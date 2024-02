Einblicke in das geheimnisvollste Finanzunternehmen Europas

Ende Oktober trafen sich mehr als 40 der mächtigsten Banker Europas im Dolder Grand Hotel mit Blick auf Zürich, um drei Tage lang über den Zustand ihrer Branche zu diskutieren.

Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter und den Zentralbankgouverneur Thomas Jordan zu befragen, nur gut sechs Monate nachdem die beiden eine Schlüsselrolle bei der Rettung der Credit Suisse durch die konkurrierende UBS gespielt hatten.

Die Gespräche, die nach Angaben der Financial Times nicht veröffentlicht wurden, wurden von einer sehr einflussreichen Organisation organisiert, deren Existenz außerhalb ihrer Mitglieder kaum bekannt ist.

Das Institut International d’Etudes Bancaires ist der exklusivste und geheimste Networking-Club in der europäischen Finanzwelt, in dem Bankchefs mit Gästen von Präsidenten und Premierministern bis zu Königshäusern und Zentralbankern zusammenkommen.

„Das ist nicht wie in Davos, wo sich jeder den Eintritt erkaufen kann“, sagte ein langjähriges Mitglied. Obwohl das IIEB gegründet wurde, um in einer Zeit geopolitischer Spannungen und Herausforderungen für die Finanzstabilität in Europa engere Beziehungen zwischen den Banken zu fördern, besteht die Gefahr, dass seine geheimnisvollen und verschwenderischen Treffen nicht mehr den modernen Erwartungen an Transparenz entsprechen.

Seit 73 Jahren bringt das Institut zweimal im Jahr die Chefs der größten europäischen Banken in Luxushotels und königlichen Palästen auf dem ganzen Kontinent zusammen, um heikle Themen wie Fusionen und Übernahmen sowie globale politische Entscheidungen zu besprechen. Das Institut hat keine Website, und seine Mitglieder, Tagesordnungen und Sitzungsprotokolle werden nicht veröffentlicht.

Da die europäischen Kreditgeber unter Druck geraten, ihre schlechten Bewertungen zu verbessern – nachdem sie in den vergangenen Jahren bei der Rentabilität weit hinter ihren US-amerikanischen Konkurrenten zurückgeblieben sind – und da sich der Kontinent auf eine viel angekündigte Welle von grenzüberschreitenden Transaktionen vorbereitet, tritt das IIEB in eine seiner wichtigsten Phasen seit seiner Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg ein.

Das IIEB wurde 1950 in Paris von den Leitern von vier kontinentalen Kreditinstituten – Credit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Societe Generale de Belgique und Amsterdamsche Bank – gegründet, um regelmäßige Gipfeltreffen zu Entwicklungen im Bankensektor sowie in der Wirtschaft und im Währungssystem abzuhalten.

Das ursprüngliche Ziel des IIEB bestand darin, den internationalen Kapitalverkehr zu verbessern und Währungskontrollen zu bekämpfen, da die nationalen Regierungen zunehmend in das Finanzsystem eingriffen.

In den 1960er-Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit auf die internationale Rolle des Dollars, auf Probleme mit dem Bretton-Woods-System fester Wechselkurse und auf die drohende Übernahme europäischer Banken durch die USA.

Gegen Ende des Jahrhunderts beschäftigten sich die Diskussionen im IIEB mehr mit den Auswirkungen des Euro, dem wachsenden Derivatemarkt und den Fusions- und Übernahmegeschäften zwischen den Großbanken.

In den Archiven des italienischen Kreditgebers Intesa Sanpaolo finden sich gerade einmal 18 Fotos aus den Anfangsjahren der IIEB-Veranstaltungen. Der Wunsch des Clubs nach Geheimhaltung macht einige Mitglieder empfindlich gegenüber der Tatsache, dass er von außen als ein Kartell wahrgenommen wird.

Trotz der Wichtigkeit der besprochenen Themen wurde in den mehr als sieben Jahrzehnten, in denen das IIEB aktiv ist, kaum in der Presse über seine Aktivitäten berichtet – mit Ausnahme eines einzigen Treffens im Mai 2010.

Die Gastgeberbanken der IIEB-Treffen müssen für Unterkunft und Unterhaltung aufkommen, während die Arbeitgeber der Teilnehmer die Reisekosten tragen.

Hochkarätige Gäste sind ein fester Bestandteil der Treffen. Im Jahr 2000 und 2009 wurde die Gruppe von Prinz Andrew empfangen, zunächst im St. James’s Palace und dann im Buckingham Palace.

Auf einem seltenen öffentlichen Foto von einer IIEB-Veranstaltung ist der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella zu sehen, wie er 2015 im opulenten Quirinalspalast in Rom vor einem Saal von Bankvorständen spricht, darunter Sergio Ermotti von UBS und der ehemalige Chef der Lloyds Banking Group, Antonio Horta-Osorio.