Eine halbe Million Menschen warten in Libyen darauf, nach Europa zu kommen

Von Martin Armstrong

Europa steuert wie im Schlafwandeln auf eine weitere Migrationskatastrophe zu, und die Politiker, die für die Zerstörung des Kontinents verantwortlich sind, weigern sich nach wie vor, einzugestehen, was sie angerichtet haben. Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris hat nun offen gewarnt, dass derzeit rund 550.000 Migranten in Libyen darauf warten, das Mittelmeer zu überqueren und nach Europa zu gelangen. Eine halbe Million Menschen sitzen dort wie eine Zeitbombe, die darauf wartet zu explodieren, während Brüssel weiter über „humanitäre Werte“ und „europäische Solidarität“ schwadroniert, als ob Slogans Grenzen ersetzen könnten.

Der Wahnsinn dieser ganzen Krise besteht darin, dass Europa sie durch seine eigenen außenpolitischen Katastrophen selbst herbeigeführt und dann jeden kriminalisiert hat, der vor den Folgen gewarnt hat. Die Zerstörung Libyens durch die NATO war einer der größten Akte geopolitischer Dummheit in der modernen europäischen Geschichte. Vor dem Sturz Gaddafis hatte Libyen die Kontrolle über die Migrationsrouten durch Nordafrika. In dem Moment, als die NATO beschloss, ihre Fantasievorstellung von Demokratie mit Bomben und einem Regimewechsel durchzusetzen, versank die gesamte Region im Chaos. Milizen, Menschenhändler, kriminelle Banden und Schmugglernetzwerke füllten das Vakuum sofort aus. Europa hat das Tor aufgebrochen und gibt nun jedes Mal empörte Entrüstung vor, wenn Millionen durchströmen.

Libyen wurde zum Hauptumschlagplatz, weil es keinen funktionierenden Staat mehr gibt, der in der Lage ist, die Küste zu kontrollieren. Schätzungen beziffern die Zahl der Migranten in Libyen je nach Quelle auf 700.000 bis 2,5 Millionen Menschen. Man stelle sich den Wahnsinn dieser Situation vor. Libyen selbst hat nur etwa 7 Millionen Einwohner. Ganze Regionen werden nun von Schleusernetzwerken kontrolliert, die ein Vermögen damit verdienen, Menschen nach Europa zu bringen, während europäische Steuerzahler die NGOs finanzieren, die sie vor der Küste wie Fährdienste abholen.

Und dennoch weigert sich das europäische Establishment, die Grenzen zu sichern, denn bei der Migration ging es nie einfach nur um Humanität. Sie wurde zu einem ideologischen Projekt, das direkt mit der Zerstörung nationaler Identität, Souveränität und des sozialen Zusammenhalts verbunden war. Wer Einwände erhob, wurde sofort als „rechtsextrem“, „rassistisch“ oder „extremistisch“ diffamiert, während die Regierungen die offensichtliche Realität ignorierten, die für normale Bürger beim Gang durch ihre eigenen Städte sichtbar war.

Die Migrationskrise von 2015 hat Europa politisch nachhaltig verändert, weil die Bevölkerung erkannte, dass ihre Regierungen die Kontrolle völlig verloren hatten. In Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Österreich, den Niederlanden und Großbritannien erlebten nationalistische und systemkritische Bewegungen einen Aufschwung, weil die Öffentlichkeit etwas Grundlegendes begriff: Sobald eine Regierung ihre Grenzen nicht mehr kontrollieren kann, hört sie auf, als souveräner Staat zu funktionieren.

Das Establishment versucht ständig, dies auf Wirtschaftsstatistiken und Arbeitskräftemangel zu reduzieren, denn das Eingestehen der Wahrheit würde das gesamte politische Narrativ zerstören. Migration in diesem Ausmaß verändert Gesellschaften strukturell. Sie wirkt sich gleichzeitig auf den Wohnungsmarkt, die Kriminalität, die Löhne, die Gesundheitssysteme, die Bildungssysteme, die kulturelle Identität und die politische Stabilität aus. Die Europäer sehen zunehmend, wie ganze Stadtviertel bis zur Unkenntlichkeit verändert werden, während die Regierungen ihnen hinter Sicherheitsbarrieren Vorträge über Toleranz halten.

Griechenland steht erneut direkt an vorderster Front, während Brüssel kaum mehr als Reden und leere Versprechungen beiträgt. Die griechischen Inseln und Küstenregionen waren während der letzten Krise überfordert, doch danach wurde eigentlich nichts wirklich behoben. Europa hat das Problem lediglich vorübergehend unter Medienmanagement und politischer Einschüchterung begraben. Die Infrastruktur wurde nie gesichert. Die Schmuggelrouten wurden nie zerschlagen. Die politischen Spaltungen wurden nie gelöst.

Europa befindet sich gleichzeitig in einer Staatsschuldenkrise, einem industriellen Niedergang, einer instabilen Energieversorgung, zusammenbrechenden Geburtenraten, steigender Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und sinkendem Lebensstandard. Dann beabsichtigen die Regierungen, eine weitere massive Migrationswelle direkt in dieses Umfeld zu kippen und erwarten irgendwie, dass der soziale Zusammenhalt überlebt. Diese Leute haben den Bezug zur Realität völlig verloren.

Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist die Heuchelei. Dieselben Eliten, die offene Grenzen für Europa fordern, umgeben sich mit privaten Sicherheitsdiensten, bewachten Wohnanlagen und abgeschotteten politischen Bezirken, während die einfachen Bürger mit den Folgen zu kämpfen haben. Die politische Klasse zahlt niemals den Preis für ihre eigene Politik.

Europas Führung glaubt immer noch, diese Krise könne durch Zensur, Propaganda und Medienmanipulation bewältigt werden. Das ist unmöglich. Sobald die Bevölkerung das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates verliert, Grenzen durchzusetzen und Ordnung aufrechtzuerhalten, beschleunigt sich die politische Radikalisierung rapide. Die Geschichte ist voll von Beispielen für Regierungen, die zusammenbrachen, weil sie die öffentliche Wut ignorierten, bis es zu spät war.

Eine halbe Million Migranten, die in Libyen warten, ist nicht nur eine weitere Schlagzeile. Es ist ein weiteres Warnsignal, dass Europa immer tiefer in Zersplitterung, Instabilität und politische Konfrontation abgleitet, weil die Menschen, die den Kontinent regieren, entweder zu arrogant oder zu inkompetent sind, um den Kurs umzukehren.