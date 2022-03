Laut einer Studie von Pfizer ist die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts bei Geimpften um 500 Prozent höher

In acht Monaten sind mehr Menschen durch den Corona-Impfstoff gestorben als durch alle anderen Impfstoffe zusammen in den letzten 30 Jahren, sagt der Anwalt und Präsident von Children’s Health Defense Robert F. Kennedy Jr.

Offiziell sind in den Vereinigten Staaten etwa 20.000 Todesfälle durch die Corona-Impfung zu beklagen, aber Kennedy sagt, die Todesrate sei viel höher, „wahrscheinlich 40 Mal so hoch“.

Pfizer wusste, dass dies geschehen würde

„Wenn die Menschen die Wahrheit wüssten, würden sie diesen Impfstoff nicht nehmen“, sagte er. „Der Nutzen nach sechs Monaten ist gleich Null oder kleiner als Null“. In Großbritannien hat sich gezeigt, dass Menschen, die geimpft sind, eher an Corona erkranken als Ungeimpfte.

„Wir wissen, dass Pfizer wusste, dass dies passieren würde“, sagt Kennedy. Er verweist auf den klinischen Impfstoffversuch von Pfizer, der nur sechs Monate dauerte. Am Ende dieser Studie waren in der Impfstoffgruppe 20 Menschen gestorben, in der Placebogruppe nur 14.

In der Impfstoffgruppe erlitten fünf Personen einen Herzinfarkt, in der Placebogruppe nur eine. Geimpfte Menschen haben also – nach den Untersuchungen von Pfizer – ein um 500 Prozent höheres Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, als ungeimpfte Menschen, sagt Kennedy.

„Sie wussten, dass sie eine Menge Menschen töten würden. Und doch haben sie es getan.“