Eine Botschaft an die Geimpften

Dr. Vernon Coleman gibt einige einfache, praktische Ratschläge für diejenigen, die dazu verleitet wurden, sich eine oder mehrere Covid-19-Injektionen zu geben – das giftigste pharmazeutische Produkt, das je hergestellt wurde.

Übersetzung:

Es ist März 2023 und dies ist Video 324. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie alle Videos gesehen haben, aber es gibt leider keine Preise. Vielleicht gibt es ja Abzeichen, wenn ich jemals 500 erreiche.

Die schlechte Nachricht ist leider, dass jeder, der sich mit dem gefälschten Pseudo-Impfstoff impfen ließ, der in betrügerischer Absicht beworben wurde, um zu verhindern, dass sich Menschen mit Covid-19 – der umbenannten Grippe – anstecken oder verbreiten, nachweislich anfälliger ist als diejenigen, die sich nicht impfen lassen. In vielerlei Hinsicht müssen wir die Geimpften jetzt als Angehörige einer anderen Spezies betrachten. Wir wissen nicht, was die langfristigen Folgen sein werden, aber es ist absurd, nicht zu glauben, dass es langfristige Folgen geben wird. Offizielle Zahlen zeigen, dass 92 % der Todesfälle bei Covid auf die Dreifachimpfung zurückzuführen sind. Und die Sterblichkeitsrate im Jahr 2022 war bei denjenigen am niedrigsten, die die tödlichen Impfungen ablehnten.

Ihr Kreislaufsystem, einschließlich ihres Herzens, kann beeinträchtigt werden. Sie können eher an Infektionen erkranken. Sie haben ein höheres Risiko, an Krebs zu erkranken oder, wenn sie bereits Krebs hatten, Metastasen zu entwickeln, und ihr Gehirn kann in Mitleidenschaft gezogen werden.

All das haben Sie vielleicht nicht gewusst, weil die Wahrheit vom medizinischen Establishment unterdrückt wurde, das von der Pharmaindustrie gekauft wurde, und von den Mainstream-Medien, die von Ihrer Regierung gekauft wurden. Als die Werbung während der Abriegelungen versiegte, gaben die Regierungen riesige Mengen an Steuergeldern aus, um Propagandaanzeigen in den Medien zu schalten und Zeitungen und Fernsehsender am Leben zu erhalten.

Später in diesem Video werde ich einige einfache, praktische Ratschläge für diejenigen geben, die dazu verleitet wurden, eine oder mehrere Covid-19-Impfungen zu akzeptieren.

Jetzt, da die Wahrheit ans Licht gekommen ist, dass die Covid-19-Impfung die Übertragung der umbenannten Grippe nicht verhindert, sondern eine ganze Reihe ernster und tödlicher Gesundheitsprobleme verursachen kann, sind die Geimpften zu Recht wütend. Sie sind wütend darüber, dass sie mit Tricks und Drohungen dazu gebracht wurden, eine gefährliche und experimentelle Impfung mit unbekannten Langzeitfolgen zu akzeptieren, und sie sind wütend darüber, dass ihre Gesundheit gefährdet wurde. Ihnen wurde von Gesundheitsexperten in den Mainstream-Medien wiederholt gesagt, die Impfung sei sicher und wirksam. Doch dann, als unzählige Millionen von ihnen die Ärmel hochgekrempelt hatten, wurde ihnen gesagt: Hoppla, da habt ihr euch aber getäuscht, die Impfung verhindert nicht wirklich, dass man sich mit Covid-19 infiziert oder es weiterverbreitet, wenn man es doch bekommt.

Immer mehr Menschen wird klar, dass sie belogen wurden. Viele richten ihre Wut auf die Ärzteschaft, weil sie nicht richtig gewarnt hat. Ich stimme mit ihnen überein, dass mehr Ärzte den Mut hätten aufbringen sollen, sich zu äußern, aber obwohl es eine Reihe von uns gab, die Warnungen aussprachen, wurden wir von den Mainstream-Medien unterdrückt und verbannt. Ich habe mich lange vor Beginn der Impfungen über die Gefahren der Impfung geäußert, aber die Mainstream-Medien haben mich verbannt und verhöhnt. Wikipedia und Google verbreiteten Lügen. Sie taten es, damit niemand zuhören würde. Ich wurde von einem Bestsellerautor mit Büchern in 26 Sprachen, einem Fernsehmoderator und einem Kolumnisten in einer überregionalen Zeitung zu einem Blogger, Selbstverleger und diskreditierten Verschwörungstheoretiker. Verweise auf meine Romane wurden sogar von Internetseiten entfernt – vermutlich aus Bosheit – und überall tauchten Lügen auf.

