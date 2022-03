COVID-Todesfälle: Über- oder Unterzählung? Der Faktencheck

Mercola.com

Laut der Organisation Health Feedback, die die Fakten überprüft, wurden die COVID-19-Todesfälle nicht über-, sondern eher untererfasst. Als „Beweis“ wird eine Studie aus Indien angeführt, die zu dem Schluss kommt, dass die Fälle zu niedrig gezählt wurden.

Health Feedback ist Teil eines Projekts der Weltgesundheitsorganisation mit dem Namen Vaccine Safety Net und ist ein Service zur Überprüfung von Fakten unter dem Dach von Science Feedback. Zu den Partnern und Geldgebern von Science Feedback gehören Facebook und die Google News Initiative.

Health Feedback stützt sich auf Semantik, um meine Behauptung zu widerlegen, dass „die meisten frühen COVID-Patienten aufgrund von Fehlern bei der Beatmung getötet wurden“. In dem von mir zitierten Artikel wurde der Begriff „Kunstfehler“ nicht verwendet, aber die routinemäßige Anwendung einer Behandlung, von der bekannt ist, dass sie schädlich und/oder tödlich ist, kann zu Recht als Kunstfehler bezeichnet werden.

Der Faktenprüfer behauptet auch, dass finanzielle Anreize, die Krankenhäusern für positive Fälle, Behandlungen und Todesfälle gewährt werden, aufgrund „strenger Regeln“ für die Berichterstattung keine Auswirkungen auf die Statistiken hatten

Zu diesen „strengen Regeln“ gehörte die Zählung von „angenommenen“ COVID-Fällen und Todesfällen sowie die Zählung von Fällen, in denen Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden und/oder aus anderen Gründen starben, aber einen positiven Test hatten, entweder beim Tod, nach dem Tod oder innerhalb eines Monats nach dem Tod

Im Moment scheint es, dass „Faktenchecks“ vor allem dann stattfinden, wenn eine unbequeme Wahrheit begraben oder eine Lüge vertuscht werden soll. Es geht nur noch darum, ein Kartenhaus an Fakten zu stützen. In den letzten Wochen haben so genannte „Faktenchecker“ mehrere Aussagen in meinen Artikeln als „faktisch ungenau“ oder „falsch“ bezeichnet, Beweise hin oder her.

Am 1. März 2022 kennzeichnete eine Faktenprüfungs-Website namens Health Feedback drei Aussagen in einem meiner Artikel, der ursprünglich am 31. Januar 2022 veröffentlicht wurde und von The Epoch Times am 1. März 2022 neu aufgelegt wurde, als falsch.

Zum Vergleich: Health Feedback ist Teil eines Projekts der Weltgesundheitsorganisation namens Vaccine Safety Net. Es gehört auch zum International Fact Checking Network, das vom Poynter Institute gegründet wurde und durch Zuschüsse der Bill & Melinda Gates Foundation, von Google, dem Omidyar Network (Eigentümer von PayPal) und von Nichtregierungsorganisationen im Besitz von George Soros wie dem National Endowment for Democracy und seinen Open Society Foundations finanziert wird.

Health Feedback, ein Faktenprüfungsdienst unter dem Dach von Science Feedback, konzentriert sich auf die „Korrektur von Fehlinformationen über die Sicherheit von Impfstoffen“. Zu den Partnern und Geldgebern von Science Feedback gehören Facebook, die Google News Initiative und das Poynter Institute.

Wurden die COVID-Todesfälle überbewertet?

Laut Health Feedback ist die Behauptung, dass die COVID-19-Todesfälle stark überschätzt wurden, nicht nur „unbegründet“, sondern auch das komplette Gegenteil der Wahrheit. „Es gibt keine Beweise dafür, dass die COVID-19-Todesfälle zu hoch gezählt wurden; Experten des öffentlichen Gesundheitswesens gehen sogar davon aus, dass die Todesfälle in vielen Ländern zu niedrig gezählt wurden“, schreibt die Wissenschaftsredakteurin Fernanda Ferreira.

Ende August 2020 veröffentlichten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention Daten, aus denen hervorging, dass nur bei 6 % der gezählten Todesfälle COVID-19 als einzige Todesursache angegeben war.

Die übrigen 94 % hatten im Durchschnitt 2,6 Begleiterkrankungen oder bereits bestehende Gesundheitszustände, die zu ihrem Tod beitrugen. Mein Argument ist, dass COVID ein tödliches Risiko vor allem für die Kranken unter uns darstellt.

