Vogelgrippe – ein weiterer Versuch, das Lebensmittelsystem zu kontrollieren und Profit zu machen

Analyse von Ashley Armstrong

Die Geschichte auf einen Blick

Die Angstmacherei im Zusammenhang mit der Vogelgrippe spiegelt die Reaktionen auf COVID-19 wider, mit Aufrufen zu Tests, sozialer Distanzierung und Impfungen im Agrarsektor. Neue RFID-Etikettierungsvorschriften für Milchkühe stellen eine potenzielle staatliche Übervorteilung dar, die auf eine verstärkte Verfolgung und Kontrolle der Tiere abzielt

Die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen die Vogelgrippe bei Mensch und Tier gibt Anlass zur Sorge über mögliche Pflichtimpfungen und deren Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung

Die Warnungen der FDA vor dem Verzehr von Rohmilch lassen den Nachweis einer Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen vermissen und dienen möglicherweise dem Schutz industrieller Molkereiinteressen. Die Zentralisierung des Lebensmittelsystems hat in den letzten 90 Jahren zu einem Rückgang der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe um 72 % geführt, was die Notwendigkeit unterstreicht, Kleinbauern direkt zu unterstützen

Das H5N1-Virus könnte seinen Ursprung in der Gain-of-Function-Forschung haben und möglicherweise aus einem Labor stammen, anstatt auf natürliche Weise in Wildvögeln vorzukommen

Die massenhafte Keulung von Geflügel als Reaktion auf Ausbrüche hat dazu geführt, dass seit 2022 über 92 Millionen Hühner geschlachtet wurden, häufig unter Anwendung unmenschlicher Methoden

Die Angstmacherei kann (wieder) beginnen! Die Propaganda macht den Leuten weis, dass Menschen an der Vogelgrippe sterben können und dass wir “unseren Teil” zur Verhinderung der nächsten globalen Pandemie beitragen müssen. Masken tragen, soziale Distanz wahren, alles desinfizieren, sich testen lassen, sich impfen lassen … Es ist ein bisschen wie “COVID-19”, aber jetzt bei Milchkühen!

Bild von imgflip.com

Ähnlich wie “Masken tragen, zu Hause bleiben, sich sozial distanzieren und alles desinfizieren” fordert das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten die Landwirte nun auf, ihre Tiere regelmäßig zu untersuchen, die Milch wöchentlich zu testen, den Viehbestand zu registrieren, verstärkt persönliche Schutzausrüstung zu verwenden, den Verkehr auf ihren Höfen einzuschränken und die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren zu verbessern.

“Der wichtigste Schritt, den wir heute unternehmen können, ist die Biosicherheit. Ich rufe die Erzeuger auf, unsere Ressourcen zu nutzen, um ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu verbessern, und die Staaten und Erzeuger auf, sich an unseren Unterstützungsprogrammen und Herdenüberwachungsprogrammen zu beteiligen, die die Ausbreitung dieser Krankheit bei Milchvieh eindämmen sollen.” – USDA-Minister Tom Vilsack.

Bild von www.desmoinesregister.com. Artikel des USDA-Sekretärs (Tom Vilsack), in dem die Botschaft verbreitet wird, dass es an den Landwirten liegt, die Biosicherheitsmethoden einzuhalten, um die Ausbreitung zu stoppen.

Abbildung: Coles ist eine der beiden größten Supermarktketten in Australien.

Ähnlich wie bei der Absage von Sommerveranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021 sind auch bei staatlichen Messen und Viehzuchtveranstaltungen Tests vorgeschrieben, und einige werden in diesem Sommer sogar wegen der Vogelgrippe abgesagt.

Was kommt als Nächstes?

Sperren von Kühen und Hühnern in Ställen zur Eindämmung der Ausbreitung?

Obligatorische Tests auf Vogelgrippe?

Obligatorische mRNA-Impfung des gesamten Viehbestands zur “Lösung des Problems”?

Zwang für landwirtschaftliche Mitarbeiter, persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen?

Bild von ncnewsline.com

Das ist alles ein kleines Déjà-vu, nicht wahr? Können Sie glauben, dass sie dies wieder versuchen? Und all das mag für Sie offensichtlich sein, aber wenn Sie jetzt einen beliebigen Mainstream-Medienbericht einschalten, dann kaufen die Leute das! Und es gibt eine riesige Menge an Panikmache und Diskussionen darüber, “warum wir besorgt sein sollten”, “was zu tun ist, um eine Ausbreitung zu verhindern”.

Zum Beispiel hat Dr. Sanjay Gupta auf CNN ein Special zum Thema “Sind wir auf die Vogelgrippe vorbereitet” produziert. Die CDC sagt jetzt voraus, dass die nächste Pandemie von der Vogelgrippe ausgehen wird.

