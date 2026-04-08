Ein zerfallendes Imperium: Der Widerstand entwaffnet Israel

Von Kit Klarenberg

Während der kriminelle zionistisch-amerikanische Krieg gegen den Iran in seinen zweiten Monat geht, hat sich der Konflikt für die Angreifer als derart verheerend erwiesen, dass vielerorts dringende Alarmsignale laut werden. Das peinliche Scheitern, die Islamische Republik aus der Luft zu unterwerfen, hat die Aussicht auf eine Art US-Bodenoperation aufkommen lassen, die weithin als Selbstmordmission angesehen wird. Washington hat zudem über 850 Tomahawk-Raketen und 1.000 Luftabwehr-Abfangraketen verschossen, und zwar in einem Tempo, das das Pentagon als „alarmierend“ bezeichnet. Dabei nähert sich Israel rasch einer vollständigen Entwaffnung.

Am 24. März veröffentlichte der elitäre, staatlich vernetzte britische „Think Tank“ RUSI eine vernichtende Nachbetrachtung der ersten 16 Kriegstage. Ein internes „Buchhaltungstool“, das den „intensiven Verbrauch an hochentwickelter Munition“ durch die USA und die zionistische Entität erfasst, berechnet für diesen Zeitraum 11.294 Abschüsse, deren Herstellung insgesamt etwa 26 Milliarden Dollar gekostet hat. Infolgedessen sind die Bestände der USA – und damit auch Israels – an Langstreckenabfangraketen und Präzisionswaffen „fast erschöpft“. Und es wird vielleicht das Doppelte dieser schwindelerregenden Summe kosten, das Verlorene wieder aufzufüllen.

Der Widerstand zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung seines Ansturms, und alles deutet darauf hin, dass Teherans Munitionsproduktion in Kriegszeiten unvermindert weitergeht. Selbst die westlichen Medien haben eingeräumt, dass die Herstellung des iranischen Drohnen- und Raketenarsenals nur einen Bruchteil der vergangenen und zukünftigen Ausgaben kostet, die mit deren Abschuss verbunden sind. Laut RUSI hat der Krieg gegen den Iran eine „kritische Schwachstelle“ im Kern der Kriegsführungsfähigkeiten des Imperiums offenbart: ein „strategisch ruinöses Kosten-Nutzen-Verhältnis, das die industrielle Kapazität des Westens nicht aufrechtzuerhalten bereit ist“.

In den ersten 16 Tagen des Konflikts wurden von den USA und Israel über ein Dutzend verschiedene Munitionsarten abgefeuert, „in einem Tempo, das unhaltbar erscheint“. Nun zehrt Teherans unerbittlicher Beschuss „weiterhin die wichtigsten Ressourcen der Koalition auf“ – RUSI berechnet, dass es durchschnittlich 33 Raketen- und 94 Drohnenangriffe pro Tag gab. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse der Organisation, dass für Washington und Tel Aviv „der Abgrund der Munitionsvorräte“ „bald bevorsteht“. Darüber hinaus hat der CEO von Rheinmetall gewarnt, dass die weltweiten Munitionsvorräte des Imperiums „leer oder fast leer“ seien.

Der zionistisch-amerikanische Krieg gegen den Iran ist somit zu einem „Ausdauerwettkampf“ geworden, in dem „der entscheidende Vorteil auf den Akteur übergeht, der seine Verteidigungswirtschaft aufrechterhalten und seine wichtigsten Ressourcen wieder auffüllen kann“. Angesichts der aktuellen Entwicklungen im Kampf hat die Islamische Republik diesen Vorteil fest in der Hand und wird ihn auch weiterhin behalten. Den USA könnten in nur wenigen Wochen die Bodenangriffsraketen – einschließlich der viel gepriesenen ATACMS – und die THAAD-Abfangraketen ausgehen. RUSI prognostiziert ebenfalls, dass Israels Arrow-Abfangraketen bis April „wahrscheinlich“ „vollständig aufgebraucht“ sein werden.

Abgesehen von den enormen Kosten würde es selbst bei Produktionsniveaus wie vor dem Krieg Jahre dauern, das zu ersetzen, was in etwas mehr als zwei Wochen gegen den Iran verbraucht wurde. Wie dieser Journalist am 24. März dokumentierte, hat Teherans Sperrung der Straße von Hormus die ohnehin schon zerschlagene Verteidigungsindustriebasis des Imperiums in völliges Chaos gestürzt. Rohstoffe und Komponenten, die für den Bau und die Wartung digitaler und elektronischer Systeme sowie präzisionsgelenkter Munition von zentraler Bedeutung sind und die bisher täglich in Hülle und Fülle durch die Straße transportiert wurden, sind nun knapper und werden immer teurer.