Die Leute, denen man die Impfung vorwerfen MUSS, lassen sich in zwei Gruppen einteilen: die Ärzte, die die Impfung verabreichten, ohne ein wenig zu recherchieren und ohne ihren Patienten die Wahrheit zu sagen, und die Mainstream-Medien, die die Wahrheit unterdrückten und Lügen veröffentlichten: insbesondere die vier übelsten Propagandaeinheiten der Neuzeit Google, YouTube, Wikipedia und die BBC. Die Mitarbeiter dieser erbärmlichen, diskreditierten Organisationen sind allesamt Massenmörder, weil sie die Wahrheit unterdrückt und die Wahrheitsverkünder dämonisiert haben. Ich hatte einen der am schnellsten wachsenden jungen YouTube-Kanäle, der übrigens nie Geld einbrachte, als man mir nach nur wenigen Monaten verbot, Videos einzustellen, die die Wahrheit über den Covid-19-Betrug enthielten. Obwohl ich keine Videos einstellte, die ihnen nicht gefielen, schalteten sie den Kanal schließlich trotzdem ab und untersagten mir, jemals einen neuen Kanal einzurichten oder mir die Kanäle anderer anzusehen. Sie taten dies einfach, um zu verhindern, dass die Menschen die Wahrheit hören.

Im Sommer 2020 veröffentlichte ich endlose Videos und Artikel (auf Brand New Tube und meinen Websites), in denen ich davor warnte, dass laut der Federal Drug Administration in den USA eine lange Liste von kurzfristigen Nebenwirkungen mit der Covid-19-Impfung verbunden war. Da die Impfung experimentell war, wusste niemand, welche mittel- oder langfristigen Auswirkungen sie haben könnte.

Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass die Covid-19-Impfung laut FDA Schlaganfälle, Herzinfarkte, Herzmuskelentzündungen, Autoimmunerkrankungen, Schwangerschaftsprobleme, Allergieprobleme, Blutgerinnsel, Krämpfe und Todesfälle verursachen kann. All diese Informationen lagen vor, bevor die Ärzte damit begannen, die Menschen zu impfen.

Die Mainstream-Medien haben diese Nebenwirkungen nicht nur ignoriert und ihre Existenz geleugnet – sie haben auch jeden unterdrückt, der die Wahrheit sagen wollte. Eine Lüge nach der anderen wurde im Fernsehen und in der übrigen Mainstream-Presse verbreitet.

Das alles war keine große Überraschung, denn die Behörden waren verzweifelt bemüht, die Wahrheit zu verbergen. Jahrelang hatten die Mainstream-Medien die Impfgegner dämonisiert. Die BBC kündigte an, dass sie niemanden, der die Impfung infrage stellt, in einer ihrer Sendungen zulassen würde. Richtig oder falsch“, sagten sie. Sie brüsteten sich damit, dass sie die Wahrheit in der BBC nicht zulassen würden.

Fünf Jahre oder mehr vor der Einführung der Impfung wurde damit begonnen, Defibrillatoren in den Stadtzentren aufzustellen, um plötzliche Herzanfälle als normal erscheinen zu lassen.

Heute ist der plötzliche Herztod bei Erwachsenen an der Tagesordnung, und die Mediziner in den Medien wetteifern darum, bizarre Ausreden dafür zu finden. Ärzte und Journalisten tun so, als ob die täglichen unerwarteten Todesfälle normal wären. Die einzige Ursache, der sie nie die Schuld geben, ist die Covid-Impfung.

Immer noch injizieren Ärzte gesunden Menschen die Covid-19-Impfung – das tödlichste pharmazeutische Produkt der Geschichte. Es tut nicht das, was sie versprochen haben, aber es tut das, was ich versprochen habe – es tötet Menschen.