“Sobald das Virus die Fähigkeit erlangt, sich an den menschlichen Rezeptor anzuheften und dann von Mensch zu Mensch überzugehen, wird es zu einer Pandemie kommen … Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit”. – Dr. Redfield, ehemaliger Direktor des CDC.

Nachrichtenagenturen aus dem ganzen Land berichten genau das Gleiche. Sind das also wirklich “Nachrichten”? Oder ist es schon wieder Propaganda geworden? Sie berichten, was wir hören sollen, um Angst zu verbreiten. In diesem Artikel wollen wir also erörtern, wie diese Vogelgrippe-“Pandemie” ein Versuch ist, die vollständige Kontrolle über das Lebensmittelsystem zu erlangen.

“Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen”. – Henry Kissinger

Ich werde auch darauf eingehen, was SIE tun können, um die Verbreitung der Angstmacherei zu stoppen – wenn Sie anderen helfen, besser zu verstehen, warum diese Art von Ereignissen auftritt, können Sie hoffentlich verhindern, dass die Menschen darauf hereinfallen. (WIEDER!)

Was ist die ‘Vogelgrippe’?

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist H5N1 eines von mehreren Influenzaviren, die eine hoch ansteckende Atemwegserkrankung bei Vögeln, die Vogelgrippe, verursachen. Die “Vogelgrippe” ist nicht neu, sondern ein Problem, mit dem sich die Landwirtschaft schon seit langem befasst. Die CDC skizziert hier die Geschichte der Vogelgrippe von 1880 bis 2024.

Dr. Mercola schrieb darüber im Jahr 2006 in seinem Buch “The Great Bird Flu Hoax” (Der große Vogelgrippe-Schwindel): “Die US-Regierung schreit jetzt praktisch, dass eine neue Vogelgrippe wahrscheinlich Millionen von Amerikanern töten wird. Die Mainstream-Medien sind voll und ganz dabei, ebenso wie Pharmaunternehmen und andere Konzerne, die von der Paranoia immens profitieren werden. Aber es gibt KEINE kommende Vogelgrippe-Pandemie.

Es handelt sich um einen ausgeklügelten Plan der Regierung und des Großkapitals aus Gründen, die auf Macht und Geld hinauslaufen.” Versuchen sie das wirklich schon wieder?

GOF-Ursprünge?

Ich glaube zwar nicht, dass die Menschen besorgt sein sollten, aber es lässt sich nicht leugnen, dass H5N1 für Vögel Probleme verursachen kann. Viele Leute sagen, dass H5N1 von Wildvögeln stammt – aber ist die Natur wirklich etwas, das wir fürchten oder von dem wir uns abgrenzen sollten? Woher stammt der Stamm und warum ist er so problematisch? Gibt es noch andere Ursprünge?

Bei der Gain-of-Function-Forschung (GOF) geht es darum, die funktionellen Merkmale eines Virus zu verändern, damit Gesundheitsexperten besser verstehen, wie sich Viren verbreiten können, und besser für künftige Pandemien planen können.

Im Jahr 2010 gab es umstrittene GOF-Forschungen zu Vogelgrippeviren, bei denen Stämme der H5N1-Vogelgrippeviren absichtlich so verändert wurden, dass sie über Tröpfcheninfektion der Atemwege auf Frettchen übertragbar waren. Diese Studien wurden vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unter Dr. Anthony Fauci finanziert. Auch Bill Gates hat die Gain-of-Function-Forschung zu H5N1 finanziert.

Im Jahr 2011 berichteten die Wissenschaftler, dass es ihnen gelungen war, das aviäre H5N1-Virus so zu verändern, dass es von einem Säugetier auf ein anderes übertragbar wurde, was die gesamte Situation für den Menschen riskanter machte.

Nachdem die Bundesmittel für diese umstrittenen Forschungsprojekte eine Zeit lang auf Eis gelegt worden waren, wurden sie 2019 still und leise wieder aufgenommen. Und GOF-Kritiker haben wiederholt die Risiken für den Menschen erörtert, wenn das Virus aus einem Labor entweicht (oder freigesetzt wird).

Kam der aktuelle H5N1-Stamm aus einem Labor? Wurden Zugvögel infiziert, die dann durch die Welt und das Land reisten und eine Reihe von Geflügel- und Viehzuchtbetrieben auf der ganzen Welt infizierten? Es gibt Personen, die mögliche Laborursprünge von HPAI durch Funktionsgewinnforschung untersuchen.

“Die genetische Analyse zeigt, dass der Genotyp B3.13 im Jahr 2024 auftrat und genetische Verbindungen zum Genotyp B1.2 aufweist, der im Januar 2022 in Georgia identifiziert wurde, nachdem das USDA Southeast Poultry Research Laboratory (SEPRL) in Athens, Georgia, im April 2021 mit der Erforschung der seriellen Passage mit dem H5Nx-Klon 2.3.4.4 bei Stockenten begonnen hatte.”

Wir Menschen werden den Krieg gegen Mutter Natur NIEMALS gewinnen, denn sie wird uns IMMER überlisten. Bild von www.theatlantic.com

Leider gibt es jetzt eine beunruhigende Zensur, die kürzlich eingeführt wurde, um die Berichterstattung besser kontrollieren zu können. Robert Malone berichtete, dass im Juni dieses Jahres Änderungen an den Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO (IHR) illegal hinter verschlossenen Türen genehmigt und vorbereitet wurden.

“Obwohl die “Artikel 55”-Regeln und -Vorschriften für die Änderung der IHR ausdrücklich vorsehen, dass “der Text jeder vorgeschlagenen Änderung allen Vertragsstaaten vom Generaldirektor mindestens vier Monate vor der Gesundheitsversammlung, auf der sie zur Prüfung vorgeschlagen wird, übermittelt wird”, wurde die Anforderung von vier Monaten für die Überprüfung in der Eile, etwas Greifbares von der Versammlung zu erhalten, missachtet … Die IHR-Änderungen enthalten weiterhin beunruhigende Formulierungen zur Zensur. Diese Bestimmungen wurden in Anhang 1, A.2.c. begraben, der von den Vertragsstaaten verlangt, “Kernkapazitäten … in Bezug auf … Überwachung … und Risikokommunikation zu entwickeln, zu stärken und aufrechtzuerhalten, einschließlich der Bekämpfung von Fehlinformationen und Desinformation.”

Jetzt bekommen Kühe und Menschen die Vogelgrippe

Aber die Vogelgrippe betrifft jetzt mehr als nur Vögel … in diesem Jahr gibt es die erste Übertragung von “Vogel zu Kuh” und “Kuh zu Mensch”.

Ein Ausbruch der H5N1-Vogelgrippe bei Milchkühen in mehreren Bundesstaaten wurde erstmals am 25. März 2024 gemeldet. Nach Angaben der CDC gibt es inzwischen in 12 Bundesstaaten Ausbrüche bei Milchkühen, insgesamt sind 126 Milchviehherden betroffen.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von Ohio erholen sich die meisten erkrankten Kühe jedoch innerhalb weniger Tage.

Der erste gemeldete menschliche Fall in den USA war ein Milchviehhalter in Texas, der Anfang des Jahres eine Bindehautentzündung entwickelte. “Anhand von Abstrichtests wurde festgestellt, dass dieser Milchbauer an demselben Vogelgrippestamm, H5N1, erkrankt war, der vermutlich auch bei Milchkühen zirkuliert.

Insgesamt gab es in den USA vier menschliche Fälle, und keiner davon wurde von Mensch zu Mensch übertragen – alle wurden nach dem Kontakt mit Tieren infiziert, bei denen die Vogelgrippe vermutet wurde. Mit dem Ziel, Angst zu verbreiten, meldete die Weltgesundheitsorganisation, dass der erste Mensch am 24. April in Mexiko an der Vogelgrippe gestorben ist.

Ein paar wichtige Details, die in den Schlagzeilen nicht erwähnt werden, sind, dass diese Person viele Vorerkrankungen hatte, nicht mit Geflügel oder anderen Tieren in Berührung kam und drei Wochen lang bettlägerig war, bevor die Symptome der Vogelgrippe auftraten.

Die Anschuldigung der WHO, der Mann sei an der Vogelgrippe gestorben, wurde vom mexikanischen Gesundheitsminister Jorge Alcocer zurückgewiesen. Jorge Alcocer sagte, der 59-jährige Mann sei an anderen Ursachen gestorben, hauptsächlich an Nieren- und Atemwegsversagen und NICHT an der Vogelgrippe.

“Ich kann darauf hinweisen, dass die Aussage der Weltgesundheitsorganisation ziemlich schlecht ist, da sie von einem tödlichen Fall (der Vogelgrippe) spricht, was nicht der Fall war.” – Jorge Alcocer

Während die verstorbene Person möglicherweise positiv auf H5N2 getestet wurde, ist die aktuelle “Angst” in den USA die Verbreitung des H5N1-Stammes bei Milchkühen. Im Jahr 2008 dokumentierten Wissenschaftler, dass ein positiver Test auf H5N2 nur eine Folge von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe oder von antiviralen Medikamenten sein kann.

