Eine stille Goldrevolution: Der neue Goldpreisausbruch (Teil 1/2)

Ronan Manly

Einer der herausragenden Trends an den Finanzmärkten in diesem Jahr war der rasche Anstieg des internationalen Goldpreises auf immer neue Allzeithochs über 2.680 US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf ist der USD-Kassakurs für Gold um 30% gestiegen und liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei 2.681 USD, wobei der größte Teil dieses Anstiegs in den siebeneinhalb Monaten seit Anfang März zu verzeichnen war, nachdem der Preis aus einer Handelsspanne knapp über 2.000 USD ausgebrochen war.

Selbst wenn die bisherige Jahresperformance beibehalten wird und der Preis dort bleibt, wo er jetzt ist, würde dies bedeuten, dass das Jahr 2024 die beste Jahresrendite des Goldpreises seit 2007 (als der Goldpreis um 30,9% anstieg) verzeichnen und das zweitbeste Jahr seit der Jahrtausendwende sein wird. Auch der Goldpreis in US-Dollar ist seit dem 6. Oktober 2023, als er sich um die Marke von 1.815 Dollar bewegte, um erstaunliche 47,7% gestiegen. Was für einen Unterschied ein Jahr macht!