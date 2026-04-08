Terror Alarm: Hinter der dubiosen israelischen Gruppe, die die Entführung von Dr. Marandi finanziert

Alan Macleod

Eine zwielichtige pro-israelische Gruppe namens Terror Alarm sammelt per Crowdfunding eine Prämie von 1 Million Dollar für die Ergreifung eines bekannten iranischen Akademikers und Medienvertreters – und Twitter weigert sich, dies zu entfernen. Doch wer ist Terror Alarm? MintPress verfolgt das Unternehmen bis zu seinen Ursprüngen zurück und deckt seine Rolle als private Sicherheitsfirma auf.

Letzte Woche veröffentlichte der offizielle Twitter-Account von Terror Alarm eine direkte Drohung gegen Professor Seyed Mohammad Marandi und schrieb:

„Wir sammeln per Crowdfunding 1 Million Dollar als Kopfgeld für die Ergreifung von Mohammad Marandi, Berater des Obersten Führers Irans und häufiger mit den IRGC [Islamische Revolutionsgarden] verbundener Propagandist. Wir wollen ihn lebend.“

Der Beitrag wurde nicht nur nicht entfernt, obwohl Hunderte von Nutzern versuchten, Twitter darauf aufmerksam zu machen, sondern er wurde auch als „bezahlte Partnerschaft“ beworben, was bedeutet, dass die Plattform selbst von der Aufstachelung profitierte.

Ein dubioses, widersprüchliches Unternehmen

Gegründet im Jahr 2016, veröffentlicht Terror Alarm minderwertige, KI-generierte Nachrichten über soziale Medien. Es hat eine beträchtliche weltweite Anhängerschaft aufgebaut, darunter über eine Viertelmillion Follower auf Twitter (wo es bereits viermal seinen Namen geändert hat) und einen Telegram-Kanal mit 36.000 Abonnenten.

Seine Geschäfte, einschließlich seiner Finanzierung, sind in Geheimhaltung gehüllt. Allerdings hat es zuvor interne Software-Stellen ausgeschrieben, die in Dänemark, Rumänien und Spanien angesiedelt sind. Dort wird verlangt, dass Bewerber einen Abschluss einer europäischen technischen Universität haben, fließend Englisch sprechen und in den vergangenen sieben Jahren in einem NATO-Mitgliedsstaat gelebt haben.

Ein weiterer Beitrag auf Telegram erwähnte, dass „TV-Studio-Jobs in Rumänien, Ukraine, Dänemark, Schweden und Litauen verfügbar sind.“ Um sich zu qualifizieren, heißt es, müsse man „pro-israelisch, zionistisch sein und fließend Englisch sprechen“.

Obwohl die Gruppe auf den ersten Blick lediglich wie eine weitere minderwertige Content-Farm erscheint, zeigt die Durchsicht archivierter Versionen der inzwischen offline genommenen Website über die Internet Wayback Machine, dass Terror Alarm weit mehr ist.

Das Unternehmen hat mehrere Umwandlungen durchlaufen. Es begann als angebliche Anti-Terror-App, wurde dann in eine private Sicherheitsfirma umbenannt und schließlich zu einer in der EU registrierten NGO.

Es beschreibt sich selbst als „hoch akkreditierte private Sicherheitsfirma, die nicht nur Behörden über terroristische Angriffe informierte, während sie stattfanden, sondern auch half, viele Terrorakte auf dem Höhepunkt der ISIS-Angriffe in Europa von 2014 bis 2017 zu verhindern“. Es bietet eine Vielzahl von Sicherheitsdienstleistungen an, darunter Personenschutz, Hintergrundüberprüfungen, juristische Dienstleistungen, Markenschutz und Beweissicherung.

Terror Alarm hat seine Website aus dem Internet entfernt. Laut einer früheren Version, die über die Wayback Machine zugänglich ist, verfolgt die Gruppe drei zentrale Missionen:

Informationsaustausch mit Regierungen der „freien Welt“

Bekämpfung von Antisemitismus durch KI-gesteuerte Überwachung und Reaktion

Verhinderung terroristischer Angriffe durch prädiktive KI-Analyse

Die dritte dieser Missionen ist besonders umstritten und entspricht einer Art „Minority Report“-Bewertung von Vorverbrechen. Wie das Unternehmen selbst erklärt, durchsucht seine Technologie das Internet und „scannt kontinuierlich digitale Aktivitäten mithilfe prädiktiver KI, um frühe Anzeichen von Radikalisierung oder extremistischen Verbindungen zu erkennen“. Anschließend informiert es die Behörden und leitet einen „vorkonfigurierten digitalen Lockdown“ ein, um „proaktive Gegenradikalisierung zu ermöglichen“.

