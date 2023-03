Verschwörungstheorien werden zu Verschwörungsfakten

Ramesh Thakur

Zunächst langsam, aber in den vergangenen Wochen mit anscheinend zunehmender Geschwindigkeit, haben sich zwei Trends herauskristallisiert. Einerseits lösen sich viele der Kernbehauptungen über Abriegelungen, Masken und Impfstoffe auf, und die vorherrschende Darstellung ist an allen drei Fronten auf dem Rückzug. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, wie die Weigerung der Regierung Biden zeigt, Novak Djokovic in Indian Wells spielen zu lassen.

Jedoch haben die brisanten Lockdownakten im Vereinigten Königreich das offizielle Narrativ gesprengt. Wir Skeptiker hatten mit unseren dunklen Verdächtigungen hinsichtlich der Motive, der wissenschaftlichen Grundlage und der Beweise hinter den Regierungsentscheidungen recht, aber selbst wir haben nicht ganz begriffen, wie käuflich, böse und absolut bürgerverachtend einige der Bastarde sind, die für unsere Gesundheit, unser Leben, unseren Lebensunterhalt und die Zukunft unserer Kinder verantwortlich sind. „Die Hölle ist leer, und alle Teufel sind hier“ (Shakespeare, The Tempest). Sie werden einen neuen Höllenkreis bauen müssen, um all die Übeltäter unterzubringen, die seit 2020 auf die Welt losgelassen wurden.

Ein Fehler ist, wenn man Kaffee verschüttet oder die falsche Ausfahrt von der Autobahn nimmt. Die Abriegelung war eine Politik, die von Politikern und Gesundheitsbehörden auch gegen wissenschaftlichen Dissens und erheblichen öffentlichen Widerstand durchgesetzt wurde, wobei Instrumente aus dem Spielbuch der Tyrannen für Desinformation und Lügen verwendet wurden, während die Wahrheit angegriffen und zensiert wurde. Das Ausmaß des öffentlichen Widerstands blieb unerkannt, weil die angsteinflößenden Medien nicht über die Proteste berichteten.

Echte Fehler gab es nur wenige und sie sind verzeihlich. Die meisten waren absichtliche Verzerrungen der Realität, glatte Unwahrheiten und eine systematische Kampagne, um die Menschen zu terrorisieren, damit sie sich willkürlichen Diktaten fügen, die mit Bemühungen einhergingen, alle Kritiker zu verunglimpfen, zum Schweigen zu bringen und zu beseitigen, indem die gesamte Macht des Staates genutzt wurde, um zu kooptieren, zu bestechen und zu schikanieren. All dies in dem Bestreben, den verrücktesten politischen Irrsinn der Neuzeit zu begehen, weil man sich in blinder Panik über bestehende Regeln der Pandemieplanung hinwegsetzte, gerade als Ruhe am nötigsten war. Die Abriegelung als Fehler zu bezeichnen, hieße, den Schock für die Gesellschaft zu bagatellisieren.

Bevor wir dazu kommen, noch ein paar vorläufige Bemerkungen, um den Stand der Dinge zusammenzufassen.

Was jetzt bekannt ist und allgemein, aber nicht allgemein zugegeben wird

Covid ist jetzt endemisch. Es wird in der ganzen Welt zirkulieren und immer wieder mit mutierenden Varianten zurückkehren. Menschen, die infiziert und/oder geimpft wurden, können sich anstecken und das Virus übertragen. Folglich haben wir kaum eine andere Wahl, als zu lernen, mit der Krankheit zu leben. Wichtig ist, dass wir die richtigen politischen Lehren daraus ziehen, damit wir nie wieder, weder bei einem neuen Coronavirus noch bei einer anderen Infektionskrankheit, den Weg des politischen Wahnsinns beschreiten und eine ganze Stadt oder ein ganzes Land bei der Entdeckung von 1-10 Fällen abriegeln und alle sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Aktivitäten zum Erschaudern bringen – oder Soziopathen und Psychopathen die totale Macht und Kontrolle geben.

