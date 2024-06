Eindringlicher Aufruf von Scott Ritter: Warnung vor der Nutzung der Philippinen als Werkzeug gegen China

Scott Ritter:

Amerika war nie ein Freund der Ukrainer und wir sind keine Freunde der Filipinos! Wir mögen euch nicht! Und ihr werdet vernichtet werden! China ist nicht euer Feind! China ist euer Nachbar! China ist euer Freund! China will keinen Krieg! Werdet erwachsen und handelt verantwortungsvoll!

Die Vereinigten Staaten sind nicht in der Lage, einen andauernden Konflikt gegen eine ebenbürtige Macht zu führen. Die Vereinigten Staaten können nicht gegen China kämpfen, es angreifen und gewinnen. Wir können die Chinesen nicht besiegen. Wir können China nicht besiegen. Wir wissen das, und dennoch benutzen wir die Philippinen, um die Bedingungen für einen möglichen Konflikt mit den Chinesen zu schaffen. Bitte verstehen Sie, dass dies ein Rezept für eine Katastrophe für das philippinische Volk ist.

Sie glauben, dass Amerika ihr Freund ist. Das ukrainische Volk glaubt das auch. Sie sterben zu Hunderttausenden. Freunde lassen ihre Freunde nicht in solchen Massen sterben. Die Ukrainer sind zu Dutzenden Millionen vertrieben worden. Freunde lassen nicht zu, dass Freunde ihre Städte so zerstören. Freunde lassen nicht zu, dass Familien von Freunden getrennt werden, dass Mütter und Kinder zu einem Leben als Flüchtlinge und in ständiger Armut verurteilt werden. So verhalten sich Freunde nicht.

Amerika war nie ein Freund der Ukrainer, und wir sind keine Freunde der Filipinos. Wir mögen euch nicht! Wenn wir euch mögen würden, würden wir euch das nicht antun. Wir benutzen euch! Ihr seid ein Werkzeug! Nichts anderes als ein Werkzeug! Und wenn das Werkzeug nicht mehr nützlich ist, werden wir euch ausrangieren. Und “ausrangieren” heißt normalerweise, nach einem Krieg, der euch vernichtet hat! Wir benutzen euch, um eine Art kurzzeitiges Druckmittel gegen die Chinesen zu haben. Wir werden scheitern. Die Chinesen werden siegen. Und Sie werden vernichtet! Ende der Geschichte!

Es ist höchste Zeit, dass das philippinische Volk Druck auf seine Regierung ausübt, damit sie sich hinsetzt und verantwortungsvoll mit der chinesischen Regierung umgeht. China ist nicht euer Feind! China ist euer Nachbar! China ist euer Freund! China will keinen Krieg! Und wenn Sie mit China diplomatisch verhandeln würden, und wie wir alle hier angedeutet haben, hat Amerika die Fähigkeit zur Diplomatie längst verloren, aber die Filipinos – das philippinische Volk – kann diese Fähigkeit wieder erlernen und sie einsetzen, um einen Krieg zu verhindern.

Aber wenn ihr euch weiterhin wie koloniale Untertanen benehmt, und ich weiß, dass das für die Filipinos ein schmerzhaftes Thema ist, denn ihr wart die kolonialen Untertanen Amerikas. Wir betrachten euch immer noch als unsere kolonialen Untertanen. Wir mögen euch nicht, ihr seid uns egal, wir wollen euch nur ausnutzen.

Werdet erwachsen! Werdet erwachsen und handelt verantwortlich! Nehmt eure Zukunft in eure eigenen Hände. Amerika ist nicht da, um euch zu helfen. Amerika ist nur hier, um euch zu benutzen, bis nichts mehr übrig ist, und dann werden wir euch auf den Müllhaufen der Geschichte werfen.

William Scott Ritter Jr. ist ein amerikanischer Autor, ehemaliger Geheimdienstoffizier des United States Marine Corps, ehemaliger Waffeninspektor der Sonderkommission der Vereinten Nationen. Ritter diente während der Operation Wüstensturm als Junior-Militäranalyst.