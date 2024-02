Es ist so weit: Bericht fordert Beschränkungen für Flugreisen

Der Bericht fordert Beschränkungen für Flugreisen: Dies ist Teil eines umfassenderen globalistischen Plans zur „Rationierung“ von Reisen aller Art – keine unbegrenzte Nutzung von Flugzeugen, Zügen oder Autos mehr für die Leibeigenen.

Leo Hohmann

Hier nur ein kurzer Artikel, weil er so gut zu meinem vorherigen Artikel über die Mentalität unserer globalistischen Unterdrücker passt.

Laut CNN Travel: „Urlauber sollten sich darauf vorbereiten, ihre Reisegewohnheiten jetzt zu ändern, bevor es ihnen aufgezwungen wird“.

CNN berichtet, dass „die negativen Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt so gravierend geworden sind, dass einige vorschlagen, dass drastische Änderungen unserer Reisegewohnheiten unvermeidlich sind“.

Der Kabelsender zitiert einen Bericht aus dem Jahr 2023 mit dem Titel A Sustainable Future for Travel, in dem die Globalisten ihre Pläne zur Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit darlegen. Sie erzählen uns immer von ihren Plänen. Aber nur wenige schenken ihnen Beachtung. Die meisten Menschen leben lieber in Verleugnung und Täuschung.

In diesem Bericht schlägt der Reiseveranstalter Intrepid Travel vor, dass „Kohlenstoffpässe“ bald Realität werden, wenn die Tourismusindustrie überleben will.

Was ist ein CO₂-Pass? Auch CNN informiert und schreibt darüber:

Die Idee eines Kohlenstoffpasses besteht darin, dass jedem Reisenden ein jährliches Kohlenstoffkontingent zugewiesen wird, das er nicht überschreiten darf. Mit diesen Zertifikaten können dann Reisen „rationiert“ werden. … Der durchschnittliche jährliche Kohlenstoff-Fußabdruck einer Person in den USA beträgt 16 Tonnen – einer der weltweit höchsten Werte. Im Vereinigten Königreich liegt dieser Wert bei 11,7 Tonnen, was immer noch mehr als das Fünffache des im Pariser Abkommen empfohlenen Wertes ist … der durchschnittliche globale Kohlenstoff-Fußabdruck muss bis 2050 auf unter zwei Tonnen sinken. Diese Zahl entspricht etwa zwei Hin- und Rückflügen zwischen London und New York.

Laut CNN sagt der Bericht von Intrepid Travel voraus, dass wir bis 2040 Kohlenstoffpässe in Aktion sehen werden. Ich glaube, das ist Teil eines „unbegrenzten Hangouts“, bei dem Teile der Wahrheit mit Lügen vermischt werden, um unerwünschte Reaktionen der Öffentlichkeit zu unterdrücken.

In diesem Fall sagen sie uns, dass sie planen, den Flugverkehr für den Normalbürger einzustellen oder stark einzuschränken, aber dann sagen sie, dass das nicht vor 2040 passieren wird, was 16 Jahre in der Zukunft liegt, also keine Sorge.

Dem Bericht zufolge müssten die Ticketpreise jedes Jahr um 1,4 % steigen, damit die Emissionsreduktion überhaupt einen spürbaren Effekt hätte, was einige Menschen vom Fliegen abhalten würde. Das ist die gleiche Taktik, mit der die Globalisten die Menschen dazu bringen wollen, das Auto stehen zu lassen und weniger Fleisch zu essen. Sie konspirieren einfach, um die Preise für die Verhaltensweisen in die Höhe zu treiben, die wir vermeiden sollen. Schauen Sie sich die heutigen Autopreise und Versicherungskosten an und vergleichen Sie sie mit denen von vor 10 Jahren, und Sie werden überrascht sein, wie groß der Unterschied ist. Diese Kosten liegen weit über der allgemeinen Inflationsrate.

Jetzt will man das Gleiche mit Flugtickets machen.

CNN berichtet, dass einige europäische Länder bereits Maßnahmen ergriffen haben, um den Flugverkehr einzuschränken und schreibt: „Ab dem 1. April 2023 müssen Passagiere von Kurzstreckenflügen und älteren Flugzeugen in Belgien höhere Steuern zahlen, um alternative Reiseformen zu fördern“.

Denken Sie nicht, dass Sie sich über diese Entwicklungen keine Sorgen machen müssen, nur weil Sie nicht oder nicht mehr fliegen. Beschränkungen für Flugreisen sind nur ein Teil des Puzzles. Sie arbeiten auch fieberhaft daran, den privaten Autobesitz zu zerstören und zu autonomen Fahrzeugen überzugehen, die man mietet, anstatt sie zu besitzen, und die mit einer Kilometergebühr belegt werden. Die folgende Grafik aus der NY Times spricht Bände.

Traue niemals einem Globalisten. Ihre ideale Welt ist digitalisiert, verkleinert, entmenschlicht, entvölkert und im Allgemeinen feudalistisch. Wenn es ihnen gelingt, der Welt ihr ideales System aufzuzwingen, werden wir Millionen von Menschen verhungern sehen, weil sie Krieg gegen Lebensmittel und Bauern führen. Gott sei Dank sind die Bauern in Europa aufgewacht und haben den wahren Zweck des Klimaschwindels erkannt, nämlich die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und ihrer Fähigkeit, die Welt zu ernähren. Wenn dieser globalistische Abschaum Erfolg hat, werden die meisten von uns das Jahr 2040 nicht mehr erleben. Und diejenigen, die es schaffen, in ihrer entmenschlichten, von oben nach unten gesteuerten Gesellschaft zu überleben, werden entweder reich oder arm sein, mit sehr wenig dazwischen. Das ist ein Krieg gegen die Mittelschicht, gegen traditionelle Werte, gegen den Wert der Arbeit und der Kleinfamilie.