“Eine saisonale Grippeimpfung in der Vergangenheit könnte mit einer positiven Reaktion auf H5N2-neutralisierende Antikörper verbunden sein. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verabreichung von Tamiflu (einem Virostatikum) die Ergebnisse von HI-Tests für H5N2-Viren beeinflussen kann.”

Kommt Ihnen das alles nicht auch so bekannt vor? Vorerkrankungen, falsch positive, fehlerhafte Tests, Angst, Fehlinformationen …

Falsche Tests

Genau wie bei COVID verlassen sich die Behörden auf PCR-Tests, wenn sie die Tests auf Vogelgrippe verstärken. PCR-Tests sind jedoch äußerst ungenau und führen zu einer hohen Anzahl falsch positiver Ergebnisse.

Bei PCR-Tests werden winzige DNA- oder RNA-Fragmente so lange vervielfältigt, bis sie groß genug sind, um sie zu identifizieren. Die Fragmente werden in Zyklen vervielfältigt, und mit jedem Zyklus verdoppelt sich die Menge des genetischen Materials in der Probe. Die Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um eine identifizierbare Probe zu erzeugen, ist die “Zyklusschwelle” (CT). Eine hohe CT bedeutet, dass viele Zyklen erforderlich waren, um ein Virus zu “entdecken”.

“Ein hartnäckiger Streitpunkt mit dem PCR-Test ist, dass er tote Virustrümmer auffängt, und durch die übermäßige Vergrößerung dieser Partikel mit CTs in den 40ern werden nicht infektiöse Personen als infektiös abgestempelt und zur Selbstisolierung aufgefordert. Kurz gesagt, die Medien und die Gesundheitsbehörden haben ‘Fälle’ – positive Tests – mit der tatsächlichen Krankheit verwechselt.” – Dr. Mercola, geschrieben über PCR-Tests mit COVID. Aber jetzt können wir dies auf die aktuelle Vogelgrippe-Situation anwenden.

Im Dezember 2020 warnte sogar die WHO, dass die Verwendung einer hohen CT zu falsch-positiven Ergebnissen führen würde. Darüber hinaus hat Kary Mullis, der für die Erfindung des PCR-Tests den Nobelpreis erhielt, erklärt, dass der Test als Diagnoseinstrument zum Nachweis einer Virusinfektion ungeeignet ist.

Dennoch produziert und fördert die Regierung massenhaft PCR-Tests, ohne über die CTs zu berichten. Ein großer Teil des neuen 93-Millionen-Dollar-Plans der CDC zur Verringerung der Auswirkungen der Vogelgrippe umfasst Tests. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) antwortete nicht auf die Anfrage von “The Defender”, welche CTs verwendet werden, um Tiere auf Vogelgrippe zu testen.

Falsch positive Ergebnisse können dazu beitragen, Angst zu verbreiten, Impfungen zu fördern und die Massentötung von Rinder- und Hühnerherden anzuordnen.

Vorgeschlagene Lösungen

Der ehemalige CDC-Direktor Tom Frieden erläuterte, wie die USA seiner Meinung nach reagieren sollten:

1) Schnelle Reaktion – Testen, isolieren, Viehbestand keulen

Testen, isolieren, Viehbestand keulen 2) Vertrauen in die Regierung und Einhaltung der Vorschriften, mit dieser Art von Botschaft – “Es liegt an unseren Landwirten, die Vorschriften einzuhalten und die Tests zu melden”

“Es liegt an unseren Landwirten, die Vorschriften einzuhalten und die Tests zu melden” 3) Koordination zwischen Landes- und Bundesbehörden, um mehr Betriebe zu überwachen

Das USDA verlangt, dass infizierte Betriebe ihre Bestände entvölkern (töten), um das Virus besser einzudämmen und seine Ausbreitung zu stoppen. “Das Virus ist jedoch für Vögel tödlich, und die Behörden der Bundesstaaten und des Bundes verlangen die Tötung des gesamten Geflügels in infizierten Beständen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Diese Massentötungen (oder “Entvölkerungen”) werden mit öffentlichen Geldern über ein USDA-Programm bezahlt.

Am 25. Juni zahlte das USDA den Betrieben in Michigan 81 Millionen Dollar, um die Verluste durch die Tötung von Millionen von Vögeln auszugleichen. Mehr als 73 Millionen Dollar dieser 81 Millionen Dollar gingen an den größten Eierproduzenten des Staates, die Herbruck’s Poultry Ranch. Fast 6,5 Millionen Hühner (mehr als 40 % der Legehennen im Bundesstaat) wurden Anfang 2024 getötet.

