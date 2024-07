Der Westen hat zweifellos Russland verloren und ist dabei, auch Eurasien zu verlieren

Von Alastair Crooke

Ist der Zweck des Besuchs von Präsident Putin in Nordkorea und Vietnam im Zusammenhang mit dem Projekt der eurasischen Sicherheitsarchitektur jetzt nicht klar?

Vielleicht wurde man in Washington diese Woche kurz aus dem Dornröschenschlaf geweckt, als man den Bericht über die Demarche von Sergej Lawrow an den US-Botschafter in Moskau las: Russland sagte den USA: “Wir haben keinen Frieden mehr”!

Russland machte die USA nicht nur für den “Streubombenangriff” auf einen Strand der Krim am vergangenen Pfingstsonntag verantwortlich, bei dem mehrere Menschen (darunter auch Kinder) getötet und viele weitere verletzt wurden. Die USA seien dadurch in den Stellvertreterkrieg in der Ukraine “hineingezogen” worden (es handelte sich um eine von den USA gelieferte ATACM, die von amerikanischen Fachleuten programmiert wurde und auf amerikanische Daten zurückgriff), hieß es in der Erklärung Russlands; “Vergeltungsmaßnahmen werden sicherlich folgen”.

Offensichtlich leuchtete irgendwo ein gelbes Licht in rosa und roten Tönen auf. Das Pentagon begriff, dass etwas passiert war: “Es führt kein Weg daran vorbei; das könnte schlimm eskalieren”. Der US-Verteidigungsminister griff (nach einer Pause seit März 2023) zum Telefon, um seinen russischen Amtskollegen anzurufen: “Die USA bedauern den Tod von Zivilisten; die Ukrainer hatten vollen Ermessensspielraum beim Zielen”.

Die russische Öffentlichkeit jedoch ist schlichtweg wütend.

Die diplomatische Floskel, dass man sich nun in einem Zustand des Dazwischen befinde, nicht im Krieg und nicht im Frieden, ist nur die “halbe Miete”.

Der Westen hat Russland viel tiefer “verloren”, als es verstanden wird.

Präsident Putin hat in seiner Erklärung vor dem Vorstand des Außenministeriums im Anschluss an das G7-Schwertgefecht genau dargelegt, wie wir an diesen entscheidenden Punkt (der unvermeidlichen Eskalation) gelangt sind. Putin wies darauf hin, dass der Ernst der Lage ein Angebot an den Westen als “letzte Chance” erfordere, das, so Putin, “keine vorübergehende Waffenruhe für Kiew zur Vorbereitung einer neuen Offensive und auch kein Einfrieren des Konflikts, sondern vielmehr die endgültige Beendigung des Krieges” sein solle.

Es wurde allgemein angenommen, dass der einzige glaubwürdige Weg zur Beendigung des Ukraine-Krieges ein “Friedensabkommen” wäre, das auf dem Verhandlungsweg zwischen Russland und den USA zustande käme.

Dies beruht jedoch auf einer bekannten US-zentrierten Sichtweise – “Warten auf Washington …”.

Lawrow bemerkte (in Umschreibung), dass jeder, der glaubt, wir würden auf Godot warten”, sich irren wird.

Moskau hat etwas viel Radikaleres im Sinn – etwas, das den Westen schockieren wird.

Moskau (und China) warten nicht einfach auf die Launen des Westens, sondern planen, das Paradigma der Sicherheitsarchitektur völlig umzukehren: Sie wollen eine “Alt”-Architektur für den “riesigen Raum” Eurasiens schaffen, nicht weniger.

Es ist beabsichtigt, die bestehende Block-Nullsummen-Konfrontation zu beenden. Eine neue Konfrontation ist nicht vorgesehen, aber die neue Architektur soll “externe Akteure” dazu zwingen, ihre Hegemonie auf dem Kontinent zu beschneiden.

In seiner Rede im Außenministerium blickte Putin ausdrücklich auf den Zusammenbruch des euro-atlantischen Sicherheitssystems und die Entstehung einer neuen Architektur voraus: “Die Welt wird nie wieder dieselbe sein”, sagte er.

Was hat er damit gemeint?

Juri Uschakow, Putins wichtigster außenpolitischer Berater (beim Primakow-Lesungsforum), stellte Putins “spärliche” Anspielung klar:

Uschakow sagte Berichten zufolge, dass Russland zunehmend zu der Auffassung gelangt, dass es keine langfristige Neugestaltung des Sicherheitssystems in Europa geben wird. Und ohne eine umfassende Neugestaltung wird es keine “endgültige Lösung” (Putins Worte) des Konflikts in der Ukraine geben.

Uschakow erklärte, dass dieses einheitliche und unteilbare Sicherheitssystem in Eurasien die euroatlantischen und eurozentrischen Modelle ersetzen muss, die nun in Vergessenheit geraten.

