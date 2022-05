Eine Generation von Jugendlichen mit Naturdefiziten?

Mercola.com

Laut einer Umfrage verbringen 50 % der Kinder täglich weniger als eine Stunde im Freien.

Die Abkopplung von der natürlichen Umwelt kann bei Kindern und Jugendlichen zu einer Reihe von körperlichen und psychischen Problemen führen, was als Naturdefizitstörung bekannt ist.

Naturdefizite nehmen aufgrund des zunehmend urbanisierten Lebensstils zu, der im Allgemeinen weniger Zugang zu natürlichen Räumen, viel Bildschirmzeit und einen erhöhten Druck durch Arbeit und Schule beinhaltet, was dazu führt, dass mehr Zeit in Innenräumen verbracht wird.

Der geringere Kontakt zur Natur bei Jugendlichen geht einher mit einer Zunahme von psychischen Störungen, anhaltenden Gefühlen von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit sowie Selbstmordgedanken.

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbessert der Kontakt mit der Natur unter anderem die kognitiven Funktionen, verringert Aufmerksamkeitsstörungen und fördert das Selbstbewusstsein.

Der Aufenthalt im Freien ist so wichtig für das menschliche Leben, dass in amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen den Insassen täglich zwei Stunden Aufenthalt im Freien garantiert wird. Einer Umfrage zufolge verbringen jedoch 50 % der Kinder täglich weniger als eine Stunde im Freien. Diese Abkopplung von der natürlichen Umwelt kann zu einer Vielzahl körperlicher und geistiger Probleme bei Kindern und Jugendlichen führen, was als Naturdefizitstörung bekannt ist.

Unter Naturdefizitstörung versteht man die „menschlichen Kosten der Entfremdung von der Natur“, von denen es viele gibt. Dies und die Tatsache, dass Kinder in den USA dreimal mehr Stunden am Computer oder vor dem Fernseher verbringen als in der freien Natur, könnte zu der psychischen Gesundheitskrise beitragen, die bei Jugendlichen entstanden ist.

Was ist eine Naturdefizitstörung?

Der Begriff „Naturdefizitstörung“ wurde von dem Journalisten Richard Louv, dem Autor des Buches „Last Child in the Woods, geprägt. Es handelt sich dabei nicht um eine psychologische Diagnose, sondern vielmehr um einen Begriff, der ein Defizit in der Lebensweise beschreibt, das zu einer schlechten psychischen und physischen Gesundheit beiträgt.

Louv geht davon aus, dass die Entfremdung des Menschen von der Natur zu einer „verminderten Nutzung der Sinne, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und einer höheren Rate an körperlichen und emotionalen Krankheiten“ führt. In einem Gespräch mit Yale Environment 360 erklärte Louv, dass es in den letzten Jahren einen Anstieg der Forschungsarbeiten gegeben hat, die die negativen Auswirkungen eines Naturdefizits hervorheben:

Als ich 2005 das Buch Last Child in the Woods schrieb, war dies noch kein aktuelles Thema. Dieses Thema wurde von der akademischen Welt praktisch ignoriert. Ich konnte 60 Studien finden, die gute Studien waren. Jetzt nähern wir uns der Marke von 1.000 Studien, und sie weisen alle in eine Richtung: Natur ist nicht nur „nice to have“, sondern ein „have-to-have“ für die körperliche Gesundheit und die kognitiven Fähigkeiten.

Naturdefizite nehmen aufgrund des zunehmend urbanisierten Lebensstils zu, der im Allgemeinen Zugang zu weniger Naturräumen, viel Bildschirmzeit und erhöhten Druck durch Arbeit und Schule beinhaltet, was zu mehr Zeit in geschlossenen Räumen und weniger Freizeit im Allgemeinen sowie zu weniger Freizeit im Freien führt.

Auch die veränderte Risikowahrnehmung wurde von Louv als treibende Kraft hinter der Naturdefizitstörung hervorgehoben, obwohl er sich damals auf Risiken wie die „Gefahr durch Fremde“ bezog.