Im obigen Video überprüft der Krankenpfleger John Campbell, Ph.D., die von der britischen Regierung veröffentlichten Daten, aus denen ebenfalls hervorgeht, dass die Zahl der Briten, die allein an COVID starben und keine gesundheitlichen Vorerkrankungen hatten, die ihren Tod hätten verursachen können, viel niedriger war als offiziell behauptet.

Dieses Video war in meinem Artikel vom 31. Januar 2022 enthalten. Ferreira macht deutlich, dass Campbell ebenfalls auf dem Holzweg ist, und wurde mehrfach auf ihre Richtigkeit überprüft. Interessanterweise hat sie den britischen Gesundheitsminister Sajid Javid nicht angegriffen, der in einer Pressekonferenz am 19. Januar 2022 zugab, dass die täglichen Zahlen der Regierung unzuverlässig sind, weil Menschen an Krankheiten starben und weiterhin sterben, die nichts mit COVID-19 zu tun haben, aber aufgrund eines positiven Tests in die Zählung aufgenommen werden.

Ferreira zufolge hat die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der an COVID Verstorbenen Grunderkrankungen und/oder Komorbiditäten hatte, keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsstatistiken, denn „eine Person mit einer Grunderkrankung und/oder Komorbidität wäre höchstwahrscheinlich noch am Leben, wenn sie nicht COVID-19 bekommen hätte“.

Als „Beweis“ führt Ferreira eine Studie aus Indien an, in der festgestellt wurde, dass die COVID-Todesfälle dort unterschätzt wurden. Konnte sie keine Beweise aus den USA oder dem Vereinigten Königreich finden, die ihre Behauptung untermauern? Wahrscheinlich nicht, denn die Tatsache, dass die USA (und das Vereinigte Königreich) die COVID-Todesfälle zu hoch angesetzt haben, ist einfach unbestreitbar.

Wie bereits erwähnt, behauptet der britische Gesundheitsminister sogar, dass die Zahlen nicht stimmen, weil Menschen an allen möglichen Ursachen gestorben sind und aus keinem anderen Grund als COVID-Todesfall gezählt wurden, als dass sie einen positiven Test hatten, entweder zum Zeitpunkt des Todes, nach der Leichenschau oder innerhalb eines Monats nach dem Tod.

Andererseits gibt sich eine Studie der BU School of Public Health nicht nur große Mühe, dieselbe Art von Daten zu verwenden, um zu „beweisen“, dass COVID nicht nur als Todesursache für Menschen, die mit schweren Komorbiditäten starben, aufgeführt werden sollte, sondern verwendet diese Zahlen auch, um zu „beweisen“, dass COVID-Todesfälle um 36 % zu Unrecht gezählt wurden.

Wie auch immer, die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der „COVID-Todesfälle“ Komorbiditäten aufwies, deutet auf zwei Dinge hin: 1) COVID ist vor allem für diejenigen eine Gefahr, die sich bereits in einem schlechten Gesundheitszustand befinden, und 2) viele von ihnen starben wahrscheinlich an Ursachen, die nichts mit COVID zu tun hatten, aber sie hatten einen falsch-positiven Test erhalten, und das allein bestimmte, wie sie gezählt wurden.

Es gibt eindeutige Beispiele für Überzählungen

Die Krankenhäuser hatten einen finanziellen Anreiz, zu viele Fälle zu erfassen, und es gibt viele eindeutige Beispiele von Menschen, die an Motorradunfällen oder Schussverletzungen starben und als COVID-Todesfälle gezählt wurden, einfach weil sie entweder innerhalb eines Monats vor ihrem Tod einen positiven COVID-Test hatten oder post mortem positiv getestet wurden. Wie die Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson im September 2021 berichtete:

Die Zahl der Todesopfer ist nach wie vor unklar und umstritten … Einige bestehen darauf, dass die tatsächliche Zahl viel höher ist, andere behaupten, sie sei niedriger. Heute beginnen wir mit den erschreckenden Ergebnissen unserer Untersuchung, die ergab, dass in einigen dokumentierten Fällen die Nachricht, dass COVID die Todesursache war, stark übertrieben war … An Thanksgiving 2020 schießt Lucais Reilly seiner Frau Kristin in den Kopf, richtet dann die Waffe auf sich selbst und begeht Selbstmord … Die Gerichtsmedizinerin Brenda Bock aus Grand County erklärt, wie die Tragödie in der Kleinstadt ernste Fragen über die Art und Weise aufwirft, wie COVID-Todesfälle gezählt werden.