Die Ärzte wussten, bevor sie die Impfungen verabreichten, dass der Pseudo-Impfstoff Herzprobleme, Schlaganfälle, Blutgerinnsel und so weiter und so fort verursachen würde. Sie wussten es oder hätten es wissen müssen, denn ich kannte die Gefahren lange bevor sie mit den Impfungen begannen. Sie wussten es, und dennoch machten sie absichtlich weiter. Es war ihre berufliche und rechtliche Verantwortung zu wissen, dass diese Impfungen zahlreiche ernsthafte Probleme verursachen würden. Jeder Arzt, der nicht genau wusste, was er den Menschen spritzt, macht sich auch eines schweren Verbrechens an seinen Patienten schuldig.

Und wenn Ärzte und Krankenschwestern die armen Seelen, denen sie Spritzen verabreichten, nicht vor den schwerwiegenden Nebenwirkungen gewarnt haben, dann haben sie gegen jeden ethischen Kodex verstoßen, den es gibt, einschließlich des hippokratischen Eids, der bekanntlich die Zeile „First do no Harm“ enthält. Traurigerweise, aber natürlich nicht überraschend, hat der General Medical Council im Vereinigten Königreich den Hippokratischen Eid abgeschafft, weil er angeblich zu altmodisch sei.

Wenn man sich ansieht, was alles passiert ist, wird klar, dass sie schon vor Jahren wussten, was sie vorhatten – als sie anfingen, Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen aufzustellen. Jetzt würde es natürlich keine Schule mehr wagen, keinen Defibrillator an der Wand anzubringen. Wahrscheinlich gibt es sie in Grundschulen und Kindergärten. Sie brauchen sie in Kindergärten – natürlich auch für die Lehrer.

Jeden Tag scheinen sie sich mehr Gründe auszudenken, warum die Menschen sich impfen lassen sollen. Der neueste Trick ist die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, mit größerer Wahrscheinlichkeit an Typ-2-Diabetes erkranken. Wenn das wahr ist, wissen Sie, warum das so ist? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens bringt die Impfung den Blutzuckerspiegel durcheinander, und wenn man sich impfen lässt, bekommt man wahrscheinlich Typ-1-Diabetes, der viel tödlicher ist. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Impfung schon so viele Menschen getötet hat. Das erinnert mich an einen dummen Forscher, der behauptete, dass Raucher seltener an Alzheimer erkranken. Die Forscher haben sich furchtbar aufgeregt. Es war die Rede davon, dass jeder zum Rauchen ermutigt werden sollte, weil es wahr sei. Die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, ist geringer. Der Haken an der Sache ist, dass die meisten Raucher bereits tot sind, bevor sie das Alter erreichen, in dem Alzheimer normalerweise auftritt, was ich erkannt habe, die Forscher aber nicht.

Die Wahrheit ist, dass die Impfgegner hervorragend dafür bezahlt wurden, die Lüge aufrechtzuerhalten. Sie haben ihre riesigen Honorare durch Betrug und Täuschung erhalten.

Ich würde jeden verhaften, der jemals für Pfizer oder eine der bösen, blutgetränkten, gierigen Organisationen gearbeitet hat. Ich schreibe schon seit Jahrzehnten über ihren Betrug. Und ich würde alle verhaften, die diese verdammten Impfungen gefördert, unterstützt, verteidigt und verabreicht haben.

Da der gesamte Impfstoffbetrug auf Lügen aufgebaut war, kann ich nicht umhin, mich zu fragen, warum der Deal, den die Pharmakonzerne – auf Drängen ihres Cheerleaders Bill Gates – ausgehandelt haben, vor Gericht Bestand haben würde – für den unwahrscheinlichen Fall, dass man jemals ein ehrliches Gericht finden könnte, natürlich. Jeder, der an diesem Betrug beteiligt war – Arzneimittelhersteller, Aufsichtsbehörden, Berater, Ärzte und Journalisten – sollte rechtlich zur Verantwortung gezogen werden, auch wenn mir klar ist, dass Gerechtigkeit nicht das ist, was die Verschwörer gutheißen, und daher vorerst nicht zur Verfügung stehen wird.

Ich habe denjenigen einen Ratschlag versprochen, die durch einen Trick oder aus Angst mit dem meiner festen Überzeugung nach giftigsten pharmazeutischen Produkt aller Zeiten gespritzt worden sind. Ich glaube nicht, dass ein Medikament in der Geschichte auch nur annähernd so viele Todesfälle oder Verletzungen verursacht hat.

Zunächst einmal müssen Sie Ihr Immunsystem stärken, um sich vor Infektionen zu schützen. Wenn Sie praktische Informationen wünschen, schauen Sie sich mein Buch Superbody an.

Zweitens müssen Sie anstrengende Aktivitäten vermeiden, die Ihr Herz zu sehr belasten könnten. Schauen Sie sich nur die Zahl der superfitten Profisportler an, die nach einer Impfung zusammengebrochen sind. Wenn Sie wirklich glauben, dass das alles nur Zufälle waren, kann ich Ihnen nicht helfen – und auch sonst niemand. Außerdem sollten Sie übermäßigen Stress vermeiden, denn zu viel Stress kann Ihr Herz belasten.

Drittens sollten Sie Ihr Herz untersuchen lassen, um festzustellen, ob und wenn ja, welche Schäden es erlitten hat.

Viertens: Lassen Sie Ihren Blutdruck überprüfen.

Fünftens: Lassen Sie Ihren Blutzuckerspiegel überprüfen.

Sechstens: Lassen Sie Ihr Blut auf Gerinnungsrisiken untersuchen.

Siebtens: Lassen Sie Ihre Nieren untersuchen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.

Ärzte mögen sich über diese zusätzliche Arbeit beschweren, aber sie haben die Impfungen verabreicht und wurden dafür anständig bezahlt, und sie haben nun die Verantwortung, bereit zu sein, zu helfen.

Es gibt zwangsläufig alle möglichen Leute, die magische Mittel anpreisen, die angeblich vor Problemen schützen, die durch die Impfung verursacht werden. Ich kenne bisher keine, die ich empfehlen würde.

Wir müssen wachsam bleiben. Die neueste Gefahr besteht darin, dass man plant, die Wahrheit über Impfstoffe aller Art oder über die globale Erwärmung unter Strafe zu stellen. Die Wahrheit zu sagen wird ein Verbrechen sein – gebrandmarkt als Terrorismus und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Bitte sehen Sie sich die wunderbaren Videos meines engen Freundes Colin Barron an, die oft lehrreich und immer unterhaltsam sind. Und bitte schauen Sie sich meine Websites www.vernoncoleman.com und www.vernoncoleman.org an – dort gibt es fast jeden Tag neues Material – und teilen Sie das, was Sie finden, mit allen in den sozialen Medien. Ich habe überall Hausverbot, außer auf meinen eigenen Websites und auf den Websites und Kanälen freundlicher Menschen, die mein Material verbreiten. Alle Social-Media-Seiten, die Sie in meinem Namen sehen, sind betrügerisch.

Bitte denken Sie daran: Wenn Sie sehen, dass etwas Schlimmes passiert, müssen Sie sich für das einsetzen, was Sie für richtig halten. Wenn Sie das nicht tun, könnten Sie genauso gut tot sein. Traurigerweise haben die meisten Menschen ihr Gesicht zur Wand gedreht und aufgegeben. Es gibt nirgendwo auf der Welt Redefreiheit.

Aber Sie sind bestimmt nicht allein. Immer mehr Menschen wachen auf. Und wenn sie einmal wach sind, schlafen sie nicht wieder ein.

Möge Gott mit Ihnen sein, und denken Sie daran: Sie wollen Gehorsam, wir sollten ihnen Widerstand leisten.

Misstraut der Regierung, meidet die Massenmedien und bekämpft die Lügen. Das gilt heute noch genauso wie damals, als ich es vor fast drei Jahren zum ersten Mal sagte. Und wenn Sie sich selbst, Ihre Familie und Ihre Freunde retten wollen, dann teilen Sie bitte dieses und meine anderen Videos mit jedem, den Sie kennen, und mit vielen Menschen, die Sie nicht kennen. Ich kann nichts weitergeben, weil ich wegen des seltsamen modernen Verbrechens, die Wahrheit zu sagen, überall verboten bin. Aber ich werde hier auf www.vernoncoleman.org und www.vernoncoleman.com sein, so lange ich kann.

Danke, dass Sie einem alten Mann in einem Stuhl zugeschaut haben.