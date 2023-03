US-Besatzung in Syrien wird fortgesetzt

Die plötzliche und unangekündigte Ankunft des obersten US-Militärs General Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, auf einem staubigen amerikanischen Stützpunkt im abgelegenen Nordosten Syriens am Freitag mag an ein berühmtes Zitat von Dick Cheney, Vizepräsident während der Präsidentschaft von George W. Bush, erinnern: „Der liebe Gott hat es nicht für richtig gehalten, Öl und Gas nur dort zu fördern, wo es demokratisch gewählte Regime gibt, die den Vereinigten Staaten freundlich gesinnt sind. Gelegentlich müssen wir an Orten tätig werden, die man normalerweise nicht aufsuchen würde, wenn man alles in Betracht zieht. Aber wir gehen dorthin, wo das Geschäft läuft.

Augenzeugenberichten zufolge transportierten US-Truppen erst letzte Woche, am 27. Februar, mindestens 34 Tankwagen mit gestohlenem syrischem Öl über den illegalen Grenzübergang Al-Mahmoudiya zu ihren Stützpunkten im Irak. Nach Schätzungen des syrischen Außenministeriums beliefen sich die Verluste, die dem Öl- und Gassektor des Landes durch Diebstahl und andere US-Aktionen entstanden sind, bis August letzten Jahres auf insgesamt 107 Milliarden Dollar.

Öl ist ein einzigartiges Mineral, das das Denken betäubt, die Sicht trübt und korrumpiert. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge ging es bei Milleys Besuch jedoch um etwas anderes als um Öl – angeblich um „die Bemühungen zur Verhinderung eines Wiedererstarkens“ der militanten Gruppe Islamischer Staat zu bewerten und „die Sicherheitsvorkehrungen für die amerikanischen Streitkräfte gegen Angriffe, auch durch Drohnen, die von der vom Iran unterstützten Miliz geflogen werden, zu überprüfen“.

Das ist aus zwei Gründen etwas weit hergeholt: Erstens befinden sich insgesamt nur etwa 900 US-Soldaten in Syrien, und Milley muss keine solche Routinemission durchführen; zweitens hat der Islamische Staat [ISIS] die US-Streitkräfte in Syrien noch nie angegriffen.

Im Gegenteil, unter den Staaten der Region heißt es, dass die USA dem Islamischen Staat als Mentor zur Seite stehen, die Kader der schattenhaften militanten Gruppe auf dem abgelegenen amerikanischen Stützpunkt in Al-Tanf an der syrisch-irakischen Grenze ausbilden und sogar logistische Unterstützung für die Operationen der Gruppe in der syrischen Wüstenregion leisten.

Es ist unklar, ob Milley mit Kommandeuren der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte zusammentraf, die der wichtigste Verbündete der US-Truppen im Nordosten Syriens sind.

Eine plausible Erklärung ist, dass Milley auf Anweisung des Weißen Hauses vor dem Hintergrund eines Gesetzes zur Beendigung des US-Engagements in Syrien kam, das diese Woche im US-Kongress zur Abstimmung steht. Der US-Kongressabgeordnete Matt Gaetz (Republikaner aus Florida), der im vergangenen Monat eine Kriegsbefugnisresolution eingebracht hat, um Präsident Joe Biden anzuweisen, die US-Streitkräfte aus Syrien abzuziehen, hat Milleys Besuch frontal angegriffen.

Gaetz sagte in einer Erklärung am Freitag: „Wenn General Milley diesen Krieg so sehr will, sollte er erklären, wofür wir kämpfen und warum das amerikanisches Geld und Blut wert ist. Eine „America First“-Außenpolitik erfordert Realismus, rationales Denken und Ernsthaftigkeit“.

Er wies darauf hin, dass „Syrien ein Sumpf ist, ein Pulverfass. Amerika hat kein erkennbares Interesse daran, weiterhin einen Kampf zu finanzieren, in dem sich Allianzen schneller verschieben als der Wüstensand.“

Aber Milley ist unbeeindruckt. Auf die Frage von Reportern, ob er glaube, dass sich der Syrien-Einsatz lohne, sagte Milley: „Ich glaube zufällig, dass das wichtig ist.“ Milley fügte hinzu: „Ich denke also, dass eine dauerhafte Niederlage von ISIS und die weitere Unterstützung unserer Freunde und Verbündeten in der Region … ich denke, das sind wichtige Aufgaben, die erledigt werden können.“

Der Kongressabgeordnete Gaetz brachte den Gesetzesentwurf ein, nachdem das US-Zentralkommando am 17. Februar in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hatte, dass bei einem Hubschrauberangriff im Nordosten Syriens vier Militärangehörige verwundet wurden, als eine Explosion vom Boden aus ausgelöst wurde.