„Ständige Alarmbereitschaft“

Der Iran hat nicht nur die zionistische Entität und imperiale Ziele in ganz Westasien durch systematische, gestaffelte Blitzangriffe mit Drohnen und Raketen überwältigt und entwaffnet. Die Ausschaltung von mindestens 12 US-amerikanischen und verbündeten Radaranlagen und Satellitenterminals in der gesamten Region hat die Abfangquoten noch weiter verschlechtert und gleichzeitig die Anzahl der Munition erhöht, die erforderlich ist, um den jüngsten Beschuss aus Teheran abzuschießen – oft ohne Erfolg. Bis zu 11 Patriot-Abfangraketen können auf eine iranische Rakete abgefeuert werden, bis zu acht auf eine einzelne Drohne.

Wie ein Bericht des einflussreichen zionistischen „Think Tanks“ JINSA vom 26. März feststellt: „Die Angriffe des Iran haben jedem Bestandteil der Verteidigungsarchitektur steigende Kosten auferlegt.“ Die Islamische Republik trat in den Konflikt ein „mit einem gezielten Plan, die Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten zu schwächen, indem sie jedes Element ihrer Luftverteidigungsarchitekturen angreift“. Dabei wurden „einige der leistungsfähigsten und teuersten Sensoren“ aus Washingtons globalem Bestand zerstört, wobei kaum Aussicht auf eine baldige Reparatur besteht.

Diese Sensoren dienen der zionistischen Entität in vielen Fällen ausdrücklich als „Frühwarnsystem“. In Tel Avivs Erkennungs- und Warnnetzwerk ist somit eine klaffende und sich ständig vergrößernde Lücke entstanden. So erweisen sich iranische Drohnenschwärme – die „häufig auf russische taktische Innovationen aus dem Ukraine-Krieg zurückgreifen“ – regelmäßig als „weitaus schwerer zu erkennen und zu bekämpfen“ als Raketen und treffen doppelt so viele Ziele mit höchster Präzision. Einige US-Sensorsysteme können Shahed-Salven in geringer Höhe nicht erkennen – darunter auch solche, die speziell zur Abwehr von Drohnen entwickelt wurden.

Es sind nicht nur Shaheds, die Verwüstungen angerichtet haben. Der gesamte Widerstand setzt zunehmend glasfasergeführte Drohnen ein, die „immun gegen elektronische Störmaßnahmen“ sind, sowie First-Person-View-Drohnen „für Präzisionsschläge gegen Punktziele“, berichtet JINSA. Andere iranische Drohnen sind mit Strahltriebwerken ausgestattet, wodurch sie deutlich schneller als Shaheds sind und eine Abfangung noch problematischer wird. Im Verlauf des Konflikts setzt Teheran zudem zunehmend auf ballistische Raketen mit Streukopf-Sprengköpfen, die in großer Höhe bis zu 80 Submunitionen abwerfen, die sich über Gebiete von mehreren Meilen ausbreiten.

JINSA schätzt, dass über die Hälfte aller iranischen Raketen, die bisher in diesem Konflikt abgefeuert wurden, Streukopf-Sprengköpfe trugen, verglichen mit drei bekannten Einsätzen während des verheerenden 12-Tage-Kriegs. „Selbst ein erfolgreicher Abfangversuch garantiert nicht, dass die Bomblets gestoppt werden“ – wenn Abfangjäger diese Raketen nicht treffen, bevor sie wieder in die Erdatmosphäre eintreten, verstreuen sie die Submunitionen dennoch in der Luft oder setzen sie beim Aufprall frei. Diese Angriffe zielen nicht absichtlich auf israelische Zivilisten ab, machen aber dennoch das tägliche Leben der Bevölkerung der Siedlerkolonie unerträglich:

„Kleinere, häufigere iranische Salven halten die Zivilbevölkerung in ständiger Alarmbereitschaft … [Dies] verkürzt die Zeit zwischen den Angriffen und verringert gleichzeitig die Gesamtzahl der Todesopfer, wobei die massive Wirkung zugunsten einer anhaltenden Belastung eingetauscht wird, um das tägliche Leben zu zermürben. Sprengköpfe mit Streumunition verstärken diese Störungen, indem sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Submunitionen oder Trümmer in bewohnte Gebiete fallen … Israels Entscheidung, nicht auf alle ankommenden ballistischen Raketen zu schießen, die Streumunition transportieren, deutet ebenfalls darauf hin, dass die Abfangraketen rationiert werden müssen.“

„Hochleistungsfähig“

Der Widerstand ist jedoch in erster Linie darauf bedacht, seinen „durchdachten Plan zur Schwächung“ der Verteidigungsfähigkeiten der USA und Israels umzusetzen, um die USA dauerhaft aus Westasien zu vertreiben und die Region für die endgültige Befreiung Palästinas sicher zu machen. In diesem Zusammenhang weist JINSA auf die „verheerenden Auswirkungen“ der iranischen Drohnen und Raketenangriffe auf vermeintlich unverwundbare Ziele hin. So schätzt das Pentagon beispielsweise, dass ein einziger Angriff des Widerstands auf das Hauptquartier der 5. Flotte der US-Marine in Bahrain etwa 200 Millionen Dollar gekostet hat.