Brenda Bock: Ich hatte Ende November einen Mord-Selbstmord, und schon am nächsten Tag tauchte er auf der staatlichen Website als COVID-Todesfall auf. Und es waren Schusswunden. Ich habe das sofort infrage gestellt, denn ich hatte die Totenscheine noch nicht einmal unterschrieben, und der Staat hatte sie bereits als COVID-Todesfälle gemeldet. Bock sagt, dass irgendjemand irgendwo die Namen des Paares durch eine Datenbank laufen ließ, die zeigte, dass sie innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod positiv auf COVID getestet worden waren. Dann wurden sie als COVID-Todesfälle registriert, obwohl sie durch Schüsse starben …

Bock: Das ist eine Kopie des Totenscheins, und nirgendwo steht COVID. Wir haben also einen Mord, einen Selbstmord, der nichts mit COVID zu tun hat … Innerhalb einer Woche nach dem Mord-Suizid tauchten zwei weitere Todesfälle in Grand County in der COVID-Zählung des Staates auf. Bock stellte Nachforschungen an und fand heraus, warum sie keine Aufzeichnungen über diese Fälle hatte. Bock: Zwei von ihnen waren tatsächlich noch am Leben, und doch wurden sie gezählt. Hätte ich sie nicht angerufen und sie gefragt, wer sie waren, woher sie kamen, all die Informationen darüber, und sie hätten gesagt: „Oh, das war ein Tippfehler. Die wurden einfach aus Versehen da reingeschrieben“.

Starb ein COVID-Patient aufgrund von Fehlverhalten bei der Beatmung?

Die zweite Aussage, die Health Feedback als „unzutreffend“ bezeichnete, war, dass „die meisten der frühen COVID-Patienten durch Kunstfehler bei der Beatmung gestorben sind“. Ich hatte einen STAT News-Artikel vom April 2020 zitiert, in dem berichtet wurde, dass „Ärzte sagen, dass die Maschinen bei COVID-19 überbeansprucht werden“ und dass die meisten Patienten mit weniger intensiver Atmungsunterstützung behandelt werden können.

„In dem STAT-Artikel stand jedoch nicht, dass die meisten COVID-19-Todesfälle wahrscheinlich auf Fehlverhalten bei der Beatmung zurückzuführen sind“, schreibt Ferreira. Dies scheint ein Fall von Semantik zu sein, der die Leser verwirren soll. Die Tatsache, dass STAT den Begriff „Kunstfehler“ nicht verwendet hat, hindert mich nicht daran, diesen Begriff zu verwenden, da die routinemäßige Anwendung einer Behandlung, von der bekannt ist, dass sie in der Mehrzahl der Fälle schädlich und/oder tödlich ist, ein Kunstfehler ist.

Ich hatte auch einen Artikel des Business Insider vom 9. April 2020 zitiert, in dem es hieß, dass 80 % der COVID-19-Patienten in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren, starben, was die Ärzte dazu veranlasste, deren Einsatz infrage zu stellen. Ferreira schreibt:

Die Behauptung, dass 80 % der COVID-19-Patienten, die in New York City an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, starben, stammt aus einer wissenschaftlichen Studie vom 22. April 2020, in der ursprünglich berichtet wurde, dass 88 % der COVID-19-Patienten in einem New Yorker Krankenhaussystem (Northwell Health), die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, starben. Zwei Tage später wurde jedoch eine Korrektur veröffentlicht, in der klargestellt wurde, dass 24,5 % der an Beatmungsgeräte angeschlossenen Patienten starben, nicht 88 %.

Ich schätze, es ist weitaus bequemer, mich zu überprüfen als Business Insider. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Business Insider noch immer keine Korrektur vorgenommen. Laut der Korrektur im JAMA blieben 72,2 % derjenigen, die beatmet werden mussten, am Ende des Studienzeitraums „im Krankenhaus“. Das Argument, das Ferreira vorzubringen scheint, ist, dass die Ergebnisse dieser hospitalisierten Patienten unbekannt bleiben und daher nicht zählen.

