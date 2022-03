Eine einfache Möglichkeit, die Fehlinformation über Impfstoffe sofort zu beenden

Ein Staat muss lediglich Autopsien für alle Personen vorschreiben, die innerhalb von 2 Monaten nach einer Impfung sterben. Der Gerichtsmediziner wäre verpflichtet, die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Wenn man der Fehlinformation über Impfstoffe wirklich ein Ende setzen wollte, bräuchte man nur Autopsien vorzuschreiben, bei denen auf Impfschäden geprüft wird, und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Wenn man wirklich die Impfmüdigkeit beenden wollte, müsste man nur Autopsien vorschreiben, wenn man innerhalb von 60 Tagen nach der Impfung stirbt, und von den Gerichtsmedizinern verlangen, dass sie die erforderlichen Tests durchführen, um eine Impfstoffbeteiligung festzustellen (wie es die Ärzte Bhakdi und Burkhardt getan haben), und diese veröffentlichen. Die Veröffentlichung eines betrügerischen Berichts wäre eine Straftat.

Dies würde die Debatte beenden.

Oder man könnte einfach alle lizenzierten Einbalsamierer verpflichten, auf verräterische Gerinnsel zu prüfen und die Zahlen zu veröffentlichen. Auch hier wäre es eine Straftat, Berichte zu fälschen.

Oder sie könnten beides tun.

Warum tun sie das nicht?

Ich werde Ihnen sagen, warum sie es nicht tun: Sie tun es nicht, weil sie wissen, dass die Ergebnisse verheerend wären und den Impfstoff sofort stoppen und die FDA, CDC, das gesamte medizinische Establishment, praktisch alle Mitglieder des Kongresses und die Mainstream-Medien in Verruf bringen würden.

Warum verlangt der Gouverneur von Florida, DeSantis, dies nicht in Florida? Wovor hat er Angst? Warum verlangt Gouverneur Newsom dies nicht in Kalifornien? Was hat er zu befürchten? DeSantis wäre von allen Gouverneuren derjenige, der dies am ehesten tun würde. Er könnte ein Weltheld sein, wenn er das tut.

Niemand will Transparenz bei den Daten. Sie alle wollen, dass man im Dunkeln bleibt.

Mein Vorschlag ist nicht auf die USA beschränkt.

Jeder Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens überall auf der Welt könnte dies anordnen: auf lokaler, bundesstaatlicher oder föderaler Ebene.

Ein Bundes- oder Landesgesetzgeber könnte dies vorschreiben.

Jedes Mitglied einer beliebigen Legislative könnte einen Gesetzentwurf einbringen.

Warum tun der kalifornische Abgeordnete Evan Low und der Senator Dr. Richard Pan nichts? Sie haben gesagt, dass sie die medizinische Fehlinformation beenden wollen. Dies ist die perfekte Gelegenheit für sie, ihren Worten Taten folgen zu lassen!

Warum fordern die Mitglieder der medizinischen Gemeinschaft dies nicht? Wird sich jemand von diesen Leuten meiner Forderung anschließen? Oder werden sie am Rande sitzen und nichts sagen?

Eric Topo

Eric Rubin

Paul Offit

Monica Gandhi

Vinay Prasad

Professor Jeffrey Morris (der behauptet, ein Wahrheitssucher zu sein… jetzt ist Ihre Chance, „die Wahrheit zu sagen“, Jeffrey)

ZdoggMD

Ihr örtlicher Epidemiologe

Jeder öffentliche Beamte könnte dies fordern: ein Bürgermeister, ein Mitglied des Stadtrats, ein Aufsichtsgremium usw.

Die Geschäftsführer von Pfizer und Moderna könnten dazu aufrufen, um der Welt zu beweisen, dass ihr Produkt sicher ist! Was haben sie zu verlieren?

Jede Mainstream-Zeitung der Welt könnte dies fordern.

Seien wir doch mal ehrlich. Keiner dieser Leute wird Transparenz fordern. Sie wollen keine Transparenz. Sie alle wollen sicherstellen, dass niemand die Wahrheit herausfindet, denn wenn sie es tun, werden alle diese Leute für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wegen ihrer Rolle bei der Ermordung von über 100.000 Amerikanern diskreditiert sein.

Stattdessen hört man Ausreden wie: „Wir würden das gerne tun, aber wir haben nicht die Mittel dazu.“ Nun gut. Machen Sie 1 von 10 zufällig ausgewählten Autopsien. Oder 1 von 100. Oder verkürzen Sie die Zeit, in der man sterben muss, um sich zu qualifizieren, auf zwei Wochen nach einer COVID-Impfung. Oder kürzer

Anstelle von Autopsien setzen sie auf Zensur: Sie verwenden Argumente, mit denen sie Angst, Unsicherheit und Zweifel schüren, um jede Studie zu diskreditieren, die Daten zeigt, die nicht in ihr Narrativ passen.

Anstatt die Daten offen zu legen, schreiben sie stattdessen gefälschte Faktenchecks, wie diesen von Reuters: Faktencheck – Eine vierseitige, noch nicht begutachtete Arbeit ist kein Beweis dafür, dass COVID-19-Impfstoffe 93 % der Todesfälle nach der Impfung verursachen.

Hier ist, was Sie über diesen sogenannten „Faktencheck“ wissen müssen:

Es handelt sich um dieselbe Reuters-Organisation, die behauptet: „Es gibt keine Beweise dafür, dass Spike-Proteine aus COVID-19-Impfstoffen toxisch sind.“ Wir würden Reuters gerne zu diesem Thema befragen. Werden sie es tun? Keine Chance. Nicht für den ganzen Tee in China. Das wird nie passieren. Die Forscher bekamen die Gewebeproben zugeschickt. Sie hatten keinen Einfluss auf die Auswahl der Proben, und bei allen Todesfällen wurde festgestellt, dass sie nicht durch den Impfstoff verursacht worden waren. Es gab also keine Verzerrung bei der Auswahl der Proben. Soweit wir wissen, waren die Proben alle zufällig.