Besonders auffällig ist inzwischen, wie viele der von Skeptikern ab Anfang 2020 geäußerten und als Verschwörungstheorien verspotteten Verdachtsmomente zu plausiblen Behauptungen und akzeptierten Fakten geworden sind:

Das Virus stammt möglicherweise aus dem Labor des Wuhan Institute of Virology;

Die Covid-Modellierung war zweifelhaft und hat Ausreißer als vernünftige Szenarien ausgegeben;

Lockdowns funktionieren nicht;

Schulschließungen sind tödlich, weil sie perverse Folgen haben und anderen Schaden anrichten, einschließlich der Unterbrechung wichtiger lebensrettender Impfkampagnen für Kinder in Entwicklungsländern;

Schulschließungen sind eine besonders schlechte Politik. Sie haben die Übertragung nicht eingedämmt, aber sie haben die Bildung, die Entwicklung und das emotionale Wohlbefinden der Kinder langfristig beeinträchtigt;

Masken sind unwirksam. Sie verhindern weder die Infektion noch die Übertragung;

Eine Infektion verleiht eine natürliche Immunität, die mindestens so wirksam ist wie eine Impfung;

Covid-Impfstoffe verhindern nicht die Infektion, den Krankenhausaufenthalt oder sogar den Tod;

Covid-Impfstoffe verhindern die Übertragung nicht;

Die Sicherheit von Impfstoffen, bei denen eine neue Technologie zum Einsatz kommt, ist weder kurz- noch langfristig endgültig erwiesen;

Impfschäden sind real und erheblich, aber Sicherheitssignale wurden summarisch abgetan und ignoriert;

mRNA-Impfstoffe beschränken sich nicht auf den Arm, sondern verbreiten sich rasch in andere Teile, einschließlich der Fortpflanzungsorgane, mit potenziell nachteiligen Folgen für Fruchtbarkeit und Geburten;

Das Nutzen-Schaden-Verhältnis von Impfstoffen ist, wie die Krankheitslast selbst, stark altersdifferenziert. Gesunde junge Menschen brauchten weder Erst- noch Auffrischungsimpfungen;

Impfvorschriften erhöhen die Inanspruchnahme von Impfungen nicht;

Impfvorschriften können eine zögerliche Haltung gegenüber anderen Impfungen fördern;

Die Unterdrückung skeptischer und abweichender Stimmen schwächt das Vertrauen in Beamte, Experten und Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens und möglicherweise auch in Wissenschaftler im Allgemeinen;

Die Schätzungen von „Long Covid“ wurden aufgebläht (CDC-Schätzung von 20 Prozent der Covid-Infektionen gegenüber der Schätzung der britischen Studie von 3 Prozent), indem allgemeine, unspezifische Symptome wie leichte Müdigkeit und Schwäche herangezogen wurden;

Gesundheitspolitische Maßnahmen sind wie alle anderen politischen Entscheidungen mit Abwägungen verbunden. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist daher eine wesentliche Voraussetzung und kein optionaler Zusatz.

Die Lockdown-Dateien

In den vergangenen drei Jahren sind Millionen von Menschen ums Leben gekommen, und in den kommenden Jahren werden noch weitere Millionen hinzukommen. Zivilisierte Lebensstile wurden zerstört, zuvor unantastbare Freiheiten zerfetzt, bürgerliche Freiheiten in Privilegien umgewandelt, die nach Lust und Laune von Bürokraten gewährt werden, Strafverfolgungsbeamte wurden zu Straßenschlägern korrumpiert, die genau die Menschen brutal behandeln, die sie vereidigt haben, um ihnen zu dienen und sie zu schützen, Unternehmen wurden zerstört, Volkswirtschaften ruiniert, die körperliche Unversehrtheit verletzt.

Die Lockdown Files, eine Fundgrube von über 100.000 WhatsApp-Nachrichten in Echtzeit zwischen allen wichtigen politischen Entscheidungsträgern auf Covid in England, während Matt Hancock Gesundheitsminister war (2020-26 Juni 2021), bieten einen unvergleichlichen und fesselnden Einblick in die amoralische und zynische Arroganz, die in den Korridoren der Macht zirkuliert. Die täglichen Enthüllungen im Telegraph sind so, als würde man mit fasziniertem Entsetzen ein Zugunglück in Zeitlupe verfolgen. Schadenfreude kann nicht köstlicher sein.

Die Akten sind übersät mit schnoddrigen Bemerkungen, spöttischen Kommentaren und Verachtung für die Bürger. Zu den Enthüllungen über die Johnson-Regierung gehören:

Die Regierung wusste, dass es keine „stichhaltigen Gründe“ für die Einbeziehung von Kindern in die „Sechser-Regel“ (die maximale Anzahl von Personen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen können) gab, unterstützte aber dennoch die umstrittene Politik.

Die Gesichtsmasken wurden in den weiterführenden Schulen in England eingeführt, nachdem Johnson gesagt wurde, dass es sich nicht lohne, mit der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon über dieses Thema zu streiten, obwohl Englands Chief Medical Officer (CMO) Chris Whitty sagte, es gäbe „keine stichhaltigen Gründe“ dafür. Mit anderen Worten: Politisches Kalkül wurde wissentlich über die Bedürfnisse von Schulkindern gestellt.