Bild von www.mlive.com

Seit der Ausbreitung der hoch pathogenen Vogelgrippe H5N1 im Januar 2022 wurden landesweit rund 1 Milliarde Dollar ausgezahlt. Landesweit haben große Eierproduzenten einige der höchsten Zahlungen zur Deckung der Kosten für die Keulung ihrer Bestände erhalten. Jennie-O erhielt beispielsweise 105 Millionen Dollar, Tyson Foods 29 Millionen Dollar und Cal-Main Foods 22 Millionen Dollar.

Seit Beginn des jüngsten Ausbruchs im Jahr 2022 wurden mehr als 92 Millionen Hühner geschlachtet. Und im Juni dieses Jahres wurden 4,2 Millionen Vögel auf einer Farm in Sioux County, Iowa, getötet. (Warum waren es 4,2 Millionen Hühner auf einer einzigen Farm?)

Die Konzerne werden für die Massentötungen entschädigt, obwohl sie unmenschliche, von Tierschutzorganisationen nicht genehmigte Tötungsmethoden anwenden. Bei mehr als 80 % der Massentötungen hier in den USA wird die VSD+-Methode (Ventilation Shut Down Plus) angewandt, die eine billigere Option darstellt und in anderen Ländern verboten ist. Die Luft in den Ställen wird abgeschaltet, und es wird Wärme hineingepumpt, bis die Temperatur auf über 40 Grad Celsius ansteigt, wodurch die Vögel bei lebendigem Leib gekocht werden.

Bei einer Massentötung von 5 Millionen Vögeln im März 2022 bei Remembrandt Foods berichteten einige Mitarbeiter, dass es etwa einen Monat dauerte, bis das tote Geflügel aus den Käfigen geholt und in Karren gekippt war, bevor die Vögel auf nahe gelegene Felder gebracht und in riesigen Gruben vergraben wurden.

Bild von www.vox.com

Ist die Massakrierung von Millionen von Vögeln wirklich die beste Art, mit dieser Situation umzugehen? (Es funktioniert nicht, da es immer wieder zu Ausbrüchen der “Vogelgrippe” kommt!) Was ist, wenn Herden aufgrund eines einzigen falsch positiven Tests massakriert werden? Was ist mit dem Konzept der “natürlichen Immunität”?

Der Ansatz, bei einem einzigen positiven Test die gesamte Herde zu keulen, wird lediglich zu einer Verringerung der Lebensmittelversorgung des Landes (oder sogar zu einer Lebensmittelknappheit) führen und eine noch stärkere Zentralisierung und Regulierung der Lebensmittelversorgung zur Folge haben, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird.

Verfolgung von Milchkühen

Das USDA nutzte die H5N1-Angstmache, um am 26. April dieses Jahres eine Entscheidung durchzusetzen, wonach RFID-Ohrmarken für Milchkühe nun für ein effizientes System zur Rückverfolgung von Tierkrankheiten” erforderlich sind.

Oder … geht es darum, die Gesamtzahl und die Bewegungen von Milchkühen zu überwachen, zu verfolgen und zu kontrollieren? Eine Möglichkeit, Aufzeichnungen über mRNA-Impfungen, Arzneimittel und andere Protokolle zu führen, um die Kontrolle zu behalten?

RFID (Radio-Frequenz-Identifikation) umfasst kleine Geräte, die Funkfrequenzen zur Datenübertragung nutzen, hauptsächlich zur Verfolgung und Identifizierung von Objekten, Tieren und Menschen.

R-CALF USA spricht sich gegen diese neue Regelung aus: “Die Nutznießer dieser Regelung sind nicht die Viehzüchter oder die Verbraucher. Stattdessen soll diese Regelung multinationalen Rinderpackern und multinationalen Ohrmarkenherstellern zugute kommen, die auf Kosten der Rinderproduzenten und Verbraucher profitieren werden.

Da die Regelung für unabhängige Rinderproduzenten zu kostspielig ist, verwendet die Behörde Millionen von Steuergeldern, um Millionen ihrer unnötigen EID-Ohrmarken zu verschenken … Wir werden gegen die Umsetzung dieser katastrophalen Regelung kämpfen, die die Freiheiten und Rechte der unabhängigen Rinderzüchter und Rancher unseres Landes verletzt. Dies ist die schlimmste Form der staatlichen Übervorteilung.” – Bill Bullard, CEO von R-CALF.

Bild von www.lancasterfarming.com

Impfstoffe

Die CDC sagt nach wie vor, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit als gering eingeschätzt wird, doch es werden bereits umfangreiche Impfstoffe entwickelt.