Unterm Strich gibt es außer geopolitischen Erwägungen keinen Grund für die fortgesetzte US-Besetzung von etwa einem Drittel des syrischen Territoriums. Diese Erwägungen sind im Wesentlichen:

– Die Notwendigkeit, die US-Präsenz im strategischen östlichen Mittelmeer aufrechtzuerhalten;

– die gestörten Beziehungen der USA zur Türkei;

– Israels Sicherheit;

– Russische Stützpunkte in Syrien;

– die russisch-syrisch-iranische Achse; und, am wichtigsten

– die Geostrategie, Syrien für die absehbare Zukunft schwach und geteilt zu halten.

Ein Kommentar in der regierungseigenen China Daily hat die syrische Tragödie im vergangenen Jahr treffend auf den Punkt gebracht: „Die angebliche Plünderung des syrischen Öls durch die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Stellvertreter wird die Bedingungen in dem von Sanktionen betroffenen Land, das nach Jahren des Krieges um den Wiederaufbau kämpft, nur noch verschlimmern … Der Verbrauch der begrenzten Ressourcen Syriens durch die Hegemonialmacht und ihre Stellvertretergruppen in dem unruhigen Land wird die Militanz fördern und die Bemühungen um die Stabilisierung der gesamten Region untergraben.“

In dem Kommentar wird das syrische Außenministerium zitiert, wonach die Präsenz der US-Streitkräfte im Nordosten des Landes und die Plünderung des syrischen Öls ein Versuch sei, eine politische Lösung zu behindern und die Stabilität und Sicherheit zu untergraben. Das Verhalten Washingtons und seine unbegrenzte Unterstützung terroristischer Gruppen zeigen die Heuchelei der USA in der Region, eine Situation, die moralisch und politisch nicht mehr akzeptabel ist“, hieß es.

Der Normalisierungsprozess der Regierung Assad mit den regionalen Golfstaaten – insbesondere mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar – sowie mit Ägypten und der Türkei hat die USA in eine missliche Lage gebracht. Besonders ärgerlich für die USA ist, dass Russland bei der türkisch-syrischen Annäherung vermittelt.

Der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow gab am Montag bekannt, dass sein Land, die Türkei, der Iran und Syrien über die Organisation eines Treffens ihrer jeweiligen Außenminister diskutieren: „Wir arbeiten daran. Ich kann sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, vorerst keine Einzelheiten bekannt zu geben; nicht alles ist so einfach; wir müssen diskret nach den Grundsätzen der stillen Diplomatie arbeiten“, fügte er in einem schrägen Verweis auf hinterhältige Versuche, den Prozess zu entgleisen, hinzu.

Es genügt zu sagen, dass Washington zunehmend keine andere Wahl mehr hat, als in Syrien wieder Unruhe zu stiften, um ein Alibi für die fortgesetzte Besetzung Syriens zu schaffen. Die syrische Regierung hat darauf in einer Erklärung aufmerksam gemacht, in der sie Milleys „illegalen Besuch auf einer illegalen US-Militärbasis“ verurteilt.

In der Erklärung heißt es, dass „die internationale Gemeinschaft sehr wohl weiß, dass Daesh [ISIS] ein illegitimer Spross des US-Geheimdienstes ist… [und] die Unterstützung, die die US-Streitkräfte den terroristischen und separatistischen Milizen in den von ihnen besetzten Gebieten gewähren, ist eine erklärte amerikanische Haltung, die darauf abzielt, den terroristischen Krieg gegen Syrien für Ziele zu verlängern, die niemandem mehr verborgen bleiben.“

Milley selbst hat offen gesagt, dass die militärische Besatzung durch die USA fortgesetzt werden muss. In Anbetracht von Milleys professionellem Ruf als „Ja-Sager“, der sich des „Windfaktors“ (wie die Chinesen sagen würden) in den Korridoren der Macht in DC jederzeit bewusst ist, ist es durchaus denkbar, dass Präsident Biden nun genau das Feedback und die Empfehlung erhält, die er braucht, um die Dynamik im US-Kongress für einen Abzug der amerikanischen Truppen aus Syrien zu blockieren.

Die Moskauer Tageszeitung Vedmosti berichtete heute unter Berufung auf eine informierte diplomatische Quelle, dass Assad für Mitte März einen offiziellen Besuch in Russland plant. Assad besuchte Russland zuletzt im September 2021.

Die russische Tageszeitung schätzt, dass humanitäre Fragen im Zusammenhang mit dem jüngsten Erdbeben und die russische Hilfe im Mittelpunkt der Gespräche stehen werden, aber es ist auch „wichtig für die Parteien, die Positionen der anderen zu vergleichen und gemeinsame Ansätze“ zu einer Reihe von politischen Fragen zu entwickeln. Russland, die Türkei, der Iran und Syrien haben eine gemeinsame Position, die ein Ende der siebenjährigen US-Besetzung Syriens fordert.