Ein Plan, die Beschränkungen aufzuheben, wurde fallen gelassen, nachdem Johnson gesagt wurde, dass dies „der öffentlichen Meinung zu weit voraus wäre“.

Für das völlig unwirksame Test- und Rückverfolgungsprogramm wurden mehr als ein Jahr lang Berater mit über 1 Million Pfund pro Tag bezahlt, wodurch das Programm zur Veruntreuung öffentlicher Gelder wurde, um private Taschen zu füllen.

Heute wissen wir, wie sehr sich die politische, bürokratische, wissenschaftliche und journalistische Klasse während der Pandemie an der Tyrannei berauscht hat. Als die herrschenden Eliten von der demokratischen Rechenschaftspflicht und der Kontrolle durch die Medien befreit wurden, verwandelten sie sich nahtlos in moralisch hochmütige und unmenschliche Kleintyrannen. Abgeneigt gegenüber alternativen Denkansätzen außerhalb der Echokammer, entwickelten sie eine Neuralgie gegenüber jeder Idee, die den Lockdown-Fanatismus in Frage stellen könnte.

Lockdown-Skeptiker wie die Autoren der Great Barrington Declaration (GBD), die für den Schutz älterer und gebrechlicher Menschen plädierten, wurden als gefährliche „Covid-Leugner“ verteufelt, die in einer gefühllosen und grausamen Strategie der Herdenimmunität „alles durchgehen lassen“ wollten. Regierungsbeamte jedoch, deren Politik direkte, katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit älterer und gebrechlicher Menschen hatte, wurden als Helden und unanfechtbare Stimmen der moralischen Autorität behandelt.

Soziopath, Psychopath, oder beides?

Zu den Enthüllungen über Hancock:

Mehr als 40.000 Bewohner von Pflegeheimen in England sind an Covid gestorben. Hancock wurde von Whitty im April 2020 geraten, alle Bewohner von Pflegeheimen zu testen. Er lehnte den Rat ab, weil die Testkapazitäten begrenzt waren und er aus politischen (PR-)Gründen dem Erreichen seines grandiosen, selbst auferlegten Ziels von 100.000 täglichen Tests in der Bevölkerung mit geringerem Risiko Vorrang vor dem Schutz der Pflegeheimbewohner gab, obwohl er wiederholt behauptete, einen „Schutzring“ um die Heime gezogen zu haben. Patienten, die aus Krankenhäusern in Pflegeheime entlassen wurden, wurden getestet, nicht aber diejenigen, die aus der Gemeinde kamen. Das heißt, der „gezielte Schutz“ des GBD war der richtige Weg. Stattdessen hat Hancock den GBD in den Schmutz gezogen und die drei renommierten Epidemiologen, die ihn verfasst haben, herabgewürdigt.

Die Ministerin für Soziales, Helen Whateley, erklärte Hancock, dass es „unmenschlich“ sei, die Besuche von Ehepartnern in Pflegeheimen zu unterbinden, und dass die Gefahr bestehe, dass die älteren Bewohner nach längerer Isolation „einfach aufgeben“.

Im November 2020 lehnte er den Vorschlag ab, die 14-tägige Covid-Quarantäne für Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten, auf fünf Tage zu verkürzen, weil dies bedeuten würde, dass wir uns geirrt haben“. Die Rede ist von einem Irrtum über versunkene Kosten. Insgesamt wurden über 20 Millionen Menschen aufgefordert, sich selbst zu isolieren, auch wenn sie keine Symptome hatten. Gott sei Dank fühle ich mich bestätigt, dass ich mich geweigert habe, an Australiens klobigem Test- und Rückverfolgungsprogramm teilzunehmen.

In einer Diskussion darüber, wie sichergestellt werden kann, dass die Öffentlichkeit die sich ständig ändernden Abriegelungsmaßnahmen einhält, schlug Hancock vor: „Wir jagen allen einen Riesenschreck ein“, und das Projekt Angst war geboren. Simon Case, der ranghöchste britische Beamte, sagte, dass der Faktor Angst/Schuld“ bei der dritten Abriegelung im Januar 2021 von entscheidender Bedeutung“ war, um die Botschaften zu verstärken“.

