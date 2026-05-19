Trump: „Geplanter“ Angriff auf den Iran auf Wunsch der Verbündeten am Golf zurückgestellt, „es wird eine Einigung geben“ und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump sagt, er habe den für Dienstag „geplanten“ Angriff auf Wunsch der Golfstaaten zurückgestellt.

Die USA dementieren einen früheren Bericht von Tasnim, wonach sie während der Gespräche einer Aufhebung der Ölsanktionen zugestimmt hätten; Trump erklärt gegenüber der NYP, er sei „nicht offen“ für Zugeständnisse an den Iran.

Trump fordert in einem Beitrag auf Truth Social am Montagmorgen die vollständige militärische Kapitulation des Iran .

. Ölpreis erholt sich nach Tasnim-Bericht über iranisches Dementi: Teheran werde „unter keinen Umständen“ im Rahmen einer Beendigung des Krieges über die Atomfrage verhandeln.

im Rahmen einer Beendigung des Krieges über die Atomfrage verhandeln. Eine Flut von (zeitlich etwas typisch platzierten) Schlagzeilen zum Marktstart am Montag hat die Ölpreise nach unten gedrückt und die Gewinne des Wochenendes zunichte gemacht, darunter ein Bericht von Al Arabia, wonach der Iran bereit sei, einen langfristigen Atom-Stopp anstelle eines vollständigen Abbaus zu akzeptieren.

anstelle eines vollständigen Abbaus zu akzeptieren. Der Iran hat seinen jüngsten 14-Punkte-Vorschlag über Pakistan übermittelt, während Berichte kursieren, dass die USA angeboten haben, die Sanktionen gegen iranisches Öl während der vorläufigen Verhandlungsphase aufzuheben.

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Trump: Auf Bitten der Golfstaaten soll er mit einem Angriff auf den Iran warten

Da sind wir wieder: Trump sagt, er verschiebe einen geplanten Angriff, der angeblich für Dienstag „angestanden“ habe, auf Bitten der Staatschefs der Golfstaaten, darunter Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. „Es wird eine Einigung geben“, sagt er.

Ölpreis fällt aufgrund der Schlagzeilen inmitten des anhaltenden Roulettes…

Der iranische Präsident zeigt sich etwas in der Defensive

Eine Botschaft des iranischen Präsidenten, die sich möglicherweise an diejenigen richtet, die argumentieren, dass der Versuch, mit den USA in Kontakt zu treten, ausgedient habe. Es scheint, als richteten sich diese Worte an die IRGC und die eigene Bevölkerung…

„Dialog bedeutet keine Kapitulation…“ werde „die Interessen und die Ehre des Iran wahren“.

Trump „nicht offen“ für Zugeständnisse an Teheran: Interview mit der NYP

Eine weitere Wiederholung der seit Wochen andauernden Pattsituation: … Trump ist also „nicht offen“ für Zugeständnisse, doch ein Iran-Abkommen soll „bald“ zustande kommen – so wird uns erneut versichert, obwohl die Iraner selbst offenbar in keiner Frage von ihrer Haltung abgewichen sind.

Präsident Trump erklärte am Montag gegenüber der NY Post, er sei „nicht offen“ für Zugeständnisse an Teheran, nachdem er die jüngste enttäuschende iranische Antwort zu den Friedensverhandlungen erhalten hatte. Highlights:

Und in einer bedrohlichen Vorahnung sagte Trump , der Iran wisse, „was bald passieren wird“.

In dem kurzen Telefoninterview mit der Post schien Trump die Tür zu Irans Angebot vom Sonntag für diplomatische Gespräche zuzuschlagen.

Auf seine Äußerung vom Freitag angesprochen, er sei bereit, ein 20-jähriges Moratorium für die iranische Urananreicherung zu akzeptieren, warf Trump ein: „Ich bin im Moment für nichts offen.“

Der Präsident lehnte es ab, auf Einzelheiten einzugehen. „Ich kann wirklich nicht mit Ihnen darüber sprechen. Es passiert zu viel“, sagte er.

„Ich kann Ihnen sagen, dass sie mehr denn je einen Deal wollen, weil sie wissen, dass wir – was bald passieren wird“, sagte Trump.

sagte Trump. Auf die Frage nach Behauptungen regionaler Quellen, der Iran versuche, Washington sowohl in der Atomfrage als auch bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus „auszuharren“, sagte Trump, er habe „davon nichts gehört“.

USA dementieren Tasnim-Bericht, sie hätten einer Aufhebung der Iran-Ölsanktionen zugestimmt

Und die Dementis reißen nicht ab. Zunächst über CNBC:

A U.S. official tells me the Iranian state media report that the U.S. has agreed to lift oil sanctions while talks are ongoing is false. https://t.co/gOcyBKDAxC — Megan Cassella (@mmcassella) May 18, 2026

Übersetzungen von „X“: Ein US-Beamter sagt mir, der Bericht der iranischen Staatsmedien, wonach die USA zugestimmt hätten, die Ölsanktionen während der laufenden Gespräche aufzuheben, sei falsch.

Stand der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran:

—Beide Seiten haben ihre Ansichten zum jüngsten Gegenvorschlag über Pakistan ausgetauscht, laut dem Sprecher des iranischen Außenministers

—Ein iranischer Quellkreis teilt der Reuters mit, dass die USA Flexibilität in Bezug auf die nukleare Arbeit des Iran zeigen

—Iranische Staatsmedien berichten, dass die USA zugestimmt haben, die Ölsanktionen während der laufenden Gespräche aufzuheben

…da die US-Seite die Lage offenbar nicht besonders souverän im Griff hat – ganz im Gegenteil:

Senior U.S. official: "It's time for the Iranians to throw bit of candy out. We need some real, sturdy, and granular conversation [regarding the nuclear program]. If that's not gonna happen, we will have a conversation through bombs, which will be a shame" https://t.co/qTNrY1fgoN — Barak Ravid (@BarakRavid) May 18, 2026

Übersetzungen von „X“: Hochrangiger US-Beamter: „Es ist Zeit, dass die Iraner ein bisschen Süßigkeiten rauswerfen. Wir brauchen ein echtes, solides und detailliertes Gespräch [in Bezug auf das Nuklearprogramm]. Wenn das nicht passiert, werden wir ein Gespräch durch Bomben führen, was ein Jammer wäre.“

Das neue Angebot Irans ist unzureichend und birgt das Risiko einer Wiederaufnahme des Krieges, teilt mir ein hochrangiger US-Beamter mit.

Und schon sind wir wieder ganz am Anfang… und zurück beim Schlagzeilen-Roulette.

USA PLANEN NEUE AUSNAHMEREGELUNG FÜR RUSSISCHES ÖL, DA DER KRIEG IM IRAN DIE VERSORGUNG BEEINTRÄCHTIGT

USA WIDERLEGEN BERICHT, DASS SIE EINER AUFHEBUNG DER ÖLSANKTIONEN GEGEN DEN IRAN ZUGESTIMMT HÄTTEN: CNBC

Der stetige Anstieg des Ölpreises setzt sich trotz der Dementis fort…

Trumps „Drohung“ auf Truth Social am Montagmorgen

Pünktlich wie ein Uhrwerk: Trumps Drohung zu Wochenbeginn auf TS… genau wie die alten Drohungen:

Und negative Nachrichten von Axios:

Der Iran hat einen aktualisierten Vorschlag für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges vorgelegt, doch das Weiße Haus ist der Ansicht, dass dieser keine wesentliche Verbesserung darstellt und für ein Abkommen nicht ausreicht, wie ein hochrangiger US-Beamter und eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Axios erklärten.

Ölpreis erholt sich rasch nach iranischer Zurückweisung

In einem nur allzu bekannten Muster führte eine Flut optimistischer Schlagzeilen zum Iran kurz vor der Eröffnung der US-Märkte am Montag dazu, dass der Ölpreis seine Wochenendgewinne wieder abgab – diese Berichte stammten größtenteils vom staatlich finanzierten saudischen Sender Al Arabiya sowie von Reuters… doch kurz darauf wiesen iranische Regierungsvertreter den Inhalt dieser Berichte zurück, wodurch die Lage wieder genau dort stand, wo sie zuvor war.

Tasnim zitiert nun iranische Regierungsquellen, die klarstellen wollen, dass „der Iran unter keinen Umständen“ neue Atomverhandlungen zur Beendigung des Krieges aufnehmen werde. Im Widerspruch zu den Berichten vom frühen Morgen betrachtet die Agentur Verhandlungen zur Befriedung des Konflikts mit den USA weiterhin als von der Atomfrage getrennt. „Grundlegende Unterschiede zwischen den iranischen und amerikanischen Texten bestehen weiterhin“, berichtet Tasnim unter Berufung auf eine Quelle.

„Trotz einiger Änderungen im neuen amerikanischen Text bleiben grundlegende Differenzen bestehen, die auf die Übertreibungen und den Mangel an Realismus der Amerikaner zurückzuführen sind“, schreibt Tasnim unter Berufung auf die iranische Quelle. Laut weiteren Aussagen in den staatlichen Medien:

„Der Iran wird seine feste und prinzipielle Haltung zur Beendigung des Krieges und zur Verwirklichung der Rechte des iranischen Volkes nicht aufgeben.“

„Die eingefrorenen Vermögenswerte des Iran müssen dem iranischen Volk auf transparente und endgültige Weise zurückgegeben werden, und Versprechungen auf dem Papier nützen nichts.“

„Trotz einiger Versprechungen gibt es Uneinigkeit über die Rückgabe der eingefrorenen Gelder.“

„Die Entschlossenheit des Iran hinsichtlich der Notwendigkeit einer Entschädigungszahlung durch die Amerikaner für die militärische Aggression gegen den Iran ist sehr ernst.“

„Die Amerikaner sind weit von den Forderungen des Iran hinsichtlich der Höhe der Entschädigung und einiger anderer Fragen entfernt.“

„Die Amerikaner versuchen immer noch, die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges an die Atomfrage zu knüpfen, was der Logik widerspricht und womit der Iran nicht einverstanden sein wird. Die Amerikaner müssen verstehen, dass der Iran keinesfalls einer Beendigung des Krieges im Austausch gegen nukleare Verpflichtungen zustimmen wird.“

„Der Iran hatte und hat keinerlei Absicht, Atomwaffen zu bauen, und diese Behauptung ist nur eine Ausrede und Täuschung seitens der Amerikaner. Dieser Punkt wurde auch im neuen Text hervorgehoben.“

Der Ölpreis reagierte wie erwartet auf diese offizielle „Zurückweisung“ des vorherigen Optimismus – er erholte sich schnell, auch da Trump angeblich „die Geduld verliert“, was den Fortschritt der Gespräche angeht. Eine US-Quelle teilte Al Jazeera mit, der Iran habe „Tage, nicht Wochen“, um Fortschritte zu zeigen.

Der Optimismus und die anschließenden Dementis spielten sich innerhalb weniger Stunden ab…

And here is the walkback, as IRGC must have just gotten the memo:



DESPITE SOME CHANGES IN THE NEW AMERICAN TEXT, FUNDAMENTAL DIFFERENCES STEMMING FROM THE AMERICANS' EXAGGERATION AND LACK OF REALISM REMAIN https://t.co/3KT4OeLhCq — zerohedge (@zerohedge) May 18, 2026

Übersetzungen von „X“: Und hier ist die Zurücknahme, da die IRGC den Hinweis gerade erst erhalten haben muss: TROTZ EINIGER ÄNDERUNGEN IM NEUEN AMERIKANISCHEN TEXT BESTEHEN DIE GRUNDPLEGENDEN UNTERSCHIEDE, DIE AUS DER ÜBERTRIEBUNG UND DEM MANGELN AN REALISMUS DER AMERIKANER HERVORGEHEN, WEITERHIN

Iran hat beschlossen, Axios bei den „wunschdenkenhaften Nachrichten“ vor dem Markteröffnungsschluss zu übertrumpfen. Die neuesten Meldungen von Tasnim besagen, dass die USA in einem neuen Text zustimmen, die Iran-Ölsanktionen aufzuheben (keine Andeutung dessen von US-Seite). Eine Quelle nahe dem Verhandlungsteam sagte Tasnim, dass die Amerikaner im Gegensatz zu ihren vorherigen Texten im neuen Text zugestimmt haben, die iranischen Ölsanktionen während der Verhandlungsperiode auszusetzen. Das Aussetzen von Sanktionen bedeutet eine vorübergehende Aufhebung der Sanktionen. Iran besteht darauf, dass die Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran Teil der Verpflichtungen der USA sein sollte. Die USA haben jedoch vorgeschlagen, OFAC bis zum Erreichen eines endgültigen Verständnisses aufzuheben.

Tasnim: Ein weiteres iranisches Schiff durchbricht die US-Blockade

Iranische Staatsmedien behaupten, dass ein unter US-Sanktionen stehender iranischer Öltanker, der sich vor zwei Wochen vor der Küste Indiens befand, nun auf der Insel Kharg angelegt habe, nachdem er die US-Seeblockade durchbrochen habe. Tasnim berichtet, dass „der LPG-Tanker die US-Blockade unbemerkt durchbrach und in iranische Gewässer einfuhr.“

Das Pentagon hat eine im Wesentlichen lückenlose Blockade gegen „illegale“ Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, geltend gemacht. CENTCOM gab an, mindestens 75 Schiffe umgedreht zu haben, während iranische Medien seit Beginn der Blockade mehrere Schiffe anpriesen, die es durchgeschafft hätten.

Langfristiger Atom-Stopp auf dem Tisch

Der staatliche saudische Sender Al Arabiya hat am frühen Montag eine Sensationsmeldung veröffentlicht, die – falls wahr (aber noch lange nicht offiziell bestätigt) – eine Bombe wäre: Iran habe einem langfristigen Atom-Stopp anstelle eines vollständigen Abbaus zugestimmt. Der Sender berichtet zudem, dass Iran seine Forderung nach Entschädigung zurückgezogen und stattdessen wirtschaftliche Zugeständnisse gefordert habe. Dies könnte jedoch höchst zweifelhaft sein, da Teheran in den letzten Tagen keine Bereitschaft gezeigt hat, von dieser Entschädigungsforderung abzurücken.

Es scheint auch, dass Russlands Angebot, das angereicherte Uran des Iran zu übernehmen und vorübergehend zu lagern, ernst genommen wird. Hier sind die angeblichen „Leaks“ des Arbeitsentwurfs für das Friedensdokument:

Arbeitet an einer Bedingung, das angereicherte Uran an Russland statt an die USA zu übergeben.

Strebt mehrere internationale Garantien für jedes Abkommen an.

Wünscht sich, dass Pakistan und Oman bei einem „Konflikt“ in der Straße von Hormus eine „Rolle“ spielen.

Strebt eine politische Lösung an, die es dem Iran ermöglicht, sein Gesicht zu wahren.

Trennung der Seewege von Nuklearfragen.

Der Ölpreis gibt aufgrund weiterer Schlagzeilen nach, nachdem zunächst berichtet wurde, dass die USA die Sanktionen gegen iranisches Öl während der Verhandlungsphase aufheben würden…

Zur Erinnerung von vor einigen Tagen: „US-Präsident Donald Trump erklärte am Freitag, er würde eine 20-jährige Aussetzung der Urananreicherung – dem Kernstück des iranischen Atomprogramms – akzeptieren, sofern Teheran eine „echte“ Garantie gebe. Dies stellt eine offensichtliche Abkehr von seiner früheren Forderung dar, dass der Iran sein Programm dauerhaft einstellen müsse, sowie von seinem Versprechen, sicherzustellen, dass der Iran niemals Atomwaffen erlangen könne.“

USA heben Ölsanktionen während der Verhandlungsphase auf: Tasnim

Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, der Iran habe seinen neuesten, 14 Punkte umfassenden Vorschlag über Pakistan übermittelt. Staatliche Quellen sagen, der Fokus der iranischen Führung liege darauf, den Krieg zu beenden und Vertrauen aufzubauen. Dies geschieht, während Pakistans Innenminister seinen Besuch in Teheran um einen dritten Tag verlängert hat.

In diesem Zusammenhang soll eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle Tasnim mitgeteilt haben, dass Washington im Gegensatz zu früheren Texten im neuen Text zugestimmt habe, die Ölsanktionen gegen den Iran während der Verhandlungsphase aufzuheben. Dies ist ein erstes großes Zeichen für Fortschritte, seit das Weiße Haus Berichten zufolge fünf „Gegenbedingungen“ an Teheran geschickt hatte, die nur eine teilweise Sanktionsreduzierung vorsahen.

Mehr dazu bei Tasnim:

Eine Aufhebung der Sanktionen bedeutet eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen.

Der Iran besteht darauf, dass die Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran Teil der Verpflichtungen der USA sein sollte.

Die USA haben jedoch vorgeschlagen, die OFAC-Sanktionen auszusetzen, bis eine endgültige Einigung erzielt ist.

Die Schlagzeile reichte aus, um den Ölpreis nach unten zu drücken und die Gewinne des Wochenendes zunichte zu machen…

Ein weiterer Bericht von TASS, der etwas mehr Aufschluss über mögliche widersprüchliche Interpretationen und Erwartungen gibt:

Der Quelle zufolge haben die USA in ihrem neuen Angebot – anders als in ihren früheren Vorschlägen – zugestimmt, die Ölsanktionen gegen den Iran für die Dauer der Verhandlungen auszusetzen. Die Quelle merkte an, dass Teheran seinerseits auf der Aufhebung aller Sanktionen bestehe, während Washington lediglich bereit sei, die Sanktionen des US-Finanzministeriums bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens auszusetzen.

Weitere aktuelle Entwicklungen

Laut weiteren aktuellen Schlagzeilen von Al Jazeera:

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärt, dass die Gespräche zwischen dem Iran und den USA über Pakistan fortgesetzt werden.

Er fügte hinzu, dass sich iranische und omanische Fachteams in Oman getroffen hätten, um einen Mechanismus zur Gewährleistung eines sicheren Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus auszuhandeln.

Kuwait und Katar haben Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien verurteilt, die laut offiziellen Angaben aus dem irakischen Luftraum stammten.

Die israelische Armee gibt an, mehr als 30 Ziele im Südlibanon angegriffen zu haben, die ihrer Aussage nach von der Hisbollah für Angriffe auf israelische Streitkräfte genutzt wurden.

Die israelische Marine hat Schiffe beschlagnahmt, die Teil der nach Gaza fahrenden „Global Sumud“-Flottille waren, und 100 Aktivisten an Bord festgenommen.

Und weitere Entwicklungen laut Newsquawk:

US-Präsident Trump warnte auf Truth Social, dass die Uhr für den Iran tickt und dass sie sich besser beeilen sollten, sonst bliebe ihnen nichts mehr übrig, und dass die Zeit dränge.

US-Präsident Trump lehnte es ab, eine konkrete Frist für Verhandlungen mit dem Iran zu nennen, und wird am Dienstag eine Sitzung im Situation Room mit seinem nationalen Sicherheitsteam abhalten, um mögliche Optionen für militärische Maßnahmen zu erörtern, während er laut Axios mit dem israelischen Premierminister Netanjahu über die Lage im Iran sprach. Trump erklärte außerdem, dass er nach wie vor der Meinung sei, der Iran wolle ein Abkommen, und er warte auf einen aktualisierten iranischen Vorschlag, von dem er hoffe, dass er besser sei als das vorherige Angebot. Darüber hinaus berichtete Ravid von Axios, dass Trump damit gedroht habe, die Angriffe mit größerer Intensität wieder aufzunehmen, sollte das iranische Regime keinen besseren Vorschlag vorlegen, während Kraus von Channel 12 schrieb, dass Präsident Trump in einem Telefonat gesagt habe, er glaube, die Iraner sollten Angst vor den aktuellen Entwicklungen haben.