Die COVID-19-Pandemie verstärkte die wahrgenommenen Risiken von Krankheiten und sozialen Zusammenkünften noch weiter, so dass die Zeit im Freien noch knapper wurde. In einer im März 2022 in der Zeitschrift Environmental Research veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass viele US-College-Studenten während der Pandemie ihre Freizeit im Freien einschränkten und weniger in Parks gingen, weil sie Angst vor dem Virus hatten und der Zugang zu den Parks nicht möglich war oder sie überfüllt waren.

Die eingeschränkte Nutzung von Parks wurde mit einem höheren Maß an emotionaler Belastung in Verbindung gebracht, ebenso wie das Leben in einem Bezirk mit einer geringeren Anzahl von Parks pro Kopf der Bevölkerung. In einer anderen Studie mit amerikanischen Jugendlichen, die zwischen April 2020 und Juni 2020 durchgeführt wurde, wurde ein Rückgang der Teilnahme an Aktivitäten im Freien, der Verbundenheit mit der Natur und des psychischen Wohlbefindens festgestellt. Es ist wahrscheinlich, dass die Naturdefizitstörung jetzt noch weiter verbreitet ist als vor der Pandemie.

Mangel an Natur trägt zur Krise der psychischen Gesundheit bei

Vor dreißig Jahren zählten Saufgelage, Trunkenheit am Steuer, Rauchen und Schwangerschaften im Teenageralter zu den größten Bedrohungen für die Gesundheit von Jugendlichen. Dies wurde weitgehend durch eine neue Bedrohung ersetzt: psychische Störungen. Wie die New York Times berichtet:

Im Jahr 2019 gaben 13 Prozent der Jugendlichen an, eine schwere depressive Episode gehabt zu haben, ein Anstieg von 60 Prozent gegenüber 2007. Die Zahl der Besuche von Kindern und Jugendlichen in der Notaufnahme ist in diesem Zeitraum auch wegen Angstzuständen, Stimmungsstörungen und Selbstverletzungen stark gestiegen. Und bei den 10- bis 24-Jährigen sind die Selbstmordraten, die von 2000 bis 2007 stabil waren, bis 2018 um fast 60 Prozent gestiegen, so die Centers for Disease Control and Prevention.

Der Anstieg der psychischen Störungen verlief parallel zu einer Zunahme der exzessiven Nutzung von Handys und Computern – definiert als mindestens drei Stunden pro Tag, Schularbeiten nicht mitgerechnet – unter Jugendlichen in den letzten zehn Jahren. Da die Kinder weniger Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, verbringen sie mehr Zeit vor Bildschirmen, einschließlich der sozialen Medien. Im selben Jahrzehnt haben auch anhaltende Gefühle von Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit sowie Selbstmordgedanken zugenommen.

Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Begriff „Lebensmittelwüste“ gehört, der Gemeinden beschreibt, die nur begrenzten Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln haben. Es gibt auch „Parkwüsten“, in denen es den Gemeinden an Grünflächen fehlt, in denen sich die Bewohner aufhalten können.

Da die jüngeren Generationen immer mehr Zeit vor Bildschirmen verbringen und in städtischen Umgebungen ohne Zugang zu natürlichen Räumen leben, wird die Abkopplung von der Natur eher schlimmer als besser.

In der Fachzeitschrift BMC Public Health beschreiben Forscher der University of Texas Health Science Center in Houston den Zugang zur Natur als ein Problem der Umweltgerechtigkeit und fügen hinzu, dass „Menschen mit lateinamerikanischer Hautfarbe, geringem Einkommen und/oder niedrigem Bildungsniveau weniger Zugang zur Vegetation haben“, wodurch ihr körperliches, geistiges und sozial-emotionales Wohlbefinden gefährdet ist.

Was haben Kinder von der Natur?

Der regelmäßige Zugang zur Natur und die dort verbrachte Zeit haben unschätzbare Vorteile für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden. In der Zeitschrift Frontiers in Public Health erklärten Forscher des Institute of Psychiatry und des National Institute of Mental Health and Neurosciences in Indien:

Es wird oft erlebt, dass ein einfacher Spaziergang in einem Park, das Beobachten einer Pflanze, die aus einem winzigen Samen zum Leben erwacht, oder ein Urlaub weit weg von der Hektik der Stadt die Menschen zumindest teilweise von dem überwältigenden Stress befreit, in dem wir uns vielleicht befinden, und sie sich wieder wie neu geboren fühlen lässt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Mensch tatsächlich ein tief verwurzeltes Verlangen hat, sich wieder mit der natürlichen Welt zu verbinden, wie sehr er sich auch in seiner technologisch fortgeschrittenen, hoch entwickelten und gut ausgestatteten Wohnung von ihr trennt.

