Keine Impfpässe in Texas! Ärzte bezeugen vor dem Senat, dass sie sich der obligatorischen COVID-Impfung widersetzen müssen

In der vergangenen Woche hat der Senatsausschuss für Staatsangelegenheiten in Texas von texanischen Ärzten Aussagen zu SB 1669: Stop Forced Vaccination und Vaccine Passports in Texas gemacht .

SB 1669 wurde von Senator Bob Hall geleitet.

Hier ist ein Teil des Textes, der der Öffentlichkeit in Bezug auf den Senatsentwurf 1669 zur Verfügung gestellt wurde:

Wenden Sie sich an Ihren Gesetzgeber im Bundesstaat Texas und fordern Sie keine Zwangsimpfung, keine Impfpässe, keine Ausnahmen – Unterstützen Sie SB 1669

Eine vorgeschriebene Impfung in Texas mit COVID-19-Impfstoffen wird Realität, es sei denn, der Gesetzgeber ergreift jetzt entscheidende Maßnahmen. Tatsächlich hat es bereits begonnen.

Houston Methodist Hospital hat seine 26’000 Mitarbeiter gesagt, das bis zum 7. Juni geimpf sein sollte oder sie werden gefeuert. Atria Senior Living, das über 16 Einrichtungen in Texas verfügt, verlangt von allen Mitarbeitern, dass sie bis zum 1. Mai 2021 die 2 COVID-19-Impfstoffe erhalten, um eine Anstellung zu erhalten oder sie stehen vor einer Kündigung.

Die Stadt Farmer’s Branch, Texas, benötigt eine COVID-19-Impfung, um Zugang zu der von der Stadt betriebenen Einrichtung namens The Branch Connection zu erhalten. Vergessen Sie eine Kreuzfahrt mit Royal Caribbean von Texas aus, es sei denn, Sie wurden mit COVID-19 geimpft. Die St. Edwards University in Austin war eines der ersten Colleges, das COVID-19-Impfstoffe in Auftrag gab.

Dies ist nur der Anfang.

Die Exekutivverordnung von Gouverneur Abbott zum Verbot von COVID-19-Impfpässen ist nicht ausreichend geschützt

Greg Abbott, Gouverneur von Texas, wurde zitiert, dass COVID-19-Impfstoffe in Texas „immer freiwillig sind und niemals erzwungen werden“.

Die Wahrheit ist, dass die Executive Order GA 35 das Recht gesetzestreuer texanischer Bürger, normal in der Gesellschaft zu funktionieren, ohne den Nachweis einer COVID-19-Impfung erbringen zu müssen, nicht wahrnimmt.

EO GA 35 verbietet der Regierung oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen, die von der Regierung finanziert werden, lediglich, einen Nachweis über den COVID-19-Impfstatus einer Person zu verlangen. Dies verbietet Unternehmen, die nicht von der Regierung finanziert werden, nicht, Kunden auszuschließen, die keinen COVID-19-Impfstoff haben. Außerdem bietet diese Anordnung keinerlei Schutz für Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber die COVID-19-Impfung als Bedingung für die Beschäftigung verlangen.

Darüber hinaus ist der in EO GA 35 angebotene eingeschränkte Schutz nur von kurzer Dauer, da die Verordnung nur für COVID-19-Impfstoffe der EUA ( Emergency Use Authorization ) gilt. Sobald ein Impfstoff die vollständige FDA-Zulassung erhalten hat, gilt die EUA-Bezeichnung nicht mehr und daher auch kein Schutz in dieser Durchführungsverordnung, einschließlich des Verbots der Zwangsimpfung durch die Regierung. Die vollständige FDA-Zulassung wird bald vorliegen. Moderna, Hersteller eines der drei verfügbaren COVID-19-Impfstoffe, strebt bereits die vollständige Zulassung durch die FDA an, und Pfizer, einer der anderen Hersteller, kündigte an, im ersten Halbjahr 2021 die vollständige Zulassung zu beantragen.

Gouverneur Abbotts Durchführungsverordnung fällt auch im Vergleich zu Floridas Gouverneur Ron DeSantis‘ Durchführungsverordnung zum Verbot von Impfpässen zurück, die zusätzlich allen Unternehmen verbietet, den COVID-19-Impfstatus oder den Status nach der Genesung von der Infektion zu verlangen, um Zugang zu dem Unternehmen oder dessen Dienstleistungen zu erhalten, und sie gilt für alle COVID-19-Impfstoffe, anstatt nach Erreichen der vollständigen FDA-Zulassung abzulaufen. Es schützt auch die persönlichen Persönlichkeitsrechte, indem es der Regierung verbietet, den COVID-19-Impfstatus einer Person zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.

Texaner brauchen ein Gesetz, das verabschiedet wird, um sie vor Zwangsimpfungen und Impfpässen zu schützen (Wenn Sie sofort sehen möchten, was Sie tun können, um SB 1669 in Texas in das Gesetz aufzunehmen, scrollen Sie nach unten zu „Erforderliche Maßnahmen)“.

Wir sind dankbar bekannt zu geben, dass mit der Einreichung von

SB 1669 in der texanischen Gesetzgebung durch Senator Bob Hall Geschichte in Texas geschrieben wurde.

SB 1669 verbietet Diskriminierung oder Segregation aufgrund von Impfung oder Immunstatus und verbietet Zwangsimpfungen in allen Bereichen Ihres Lebens.

Wir brauchen Ihre Hilfe, um SB 1669 in Bewegung zu bringen, da der Gesetzentwurf derzeit ins Stocken gerät und auf eine Anhörung im Ausschuss für Staatsangelegenheiten des Senats wartet. Die Gesetzgeber müssen über die Mängel in der Exekutivverordnung von Gouverneur Abbott und die Schwachstellen für vorgeschriebene Impfungen in Texas auf der Grundlage des geltenden Gesetzes aufgeklärt werden, damit sie dieses Gesetz verabschieden oder Teile davon auf andere Gesetze übertragen können.

Dies ist mit Abstand die umfassendste Gesetzesvorlage, die die vorgeschriebene Impfung in allen Bereichen verbietet, die sich auf Ihr Leben auswirken können, einschließlich behördlicher Anordnungen, Beschäftigung, Gesundheitswesen, Bildung, Zugang zu Unternehmen, Zugang zu Veranstaltungen und Veranstaltungsorten wie Sport und Konzerten, Langzeitpflege und Pflegeheimen, Versicherung und Kinderbetreuung.

Weitere Informationen finden Sie im Advocacy Portal des National Vaccine Information Center .

Senator Bob Hall erklärte in seiner Eröffnungsrede bei der Anhörung des Senats in dieser Woche:

Die Hauptverantwortung und konstitutionelle Rolle unserer Regierung besteht darin, die Rechte des Einzelnen zu schützen. Mitarbeiter können am Ende des Arbeitstages ihre Helme, Masken und Uniformen abnehmen, aber keinen Impfstoff entfernen.

Dr. Richard Bartlett war der erste Arzt, der zugunsten von SB 1669 zur Beendigung von Zwangsimpfungen und Impfpässen in Texas ausgesagt hat.

Dr. Bartlett hat über 28 Jahre Erfahrung in der medizinischen Praxis und ist ein Veteran der Grundversorgung und Notaufnahme Arzt in West Texas.

Dr. Bartlett ist seit Beginn der COVID-Krise vor allem als Arzt bekannt, der viele Patienten mit einem älteren, bereits von der FDA zugelassenen Medikament namens Budesonid, einem inhalativen Kortikosteroid, geheilt hat.

Während seiner Aussage erklärte Dr. Bartlett, dass es bereits existierende Behandlungen gibt, um COVID-Patienten zu behandeln, was es unnötig macht, experimentelle neue „Impfstoffe“ zu verordnen.

Er wies auf eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Oxford hin, die eine Erfolgsrate von 90 % bei der Anwendung von inhalativem Budesonid bei COVID-Patienten zur Vermeidung von Langzeitpflege oder Krankenhausaufenthalten zeigte.

Aus der Oxford-Studie:

Die STOIC-Studie ergab, dass inhalatives Budesonid, das Patienten mit COVID-19 innerhalb von sieben Tagen nach Auftreten der Symptome verabreicht wird, auch die Genesungszeit verkürzt. Budesonid ist ein Kortikosteroid, das bei der Langzeitbehandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) eingesetzt wird.

Die Ergebnisse der randomisierten Phase-2-Studie, die vom NIHR Oxford Biomedical Research Centre (BRC) unterstützt wurde, wurden auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht.

Die Ergebnisse von 146 Personen – von denen die Hälfte zweimal täglich 800 Mikrogramm des Medikaments einnahm und die andere Hälfte die übliche Behandlung erhielt – legen nahe, dass inhalatives Budesonid das relative Risiko, eine dringende Behandlung oder einen Krankenhausaufenthalt zu benötigen, während des 28-tägigen Studienzeitraums um 90 % reduzierte. Die Teilnehmer, die den Budesonid-Inhalator erhielten, hatten auch ein schnelleres Abklingen des Fiebers und der Symptome sowie weniger anhaltende Symptome nach 28 Tagen.

Dr. Bartlett arbeitet in der Notaufnahme, und er erklärte, dass nur noch sehr wenige Patienten mit COVID kommen, aber „ich sehe jetzt mehr Leute (in die Notaufnahme) kommen, die Komplikationen durch die COVID-Spritze haben.“

Und Dr. Bartlett weist darauf hin, dass es sich dabei meist um jüngere Menschen handelt, die vor der Spritze bei bester Gesundheit waren, denn Dr. Bartlett arbeitet in Lubbock, Texas, einer Universitätsstadt.

Dr. Ben Edwards von Veritas Medical in Lubbock, Texas, war der nächste Arzt, der zugunsten von SB 1669 zur Beendigung von Zwangsimpfungen und Impfpässen in Texas Zeugnis ablegte.

Dr. Edwards erhielt seinen Abschluss an der Baylor University und absolvierte später die UT-Houston Medical School. Er zog nach Waco, um seine Ausbildung am Waco Family Practice Residency Program abzuschließen, wo er Chief Resident war. Heute betreibt er drei Kliniken in West Texas.

Dr. Edwards äußerte seine Besorgnis darüber, dass die erzwungenen COVID-19-Impfungen meiner Meinung nach eine Verletzung des Nürnberger Kodexes“ sowie mehrerer anderer internationaler Kodizes zu Bioethik und Menschenrechten darstellen würden.

Er zitierte die Tatsache, dass die CDC jetzt 4’178 an VAERS gemeldete Todesfälle meldet, während für die vorangegangenen 20 Jahre zusammen 4’182 Todesfälle durch alle Impfstoffe verzeichnet wurden.

Er wies auch darauf hin, dass eine Harvard-Studie zuvor geschätzt hat, dass nur etwa 1% aller unerwünschten Reaktionen auf Impfstoffe jemals an VAERS gemeldet werden. Zwei weitere nachfolgende Studien zeigten dasselbe.

In seiner eigenen Praxis erklärte Dr. Edwards, dass er „zahlreiche Berichte innerhalb von Stunden nach Erhalt der COVID-Impfstoffe erhalten hat, dass Menschen Schlaganfälle, Herzinfarkte, Lungenembolien (Blutgerinnsel) und plötzlichen Tod erlitten haben.“

Dr. Edwards fuhr fort, Forschungen zu zitieren, die zeigen, dass diejenigen mit natürlicher Immunität gegen COVID (sie hatten es bereits) ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen durch die COVID-Impfungen haben.

Mehr als die Hälfte der Texaner haben diese natürliche Immunität bereits. Er erklärte:

Auf einer persönlichen Note, ich glaube, Gott gab uns eine erstaunlich robuste Immunsystem, und ich glaube nicht, dass Sie Gott verbessern können.

Der nächste Arzt, der zugunsten von SB 1669 aussagte, um Zwangsimpfungen und Impfpässe in Texas zu stoppen, war Dr. Amy Offutt aus St. Marble Falls, TX.

Dr. Offutt ist in Integrativer Medizin ausgebildet. Sie wurde kürzlich von Gouverneur Greg Abbott in den Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Advisory Council berufen. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands der ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society).

Dr. Offutt ist eine weitere Ärztin, die COVID-Patienten mit den bestehenden frühen Behandlungsprotokollen erfolgreich behandelt hat.

Sie sagte aus:

Bis zum letzten Freitag hat meine Praxis 579 akut erkrankte Patienten im Alter von 98 Jahren behandelt, mit nur zehn Krankenhausaufenthalten und einem Toten.

Der Mann, der gestorben ist, wurde am zwölften Tag seiner Krankheit eingeliefert. Er war ein Transplantationspatient und war bereits mehrfach in der Notaufnahme gewesen, bevor er sich bei uns behandeln ließ. Dies war eine so unnötige Tragödie.

Dr. Offutt glaubt, dass „die informierte Zustimmung das Herzstück der gemeinsamen Entscheidungsfindung in der Medizin ist.“

Der nächste Arzt, der zugunsten von SB 1669 zum Stoppen von Zwangsimpfungen und Impfpässen in Texas aussagte, war Dr. Angelina Farella aus Webster, TX.

Dr. Farella ist eine Kinderärztin mit über 25 Jahren Erfahrung. Sie begann ihre Aussage vor dem Senatsausschuss mit den Worten:

Ich bin heute hier, um unsere Kinder in Texas zu schützen. Dies ist eine sehr beängstigende Situation, in der wir uns gerade befinden.

Dr. Farella erklärte, dass sie als Kinderärztin Zehntausende von Impfungen verabreicht hat, und dass sie nicht „Anti-Impfstoff“ ist, aber:

Ich bin gegen diesen COVID-Impfstoff, wenn wir ihn überhaupt so nennen können (einen Impfstoff).

Was wir unseren Kindern mit diesem Impfstoff antun, ist eigentlich kriminell.

Alle diese Ärzte sind „Frontline-Ärzte“, die tatsächlich Patienten behandeln, aber ihre klinischen Erfahrungen bei der Behandlung von COVID-Patienten wird von den Konzernmedien zensiert und von der Regierung und Big Pharma ignoriert, zugunsten von Massenimpfungen statt.

Das Video dazu in Englisch.