Als Hancock und seine Mitarbeiter im Dezember 2020 über das Auftauchen der Alpha/Kent-Variante informiert wurden, überlegten sie den idealen Zeitpunkt für den „Einsatz“ der neuen Variante, um die Angst der Öffentlichkeit vor dem Virus aufrechtzuerhalten und die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten.

Ein Mitglied seines Teams fragte, ob sie Nigel Farage „einsperren“ könnten, nachdem dieser ein Video von sich in einem Pub in Kent getwittert hatte, weil der lästige Politiker der Regierung ein Dorn im Auge sei.

Hancock und Case machten sich über Menschen lustig, die in Quarantäne-Hotels isoliert werden müssen, und scherzten über zurückkehrende Reisende, die in „Schuhkarton“-Zimmern „eingesperrt“ werden. Case wünschte sich, er könnte „einige der Gesichter der Menschen sehen, die aus der ersten Klasse in einen Schuhkarton des Premier Inn kommen“. Auf Hancocks Hinweis, dass 149 Personen aus freien Stücken in „Quarantäne-Hotels“ untergebracht worden seien, antwortete Case: „Urkomisch.“

Hancock lieferte sich einen erbitterten internen Kampf, um das Rampenlicht der Impfmedien für sich zu beanspruchen. Er brüstete sich mit seinen Bildern in den Medien und prahlte damit, dass die Pandemie seine Karriere „in die nächste Liga“ katapultieren könnte.

Er forderte andere Minister auf, „sich mit der Polizei anzulegen“, um die Abriegelungsmaßnahmen durchzusetzen, und prahlte dann damit, dass „die Polizei ihren Marschbefehl bekommen hat“. Dies wirft Fragen über die Rechtmäßigkeit der Einmischung in die operativen Anweisungen der Polizei auf.

Berauscht von seiner eigenen Brillanz und Unfehlbarkeit griff Hancock die Impfstoffbeauftragte Dame Kate Bingham, den Chef des Nationalen Gesundheitsdienstes (NHS) Lord Stevens und den Geschäftsführer des Wellcome Trust (und jetzigen Top-Wissenschaftler bei der WHO) Sir Jeremy Farrar an.

Mithilfe einer geheimen Tabelle schmiedete er mit seinen Helfern einen Plan, um aufmüpfigen Abgeordneten der Partei die Finanzierung von Lieblingsprojekten in ihren Wahlkreisen zu verweigern, wenn sie sich nicht fügen würden, darunter ein neues Zentrum für behinderte Kinder und Erwachsene.

Ich kann daher diesen Online-Kommentar zu einem dieser Artikel im Telegraph nachvollziehen: „Hancock war vor der Pandemie ein intellektuell verkrüppeltes Teichwesen und ist es auch jetzt noch, nur mit mehr Schleim und ein wenig mehr Gestank.“ Oder um es in einer technischeren Sprache auszudrücken: Hancock wirkt wie ein von seinem Ego getriebener totaler F…witz.

Der Staat kriminalisierte alltägliche Aktivitäten wie das Sitzen auf einer Parkbank, das Spazierengehen am Strand und das Treffen mit der Großfamilie. Gesundheitspropaganda wurde als Waffe eingesetzt, um ein geistiges Ausmaß an sozialer Isolation zu normalisieren und zu sakralisieren. Selbst die Stasi in Ostdeutschland hielt ältere Menschen nicht davon ab, ihre Enkelkinder zu umarmen. Ältere Patienten wurden gezwungen, allein zu sterben, und den Hinterbliebenen war es verboten, sich zu verabschieden, und ihnen wurde der Trost einer vollständigen Beerdigung verweigert.

Hancock konnte seine Machtgelüste ausleben, weil sein Premierminister Boris Johnson sich als faul, schwach und wankelmütig erwies. Die anschauliche Beschreibung Johnsons durch den entlassenen Spitzenberater Dominic Cummings – ein außer Kontrolle geratener „Einkaufswagen“, der in einem Supermarktgang von einer Seite zur anderen taumelt, je nachdem, mit wem er zuletzt gesprochen hat – wurde durch die durchgesickerten Akten reichlich bestätigt. Der instinktsichere Libertäre verwandelte sich schnell von einem Skeptiker in einen Eiferer.

Lektionen

Die Lockdown-Akten bestätigen, dass die politischen Entscheidungsträger bei den meisten wichtigen Entscheidungen zur Bewältigung der Pandemie von der Politik beeinflusst wurden. Während medizinische Fachleute über die technischen Details der verschiedenen medizinischen Ansätze diskutieren können, sollten Politikspezialisten zu den führenden Beurteilern bei der Bewertung der Begründungen, Ergebnisse und Wirksamkeit der politischen Maßnahmen gehören.