“Ich würde sagen, dass diese Rede [Putins im russischen Außenministerium] die Richtung für die weiteren Aktivitäten unseres Landes auf der internationalen Bühne vorgibt, einschließlich des Aufbaus eines einheitlichen und unteilbaren Sicherheitssystems in Eurasien”, so Uschakow.

Die Gefahren übertriebener Propaganda wurden in einer früheren Episode deutlich, in der ein großer Staat in die Falle seiner eigenen Dämonisierung seiner Gegner geriet: Südafrikas Sicherheitsarchitektur für Angola und Südwestafrika (heute Namibia) war 1980 ebenfalls zusammengebrochen (ich war damals dort). Die südafrikanischen Streitkräfte verfügten im Norden Südafrikas immer noch über einen Restbestand an immenser Zerstörungskraft, aber der Einsatz dieser Kräfte führte zu keiner politischen Lösung oder Verbesserung der Lage. Vielmehr führte sie Südafrika in die Vergessenheit (so wie Uschakow heute das euro-atlantische Modell beschreibt). Pretoria wollte einen Wandel; es war (im Prinzip) bereit, ein Abkommen mit der SWAPO zu schließen, aber der Versuch, einen Waffenstillstand zu erreichen, scheiterte Anfang 1981.

Das größere Problem war, dass die südafrikanische Apartheid-Regierung mit ihrer Propaganda und Dämonisierung der SWAPO als “marxistisch UND terroristisch” so erfolgreich war, dass die Öffentlichkeit vor jedem Abkommen zurückschreckte, und es sollte ein weiteres Jahrzehnt dauern (und eine geostrategische Revolution erfordern), bevor eine Einigung endlich möglich wurde.

Heute sind die Sicherheits-“Elite” der USA und der EU mit ihrer ebenso übertriebenen antirussischen Propaganda so “erfolgreich”, dass auch sie darin gefangen sind. Selbst wenn sie wollten (was nicht der Fall ist), könnte sich eine neue Sicherheitsarchitektur auf Jahre hinaus einfach als ‘unverhandelbar’ erweisen.

Wie Lawrow betont hat, sind die eurasischen Länder zu der Einsicht gelangt, dass die Sicherheit auf dem Kontinent von innen heraus aufgebaut werden muss – frei und weit weg vom amerikanischen Einfluss. In diesem Konzept kann und sollte das Prinzip der Unteilbarkeit der Sicherheit – eine Eigenschaft, die im euro-atlantischen Projekt nicht umgesetzt wurde – zum Schlüsselbegriff werden, um den herum die eurasische Struktur aufgebaut werden kann, so Lawrow.

In dieser “Unteilbarkeit” liege die reale und nicht die nominelle Umsetzung der Bestimmungen der UN-Charta, einschließlich des Grundsatzes der souveränen Gleichheit.

Die eurasischen Länder bündeln ihre Anstrengungen, um gemeinsam den globalen Hegemonieansprüchen der USA und der Einmischung des Westens in die Angelegenheiten anderer Staaten entgegenzutreten, sagte Lawrow am Mittwoch auf dem Primakow-Lesungsforum.

Die USA und andere westliche Länder “versuchen, sich in die Angelegenheiten Eurasiens einzumischen“; sie verlegen die NATO-Infrastruktur nach Asien, halten gemeinsame Übungen ab und schließen neue Pakte. Lawrow prophezeite:

“Dies ist ein geopolitischer Kampf. Das war schon immer so und wird vielleicht noch lange andauern – und vielleicht werden wir kein Ende dieses Prozesses erleben. Aber es ist eine Tatsache, dass dem Kurs, alles, was überall geschieht, vom Ozean aus zu kontrollieren, nun der Kurs entgegengesetzt wird, die Bemühungen der eurasischen Länder zu vereinen”.

Der Beginn der Konsultationen über eine neue Sicherheitsstruktur deutet noch nicht auf die Schaffung eines militärisch-politischen Bündnisses nach dem Vorbild der NATO hin. “Zunächst könnte es durchaus in Form eines Forums oder eines Konsultationsmechanismus interessierter Länder bestehen, der nicht mit übermäßigen organisatorischen und institutionellen Verpflichtungen belastet ist”, schreibt Iwan Timofejew.

Allerdings sind die “Parameter” für dieses System, erklärte Maria Zakharova,

“… wird nicht nur einen dauerhaften Frieden sichern, sondern auch größere geopolitische Umwälzungen infolge der Krise der Globalisierung nach westlichem Muster vermeiden. Sie wird verlässliche militärisch-politische Garantien für den Schutz sowohl der Russischen Föderation als auch anderer Länder der Makroregion vor äußeren Bedrohungen schaffen, einen konfliktfreien und entwicklungsfreundlichen Raum schaffen – indem sie den destabilisierenden Einfluss außerregionaler Akteure auf eurasische Prozesse beseitigt. In Zukunft wird dies bedeuten, die militärische Präsenz externer Mächte in Eurasien zu verringern”.

Der Ehrenvorsitzende des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, Sergej Karaganow, fügt jedoch (in einem kürzlich erschienenen Interview) seine nüchterne Analyse hinzu:

“Leider steuern wir auf einen echten Weltkrieg zu, einen ausgewachsenen Krieg. Das Fundament des alten Weltsystems bekommt Risse, und es werden Konflikte ausbrechen. Es ist notwendig, den Weg zu einem solchen Krieg zu blockieren … Konflikte brauen sich bereits zusammen und finden in allen Bereichen statt”. “Die UNO ist eine aussterbende Rasse, die dem westlichen Apparat verhaftet und daher unreformierbar ist. Nun, sie soll bleiben. Aber wir müssen parallele Strukturen aufbauen … Ich denke, wir sollten parallele Systeme aufbauen, indem wir die BRICS und die SCO ausbauen, ihre Interaktion mit der ASEAN, der Liga der Arabischen Staaten, der Organisation für Afrikanische Einheit, dem lateinamerikanischen Mercosur usw. entwickeln”. “Generell sind wir daran interessiert, ein multilaterales System der nuklearen Abschreckung in der Welt aufzubauen. Daher bin ich persönlich nicht besorgt über das Entstehen neuer und das Erstarken alter Atommächte, weil es nicht funktioniert, sich auf die Vernunft der Menschen zu verlassen. Es muss Angst herrschen. Man muss sich stärker auf eine “nukleare Abschreckung – Angst, Inspiration – Ernüchterung” verlassen.“

Der Aspekt der Nuklearpolitik ist heute in Russland ein komplexes und umstrittenes Thema. Einige sind der Meinung, dass eine zu restriktive russische Nukleardoktrin gefährlich sein kann, wenn sie bei den Gegnern eine zu große Gleichgültigkeit hervorruft, d.h. wenn die Gegner unbeeindruckt oder gleichgültig gegenüber dem Abschreckungseffekt werden, so dass sie dessen Realität ignorieren.

Andere bevorzugen eine Haltung des allerletzten Mittels. Alle stimmen jedoch darin überein, dass eine eurasische Sicherheitsarchitektur neben dem nuklearen Einsatz noch viele andere Eskalationsstufen zur Verfügung hat.

Die Fähigkeit zu einer kontinentweiten nuklearen “Sicherheitsschleuse” gegenüber einer nuklear ausgerüsteten NATO ist jedoch offensichtlich: Russland, China, Indien, Pakistan – und nun auch Nordkorea – sind allesamt Atomwaffenstaaten, so dass ein gewisses Abschreckungspotenzial bereits eingebaut ist.

Andere “Eskalationsstufen” werden zweifellos im Mittelpunkt der Diskussionen auf dem BRICS-Gipfel in Chasan im Oktober stehen. Denn eine Sicherheitsarchitektur ist konzeptionell nicht nur “militärisch”. Auf der Tagesordnung stehen auch Handels-, Finanz- und Sanktionsfragen.

Die einfache Logik, das militärische Paradigma der NATO umzukehren, um ein “altes” eurasisches Sicherheitssystem zu schaffen, würde allein aus der Kraft der Logik heraus darauf hindeuten, dass, wenn das Sicherheitsparadigma umgekehrt werden soll, auch die westliche Finanz- und Handelshegemonie umgedreht werden muss.

Die Entdollarisierung steht natürlich bereits auf der Tagesordnung, und konkrete Mechanismen sollen im Oktober vorgestellt werden. Aber wenn der Westen sich jetzt frei fühlt, Eurasien nach Belieben zu sanktionieren, besteht auch die Möglichkeit, dass Eurasien im Gegenzug die USA oder Europa – oder beide – sanktioniert.

Ja. Wir haben Russland “verloren” (nicht für immer). Und wir könnten noch viel mehr verlieren. Ist der Zweck des Besuchs von Präsident Putin in Nordkorea und Vietnam im Zusammenhang mit dem Projekt der eurasischen Sicherheitsarchitektur nicht klar? Sie sind ein Teil davon.

Und um das berühmte Gedicht von CP Cavafy zu paraphrasieren:

Warum diese plötzliche Fassungslosigkeit, diese Verwirrung? (Wie ernst die Gesichter der Menschen geworden sind).

Weil die Nacht hereingebrochen ist, und die [Russen] nicht gekommen sind.

Und einige von unseren Männern, die gerade von der Grenze kommen, sagen

es sind keine [Russen] mehr da…

“Was wird nun aus uns ohne [die Russen]”?

“Sie waren eine Art Lösung”.