Das ist zwar einleuchtend, aber Ferreira widersprach nicht anderen Zitaten in dem Artikel, darunter Daten aus Großbritannien, wonach 66 % der beatmeten COVID-Patienten starben, und eine kleine Studie in Wuhan, bei der 86 % der beatmeten Patienten starben. Beide Studien wurden von The Associated Press im April 2020 zitiert.

ABC News berichtete ebenfalls im April 2020, dass „nur ein Drittel der Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden, die Erfahrung überleben“, und stellte fest, dass „einige Experten sich fragen, ob Beatmungsgeräte zu der schlechten Überlebensrate beitragen könnten und ob Beatmungsgeräte übermäßig eingesetzt werden.“ Es gibt keinen Mangel an Mainstream-Medien, die über die tödliche Überbeanspruchung von Beatmungsgeräten berichtet haben, doch die Faktenprüfer haben sich nie die Mühe gemacht, sie zu überprüfen.

Warum sind Beatmungsgeräte nicht ideal für COVID?

Im April 2020 argumentierte der Arzt der Notaufnahme Dr. Cameron Kyle-Sidell, dass die Symptome der Patienten mehr mit der Höhenkrankheit als mit einer Lungenentzündung zu tun hätten.

In den ersten Tagen der Pandemie wiesen viele Patienten einen so niedrigen Sauerstoffgehalt auf, dass sie theoretisch tot sein müssten. Dennoch rangen sie nicht nach Luft und zeigten keine typischen Anzeichen von Sauerstoffmangel. Dies ist der Kern des Problems der mechanischen Beatmung.

Die Ärzte stellten schon früh fest, dass es falsch war, COVID-Patienten so zu behandeln, als hätten sie eine Lungenentzündung. Die mechanische Beatmung war einfach zu intensiv, was zu einer Schädigung der Lunge führte, und eine nichtinvasive Atemunterstützung reichte oft aus, um den Sauerstoffgehalt wieder auf ein normales Niveau zu bringen.

Laut einem Artikel der Intensivmediziner Dr. Luciano Gattinoni und John J. Marini gibt es zwei verschiedene Arten von COVID-19-Fällen, die sie als Typ L und Typ H bezeichnen. Trotzdem gehört die mechanische Beatmung von COVID-Patienten in den USA bis heute zum „Standard“ der Behandlung von COVID.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Symptome von COVID seit den Anfängen der Pandemie verändert haben und einige Symptome inzwischen extrem selten geworden sind, da Omikron die Lunge nicht mehr so angreift wie das ursprüngliche Virus. Dennoch ist der Einsatz von Beatmungsgeräten nach wie vor weit verbreitet, ohne dass es dafür einen ersichtlichen Grund gibt.

Haben Krankenhausanreize die COVID-Todesfälle in die Höhe getrieben?

Die dritte Aussage, die Health Feedback als „irreführend“ bezeichnete, lautete, dass „Krankenhausanreize die COVID-Todesfälle in die Höhe treiben“.

PolitiFact stufte diese Behauptung als Halbwahrheit ein und erklärte, dass Medicare, das nationale Krankenversicherungsprogramm der US-Regierung, üblicherweise etwa dreimal mehr für Patienten zahlt, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, und dass Medicare aufgrund eines Bundesgesetzes zur Förderung der Wirtschaft 20 % mehr für die Behandlung von COVID-19-Patienten zahlt, schreibt Ferreira. Die U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), die Medicare verwalten, gewähren Zusatzzahlungen für COVID-19-Behandlungen, die von der US Food and Drug Administration zugelassen und genehmigt wurden. Dazu gehören Remdesivir, das Mercola herausgegriffen hat, aber auch COVID-19 Genesungsplasma, Baricitinib, Molnupiravir und Paxlovid.

Es stimmt zwar, dass das CMS Zusatzzahlungen für COVID-19-Behandlungen vorsieht – was bedeutet, dass Krankenhäuser mehr Geld für COVID-19-Patienten erhalten -, aber PolitiFact wies darauf hin, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Krankenhäuser die COVID-19-Patientenzahlen aufblasen, um mehr Geld zu verdienen. Es gibt strenge Richtlinien für die Meldung von COVID-19-Krankenhausaufenthalten und Todesfällen, und eine übermäßige Berichterstattung ist unwahrscheinlich, erklärte PolitiFact. Stattdessen werden die COVID-19-Fälle aufgrund mangelnder Tests und anderer Faktoren unterschätzt.

