Das war’s, Leute! (Neuauflage)

C.J. Hopkins

Da schau her, wir stehen anscheinend erneut vor einer „Krise der Demokratie“. Richtig gehört, Leute, die „LEITPLANKEN DER DEMOKRATIE WERDEN AUSGEHÖHLT“… wieder einmal! Was bedeutet, dass es wohl Zeit wird für einen weiteren AUSNAHMEZUSTAND (Überraschung!) und dass NOTFALLMAßNAHMEN ergriffen werden, um die Menschheit vor dem FASCHISMUS, oder vor RUSSLAND oder CHEAP FAKES oder einem VIRUS zu schützen… oder was auch immer.

Ich hab mir die Präsidentendebatte nicht angeschaut – das war hier in Deutschland um zwei Uhr in der Früh – aber ich hab’s am folgenden Morgen angeschaut, solange ich es ertragen konnte, und ich las die Schlagzeilen der Konzernmedien und… nun, es sieht so aus als wäre es das für Biden gewesen.

Normalerweise würde ich zu dem Zeitpunkt eine Kolumne voll mit schillernden Adjektiven und überflüssigen Adverbien schreiben, die das ganze Spektakel aufspießen, aber zum einen tun das bereits viele andere, wenn auch ohne die überflüssigen Adverbien, und zweitens bin ich immer noch krankgeschrieben und der Doktor sagt, ich sollte das nicht tun, d.h., stundenlang an meinem Schreibtisch sitzen, Kette rauchend und mit Kannen voller Espresso, und meinen Blutdruck in die Höhe jagen.

Darum stelle ich hier eine andere Kolumne aus dem Archiv ein. (Anm.d.Ü.: Der archivierte Artikel von Hopkins kommt morgen)

Moment, es geht noch weiter. Ich möchte noch ein paar Dinge über die Debatte sagen, und über Biden, und Trump, und die „Demokratie“. Schaut euch dieses Foto an, das im November 2019 aufgenommen wurde.

Ja, das ist eine authentische Fotografie, die im November 2019 gemacht wurde. Man kann die Authentizität bei Snopes oder sonst wo checken. Ich hoffe daher, dass ihr mir verzeiht, wenn ich mich über Bidens Debatten-Debakel nicht aufrege, als wäre etwas Ungewohntes und Erstaunliches geschehen.

Und was Trump betrifft, auch keine Überraschung, er ist immer noch der selbe narzisstische Arschclown wie eh und je.

Was jedoch erstaunlich, oder frustrierend, oder erzürnend ist… okay, da treibt es meinen Blutdruck – wie viele Menschen immer noch glauben, sie würden in souveränen Ländern leben… etwa den „Vereinigten Staaten von Amerika“, regiert von Individuen wie Biden oder Trump, oder wen auch immer die global-kapitalistischen herrschenden Klassen im November installieren.

Die Menschen fragen, „WER REGIERT DAS LAND?“ Die Antwort lautet: die gleiche Ansammlung von Mandarinen, die das Land schon immer regiert haben… ja, auch während der Amtszeit von Trump. Ja, auch während der Amtszeit von Obama. Denn eigentlich gibt es kein Land zu „regieren“.

Wie Mr. Jensen zu Howard Beale in Paddy Chayevskys Klassiker „Network“ sagte…

„Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie ‚Nationen‘ und ‚Völkern‘ denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker. Es gibt keine Russen, es gibt keine Araber. Es gibt keine Dritte Welt, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges großes, holistisches System der Systeme. Ein riesiges, ungeheuer mächtiges, verflochtenes, sich gegenseitig beeinflussendes, multivariables, multinationales Dominion von Dollars. Petrodollars, Elektrodollars, Multidollars, Deutsche Mark, Gulden, Rubel, Pfund und Schekel. Es ist das internationale Währungssystem, das die Totalität des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Das ist die atomare und die subatomare und die galaktische Struktur der Dinge heutzutage! […] Verstehen Sie mich eigentlich, Mr. Beale? Sie erscheinen da auf ihrem lächerlichen, kleinen Bildschirm und wehklagen über Amerika und Demokratie. Es gibt kein Amerika, es gibt keine Demokratie. Es gibt nur IBM und ITT, und AT&T und DuPont, Dow, Union Carbide und Exxon. Das sind die Nationen der Welt heutzutage.“

Ich weiß, dass es für eine Menge Leute schwer zu akzeptieren ist, aber es gibt kein „Amerika“. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind eine Provinz, eine territoriale Unterabteilung des supranationalen, global-kapitalistischen Imperiums. So wie jedes andere „westliche“ Land. Darum ändert sich in der Tat nichts, egal welche „Führer“ gerade „regieren“.

Mit anderen Worten: Ihr betrachtet eine Show. Eine Simulation. Eine Simulation der Demokratie. Aber nur weil es eine Show ist bedeutet das nicht, dass es keine Bedeutung hat. Die Simulation der Demokratie ist für das Imperium von großer Bedeutung. Denn sie sorgt dafür, dass wir uns weiter gegenseitig an die Gurgeln gehen, anstatt an die Kehle des Imperiums. Und es ist das Theater, das den Ton jeder gerade vorherrschenden „Realität“ bestimmt… Der Krieg gegen den Terror, der Krieg gegen den Terror (Light), der Krieg gegen den Populismus, gegen die Pandemie, oder gegen was auch immer.

Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche neue „Realität“ wir gerade eintreten, aber egal wen die global-kapitalistischen Mandarine im November ins Amt hieven, so habe ich das seltsame Gefühl, dass die kommenden fünf Monate ein herzzerreißendes, Neo-Orwellsches Spektakel von epischem Ausmaß sein werden. Sie können nicht zulassen, dass Trump wieder ins Amt kommt; sie haben sich mit dem Russland-Hitler Mist einen runtergeholt. Es wäre ein erneutes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie Hillary Clinton aufstellen, wisst Ihr, nur um es jedem ins Gesicht zu reiben, oder sie setzen die Verfassung außer Kraft, wegen der Vogelgrippe oder dem „globalen Kochen“ oder einem „Aufstand der anti-vaxx Verschwörungstheoretiker“ und sie ernennen Obama zum Diktator auf Lebenszeit.

Oder – und das ist das erschreckendste psychotische Neo-Orwellsche Szenario – sie klammern sich an Biden, denn was könnte herzzerreißender sein als ein weiterer Biden-“Sieg“? Und danach sieht es momentan aus…

Barack Obama @BarackObama:

„Es gibt schlechte Debatten-Nächte. Vertraut mir, ich weiß es…“

Wie auch immer, hier ist der Artikel aus dem Archiv, den ich im Januar 2021 schrieb, kurz nach Bidens Amtseinführung, die, wie Ihr euch vielleicht erinnert, in einem Lockdown stattfand, im vom Militär besetzten DC, während eines gefälschten „Gesundheitsnotstands“, und nach dem fabrizierten „Aufstand am Kapitol“ (J6).

Das war jener Moment, als das Neue Normale Reich offiziell entstanden ist, mit einem Meer aus Flaggen, mit einer kompletten Nazi Lightshow und dem ganzen Gedöns. Um es nicht zu sehr auf die Spitze zu treiben: Sie haben die Soldaten und die urbanen Panzerfahrzeuge aufmarschieren lassen und eine nuschelnde, fingerlutschende, global-kapitalistische Marionette im Amt installiert. Sie haben dies nicht verheimlicht. Sie haben es öffentlich gemacht. Sie wollten, dass wir wissen, dass es mit der „Demokratie“ vorbei ist, dass die „populistische“ Rebellion vorbei ist und dass sie eine menschliche Selleriestange im Weißen Haus installieren, und dass wir nichts dagegen tun können.

Die Botschaft hätte nicht deutlicher sein können.