Es ist eine von über einem Dutzend US-Stützpunkten am Golf, die „erhebliche Schäden“ davongetragen haben. Kampfflugzeuge wurden zerstört, zahlreiche amerikanische Soldaten verletzt und getötet, und die Überlebenden wurden in die umliegenden Hotels evakuiert. Der Iran hat sich vorgenommen, diese provisorischen, abgelegenen Stützpunkte ins Visier zu nehmen. Gleichzeitig sind die lokalen Luftabwehrbatterien des Imperiums vollauf damit beschäftigt, die verwüsteten US-Militäranlagen „ausreichend zu verteidigen“, „um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass weitere Ressourcen und Reparaturteams in das Einsatzgebiet gelangen können“.

Wann diese eintreffen werden, wie lange sie brauchen werden, um das Verlorene wiederherzustellen, und ob dies auch nur annähernd sicher sein wird, bleibt abzuwarten. Unterdessen hat sich „der iranische Beschuss von Schiffen im Golf als noch schwerer zu stoppen erwiesen als Angriffe auf Landziele“. Über die Hälfte der bekannten Geschosse der Widerstandsbewegung, die auf Schiffe im Golf und in der Straße von Hormus abgefeuert wurden, haben ihr Ziel getroffen. Da die Regierungen am Golf seit dem 28. Februar fast ihren gesamten Bestand an Abfangraketen aufgebraucht haben, könnte das, was als Nächstes kommt, katastrophale Folgen haben:

„Die meisten Stützpunkte, Häfen und Städte am Golf liegen nur wenige Kilometer von iranischen Abschussgebieten entfernt, was die Zeit verkürzt, die den Verteidigern zur Erkennung, Verfolgung und Abwehr ankommender Bedrohungen zur Verfügung steht. Iranische ballistische Raketen, die in Richtung Kuwait, Bahrain, Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate abgefeuert werden, können ihre Ziele innerhalb von drei bis zehn Minuten erreichen – ein Bruchteil der ohnehin schon kurzen 12 bis 15 Minuten, die ballistische Raketen benötigen, um Israel zu erreichen.“

Gelinde gesagt sollte aus Sicht des Imperiums nichts davon geschehen. Der zionistisch-amerikanische Krieg gegen den Iran war als einseitige Luftangriffsserie gedacht, die nur wenige Tage dauern und im Zusammenbruch der Islamischen Republik oder zumindest in ihrer vollständigen Kapitulation gipfeln sollte. In Washington, Tel Aviv oder anderen imperialen Machtzentren schien man nicht damit zu rechnen, dass Teheran überhaupt zurückschlagen könnte, geschweige denn die amerikanische Militärmaschine in die Knie zu zwingen.

Doch das unvermeidliche Ergebnis der Auslösung eines großen Konflikts mit dem Widerstand war völlig vorhersehbar und wurde tatsächlich weithin vorhergesagt. Kein Geringerer als JINSA veröffentlichte im September 2024 eine Einschätzung, in der davor gewarnt wurde, dass der Iran eine „große und hochleistungsfähige Raketen- und Drohnenstreitmacht“ aufgebaut habe, die darauf ausgelegt sei, US-Stützpunkte in Westasien „unbrauchbar“ zu machen und die Luftabwehr zu „überwältigen“. JINSA räumte ein, dass diese Kapazität eine ernsthafte Bedrohung für die zionistische Entität und regionale US-Anlagen darstelle – argumentierte jedoch, dass mehr Raketenabwehrsysteme dieser Bedrohung ausreichend entgegenwirken könnten.

Diese Einschätzung stammte vom ehemaligen CENTCOM-Kommandeur Frank McKenzie, der den katastrophalen Rückzug des Imperiums aus Afghanistan beaufsichtigte. Am 20. März prahlte er offen damit, dass sich der Krieg gegen den Iran gemäß einer Strategie entfalte, die vom CENTCOM über „viele Jahre“ hinweg ausgearbeitet worden sei, und dass „meine Fingerabdrücke auf diesem Kriegsplan zu finden sind“. McKenzies Versäumnis, bekannte Bedrohungen ernst zu nehmen, und sein wahnhafter Glaube an die ultimative Unbesiegbarkeit – und Unerschöpflichkeit – der US-amerikanischen und israelischen Luftabwehr erklären sicherlich, warum der Konflikt so spektakulär gegen die Aggressoren zurückschlägt.

Auch der jüngste Bericht der JINSA strotzt vor fantastischem Optimismus. Darin wird argumentiert, der Iran könne besiegt werden, indem das Imperium seine Vasallen dazu drängt, ihre von den USA gelieferten Luftabwehrsysteme an den Golf zu verlegen, eine Koalition mit „Partnern“ in Europa und Westasien zu bilden, „um den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu eskortieren“, sowie durch andere halluzinatorische Intrigen. In bitterer Ironie jubelte der Autor des Berichts am 5. März darüber, dass „die Raketenfeuerkraft des Iran fast erschöpft ist“. Wann wird der imperiale Beraterstab die sehr reale Entwaffnung der zionistischen Entität anerkennen?