich nicht viel über Konflikte in anderen Teilen der Welt wussten, wurde als (um einen Begriff aus den 2000er Jahren zu verwenden) „Noob-Analyse“, als verrücktes Zeug aus der Geschichtsschreibung belächelt. Eine Vertreterin dieser Sichtweise, Britney Spears, sagte damals dem Kabelnachrichtenmoderator Tucker Carlson: „Wir sollten unserem Präsidenten einfach bei jeder Entscheidung vertrauen, die er trifft.“

Da fällt die Parallele zum heutigen Fehler – und das ist es, was der gegenwärtige amerikanische Kurs in Sachen Russland und Ukraine ausmacht: ein aufblitzender Rotlicht-Fehler – dem Präsidenten zu vertrauen, da fällt die Parallele zu den Nullerjahren für einen Meter weg.

Denn offensichtlich vertraut das Team von Präsident Joe Biden entgegen dem Rat von Frau Spears dem Präsidenten nicht bei jeder Entscheidung, die er trifft.

Das Weiße Haus nahm Bidens klaren Aufruf zum Regimewechsel im Kreml an diesem Wochenende sofort zurück: „Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben“, beendete er seine Rede in Polen. Ein hochrangiger Beamter der Regierung sagte: „Der Präsident wollte damit sagen, dass es Putin nicht gestattet werden kann, Macht über seine Nachbarn oder die Region auszuüben. Es ging ihm nicht um Putins Macht in Russland oder um einen Regimewechsel.“

Donald Trump wird häufig als Lügner bezeichnet, aber abgesehen von „fünfzehn Tagen, um eine Ausbreitung zu verlangsamen“, bin ich mir nicht sicher, ob sein Weißes Haus eine folgenreichere Lüge erzählt hat als diese weltbeleidigende, die die Biden-Regierung gerade ausprobiert hat.

Wie der Spengler-Kolumnist der Asia Times, David Goldman, bemerkte, „hat Biden offen ausgesprochen, was Verwaltungsbeamte privat gesagt haben, wie Niall Ferguson letzte Woche in Bloomberg durchsickern ließ. Er kann es nicht zurücknehmen.“

Stanford’s Ferguson fasst seinen Bericht zusammen und sagt: „Wie ich letzte Woche sagte, hat die Biden-Administration offenbar beschlossen, den Krieg in der Ukraine zu instrumentalisieren, um einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen, anstatt zu versuchen, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Biden hat es gerade laut gesagt. Das ist eine höchst riskante Strategie.“

Hier wird die Parallele zum Irak wieder deutlich.

Für viele Republikaner war der Irak eine „Operation Unfinished Business“, eine Vergeltung für Saddams offensichtliches Attentat auf den ersten Präsidenten Bush im Ruhestand, und ein Juckreiz für diejenigen, die der Meinung waren, die USA hätten 1991, während des ersten Golfkriegs, in Bagdad einmarschieren sollen. Wladimir Putin ist ein ähnliches Feindbild für führende Demokraten, von denen viele immer noch unironisch behaupten, der Kreml habe Trump zum Präsidenten ernannt.

Biden hat in seinem halben Jahrhundert an der Macht eine widersprüchliche Figur abgegeben – ein selbsternannter Mantel-und-Krawatten-Demokrat im Jahr der triefenden Hippies, ein echter CIA-Anhänger in den progressiven Südstaatenjahren von Jimmy Carter, dann gegen den ersten Golfkrieg, dann der Mann des zweiten Bush, der früh den Vorsitz im Senat für auswärtige Beziehungen übernahm, dann ein machiavellistischer, kriegsgegnerischer Möchtegern-Präsident, dann ein Vizepräsident der alten Garde und jetzt ein Präsident des demokratischen Establishments, der nicht die erste Wahl des demokratischen Establishments war.

Bidens Schritt im letzten Sommer in Bezug auf Afghanistan schien die Möglichkeit zu eröffnen, dass die Präsidentschaft Bidens eine geschäftsführende Verwaltung sein würde, die einige der amerikanischen Kriege beendet. Weil es sich um einen Schlussstein handelte, oder vielleicht auch nur, weil es ihm in seinem Alter egal war, konnte er damit durchkommen.

Bei der zurückhaltenden Rechten und der progressiven Linken bestand die Hoffnung, dass dies der wahre Joe Biden sei, ein Rückgriff auf die Zeit, als er und der damalige Präsident Barack Obama in ihrer eigenen Regierung noch zu den zurückhaltenden Stimmen der Vorsicht gehörten (wie kam es noch einmal zu dieser Personalie?).

Er hat den Charme eines echten Amerikaners, aber Bidens Karriere war, wenn man es richtig versteht, keine Karriere im Zentrum der amerikanischen Wählerschaft, sondern im Zentrum des Establishments der Demokratischen Partei. So hat es der rauflustige Weiße aus der Mittelschicht mit mittelmäßigem Zeugnis schließlich zum Präsidenten gebracht, der die Partei der Zeugnisempfänger anführt.

Obwohl er logorrhoeisch ist – die junge Version konnte sprechen -, würden sowohl der junge als auch der alte Biden niemals das Boot zum Wackeln bringen. Und so ist es auch, wenn Amerika glaubt (meiner Meinung nach fälschlicherweise), es könne einen tödlichen Schlag gegen den Großen Satan der Demokratischen Partei, Wladimir Putin, führen.

„Sie müssen das nicht tun“, sagte Obama einmal zu Biden, als er versuchte, ihm die Kandidatur für das Amt des Präsidenten im Jahr 2020 auszureden. Damals wie heute ist Biden offensichtlich der Meinung, dass er es muss.

Der neue amerikanische Präsident hat einen fehlgeleiteten Kreuzzug in Zentralasien aufgegeben, nur um einen neuen, viel gefährlicheren in Europa zu beginnen, während er (wieder einmal) Amerikas wahren Feind in Peking vom Haken lässt. Das ist leider ein weiteres Kennzeichen von Bidens mächtiger Karriere.