Kurz gesagt bewirbt sich Terror Alarm als Dienst, der vorhersagen kann, wer Angriffe ausführen wird – basierend auf Social-Media-Beiträgen – und diese Informationen mit Regierungen und Polizeibehörden teilen kann. Allerdings haben Internetnutzer aufgedeckt, dass der eigene Quellcode festlegt, welche Gruppen als unterstützenswert gelten und welche als „gegnerische Einheiten“. Während die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Bahrain, Saudi-Arabien, Israel sowie „Juden und Zionisten weltweit“ als positiv gelten, werden Hamas, Hisbollah, Iran und die Kommunistische Partei Chinas auf eine interne Terrorliste gesetzt.

Unterstützung Israels – aus Dänemark

Wie die Liste zeigt, ist Terror Alarm eine grundlegend pro-israelische Organisation und weist klare Verbindungen zum jüdischen Staat auf. So enthält eine archivierte Version der Website eine Kontakttelefonnummer mit der Vorwahl +972 (Israel). Zudem veröffentlichte die Gruppe eine große Menge an Inhalten, die ausschließlich für ein israelisches Publikum relevant sind, etwa Artikel mit Titeln wie „Israelische Touristen in der Türkei wegen Fotografierens der Stadt unbegrenzt festgehalten!“ oder „Chanukka 2021 und was es für die IDF bedeutet“. In einer archivierten Version lautete der Slogan des Unternehmens sogar „Terrorismusbekämpfung und Eilmeldungen aus Jerusalem, Israel“. Darüber hinaus erlaubt das Unternehmen ausschließlich Juden, in den Vorstand berufen zu werden.

Dennoch ist die Organisation nicht in Israel, sondern in Dänemark registriert. Der Journalist Freddie Ponton fand heraus, dass lokale Register den Geschäftsmann René Rønneberg als offiziellen Vertreter von Terror Alarm aufführen. Rønneberg war Direktor mehrerer kleiner dänischer Unternehmen, darunter BEZH Denmark ApS, das teilweise Avi Simonsen gehört, einem Mann, der trotz seines Namens 1977 im Iran geboren wurde – kurz vor der Islamischen Revolution.

Über beide Personen ist wenig bekannt, da sie online ein äußerst zurückhaltendes Profil pflegen. Ihre politische Ausrichtung lässt sich jedoch aus den Inhalten von Terror Alarm ableiten.

Merkwürdigerweise behauptet die Organisation, obwohl sie so offen politisch agiert, vollständig neutral zu sein. „Wir haben keine ‚Agenda‘ außer der Verhinderung von Terrorakten. Die meisten Tweets auf unserem @Terror_Alarm Twitter-Feed sind KI-generiert und somit technisch weitgehend agenda-frei“, heißt es, als wäre KI ein völlig neutrales Werkzeug. Weiter heißt es:

„Wir berichten nur Fakten und keine persönliche Haltung zu diesen Fakten. Wir nutzen unsere Verbindungen, um an Nachrichten zu gelangen, aber wir stehen nicht auf einer Seite eines Arguments und legen normalerweise unsere Quellen nicht offen.“

Gleichzeitig erklärte die Gruppe offen ihre Unterstützung für die ethnische Säuberung Palästinas, oder wie sie es formulierte, für Israels Mission, „Gaza von einer kriegsgeplagten Region in einen Ort des Friedens und Wohlstands zu verwandeln“. Sie fordert zudem, dass die Vereinigten Staaten „Truppen entsenden, um bei der humanitären Mission zu helfen, Palästinenser in Länder umzusiedeln, die bereit sind, ihnen Zuflucht zu gewähren (die meisten Palästinenser stammen ursprünglich aus Jordanien und Ägypten)“.

Medien-Blackouts und Propagandakriege

Die öffentliche Reaktion auf den Versuch von Terror Alarm, die Entführung eines bekannten iranisch-amerikanischen Akademikers zu finanzieren, war überwiegend Empörung.

