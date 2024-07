Eine kritische Analyse der Todesfälle während der COVID-19-Impfung in einer italienischen Provinz

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

COVID-19 und Gesamtsterblichkeit stiegen mit Impfungen an – Impfung hat keine “Leben gerettet”

Die Unterdrückung von Informationen über die Sicherheit des COVID-19-Impfstoffs im Internet, in den sozialen Medien und in der Fachliteratur hat es schwierig gemacht, die tatsächlichen Risiken für die belagerten Bürger zu erkennen, die vor dem weltweiten, nicht enden wollenden COVID-19-Massenimpfprogramm kapituliert haben.

Alessandria und Kollegen analysierten Daten aus dem nationalen italienischen Gesundheitssystem. Bei der betrachteten Population handelt es sich um Personen, die am 1. Januar 2021 in der Provinz Pescara wohnten oder ihren Wohnsitz hatten, 10 Jahre und älter waren und zum Zeitpunkt des Beginns der Nachuntersuchung keinen positiven SARS-CoV-2-Abstrich hatten. Die Impfdaten wurden dem offiziellen regionalen SARS-CoV-2-Impfdatensatz entnommen, der bis zum 31. Dezember 2022 gilt. Die Nachbeobachtungszeit liegt zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 15. Februar 2023.

Alessandria, M.; Malatesta, G.M.; Berrino, F.; Donzelli, A. A, Critical Analysis of All-Cause Deaths during COVID-19 Vaccination in an Italian Province. Mikroorganismen 2024, 12, 1343. https://doi.org/10.3390/microorganisms12071343

Die Ergebnisse sind verblüffend. Die COVID-19-spezifischen Todesfälle wurden durch die Impfung nicht verringert, jedoch gab es einen bemerkenswerten U-förmigen Trend, wenn die COVID-19-Todesfälle pro 1000 Einwohner angepasst wurden: ungeimpft 1,98/1000, eine Dosis 0,27/1000, zwei Dosen 1,08/1000 und 3/4 Dosen 3,5/1000.

Die Gefährdungsquotienten für alle Todesursachen in der univariaten Analyse für Geimpfte mit 1, 2 und 3/4 Dosen im Vergleich zu Ungeimpften betrugen 0,88, 1,23 bzw. 1,21. Die multivariaten Werte lagen bei 2,40, 1,98 und 0,99

Diese Daten weisen eine gewisse Instabilität in den Punktschätzungen auf, die wahrscheinlich auf die Variation der Nachbeobachtungszeit seit der Impfung, die Verweigerung weiterer Impfungen im Laufe der Zeit und die Überlebensverzerrung zurückzuführen ist. Es war angemessen, die Überlebensanalyse mit dem Cox-Proportional-Hazard-Modell durchzuführen. Da die Autoren jedoch über die Überlebenszeit verfügten, hätten sie Kaplan-Meier-Überlebenskurven zur Überprüfung erstellen sollen. Da sich die Kurven aufgrund von Schwankungen manchmal kreuzten, entschieden sich die Autoren dafür, sie zurückzuhalten. Der Hauptpunkt der Studie ist, dass die COVID-19-Impfung nicht “Leben gerettet” hat, wie so viele in Washington ohne Beweise verkündet haben. Der Trend ging dahin, dass mehrere Impfstoffdosen die COVID-19-Sterblichkeit erhöhten, und es gab ein wichtiges Signal für eine erhöhte Gesamtsterblichkeit bei einer oder zwei Dosen.