Im Grunde bestätigt Health Feedback also, dass Krankenhäuser finanzielle Anreize für die Anwendung bestimmter Behandlungen, einschließlich der mechanischen Beatmung, erhalten. Aber wir sollen sie beim Wort nehmen, dass die Aussicht auf deutlich mehr Geld niemals die Entscheidung eines Krankenhauses beeinflussen würde, einen Patienten auf eine bestimmte Weise zu behandeln. Ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob Sie das glauben oder nicht.

Der damalige CDC-Direktor räumte ein, dass Anreize zur Überzählung führen

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield war nicht ganz so leichtgläubig. Ende Juli 2020 räumte der damalige Direktor Redfield bei einer Anhörung vor dem republikanischen Repräsentantenhaus tatsächlich ein, dass US-Krankenhäuser einen erheblichen finanziellen Anreiz haben, COVID-Fälle zu überzählen, und dass dieser Anreiz die verwendeten Diagnosecodes beeinflussen kann und dies in der Vergangenheit sicherlich auch getan hat.22,23 Wie von Breitbart berichtet:

Auf die Frage, was der Abgeordnete Blaine Luetkemeyer (R-MO) während einer Anhörung des Unterausschusses für Aufsicht und Reform des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Krise als „perversen Anreiz“ bezeichnete, antwortete Dr. Redfield: „Ich denke, Sie haben Recht, dass wir dies bei anderen Krankheiten beobachten können: Ich denke, Sie haben Recht, dass wir das auch bei anderen Krankheiten gesehen haben, z.B. bei der HIV-Epidemie: Jemand hat vielleicht einen Herzinfarkt, aber auch HIV – das Krankenhaus würde die [Klassifizierung] für HIV bevorzugen, weil es eine höhere Kostenerstattung gibt.

Fehlerhafte Tests haben zu fehlerhaften Statistiken geführt

Während Health Feedback also darauf besteht, dass es „strenge Richtlinien für die Meldung von COVID-19-Krankenhauseinweisungen und Todesfällen“ gibt, die eine Überzählung „unwahrscheinlich“ machen, haben wir bereits gezeigt, dass diese „strengen Richtlinien“ dazu geführt haben, dass Menschen, die innerhalb eines Monats nach einem positiven COVID-Test gestorben sind, als „COVID-Tote“ gekennzeichnet wurden, und dass Patienten, die aus irgendeinem Grund ins Krankenhaus eingeliefert wurden, als „COVID-Patienten“ eingestuft wurden, nur weil sie positiv getestet wurden, auch wenn sie keine Symptome hatten.

Ferreira argumentiert auch, dass die Zahl der Fälle aufgrund „fehlender Tests“ unterschätzt wird. Ich würde argumentieren, dass die universelle Testung gesunder Menschen ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, wie wir zweifelsfrei wissen, dass es zu einer Überzählung gekommen ist, denn Studien haben wiederholt gezeigt, dass die Verwendung von Zyklusschwellenwerten (CTs) in den 40er Jahren die meisten Testergebnisse falsch positiv macht.

Was wir hatten, war eine „Kasemie“ – eine Epidemie falsch positiver Ergebnisse. Und wenn ein Großteil der „Fälle“ falsch positiv ist, dann waren die meisten „COVID-Todesfälle“ wahrscheinlich auch nicht auf eine tatsächliche COVID-Infektion zurückzuführen.

Viele Wissenschaftler haben festgestellt, dass alles, was über 35 Zyklen hinausgeht, wissenschaftlich nicht vertretbar ist. Eine Studie vom 28. September 2020 in Clinical Infectious Diseases zeigte, dass die Genauigkeit eines PCR-Tests bei einem CT von 35 oder mehr auf 3 % sinkt, was zu einer Falsch-Positiv-Rate von 97 % führt.