Finnland ist nun das erste Land, das den experimentellen Vogelgrippe-Impfstoff einführt und Mitte Juni Impfstoffe für 10 000 Menschen vom Hersteller CSL Seqirus gekauft hat. Diese erste Runde ist für die “am meisten gefährdeten Personen” bestimmt, darunter Landarbeiter und Tierärzte. Dieser Kauf ist Teil des 40-Millionen-Geschäfts, das die EU mit CSL Seqirus abgeschlossen hat.

Dieser “zoonotische Influenza-Impfstoff Seqirus” (ein Impfstoff mit zwei Dosen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden) wurde von den europäischen Aufsichtsbehörden auf der Grundlage von Immunogenitätsstudien genehmigt, die zeigten, dass er Immunreaktionen auslöst, von denen Wissenschaftler DENKEN, dass sie gegen die Vogelgrippe schützen. (Inwiefern ist “wir glauben” ausreichend?)

Der Grippeimpfstoff wird traditionell mit Eiern hergestellt, was die Wissenschaftler beunruhigt. “Ein Großteil der zugelassenen Impfstoffe wird durch die Bebrütung von Dosen in Hühnereiern hergestellt, aber die Sterblichkeitsrate bei Geflügel stellt ein Problem für diese Impfstoffe dar. Daher gehen viele Hersteller dazu über, mehr mRNA-Impfstoffe zu entwickeln.

“Der Ausbruch der Vogelgrippe bei US-Milchkühen veranlasst die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe der nächsten Generation – ähnlich wie die COVID-19-Impfung -, die sowohl an Tieren als auch an Menschen getestet werden.”

Die Universität von Pennsylvania entwickelt einen mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe und verwendet dabei die gleichen Techniken wie bei den COVID-Impfstoffen. In einem Bericht des Global Center for Health Security vom 28. Mai heißt es: “Ein experimenteller mRNA-Impfstoff gegen die H5N1-Vogelgrippe ist hochwirksam bei der Verhinderung schwerer Erkrankungen und Todesfälle bei Labortieren, berichten Forscher.”

Moderna und Pfizer konkurrieren auch um Bundesverträge zum Aufbau eines nationalen Vorrats an mRNA-Impfstoffen gegen die neue Vogelgrippe.

24 verschiedene Unternehmen arbeiten an der Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs für Kühe. Obligatorische mRNA-Impfungen für Hühner und Milchkühe würden dann bedeuten, dass wir über unsere Lebensmittel mRNA-Impfstoffen ausgesetzt sind.

Wir brauchen definitiv nicht noch mehr Impfstoffe, denn es kommen immer mehr Studien heraus, die belegen, dass die gesundheitlichen Komplikationen kurz nach der Freigabe der Covid-Impfungen im Jahr 2020 in die Höhe geschnellt sind. Von Dr. Joseph Sansone:

“Dr. Francis Boyle, der in Harvard ausgebildete Juraprofessor, der 1989 den “Biological Weapons and Antiterrorism Act” (Gesetz über biologische Waffen und Terrorismusbekämpfung) entworfen hat, der von beiden Häusern des Kongresses einstimmig verabschiedet wurde, legte eine eidesstattliche Erklärung vor, in der er feststellt, dass Covid 19-Injektionen und mRNA-Nanopartikel-Injektionen gegen das von ihm verfasste Gesetz verstoßen. Dr. Boyle behauptete, dass “COVID 19-Injektionen”, “COVID 19-Nanopartikel-Injektionen” und “mRNA-Nanopartikel-Injektionen” biologische Waffen und Massenvernichtungswaffen sind und gegen das Gesetz über biologische Waffen 18 USC § 175; Weapons and Firearms § 790.166 Fla. Stat. (2023).”

Krieg gegen Rohmilch

Inmitten all dieser Angstmacherei scheint es auch einen Krieg gegen Rohmilch zu geben. Die FDA ermutigt jetzt die Bundesstaaten, den Verkauf von Rohmilch zu unterbinden, um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern. Wenn Sie die verschiedenen Nachrichten aus dem ganzen Land verfolgen, ist die Botschaft ähnlich:

“Eier und pasteurisierte Milch und Milchprodukte aus dem Laden sind sicher zu verzehren. Aber die FDA warnt vor dem Verzehr von Rohmilch”.

Die Empfehlung, Rohmilch zu meiden, wird in der Liste der CDC-Empfehlungen zweimal aufgeführt:

Menschen sollten den Kontakt mit kranken oder toten Tieren, einschließlich Wildvögeln, Geflügel, anderen domestizierten Vögeln und anderen wilden oder domestizierten Tieren (einschließlich Kühen), möglichst vermeiden.

Auch der Kontakt mit Tierkot, Einstreu, unpasteurisierter (“roher”) Milch oder Materialien, die von Vögeln oder anderen Tieren mit vermutetem oder bestätigtem A(H5N1)-Virus berührt worden sind, sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

Menschen sollten keine Rohmilch trinken. Durch Pasteurisierung werden A(H5N1)-Viren abgetötet, und pasteurisierte Milch ist unbedenklich zu trinken.

Personen, die beruflich mit infizierten oder potenziell infizierten Vögeln oder anderen Tieren in Kontakt kommen, sollten sich des Risikos einer Exposition gegenüber Vogelgrippeviren bewusst sein und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Personen, die mit infizierten oder potenziell infizierten Tieren in Kontakt kommen, sollten eine geeignete und empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen. Die CDC hat Empfehlungen für den Schutz von Arbeitnehmern und die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Es gibt keine Belege für eine lebensmittelbedingte Übertragung von HPAI auf den Menschen. Tatsächlich kamen die FDA und das USDA 2010 zu dem Schluss, dass “HPAIV nicht als lebensmittelbedingter Krankheitserreger angesehen wird”. Die Übertragung von HPAI auf den Menschen erfolgt durch Tierkontakt, nicht durch Lebensmittel.

Die einzige nachgewiesene Übertragung ist der direkte Kontakt mit Tieren – kein einziger Mensch hat sich über Milch mit der Vogelgrippe angesteckt.

“Jüngste Risikomitteilungen von CDC, FDA und USDA bezüglich der Übertragung von Influenza A Subtyp H5N1 (hochpathogenes Vogelgrippevirus oder HPAI) auf den Menschen über Rohmilch enthalten keine unterstützenden Beweise für eine Virusübertragung von Rohmilch auf den Menschen in der begutachteten Literatur …

Ein umfangreicher Korpus wissenschaftlicher Belege aus der von Fachleuten überprüften Literatur, der hier vorgestellt wird, stützt nicht die Annahme dieser US-Regierungsbehörden, dass HPAI über den Weg der Milch oder über Lebensmittel auf den Menschen übertragen wird und Krankheiten verursacht. Auch die Empfehlung, dass Verbraucher Rohmilch und Rohmilchprodukte meiden sollten, wird durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht gestützt.

Und was die FDA wirklich nicht wissen will, ist, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Pasteurisierung das Virus wirklich abtötet.

Bei der Erklärung, warum Rohmilch nicht sicher ist, berufen sich viele Behörden auf diese Studie mit Mäusen, die besagt, dass eine Wärmebehandlung der Milch die HPAI-Virustiter deutlich reduziert. Aber die Schlussfolgerung der Studie ist sehr, sehr wichtig: “Experimente auf dem Labortisch können kommerzielle Pasteurisierungsprozesse nicht rekapitulieren.”

Diese Studie, über die die FDA und die Mainstream-Medien nicht berichten, zeigt, dass die in den USA üblichen Pasteurisierungsprotokolle für Milch nicht ausreichen, um das Virus tatsächlich zu inaktivieren, da dieses Virus offenbar erstaunlich gut mit Hitze zurechtkommt.

Hinzu kommt, dass Rohmilch eine Reihe antiviraler Eigenschaften besitzt, die in pasteurisierter Milch nicht vorhanden sind.

Die Botschaft “pasteurisierte Milch im Laden ist sicher, und Rohmilch ist sehr unsicher und voller Vogelgrippe” ermutigt die Verbraucher, weiterhin diese MEGA-CAFO-Milchbauern zu unterstützen, und hält die Verbraucher davon ab, kleinere Milchbetriebe zu unterstützen, die Kühe im Einklang mit Mutter Natur aufziehen.

Der Verzicht auf Rohmilch wird die Ausbreitung beim Menschen also nicht verhindern. Aber es wird ein stärker zentralisiertes Lebensmittelsystem fördern.

Die Botschaften der FDA, den Verzehr von Rohmilch und Rohmilchprodukten zu vermeiden, scheinen nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beruhen, sondern vielmehr dem Wunsch zu entspringen, die zentralisierte Milchindustrie zu schützen.

Die FDA und das USDA werden niemals etwas tun, um die Milchindustrie zu kompromittieren, da die Milchindustrie jedes Jahr Millionen von Dollar für Lobbyarbeit ausgibt, um die Kontrolle zu behalten.

Haltungsbetriebe funktionieren nicht

Ist es angesichts der wiederholten “Ausbrüche”, die Jahr für Jahr in Geflügelbeständen auftreten, nicht offensichtlich, dass das derzeitige System der industriellen Landwirtschaft NICHT funktioniert?

Warum diskutieren die Regierungsbehörden nicht darüber, wie leicht sich Krankheiten verbreiten, wenn Tiere in Gebäude gestopft, überfüllt und eingesperrt werden? Können Sie sich vorstellen, dass Sie in einem Haus mit Tausenden von Menschen eingepfercht sind – wäre es da nicht schwer, nicht krank zu werden?

In CAFOs erhalten die Tiere aufgrund der engen Lebensbedingungen häufig regelmäßig Antibiotika. Kann ein Körper mit einem ausgelöschten Darmmikrobiom überhaupt mit Krankheiten umgehen?

Riesige Ställe, extreme Biosicherheit, Trennung von der Natur, Impfungen und Antibiotika – das funktioniert nicht! Aber es hilft ihnen, die Lebensmittelkontrolle aufrechtzuerhalten, und ist ein profitables Geschäftsmodell für die große Agrarindustrie, die große Pharmaindustrie und die großen Lebensmittelkonzerne.

Die Entwicklung eines Impfstoffs und die Keulung von Vögeln ist im Vergleich zur natürlichen Immunität ein weitaus profitablerer Weg, die Vogelgrippe zu bekämpfen.

Was Sie tun können

Die Lösung ist klar: Hören Sie auf, dieses System zu unterstützen. Kaufen Sie bei Landwirten. Denken Sie daran, dass die Botschaften und die Panikmache im Zusammenhang mit der Vogelgrippe beabsichtigt sind, mit dem Ziel, noch mehr Kontrolle über Lebensmittel zu erlangen. Alles, was durch ihr zentralisiertes Lebensmittelsystem läuft, ist “sicher” – Sie können also darauf vertrauen, dass die Lebensmittel in den Geschäften sicher vor HPAI sind. (So sagen sie …)

Stattdessen sollte die Botschaft lauten: “Wissen Sie, woher Ihre Lebensmittel kommen, kennen Sie Ihren Landwirt und wissen Sie, wie die Tiere aufgezogen werden.” Die Diskussion über die Herkunft von Lebensmitteln und das Wissen, woher die Lebensmittel kommen, ist für die industrielle Landwirtschaft nicht profitabel, da sie aus dem Verkauf 0 Dollar erhält, also wird sie nicht geführt.

Die Zentralisierung des Lebensmittelsystems und die Veränderung der Anbaumethoden haben den großen Konzernen geholfen, die Kontrolle über die Lebensmittel zu behalten, während sie den Landwirten schaden. Die Größe der Farmen hat zugenommen, während die Zahl der Farmen geschrumpft ist (das Gegenteil von dem, was wir für eine schadstoffarme, nährstoffreiche Lebensmittelproduktion wollen).

Tatsächlich ist die Zahl der kleinen Bauernhöfe in den letzten 90 Jahren um über 72 % zurückgegangen – 1935 gab es 6,8 Millionen Bauernhöfe, 2023 waren es noch 1,89 Millionen.

“Es ist sehr schwer, als Landwirt im konventionellen System rentabel zu wirtschaften, so dass immer mehr Betriebe aufgeben müssen. Und viele Betriebe, die noch im Geschäft sind, brauchen einen Nebenjob, um die Rechnungen zu bezahlen.”

Jedes Jahr verlieren wir mehr und mehr Kleinbauern, und sie brauchen Ihre Unterstützung, um im Geschäft zu bleiben!

Die Moral von der Geschicht’ – wann immer Sie können, kaufen Sie direkt von Landwirten, Genossenschaften oder Einkaufsgemeinschaften – diese Art von Lebensmittelsystemen unterstützen die kleinbäuerliche, giftfreie Landwirtschaft. Die Preise mögen teurer sein, aber die Landwirte erhalten einen fairen Lohn und produzieren qualitativ hochwertigere Lebensmittel.

Außerdem erhalten die großen Landwirtschaftsunternehmen bei dieser Art von Geschäften 0 Dollar von diesem Verkauf, wodurch weniger Geld in ihr System fließt. Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen und bewahren Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn die nächste Runde der Vogelgrippe-Angstmacherei ansteht.

Über den Autorin

Ashley Armstrong ist Mitbegründerin der Angel Acres Egg Co., die sich auf Eier mit niedrigem PUFA-Gehalt (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) spezialisiert hat, die in alle 50 Staaten geliefert werden (hier auf die Warteliste setzen lassen), und der Nourish Cooperative, die Schweinefleisch, Rindfleisch, Käse, A2-Milchprodukte und traditionellen Sauerteig mit niedrigem PUFA-Gehalt in alle 50 Staaten liefert. Die Wartelisten werden in Kürze wieder geöffnet.