Es ist jedoch nicht nur ein Gefühl oder eine Vermutung, dass die Natur gut für die Gesundheit von Kindern ist; auch die Forschung bestätigt dies. In einer systematischen Übersichtsarbeit, an der 35 Arbeiten beteiligt waren, wurde in etwa der Hälfte der Fälle ein statistisch signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Natur und psychischer Gesundheit festgestellt.

Darüber hinaus wurde bereits festgestellt, dass der Kontakt mit der Natur bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die kognitiven Funktionen verbessert, Aufmerksamkeitsstörungen verringert und das Selbstbewusstsein fördert. Die Teilnahme an einem Outdoor-Camp wurde als eine Möglichkeit für Kinder vorgeschlagen, wichtige Zeit in der freien Natur zu verbringen, und eine Studie fand tatsächlich Vorteile, wenn junge Erwachsene an einem vierwöchigen Wildniscamp teilnahmen.

Neben der Verbesserung des Ortssinns und der Naturverbundenheit hatten die Teilnehmer das Gefühl, dass die Umgebung in der Wildnis soziale Beziehungen förderte, und sie erlebten ein deutlich verbessertes Wohlbefinden, das sich unter anderem auf Folgendes auswirkte:

Wahrgenommener Stress

Entspannung

Positive und negative Emotionen

Gefühl der Ganzheitlichkeit

Transzendenz

Ökologische Interventionen wirken sich positiv auf medizinische Störungen aus

Ökotherapie ist ein Begriff, der psychotherapeutische Techniken beschreibt, die die psychische und physische Gesundheit mit Hilfe von Umwelt- oder ökologischen Interventionen behandeln, wie z. B. sozialer und therapeutischer Gartenbau, Bewegung im Grünen, Umweltschutz, Wildnistherapie, ökologische Landwirtschaft und tiergestützte Interventionen.

All diese Maßnahmen bringen die Menschen wieder in Kontakt mit ihren natürlichen Wurzeln und führen zu gesundheitlichen Verbesserungen, die mit anderen Maßnahmen nur schwer zu erreichen sind. Es hat sich gezeigt, dass ökotherapeutische Verfahren bei einer Reihe von Erkrankungen hilfreich sind, darunter:

Hoher Blutdruck

Fettleibigkeit

Postoperative Genesung

Depressionen

Stress

Posttraumatische Belastungsstörung

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperkinetische Störung

Anpassungsstörungen

In einer Studie aus dem Jahr 2019 wurde beispielsweise festgestellt, dass Patienten eines psychiatrischen Krankenhauses von der Gartenarbeit enorm profitierten. Die Arbeit mit Pflanzen und Erde regte bei den Patienten Reflexionsprozesse an, die die Tätigkeit und den Garten selbst symbolisch nutzten, um Erkenntnisse über ihre Krankheit zu gewinnen.

Die Gartenarbeit verschaffte ihnen nicht nur Ruhe und die nötige Abwechslung von der Krankenhausumgebung, sondern führte auch zu einer Verbesserung der Stimmung und des prosozialen Verhaltens und förderte das Gefühl der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit und des gemeinsamen Ziels. Die Patienten fühlten sich auch weniger isoliert und hatten das Gefühl, dass die Tätigkeit sie von unangenehmen Gedanken ablenkte. Dass die Gartenarbeit so wirksam ist, liegt zum Teil an der sogenannten Theorie der Wiederherstellung der Aufmerksamkeit:

Die Theorie der Wiederherstellung der Aufmerksamkeit besagt, dass die Konzentrationsfähigkeit durch den Kontakt mit einer natürlichen Umgebung wiederhergestellt werden kann. Die Teilnahme an gärtnerischen Aktivitäten ermöglicht es dem Einzelnen, sich geistig und körperlich an einen anderen Ort zu begeben, bietet die Möglichkeit, sich mit einer größeren Welt verbunden zu fühlen, und erlaubt es dem Teilnehmer, sich in seiner Umgebung zu engagieren, um seine Bedürfnisse und Interessen zu befriedigen – all dies trägt zur Wiederherstellung der Umwelt bei. Die Beschäftigung mit der Gartenarbeit wird mit Stressabbau, erhöhter Aufmerksamkeit, sozialer Gesundheit und Selbstwirksamkeit in Verbindung gebracht.