Fatale Fehler wurden auch in dem Papier gefunden, auf dem die PCR-Tests für COVID beruhen. Wir hatten es also mit einer „Kasemie“ zu tun – einer Epidemie von falsch positiven Ergebnissen. Und wenn ein Großteil der „Fälle“ falsch positiv ist, dann waren die meisten „COVID-Todesfälle“ wahrscheinlich auch nicht auf eine tatsächliche COVID-Infektion zurückzuführen. Am 12. März 2022 berichtete die Daily Mail:

Die gesamte britische Reaktion basierte auf den Ergebnissen – doch ein Wissenschaftler meint, man hätte sie schon vor einem Jahr abschaffen sollen. Es war eine der hartnäckigsten COVID-Verschwörungstheorien: dass die „Goldstandard“-PCR-Tests, die zur Diagnose des Virus verwendet wurden, Menschen aufspürten, die eigentlich gar nicht infiziert waren… Solche Behauptungen wurden von führenden Experten rundweg zurückgewiesen. Und diejenigen Wissenschaftler, die bereit waren, solchen Bedenken Glauben zu schenken, wurden in den sozialen Medien niedergebrüllt, als „Covid-Leugner“ beschimpft und sogar von Kollegen ausgegrenzt. Aber könnten sie die ganze Zeit recht gehabt haben? …

Letzten Monat kam ein Bericht der gemeinnützigen Forschungsorganisation Collateral Global und von Wissenschaftlern der Universität Oxford zu dem Schluss, dass bis zu einem Drittel aller positiven Fälle möglicherweise nicht ansteckend waren. Wenn sie Recht haben, ist das eine potenziell schwindelerregende Zahl – etwa sechs Millionen Fälle. Die Oxford-Wissenschaftler bezeichneten das britische Testprogramm, das monatlich unglaubliche 2 Milliarden Pfund kostet, als „chaotisch und verschwenderisch“ … Wie sicher können wir fast zwei Jahre nach der ersten Sperrung sein, dass die Fälle nicht, wie von einigen behauptet, überbewertet wurden?

Wie immer bei allem, was mit COVID zu tun hat, handelt es sich um ein komplexes und nuanciertes Bild, und es gibt in diesem Punkt keineswegs einen Konsens … Professor Francois Balloux, Direktor des Genetik-Instituts des University College London, sagte der Mail on Sunday: ‚Viele Menschen waren vielleicht nicht ansteckend, obwohl sie einen positiven Test hatten.‘

Überzählung ist wahrscheinlicher als Unterzählung

Die Daily Mail geht auf die Funktionsweise des PCR-Tests ein und zeigt auf, wie unsere Abhängigkeit von diesem Test zu Überzählungen führen kann. In dem Artikel wird auch darauf hingewiesen, dass die Tests, als sie auf Hochtouren liefen, an Labors im ganzen Land ausgelagert wurden, mit wenig oder gar keiner Aufsicht. Es wurde eine Vielzahl von PCR-Methoden und -Geräten verwendet, so dass es schwierig ist, die Zuverlässigkeit zu beurteilen.

Ich würde behaupten, dass es zwar auch zu falsch-negativen Ergebnissen gekommen ist, aber es ist einfach nicht vernünftig, davon auszugehen, dass die Unterzählung größer war als die Überzählung.

Wann haben Sie das letzte Mal von jemandem gehört, der an einer offensichtlichen COVID gestorben ist, obwohl der Test negativ war und er nicht als COVID-Patient eingestuft wurde? In einigen Krankenhäusern wurden Patienten mit COVID-Symptomen als COVID-Patienten gekennzeichnet und behandelt, obwohl sie negativ getestet wurden.

Im März 2020 änderte das National Vital Statistics System sogar die Art und Weise, wie COVID-Todesfälle auf Sterbeurkunden zu erfassen sind, um „vermutete“ Todesfälle aufgrund von COVID einzuschließen, und im April 2020 nahm die CDC eine Definition für „wahrscheinliche COVID-19-Fälle“ an, die allein auf Exposition und Symptomen beruhte.

Auch Ärzte haben sich zu Wort gemeldet und erklärt, dass sie von der Krankenhausverwaltung unter Druck gesetzt wurden, COVID-19 auf den Totenscheinen zu vermerken, obwohl es nicht zu den Todesursachen gehörte.

All diese „angenommenen“ Fälle und Todesfälle wurden in die Statistiken aufgenommen, was es meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher macht, dass es zu einer Überzählung gekommen ist als zu einer Unterzählung. Um mehr darüber zu erfahren, wie PCR-Tests verwendet wurden, um die Überzählung von Fällen und Todesfällen zu fördern, lesen Sie den Artikel von Dr. Meryl Nass, „Shameless Manipulation of Positive PCR Tests“.

Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, sind „Faktenkontrollen“ zu einem Witz geworden. Sie finden einfach nicht statt, es sei denn, es gibt eine unbequeme Wahrheit, die vertuscht werden muss, damit das Kartenhaus nicht zusammenbricht.

