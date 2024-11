Eine Nation in Verleugnung: Warum Israels Niederlage unmittelbar bevorsteht

Der paradoxe Ausdruck „nach vorne weglaufen“ ist eine der treffendsten Beschreibungen, die den gegenwärtigen Zustand Israels illustrieren.

Es scheint, dass alles, was Israel im letzten Jahr getan hat, ein bloßer Versuch ist, die bevorstehenden Zukunftsszenarien zu leugnen, davon abzulenken oder ihnen zu entgehen – die allesamt düster sind.

In der Tat hat das letzte Jahr wiederholt bewiesen, dass Israels militärische Überlegenheit nicht mehr in der Lage ist, Kriege zu gewinnen oder politische Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus haben der Völkermord in Gaza und der rasante Raub palästinensischen Landes im Westjordanland wie nie zuvor das hässliche Gesicht des zionistischen Siedlerkolonialismus offenbart. Nur völlig Indoktrinierte oder Unaufmerksame behaupten immer noch, Israel stehe für irgendwelche moralischen Ideale oder sei ein „Licht für die Völker“.

Auch die ständigen Versuche des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die palästinensische Sache an den Rand zu drängen, wenn nicht gar ganz auszulöschen, sind völlig gescheitert. Das Leiden, der Widerstand und der Stolz des palästinensischen Volkes haben seine Sache zu einer globalen Sache gemacht, und dieses Mal ist es unumkehrbar.

Trotz alledem zerrt die israelische Führung ihr Volk weiterhin auf endlose Streifzüge zu willkürlichen Zielen und verspricht den „totalen Sieg“ und Ähnliches.

Wenn man die Erklärungen der israelischen Führer und die Gespräche in der rechtsgerichteten israelischen Presse verfolgt, wird man fassungslos.

Während über 55.000 israelische Soldaten über mehrere Wochen hinweg versucht haben, den nördlichen Gazastreifen endgültig zu unterwerfen, aber daran gescheitert sind, schmieden israelische Siedlerführer fleißig Pläne für die Versteigerung von Grundstücken und planen neue Siedlungen und Strandresorts innerhalb des zerstörten Streifens.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete am 21. Oktober, dass Israel mehrere Siedlungsblöcke im Gazastreifen bauen will. Doch wie soll Israel diese Gebiete über Monate und Jahre hinweg schützen, wenn es noch vor einem Jahr selbst den Süden Israels nicht schützen konnte?

Im Westjordanland, wo sich ein bewaffneter Aufstand zusammenbraut, der aber aufgrund der „Sicherheitskoordinierung“ zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde noch nicht in größerem Umfang stattfindet, spricht die rechte Regierung Netanjahu von einer vollständigen Annexion.

„Das Jahr 2025 wird, mit Gottes Hilfe, das Jahr der Souveränität in Judäa und Samaria sein“, sagte Finanzminister Bezalel Smotrich und bezog sich dabei auf das besetzte Westjordanland. Unabhängig davon, ob Israel seine De-facto-Annexion des Westjordanlandes in eine De-jure-Annexion umwandelt oder nicht, wird dies wenig an dem völkerrechtlichen Status des Westjordanlandes als illegal besetztes palästinensisches Gebiet ändern. Das Gleiche gilt für die palästinensische Stadt Ostjerusalem, die 1980 von der israelischen Knesset im Rahmen des so genannten „Jerusalem-Gesetzes“ offiziell annektiert wurde.

In der internationalen Gemeinschaft sind ohnehin nicht viele bereit, Israels Plan im Westjordanland zu akzeptieren, da sie sich – außer Washington – immer noch weigern, Israels Souveränität über Jerusalem anzuerkennen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, wie der Internationale Gerichtshof am 19. Juli feststellte. Das Urteil, das von einem internationalen Konsens getragen wird, besagt, dass „der Staat Israel verpflichtet ist, seine unrechtmäßige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten so schnell wie möglich zu beenden“. Am 17. September schlossen sich die Vereinten Nationen der Entscheidung des IGH an.

Abgesehen davon hätte Israel mit der Annexion des Westjordanlandes den Gnadenschuss für die Palästinensische Autonomiebehörde abgegeben und damit das gesamte Westjordanland in eine Plattform für den palästinensischen Volkswiderstand verwandelt. Wie könnte Israel diese neue Kriegsfront überstehen, wo es doch schon im Gazastreifen und im Südlibanon kaum oder gar keine Siege erringen kann?

In einem kürzlich erschienenen Artikel schrieb der israelische Historiker Ilan Pappe über das „Fantasie-Israel“, ein jahrzehntelanges politisches Konstrukt, das davon ausgeht, dass „der Westen Israel unterstützt, weil es sich an ein westliches ‚Wertesystem‘ hält, das auf Demokratie und Liberalismus beruht“.

Dieses fiktive Israel ist schon seit Jahren zusammengebrochen, lange vor dem aktuellen Krieg gegen Gaza – obwohl der völkermörderische Krieg diesen Prozess beschleunigt hat. Der Zusammenbruch des Fantasie-Israel „hat Risse im sozialen Zusammenhalt und in der Bereitschaft vieler Israelis offenbart, dem Militärdienst so viel Zeit und Energie zu widmen wie in der Vergangenheit“, argumentiert Pappe.

Israel wird heute von einer anderen Art von Politikern kontrolliert, die sich auf einen massiven und wachsenden Überbau einer ebenso engstirnigen und extremistischen intellektuellen Basis stützen. Diese Gruppe kämpft mit ganz anderen Illusionen, da sie sich weiterhin selbst davon überzeugen, dass sie gewinnen, obwohl dies nicht der Fall ist; dass sie den Palästinensern und dem Rest der Welt ihren Willen aufzwingen können, obwohl dies nicht möglich ist; dass die Fortsetzung des Krieges es ihnen ermöglichen würde, eine Arbeit zu beenden, die ihrer Meinung nach schon vor langer Zeit hätte beendet werden müssen: die totale Vernichtung des palästinensischen Volkes.

Da diese Leute durch extremistische religiöse Ideologien motiviert sind, sind sie nicht in der Lage, sich an irgendeine Form von rationalem Denken zu halten, auch nicht an das, das von angesehenen zionistischen Persönlichkeiten in Israel selbst ausgeht.

„Diesem Krieg fehlt ein klares Ziel, und es ist offensichtlich, dass wir ihn eindeutig verlieren“, sagte der ehemalige stellvertretende Mossad-Chef Ram Ben-Barak am 18. Mai in einem Interview mit dem öffentlichen israelischen Rundfunk.

Netanjahu und seine rechtsgerichteten Minister interessiert das alles natürlich nicht. Sie beziehen sich weiterhin auf alte religiöse Dogmen und recyceln sie, während sie inbrünstig um Wunder beten. Dabei bestehen sie darauf, ein neues „Fantasie-Israel“ zu rekonstruieren, das natürlich in sich zusammenfallen wird, wie es bei Fantasien oft der Fall ist.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet http://www.ramzybaroud.net.