Insbesondere während der Pandemie, als die Menschen, einschließlich der Jugendlichen, noch stärker von ihrer natürlichen Umgebung isoliert wurden, haben Forscher vorgeschlagen, dass Naturgebiete genutzt werden können, um „psychologische Turbulenzen“ zu bekämpfen, und darauf hingewiesen, dass ökotherapeutische Interventionen „einfach und transformativ“ sein können, und hinzugefügt:

Wir können unsere Hände auf den Boden legen, um uns geerdet zu fühlen, wir können im Wasser baden, um uns emotional geheilt zu fühlen, wir können unsere Lungen mit frischer Luft füllen, um uns geistig klar zu fühlen, wir können unser Gesicht der Hitze der Sonne entgegenstrecken und uns mit dem Feuer verbinden, um die immense Kraft in uns zu spüren, die Summe dessen ist, dass die physische Verbindung mit der Natur eine lindernde Wirkung auf unsere psychische Gesundheit hat. Die bisherige Forschung zeigt, dass die Rückverbindung mit der Natur durch bestimmte ungeschönte Methoden mit Sicherheit eine positive Veränderung unseres Wohlbefindens und unserer psychischen Gesundheit bewirken wird.

Der Jugend helfen, sich wieder mit der Natur zu verbinden

Positive Veränderungen sind im Gange, denn es wird immer deutlicher, dass der Mensch die Natur braucht, vielleicht mehr als die Natur uns braucht. Eine Umfrage des Personalberatungsunternehmens Future Workplace ergab, dass der Zugang zu natürlichem Licht und Ausblicken ins Freie die am meisten gewünschte Eigenschaft des Arbeitsplatzes ist, noch vor Fitnesszentren, Kinderbetreuung vor Ort und Cafeterias.

Selbst der Schulunterricht findet zunehmend im Freien statt. Louv, der das Children & Nature Network mitbegründet hat, um die Zeit, die Kinder in der Natur verbringen, zu erhöhen, sagte, dass Schulen im Freien, in denen der Großteil des Lernens in natürlichen Räumen stattfindet, seit 2012 in den USA um 500 % zugenommen haben.

Sogar ein Aufenthalt von 120 Minuten oder mehr pro Woche in der Natur wurde mit einer größeren Wahrscheinlichkeit für eine gute Gesundheit oder ein hohes Wohlbefinden in Verbindung gebracht als kein Kontakt mit der Natur.22 Und man kann es beliebig aufteilen – eine Stunde zweimal pro Woche, 20 Minuten an sechs Tagen pro Woche und so weiter.

Jugendliche zu ermutigen, die elektronischen Geräte auszuschalten und Zeit im Freien zu verbringen – beim Sport, bei der Gartenarbeit, beim Spaziergang mit dem Hund oder einfach in der Natur – sollte eine Priorität sein. Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, an die frische Luft zu gehen, sollte man dies tun – Mahlzeiten, Familientreffen und sogar das Waschen des Autos sind Gelegenheiten, sich im Freien aufzuhalten.

Ein weiteres häufiges Hindernis für den Zugang junger Menschen zur natürlichen Umwelt ist die Überlastung des Terminkalenders. Schätzungen zufolge verbringt ein durchschnittliches US-Kind nur vier bis sieben Minuten pro Tag im Freien, um unstrukturiert zu spielen.

Laut dem Children & Nature Network ist eine der einfachsten Maßnahmen, die Eltern für Kinder und Jugendliche ergreifen könne, gleichzeitig auch eine der tiefgreifendsten: „Machen Sie das Spielen in der Natur zu einer Priorität wie jedes andere geplante Ereignis und nutzen Sie die Zeit auch für eine gute Familienzusammenführung.

