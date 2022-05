Millionen Tote: Impfexperte Geert Vanden Bossche warnt vor Impfstoffkatastrophe

Der belgische Impfexperte und Virologe Geert Vanden Bossche warnt in einem Interview, dass geimpfte Menschen in den kommenden Monaten gefährdet sind. Das Coronavirus wird weiter mutieren, und in vielen Fällen wird das für geimpfte Menschen tödlich sein, sagt er. Vanden Bossche warnt, dass Länder mit einer hohen Durchimpfungsrate auf eine Katastrophe zusteuern.

Die Corona-Impfung bietet keine sterile Immunität, d. h. sie kann immer noch weitergegeben werden und stört die körpereigene Immunabwehr. Die neutralisierenden Antikörper dieser „ersten Verteidigungslinie des Immunsystems“ werden durch die von den Impfstoffen erzeugten Antikörper verdrängt. Diese zwingen das Virus, immer schneller zu mutieren. Diese Mutationen können für geimpfte Menschen sehr gefährlich sein, sagt Vanden Bossche.

Ihm zufolge ist es wichtig, dass die Impfkampagnen sofort eingestellt werden. Die Impfung kann zu Superviren führen, die bei geimpften Personen hochinfektiös und hochvirulent sind und gegen alle bestehenden und künftigen Coronavakzine auf der Basis des Spike-Proteins völlig resistent sind.

In Ländern wie Südkorea, Dänemark, Israel und Australien ist bereits zu beobachten, dass die Zahl der Todesfälle steigt, je mehr Menschen geimpft werden.

Vanden Bossche geht davon aus, dass in nicht unvorhersehbarer Zeit eine Reihe neuer, hochvirulenter und hochinfektiöser Varianten in Ländern mit hoher Durchimpfungsrate auftauchen werden. Er geht auch davon aus, dass viele geimpfte Menschen, die sich infizieren, schwer erkranken und sterben werden.

Auf diese Weise könnten die Impfkampagnen indirekt zu Millionen von Todesfällen führen. Wenn Vanden Bossche Recht hat, handelt es sich um Massenmord. Man kann nur hoffen, dass er sich dieses Mal irrt, schreibt die Internetzeitung Wochenblick.

Sehen Sie sich das ganze Interview unten an: