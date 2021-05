Eine kleine Pandemie, um eine Weltregierung zu ermöglichen?

Nur wenige Menschen kennen den Namen des Weltmeisters der Diabologe, der in den letzten 40 Jahren die Weichen für die globalistische/sozialistische Agenda gestellt hat, die sich jetzt entfaltet.

Die Enthüllung, dass 1981 ein französischer Ökonom, Sozialist und politischer Berater, Jacques Attali, sagte, dass die Last der Versorgung der wachsenden Bevölkerung im Ruhestand in den westlichen Nationen eine Wirtschaftskrise erzwingen würde, die die geplante Ausrottung älterer Menschen durch eine „Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt … ein Virus, der die Alten oder die Fetten befällt … die Schwachen werden ihm erliegen, und die Ängstlichen und Dummen werden daran glauben und sich behandeln lassen“, umkreist nun den Globus elektronisch über soziale Netzwerke.

Das ist es, was Attali schon vor Jahrzehnten vorschwebte

Attali bestreitet, dass sein zitierfähiger Text „völlig erfunden“ sei, dass er Euthanasie für Menschen über 60-65 Jahre befürwortet habe, und sagt, seine Aussage sei aus „abgeschnittenen Sätzen“ zusammengesetzt, die aus Kommentaren stammen, die er während eines Interviews gemacht und später in dem Buch mit dem Titel L’Avenir de la Vie (die Zukunft des Lebens) von Michel Salomon veröffentlicht hat.

Unabhängig von Attalis Dementis über seine Aussagen aus dem Jahr 1981 wird er 2009 zitiert, dass er vorgeschlagen hat, eine Pandemie zur Kontrolle der menschlichen Bevölkerung einzusetzen, die auch eine globale Besteuerung und eine globale Polizei beinhaltet.

Übung macht den Meister

Spulen Sie vor bis 2017, als die USA an einer verdeckten SPARS-Pandemieübung teilnahmen, einem Szenario, das wortwörtlich in die aktuelle COVID-19-Pandemie hineingeschrieben wurde. Die Regierung begann mit den von Attali vorhergesagten Pandemieübungen, die mit den Realitäten zusammenfielen, dass den Treuhandfonds für Medicare und soziale Sicherheit bis Ende des Jahrzehnts das Geld ausgehen würde.

Folgen die Staats- und Regierungschefs dem Schlag der Trommel dieses Mannes? Wenn ja, dann benutzt der Teufel den Meister-Diabolitiker unserer Zeit.

Attalis gesamte Aussage von 1981 ist unten aufgeführt.

Auf Reddit.com

„In der Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Bevölkerung zu reduzieren. Wir fangen mit den Alten an, denn sobald sie 60-65 Jahre überschreiten, leben die Menschen länger, als sie produzieren, und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen. Dann die Schwachen, dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nicht helfen, weil es immer mehr von ihnen geben wird, und schließlich vor allem die Dummen. Euthanasie zielt auf diese Gruppen ab; Euthanasie wird ein wesentliches Instrument in unseren zukünftigen Gesellschaften sein müssen, in allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu bauen. Wir werden sie los, indem wir sie in dem Glauben lassen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist.

Überbevölkerung, und meist nutzlos (sic), ist etwas, das ökonomisch zu kostspielig ist. Auch gesellschaftlich ist es viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt zum Stillstand kommt, als wenn sie allmählich verkommt. Wir werden auch nicht Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre Intelligenz testen können, darauf können Sie wetten!

Wir werden etwas finden oder verursachen, eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt, eine echte Wirtschaftskrise oder nicht, ein Virus, das die Alten oder die Fetten befällt, es spielt keine Rolle, die Schwachen werden ihm erliegen, die Ängstlichen und Dummen werden daran glauben und sich behandeln lassen.

Wir werden dafür gesorgt haben, dass es eine Behandlung gibt, eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten erledigt sich dann von selbst: Sie gehen von selbst zur Schlachtbank. „

[Die Zukunft des Lebens – Jacques Attali, 1981] Interviews mit Michel Salomon, Sammlung Les Visages de l’avenir, éditions Seghers. „.

Weitere Dementis

Attali leugnet, dass er vor 40 Jahren Massen-Euthanasie befürwortet hat, aber er hat eine teuflische Idee in einigen Details dargelegt, Rentner wegen ihrer wirtschaftlichen Belastung für die Gesellschaft auszurotten und hat später im selben Jahr, 1981, eine solche zukünftige Katastrophe befürwortet. Attali befürwortete tatsächlich die Ausrottung der menschlichen Populationen alter Menschen.

Bis zum heutigen Tag, im Alter von 77 Jahren, macht Attali weiterhin düstere Vorhersagen über die Zukunft der Welt.

Attali ist mehr als nur ein Kommentator und ein politischer Berater. Er war auch Gründer und Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und Berater der Sozialistischen Partei.

Berater der Bilderberger

Noch bedenklicher ist, dass Attali an dem jährlichen Bilderberger-Treffen teilnahm, bei dem die reichsten Familien der Welt über das Weltgeschehen informiert werden und versuchen, die Zukunft zu gestalten, um sicherzustellen, dass ihr elitärer Finanzstatus nicht bedroht wird. Die Bilderberger folgten möglicherweise seiner Führung, anstatt ihre eigene zu schmieden.

Attali sagte 1981 noch viel mehr

Attali sagte 1981 noch viel mehr. Er verwies die Menschen auf den Status von Maschinen, die „Prothesen“ benötigen würden, um länger zu leben, aber auch „um das Leben zu beenden“, was auf einen chirurgisch implantierten „Kill Switch“ hindeutet. Oder vielleicht ein durch eine Impfung eingepflanzter „Kill Switch“ in Form eines RNA-Impfstoffs?

In Attalis Vorstellung ist Selbstmord die Freiheit, sich für den rechtzeitigen Tod zu entscheiden, aber es ist auch Attalis einzige „Wahl“.

Die Attali-Pandemie kommt im Jahr 2020

Im Jahr 2020 traf die von Attali vorhergesagte Pandemie ein. Sie war genau so, wie sie vorhergesehen wurde. Laut einem maßgeblichen Bericht, der in den Annals of Internal Medicine (Vol. 174, Jan. 2021) veröffentlicht wurde, bestanden ihre Todesfälle zu 99,75 % aus institutionalisierten (Pflegeheimen) älteren Erwachsenen und nur 0,25 % (ein Viertel von einem Prozent) der COVID-19-bedingten Todesfälle bei Erwachsenen, die nicht institutionalisiert waren.

Die Coronavirus-Pandemie zielte fast ausschließlich auf alte Menschen ab, die in Pflegeheimen untergebracht sind – genau die Gruppe, die die Regierung so viel Geld kostet.

Todesfälle durch Impfungen werden nicht gemeldet

Auch die Impfstoffe sind eine Todesfalle. Dr. Peter McCullough berichtet, dass es in der laufenden COVID-19-Pandemie vom 14. Dezember bis zum 23. April mehr als 3544 impfstoffbedingte Todesfälle zusammen mit 12’619 schweren Verletzungen gegeben hat. Schon 25 bis 50 Todesfälle würden normalerweise dazu führen, dass ein Impfstoff vom Markt genommen wird, selbst ein experimenteller RNA-Impfstoff. Doch die Centers for Disease Control schweigen. Die mitschuldigen Nachrichtenmedien schweigen ebenfalls.

Ist Jacques Attali das Superhirn der globalistischen Strategien oder ist er nur ein Sprachrohr für die wahren Drahtzieher? So oder so, er hat das Sagen, wie Babe Ruth seinen eigenen Homerun. Und bei der Pandemie ging es nie um einen mutierten Erkältungsvirus, sondern die ganze Zeit um Überbevölkerung und die Zahlungsunfähigkeit von Medicare und Social Security.