„Das ist ein verwerflicher Beitrag, den X zulässt, indem er Marandi ins Visier nimmt und ein Kopfgeld auf ihn aussetzt. Es ist zudem eine ‚bezahlte Partnerschaft‘. Man stelle sich den Aufschrei vor, wenn eine pro-palästinensische oder pro-iranische Gruppe so etwas gegen Israelis oder Amerikaner tun würde. Es würden strafrechtliche Schritte eingeleitet“, schrieb Jeremy Scahill von Drop Site News. Journalist Glenn Greenwald reagierte ähnlich: „Versuchen Sie, so etwas über einen israelischen oder amerikanischen Professor zu posten, und sehen Sie, wie schnell Ihr Beitrag oder sogar Ihr Account gesperrt wird.“ Hunderte Menschen versuchten, Twitter zu kontaktieren, doch das Unternehmen reagierte nicht.

Obwohl der Vorfall viral ging, wurde er von den großen Medien vollständig ignoriert. Eine Suche nach „Marandi“ oder „Terror Alarm“ in der Datenbank Dow Jones Factiva ergab keine relevanten Ergebnisse in The New York Times, CNN, Fox News, CBS News, The Washington Post oder anderen US-Medien. Bis zum 26. März berichteten lediglich The Canary und 21st Century Wire über den Fall.

Dabei ist Professor Marandi keineswegs unbekannt. In den USA geboren und später Professor für englische Literatur und Orientalismus an der Universität Teheran, ist er aufgrund seiner hervorragenden Englischkenntnisse und seiner rhetorischen Fähigkeiten ein häufiger Gast in großen Medien wie BBC oder CNN.

Als Militärveteran und Berater des iranischen Verhandlungsteams in Atomfragen ist er zu einem der wichtigsten englischsprachigen Vertreter der iranischen Perspektive geworden. Während Unterstützer seine Schlagfertigkeit schätzen, sehen Kritiker ihn als Sprecher einer Diktatur.

Seit den jüngsten US-israelischen Angriffen auf Iran ist Marandi noch häufiger in internationalen Medien präsent. Am 28. Februar trafen koordinierte Angriffe der USA und Israels Iran und töteten den Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Westliche Raketen trafen Regierungs- und Militäranlagen sowie Schulen und Krankenhäuser.

Iran reagierte mit Gegenangriffen auf US-Basen in der Region und schloss die Straße von Hormus, was die globale Wirtschaft erheblich beeinträchtigte. Die Folge war Chaos. Große Teile der weltweiten Öl- und Gasversorgung wurden unterbrochen, was Ängste vor Strom- und Nahrungsmittelknappheit sowie einer langanhaltenden globalen Depression auslöste.

Präsident Trump zeigte sich von der Reaktion überrascht und rief sofort seine NATO-Verbündeten auf, sich einer Mission zur Wiederöffnung der Meerenge anzuschließen. Die Reaktionen fielen jedoch verhalten aus. Angesichts wachsender Warnungen aus den Golfstaaten über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen eines längeren Konflikts könnte Trump zu einem Rückzug gezwungen sein.

Washington kann jedoch weiterhin auf die Unterstützung großer Social-Media-Plattformen wie Twitter zählen. Das Unternehmen wurde 2022 von Elon Musk übernommen, einem Technologieunternehmer und Pentagon-Auftragnehmer, der durch Kooperationen mit dem US-Sicherheitsapparat reich wurde. Seine Firmen erhielten Milliardenaufträge von CIA und US-Militär.

2023 zeigte Musk offen seine Unterstützung für Israel, indem er Premierminister Benjamin Netanjahu besuchte. Im Januar änderte er das iranische Flaggen-Emoji auf Twitter in ein Symbol aus der Zeit des Schahs – ein politisches Signal.

Twitter arbeitet zudem mit AU10TIX zusammen, einem israelischen Unternehmen, das von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern der Einheit 8200 gegründet wurde. Nutzer müssen für Premiumdienste ihre Identität, einschließlich Pass und Gesichtsscans, an das Unternehmen übermitteln.

Vor diesem Hintergrund erscheint es weniger überraschend, dass Twitter nicht nur die Kopfgeldkampagne zulässt, sondern sie aktiv bewirbt.

Marandi selbst zeigte sich nicht überrascht: „Elon Musk und seine Mitarbeiter unterstützen Terrorismus, aber das sollte niemanden überraschen. Schließlich unterstützen sie das Töten von Frauen und Kindern in Westasien“, sagte er.