Pakistan hat laut pakistanischen Quellen am Sonntagabend einen überarbeiteten iranischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges mit den USA vorgelegt. Der Bericht fügte hinzu, dass „wir nicht viel Zeit haben“, und merkte an, dass beide Länder „ständig ihre Zielvorgaben ändern“.

Westliche Quellen sagen, dass der neue iranische Vorschlag laut dem Journalisten Segal eine Verpflichtung von unklarem Wert enthält, keine Atomwaffen herzustellen, aber keine Erwähnung von Uran oder Hormuz enthält.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, sagte, die Gespräche mit den USA würden unter pakistanischer Vermittlung fortgesetzt. Der Sprecher fügte hinzu, man habe große Anstrengungen für die sichere Durchfahrt und den Schutz der Straße von Hormus unternommen und stehe in ständigem Kontakt mit Oman, um einen Mechanismus zu entwickeln. Zum Thema Uran sagte Baghaei, Teheran brauche keine Partei, die sein Recht auf Urananreicherung anerkenne, und werde dies während der Verhandlungen mit den USA nicht zur Sprache bringen.

Der Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Reza Talaei-Nik, warnte laut IRNA vor einer bedauerlichen Reaktion auf Feinde und sagte, die iranischen Streitkräfte seien voll und ganz darauf vorbereitet, jedem potenziellen Angriff der USA und des israelischen Regimes entgegenzutreten.

Der iranische Generalmajor Rezaei sagte, der Iran nehme Diplomatie und Verhandlungen ernst, gehe aber noch ernster mit dem Aggressor um, und fügte hinzu, dass die USA nun ihre guten Absichten beweisen müssten und dass die iranischen Streitkräfte im Einsatzbereitschaft seien, während die diplomatischen Bemühungen fortgesetzt würden.

Der Iran erklärte, der Transit durch die Straße von Hormus werde wieder fließen, sobald der Konflikt mit den USA und Israel beendet sei, obwohl die Seiten laut Bloomberg noch weit davon entfernt seien, ihre Differenzen beizulegen. In diesem Zusammenhang sollen laut TankerTrackers.com in den letzten Tagen drei leere, von den USA mit Sanktionen belegte Tanker die US-Seeblockade umgangen haben.

Israel gab an, einen Angriff auf den Gazastreifen durchgeführt zu haben, der auf den de facto-Anführer des bewaffneten Flügels der Hamas abzielte, während Israel zudem Luftangriffe auf die Städte Froun, Kfar Hounah und Zawtar al-Sharqiya im Südlibanon flog. Darüber hinaus richtete sich ein israelischer Luftangriff gegen Baalbek im Libanon und tötete einen Kommandeur des Islamischen Dschihad sowie dessen Tochter.

Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate gaben an, dass ein Drohnenangriff in der Nähe des Kernkraftwerks der VAE einen Brand ausgelöst habe, während die Ursache des Angriffs noch untersucht werde.

Das saudische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe drei aus dem Irak gestartete Drohnen abgefangen, nachdem diese in den Luftraum des Königreichs eingedrungen waren.

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Zwar trat am 8. April ein von Pakistan vermittelter Waffenstillstand in Kraft, doch scheiterten die anschließenden Gespräche in Islamabad vollständig; Präsident Trump verlängerte die Waffenruhe jedoch später auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich um Zeit zu gewinnen und zu überlegen, „wie es weitergehen soll“ – während er gleichzeitig eine vollständige Blockade der iranischen Ölexporte sowie aller Schiffe anstrebt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Derzeit versuchen die Parteien lediglich, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren.