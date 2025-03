Eine kurze Geschichte über den Diebstahl und Handel palästinensischer Organe durch Israel

Von Beschäftigten im Gesundheitswesen für Palästina

Seit über drei Jahrzehnten gibt es Beweise dafür, dass israelische Ärzte palästinensische Organe entnehmen und damit direkt gegen das Völkerrecht verstoßen. Diese gestohlenen Körperteile wurden nicht nur für Transplantationen und Forschungszwecke verwendet, sondern auch verkauft, um Profit zu machen.

Am 5. August 2024, dreihundertdrei Tage nach Beginn ihres völkermörderischen Angriffs auf die Bevölkerung von Gaza, brachte die israelische Besatzung die Leichen von 89 Palästinensern in einem Schiffscontainer nach Khan Younis zurück. Die Lebenden, die verzweifelt versuchten, ihre Angehörigen zu identifizieren, wurden stattdessen mit der Verkörperung des Massensterbens konfrontiert. Bis zur Unkenntlichkeit verwest, war von ihrer Geschichte nichts mehr zu erkennen. Waren dies die Leichen gefolterter Häftlinge? Waren es Leichen, die aus geschleiften Gräbern in Gaza gestohlen wurden? Die Besatzungsmacht weigerte sich, dies zu sagen. Da palästinensische Beamte keine DNA-Tests durchführen konnten, waren sie nicht in der Lage, die Leichen zu identifizieren, und hatten keine andere Wahl, als sie Beutel für Beutel in einem einzigen großen Grab in der Nähe des Nasser-Krankenhauses zu beerdigen.

Euro Med Monitor hat auch mehrere solcher Fälle dokumentiert. Das israelische Militär (IOF) wurde dabei beobachtet, wie es Dutzende von Leichen aus Gräbern und von den Straßen rund um den Al-Shifa Medical Complex und das Indonesian Hospital im nördlichen Gazastreifen holte. Auch darüber gab es zahlreiche Berichte aus ganz Gaza. Nach dem Waffenstillstand, als die Menschen in Gebiete zurückkehrten, aus denen sich die IOF zurückgezogen hatte, fanden sie weitere Hinweise auf Leichen in Massengräbern. Laut Euro Med „wurden Bedenken hinsichtlich des Organraubs an den Leichen von Euro-Med Monitor geäußert, der Berichte von medizinischen Fachkräften in Gaza zitierte, die nach ihrer Freilassung einige Leichen schnell untersuchten. Diese medizinischen Fachkräfte fanden Hinweise auf Organraub, darunter fehlende Cochleas und Hornhäute sowie andere lebenswichtige Organe wie Lebern, Nieren und Herzen.“

Die Brutalität der Zionisten geht über den Tod hinaus. Seit Jahren beansprucht die Kriegsmaschinerie der Besatzung die Körper palästinensischer Märtyrer für sich, hält sie nicht nur als Geiseln fest und verweigert ihren Familien die Herausgabe ihrer sterblichen Überreste, sondern benutzt sie auch, um Pläne für Organraub und -handel zu verwirklichen. Israelische Ärzte haben unter direkter Verletzung des Völkerrechts palästinensische Organe und palästinensische Haut gestohlen.

Es ist nicht überraschend, dass die expansionistische Herangehensweise der zionistischen Organisation an Autopsien in direktem Widerspruch zu den kodifizierten medizinischen Ethikstandards steht. Nehmen wir zum Beispiel den Nürnberger Kodex für medizinische Forschung, der als Reaktion auf die ungeheuerlichen Fälle von Menschenversuchen (eigentlich Folterungen) durch Nazi-Ärzte entstand. Oder die Deklaration von Helsinki für die ethische Behandlung von menschlichen Teilnehmern an medizinischer Forschung, die 1964 vom Weltärztebund vorgelegt wurde. Das Kernprinzip sowohl des Kodex als auch der Deklaration: Jede Versuchsperson, die an medizinischer Forschung am Menschen teilnimmt, muss zunächst ihre Einwilligung geben können.

Dieser ethische Rahmen beschränkt sich nicht nur auf Lebende. Im Jahr 2010 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation separate Leitlinien für die Transplantation von Zellen, Gewebe und Organen, die auf der Einwilligung des Spenders beruhen, unabhängig davon, ob dieser lebt oder verstorben ist. Darüber hinaus regeln das humanitäre Völkerrecht der Vereinten Nationen (insbesondere Regel 113 und Regel 114) und die Genfer Konventionen den Umgang mit Toten, insbesondere in bewaffneten Konflikten. Zusammengefasst: Die Toten müssen mit äußerster Würde behandelt werden, sie müssen unversehrt bleiben, es darf keine Verstümmelung des Körpers geben und der Körper selbst muss unverzüglich übergeben werden.

Unter Medizinern wird diskutiert, wie diese Grundsätze auf Kriegsgefangene und verurteilte Kriminelle anzuwenden sind. Israel verwendet diese beiden Kategorien sowie die Kategorie „Terrorist“ routinemäßig, um palästinensische Märtyrer zu beschreiben und den biomedizinischen Missbrauch der Körper von Märtyrern zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Auch dies sollte nicht überraschen.

„Organe wurden an jeden verkauft“

Seit über drei Jahrzehnten gibt es Zeugenaussagen, dass der israelische Staat Organe aus palästinensischen Leichen stiehlt. Im Jahr 1990 berichtete Dr. Hatem Abu Ghazaleh, ehemaliger leitender Gesundheitsbeamter für das Westjordanland, einem Reporter, dass es während der ersten Intifada „Anzeichen dafür gibt, dass aus dem einen oder anderen Grund Organe, insbesondere Augen und Nieren, im ersten oder in den ersten anderthalb Jahren aus den Leichen entnommen wurden.“ Doch den Berichten von Palästinensern allein wird in den internationalen Medien selten Glauben geschenkt. Erst als Nancy Scheper-Hughes, eine amerikanische Anthropologin und Aktivistin, beschloss, das, wie sie es nannte, „Wachstum organisierter Transplantationsreisen, die von Unterweltmaklern durchgeführt werden“, in Israel zu untersuchen, nahm die Geschichte in der Öffentlichkeit Gestalt an.

Im Jahr 1999 war Scheper-Hughes Mitbegründerin von Organs Watch, einer Organisation, die den Organhandel und den Organverkehr überwacht und die damit verbundenen Missbräuche aufdeckt. Innerhalb eines Jahres führten ihre Recherchen zu diesen Missständen sie nach Israel. Während einer Anhörung vor einem Unterausschuss des US-Kongresses im Jahr 2001 sagte Scheper-Hughes aus, dass Menschenrechtsgruppen im Westjordanland sich bei ihr darüber beschwert hätten, dass israelische Pathologen Gewebe und Organe aus den Körpern palästinensischer Märtyrer stehlen würden.

Im Jahr 2013 veröffentlichte der schwedische Journalist Donald Boström einen Artikel, in dem er ausführlich die, wie er es nannte, „beunruhigende Geschichte des Missbrauchs von Leichen“ darlegte, die während der „entscheidenden und turbulenten Zeit“ zwischen der Ersten Intifada und dem Gaza-Krieg 2012 an das israelische Nationale Institut für Forensische Medizin gebracht wurden.

Während des größten Teils des Zeitraums, den Scheper-Hughes und Boström in ihrer Arbeit abdecken, wurde das Forensische Institut, auch bekannt als Abu Kabir (der Name des ethnisch gesäuberten palästinensischen Dorfes, auf dem es errichtet wurde), von Dr. Yehuda Hiss, dem Direktor und Chefpathologen, geleitet. In einem Interview mit Scheper-Hughes im Juli 2000 gab Hiss offen zu, dass er bei Autopsien Haut, Knochen, Herzklappen, Hornhäute und andere menschliche Materialien von Leichen entnommen hatte. Er sagte, dass die Familien den Autopsien zugestimmt hatten, aber nicht über diese Diebstähle informiert wurden. Er beschrieb, dass er nicht nur Hornhäute, sondern ganze Augäpfel aus den Leichen der Toten entfernte, die mit zugeklebtem Augenlid an die Familien zurückgegeben wurden.

Dr. Chen Kugel, Hiss‘ Schützling, kam 1999 als Pathologe zum Institut. Laut Scheper-Hughes war es Kugel, der zuerst die Institutsverwaltung und dann die israelische Regierung über diese biomedizinischen Missbräuche informierte, was eine zweijährige Untersuchung zur Folge hatte, während der Hiss die meisten Beweise versteckte und nach der sich nicht viel änderte. Kugel, so heißt es, wurde wegen seiner Äußerungen aus dem Dienst gedrängt. (Heute hat Kugel Hiss‘ frühere Position inne.)

Kugel sagte Scheper-Hughes, dass Organe und Gewebe theoretisch „von jedem entnommen wurden, von Juden und Muslimen, von Soldaten und von Steinewerfern, von Terroristen und von Opfern terroristischer Selbstmordattentäter, von Touristen und von Einwanderern“. In der Praxis war es jedoch einfacher, menschliches Material von denen zu stehlen, die von den Zionisten als weniger als Menschen angesehen wurden. „Wenn es Beschwerden von [palästinensischen] Familien gab“, sagte Kugel, „waren sie der Feind und logen natürlich, und niemand würde ihnen glauben.“

Im Jahr 2002 und erneut im Jahr 2005 wurde gegen Hiss wegen der Entnahme von Organen aus Leichen ohne Zustimmung der Angehörigen ermittelt, Diebstähle, zu denen er sich schließlich bekannte. Nach der ersten Untersuchung wurde er gerügt, durfte aber seinen Job behalten. Nach der zweiten Untersuchung wurde er als Direktor abgesetzt und erhielt einen neuen Titel – leitender Pathologe – mit einem höheren Gehalt.

Während seine Regierung behauptete, diese Anschuldigungen seien antisemitisch, prahlte Hiss mit dem, was er getan hatte, und sagte in einem Interview zu Scheper-Hughes:

„Nun zur Frage der Organentnahme – das ist seltsam. Nicht nur hier in Israel, sondern auch anderswo hängt alles vom persönlichen Ansatz der Verantwortlichen für Pathologie oder Organentnahme ab. Als ich Assistenzarzt im Tel Hashomer [Hospital] war, arbeiteten wir mit der Armee zusammen und versorgten sie mit transplantierter (entnommener) Haut für Brandopfer, und von Zeit zu Zeit fragten sie uns nach Hornhaut. Ich war also daran beteiligt, weil ich zusammen mit zwei anderen dafür zuständig war, und wir haben das dann bereitgestellt.“

Im Jahr 2010 erläuterte Scheper-Hughes in einem Artikel für das linke Magazin CounterPunch die ethnonationalistische Rechtfertigung für das Vorhaben:

„Professor Hiss, der von vielen Israelis und der New York Times als Held angesehen wird, weil er sich um die Leichen von Terroristen und Selbstmordattentätern gekümmert hat, die der Nation zum Opfer fielen, betrachtete sein Verhalten als patriotisch. Seiner Meinung nach stand er nicht so sehr „über dem Gesetz“, sondern vertrat das Gesetz, ein viel höheres Gesetz, sein Gesetz, das äußerst kühl, rational und wissenschaftlich und technisch korrekt war. Das Land befand sich im Krieg, jeden Tag wurde Blut vergossen, Soldaten wurden verbrannt, und dennoch weigerten sich die Israelis, die benötigten Gewebe und Organe bereitzustellen. Also nahm er die Sache selbst in die Hand.“

Einige konservative religiöse Sekten in Israel haben diese Handlungen offen befürwortet und das jüdische Recht manipuliert, um die Ideologie der jüdischen Vorherrschaft zu fördern. 1996 stellte Rabbi Yitzhak Ginsburgh, der einflussreiche Anführer der Chabad-Lubawitsch-Sekte, eine scheinbar rhetorische Frage: „Wenn ein Jude eine Leber braucht“, fragte er, „können Sie dann die Leber eines unschuldigen Nichtjuden nehmen, der vorbeikommt, um ihn zu retten? Die Thora würde das wahrscheinlich erlauben. Das jüdische Leben hat unendlichen Wert. Das jüdische Leben hat etwas unendlich Heiligeres und Einzigartigeres an sich als das nichtjüdische Leben.“

In ihrem 2014 erschienenen Buch ‚Over Their Dead Bodies‘ schreibt die ehemalige Mitarbeiterin des Forensic Institute, Meira Weiss, dass die IOF während der ersten Intifada “[dem Institut] erlaubte, Organe von Palästinensern zu entnehmen, indem sie sich auf eine Militärverordnung berief, nach der bei jedem getöteten Palästinenser eine Autopsie durchgeführt werden muss. Die Autopsien gingen mit einem Organraub einher. […] Viele der Mitarbeiter [des Instituts] bezeichneten die Erste Intifada (1987–1993) als die „guten Tage“, als der Organraub im Vergleich zu anderen Zeiträumen konsequent und ungehindert durchgeführt wurde.“

Die Organe wurden nicht nur für Transplantationen und Forschungszwecke entnommen, sondern auch zum Verkauf und zur Gewinnerzielung. An diesem Punkt werden die abwehrenden Vorwürfe der Ritualmordlegende lauter. Als Bostrom 2009 in einem Artikel für die schwedische Tageszeitung Aftonbladet versuchte, die Geschichte des Organraubs des Forensic Institute mit dem Aufstieg Israels an die, wie Scheper-Hughes es nennt, „Spitze“ des internationalen Organhandelsmarktes in Verbindung zu bringen, gab es einen internationalen Aufschrei. Doch bis heute stammen die alarmierendsten Aussagen über den israelischen Organhandel von den Israelis selbst.

„Organe wurden an jeden verkauft; jeder, der Organe wollte, musste nur dafür bezahlen“, sagte Kugel zu Scheper-Hughes. Herzen, Gehirne und Lebern wurden für Forschungszwecke, für Präsentationen, für Übungen für Medizinstudenten und Chirurgen verkauft.

Außerdem, so Kugel, könne auch alles, was ein Kunde von einem Körper an Organen wolle, besorgt werden. Die Gesamtkosten: 2.500 US-Dollar.

„Auf den Spuren der Vermissten“

Der Organraub durch die Besatzungsmacht wird durch ein umfassenderes Projekt ermöglicht, bei dem palästinensische Leichen gestohlen und zurückgehalten werden. Die sterblichen Überreste von Palästinensern werden oft in geheimen Gräbern in israelischen Militärzonen begraben. Was die Israelis „Friedhöfe der Zahlen“ nennen, kann nur als Massengräber bezeichnet werden.

Israel identifiziert die Leichen nicht immer, bevor sie begraben werden. Und in den seltenen Fällen, in denen sie zurückgegeben werden, befinden sie sich oft in verschiedenen Stadien der Verwesung oder sind so fest gefroren, dass es Tage dauern würde, bis die Palästinenser ihre eigenen Untersuchungen durchführen können. Im Jahr 2016 berichtete Dr. Saber Al-Aloul gegenüber Al Jazeera, dass die Besatzungsmacht die Leichen von Märtyrern zurückgegeben habe, die in Leichenhallen bei -35 °C gekühlt worden seien. Bis zum Auftauen nach 24 bis 48 Stunden konnte keine medizinische forensische Arbeit durchgeführt werden, was für die Familien oft zu lange war, um auf Antworten zu warten. Deshalb führten Dr. Aloul und seine Kollegen an der Al-Quds-Universität stattdessen Autopsien per CT-Scan durch. In Zeiten des Völkermords stehen viele Methoden der ethischen Autopsie nicht zur Verfügung.

„Die Suche nach Vermissten und die Identifizierung der Toten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung grundlegender Menschenrechte und verantwortungsvoller Hilfsmaßnahmen“, heißt es in dem Bericht ‚The Practical Guide to Humanitarian Law‘ von Ärzte ohne Grenzen. Es ist schon schwer genug, um die Ermordung eines geliebten Menschen durch eine Besatzungsarmee zu trauern und das Trauma zu verarbeiten. Eine ganz andere Frage ist, wie man damit umgehen soll, wenn die Leichen als Geiseln gehalten oder unvollständig zurückgegeben werden.

Im Jahr 2019 entschied der Oberste Gerichtshof Israels, dass die israelische Armee die Leichen palästinensischer Märtyrer als Druckmittel behalten dürfe.

Diese Verbrechen wurden vom Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center in einem 83-seitigen Bericht mit dem Titel „Die Wärme unserer Söhne“ dokumentiert. In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Israel und Russland die einzigen Staaten sind, deren Gesetze die Zurückhaltung von Leichen zu Zwecken der Aufstandsbekämpfung ausdrücklich erlauben.

Der palästinensische Schriftsteller und Revolutionär Walid Daqqa war 38 Jahre lang Gefangener der Besatzungsmacht. Trotz der Forderung nach seiner Freilassung nach einer Krebsdiagnose, damit er medizinisch behandelt werden konnte, wurde seine Haftstrafe verlängert und er starb im April in Haft. Sein Leichnam wurde seiner Familie noch nicht übergeben. Im September entschied der Oberste Gerichtshof Israels, dass sein Einsatz in einem möglichen Gefangenenaustausch das Recht des Verstorbenen auf Würde und das Recht seiner Familie auf ein angemessenes Begräbnis überwiegt.

Am 16. Oktober nahm die Besatzungsmacht den Leichnam von Yahya Sinwar, dem militärischen und politischen Anführer der Hamas, mit, nachdem sie ihn in der Schlacht in Tal Al Sultan im Süden des Gazastreifens getötet hatte. Sie führte eine vollständige Autopsie durch und teilte der Welt mit, dass Sinwar in den letzten 72 Stunden offenbar nichts gegessen hatte. Seine Familie stimmte weder dem Diebstahl seines Leichnams noch der Autopsie zu.

Israel hält sogar die Leichen von Kindern, die den Märtyrertod starben. In Apartheidsystemen ist es oft schwierig, wenn nicht gar unmöglich, zu dokumentieren, wer vermisst wird und warum. Laut einem Bericht von „Defense for Children International“ aus dem Jahr 2024 werden die Leichen von 38 Kindern derzeit von der Besatzungsmacht festgehalten.

Heute, da ein Waffenstillstand in Kraft tritt, suchen die Menschen in Gaza entweder unter den Trümmern nach ihren Angehörigen oder warten darauf, dass diese auf Pritschenwagen zurückgebracht werden. Wenn die Besatzungsmacht endlich für ihre Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen wird, muss sie für jeden vermissten Körper und jedes Körperteil Rechenschaft ablegen.