Die bestehenden Rahmenbedingungen, Verfahren und institutionellen Garantien, unter denen die liberalen Demokratien bis zum Jahr 2020 funktionierten, haben für wachsende Freiheiten, wachsenden Wohlstand, einen beneidenswerten Lebensstil, eine Lebensqualität sowie Bildungs- und Gesundheitsergebnisse gesorgt, die in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel sind. Der Verzicht darauf zugunsten einer streng zentralisierten kleinen Gruppe von Entscheidungsträgern, die von jeglicher externen Kontrolle, Anfechtbarkeit und Rechenschaftspflicht befreit sind, hat sowohl zu einem dysfunktionalen Prozess als auch zu suboptimalen Ergebnissen geführt: sehr bescheidene Gewinne für viel langanhaltenden Schmerz.

Je eher wir zu der Überzeugung zurückkehren, dass ein guter Prozess langfristig bessere Ergebnisse gewährleistet und neben der Eindämmung des Machtmissbrauchs und der Verschwendung öffentlicher Mittel auch suboptimale Ergebnisse verhindert, desto besser.

Interventionen, die auf Panik beruhen, von politischen Machenschaften angetrieben werden und alle Hebel der staatlichen Macht nutzen, um die Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen und Kritiker mundtot zu machen, haben letztlich unnötigerweise eine große Zahl der Schwächsten getötet, während die große Mehrheit mit geringem Risiko unter Hausarrest gestellt wurde. Der Nutzen ist fraglich, aber der Schaden wird immer offensichtlicher. Die Regierung Johnson im Allgemeinen und Hancock im Besonderen bestätigen Lord Actons scharfsinnige Beobachtung, dass Macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert.

Sie folgten nicht der Wissenschaft, sondern Hancocks Ego und Karriereambitionen. Er nutzte Johnsons „erstaunliche“ Faulheit und Oberflächlichkeit aus. Die Lockdown-Akten enthüllen eine abtrünnige Regierung, die das Volk als Feind betrachtet und behandelt. Das Vereinigte Königreich, die USA und Australien benötigen keine sich über Jahre hinziehende Untersuchung, die sich auf kleine Details konzentriert und das große Ganze vernachlässigt, mit der lahmen Schlussfolgerung, dass Lehren gezogen werden, aber die Schuld nicht zugewiesen werden kann. Stattdessen benötigen wir strafrechtliche Anklagen, und zwar je früher, desto besser.

Großbritanniens oberster Beamter hat sich eher wie ein parteipolitischer Schreiberling verhalten als ein unpolitischer, neutraler und der gewählten Regierung gegenüber loyaler Beamter. Cases Voreingenommenheit, seine Unreife, sein schlechtes Urteilsvermögen und seine mangelnde Bereitschaft, den Premierminister mit genauen, ausgewogenen und unparteiischen Informationen zu unterstützen, rechtfertigen seine sofortige Entlassung. Seine Hybris ist so groß, dass er trotz der Veröffentlichung dieser entsetzlichen Gespräche mit Hancock, der faktisch die Regierung übernommen hatte, immer noch nicht seinen Rücktritt eingereicht hat.

Die Tatsache, dass Premierminister Rishi Sunak nach Bekanntwerden der „absolut erschütternden“ Enthüllungen darauf bestand, dass Case sein Vertrauen genießt, wirft ein schlechtes Licht auf Sunaks Urteilsvermögen.

Ein mangelhaftes Verfahren führte zu einem schlechten Ergebnis.

In einer modernen Version des Opfers von Jungfrauen, um die Virengötter zu besänftigen, haben die Jungen viele weitere Jahre ihres Lebens verloren, um den gebrechlichen Alten ein paar weitere einsame, elende Monate zu kaufen.

Wären die enormen Summen, die für Covid ausgegeben wurden, auf die wichtigsten tödlichen Krankheiten und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur umgeleitet worden, hätten in den kommenden Jahrzehnten weltweit viele Millionen Todesfälle verhindert werden können.

Wenn wir die Lektionen der letzten drei Jahre nicht beherzigen, werden wir in der Tat dazu verdammt sein, sie zu wiederholen, nicht nur bei neuen Pandemien von Infektionskrankheiten, sondern auch bei anderen Krisen wie dem „Klimanotstand“.

Von Ramesh Thakur: Er ist ein Senior Scholar des Brownstone Institute, ist ehemaliger stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Nationen und emeritierter Professor an der Crawford School of Public Policy, The Australian National University.