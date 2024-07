Wird Amerika faschistisch? Regierungsspione beobachten Sie von einigen der am wenigsten erwarteten PRIVATEN Unternehmen

Von Leo Hohmann

Unternehmen werden reich, indem sie Verträge mit der Regierung abschließen, um Ihre Bewegungen und Handlungen rund um die Uhr zu überwachen.

Im faschistischen Amerika agieren viele der Unternehmen, mit denen wir täglich Geschäfte machen, in Wirklichkeit als Geheimagenten der Regierung.

Facebook, Istagram, Google-YouTube, TikTok usw. arbeiten alle auf jeder Ebene mit der Regierung zusammen. Ihre Bildungsdaten, Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Finanzdaten – fast alles kann von der Regierung angefordert werden und wird dann weitergegeben.

Aber einige Unternehmen geben Ihre persönlichen Daten auch dort weiter, wo Sie es am wenigsten erwarten würden. Denken Sie daran, dass die Definition von Faschismus darin besteht, dass private Unternehmen mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um die Menschen zu unterdrücken. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn wir uns eine schockierende Geschichte ansehen, die am Wochenende bekannt wurde und die fast jeden Amerikaner betrifft.

Die Daily Mail berichtet unter Berufung auf einen Artikel im Forbes-Magazin schockierend über FedEx, das KI-gesteuerte Kameras auf seinen Lastwagen installiert hat, um landesweit als wachsame Augen der Polizei zu dienen.

Das private Postzustellungsunternehmen hat sich mit einem 4 Milliarden Dollar teuren Überwachungs-Startup-Unternehmen namens Flock Safety aus Georgia zusammengetan, berichtet Forbes.

Flock hat sich auf automatische Nummernschilderkennung und Videoüberwachung spezialisiert und verfügt bereits über eine Flotte von rund 40.000 Kameras in 4.000 Städten in 40 Staaten.

FedEx hat sich mit dem Unternehmen zusammengetan, um seine Einrichtungen in den USA zu überwachen, aber im Rahmen der Vereinbarung werden die Flock-Überwachungsdaten auch an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben. FedEx ist vermutlich eines von vier milliardenschweren Privatunternehmen, die eine derartige Vereinbarung getroffen haben.

Kritiker halten den Schritt für den Aufbau eines Massenüberwachungsnetzes – zumal sich herausstellte, dass einige örtliche Polizeidienststellen ihre Flock-Feeds auch mit FedEx teilen.

Hier ist ein kurzes Exposé über Flock und seinen Gründer.

Jay Stanley, ein politischer Analyst der ACLU, sagte dem Virginian Pilot: “Es gibt ein einfaches Prinzip, das wir in diesem Land schon immer hatten, nämlich dass die Regierung nicht jeden die ganze Zeit überwachen darf, nur für den Fall, dass jemand ein Verbrechen begeht”.

Er fügt hinzu: “Die Vereinigten Staaten sind nicht China. Aber diese Kameras werden in einer solchen Dichte eingesetzt, dass es so ist, als würde man jeden per GPS verfolgen.”

Als Reaktion auf den Bericht von Forbes, dass FedEx Teil des landesweiten Überwachungssystems von Flock war, sagte er dem Magazin: “Es wirft Fragen darüber auf, warum ein privates Unternehmen … privilegierten Zugang zu Daten haben sollte, die normalerweise nur den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehen”.

Er beschrieb dies als “zutiefst beunruhigend”.

Die Kameras von Flock Safety werden verwendet, um Fahrzeuge anhand ihrer Nummernschilder sowie der Marke, des Modells und der Farbe ihres Wagens zu verfolgen. Auch andere Erkennungsmerkmale wie Beulen und sogar Stoßstangenaufkleber werden überwacht.

Lisa Femia, Anwältin bei der Electronic Frontier Foundation, warnte davor, dass die Beteiligung von FedEx missbräuchlich sein könnte, da Privatunternehmen nicht denselben Transparenzgesetzen unterliegen wie die Polizei.

Dies könnte, so Femia gegenüber Forbes, “die Öffentlichkeit im Dunkeln lassen und gleichzeitig eine Art Massenüberwachungsnetz aufbauen”.

Das Büro des Sheriffs von Shelby County in Tennessee bestätigte seine Partnerschaft mit Flock in einer E-Mail an Forbes, in der es heißt

“Wir teilen die Daten unserer Flock-Kennzeichenlesegeräte mit FedEx auf die gleiche Weise, wie wir sie mit anderen Strafverfolgungsbehörden auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene teilen.”

Er bestätigte auch, dass seine Abteilung Zugang zu den Flock-Feeds von FedEx hat.

Im Wesentlichen ist FedEx also ein Arm der Regierung. Genauer gesagt, ist es die Augen und Ohren der Regierung. Behandeln Sie es entsprechend. Wenn Sie in der Lage sind, ein Tor über Ihrer Einfahrt zu installieren, das FedEx dazu zwingt, Pakete dort abzulegen, dann tun Sie das. Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass alle Garagentore, Jalousien usw. geschlossen sind, wenn Sie eine Lieferung von diesem Unternehmen erwarten.