Ja, die Studie wurde nicht von Fachleuten geprüft, was typisch ist, denn alles, was gegen die gängige Meinung verstößt, wird nicht veröffentlicht. Man kommt also nie zu einem Peer-Review, weil keine Zeitschrift das Thema anfassen will. Sie haben die Autoren der Studie nie um eine Stellungnahme gebeten. Ist das nicht seltsam für einen „Faktencheck“?

Sie haben sich auch nie an mich gewandt, um einen Kommentar zu erhalten. Ich wurde zwar erwähnt, aber sie haben sich nie mit mir in Verbindung gesetzt. Ich liebe es, mit Faktenprüfern zu sprechen, wie PolitiFact bezeugen kann, als ich ihren Faktenprüfer aufzeichnete, der kein Interesse an der Wahrheitsfindung hatte. Sie behaupteten, die CDC-Studie widerspreche den Ergebnissen von Bhakdi, und sie sei gut gemacht. Soll das ein Witz sein?!?! Es gibt keine Möglichkeit, dass die CDC-Studie korrekt sein könnte. Sie widerspricht jeder Logik. Jeder mit einem funktionierenden Gehirn kann diese Studie auseinandernehmen und zeigen, dass sie unmöglich ist. Das habe ich bereits am 12. November 2021 in meinem Artikel FDA entdeckt Jungbrunnen getan. Offensichtlich hat der Faktenprüfer von Reuters meinen Artikel nie gesehen. Wie gesagt, ich würde mich gerne in einem aufgezeichneten Gespräch über diesen Artikel unterhalten. Können wir das tun?

Ich fordere jeden Faktenprüfer von Reuters auf, mich anzurufen und mit mir ein Gespräch über die Bhakdi-Studie zu führen oder zu verteidigen, warum wir keine Autopsien vorschreiben sollten, damit wir die Informationen sammeln können.

Zusammenfassung

Die Regierung will nicht, dass Sie die Wahrheit über die Sicherheit von Impfstoffen erfahren. Wenn sie das wollte, würde sie Autopsien und die erforderlichen Tests anordnen.

Keine Regierung und kein Beamter des öffentlichen Gesundheitswesens auf der ganzen Welt wird etwas unternehmen, um die Wahrheit darüber ans Licht zu bringen, warum Menschen nach einer Impfung zu Tode kommen. Nicht auf Bundes-, Landes- oder lokaler Ebene. Niemand wird dies tun, weil er sofort gefeuert wird, wenn er vorschlägt, dass wir die Wahrheit herausfinden sollten.

Es geht nicht darum, dass sie Sie töten wollen. Es geht darum, dass sie nicht wollen, dass Sie wissen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben, indem sie alle Sicherheitssignale von Ärzten, VAERS, Patientenberichten und Studien wie die von Dr. Peter Schirmacher, Dr. Sucharit Bhakdi und anderen ignoriert haben. Die Ärzte, die diese Studien durchgeführt haben, haben absolut nichts davon, wenn sie die Öffentlichkeit anlügen.

Dr. Peter Schirmacher ist einer der besten Pathologen der Welt. Er glaubte, der Impfstoff sei sicher, weil er selbst geimpft wurde, bevor er seine Studie durchführte. Er kann beim besten Willen nicht als „Impfgegner“ bezeichnet werden. Niemand kann erklären, wie er zu seinen Ergebnissen kam, wenn die Impfstoffe sicher sind. Seine Familie wurde bedroht, wenn er sich weiterhin äußern würde. Also hat er aufgehört zu reden. So funktioniert die Wissenschaft heute.

Aus diesem Artikel (und diesem Artikel und diesem Artikel):

Auch der Bundesverband Deutscher Pathologen drängt auf mehr Obduktionen von Geimpften. Nur so könne man Zusammenhänge zwischen Todesfällen und Impfungen ausschließen oder beweisen, sagt Johannes Friemann, Leiter der Arbeitsgruppe Autopsie im Verband. Aus seiner Sicht werden aber zu wenig Obduktionen durchgeführt, um von einer Dunkelziffer zu sprechen. „Man weiß noch nichts.“ Hausärzte und Gesundheitsämter müssten dafür sensibilisiert werden. Die Bundesländer müssten die Gesundheitsämter anweisen, Obduktionen vor Ort anzuordnen. Das hat der Bundesverband der Pathologen im März in einem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefordert. Er sei unbeantwortet geblieben, sagt Friemann.

Die deutschen Pathologen wollen also die Wahrheit wissen, aber offensichtlich will die deutsche Regierung nicht, dass jemand davon erfährt, also hat sie Schirmacher zum Schweigen gebracht und die Pathologen ignoriert.

Ich hoffe, dass jeder, der dies liest, diesen Artikel in seinen sozialen Medien teilt.

Dieser Artikel ist einfach ein Aufruf zu medizinischer Transparenz, die keine Verletzung der „Gemeinschaftsstandards“ sein sollte.

Vielleicht können Ihnen Ihre Freunde mit der blauen Pille erklären, warum all diese Autopsiestudien, die alle unabhängig voneinander durchgeführt wurden, zu so beunruhigenden Ergebnissen kommen und warum keine Regierung oder Gesundheitsbehörde die Wahrheit wissen will. Fragen Sie sie, ob es in Ordnung ist, einen Anstieg der Todesfälle bei den unter 65-Jährigen um 40 % einfach zu ignorieren und nicht nach der Ursache zu suchen.