Deutschland auf dem Weg nach Argentinien

Egon W. Kreutzer

Es ist so einfach, sich über Mileis Sparkurs zu erregen. Es ist so einfach, zu behaupten, er treibe mit seinem Kurs die Menschen in Armut. Vor allem ist es so einfach, mit dem Blick auf Argentinien das Schicksal Deutschlands aus den Augen zu verlieren und zu übersehen, dass Deutschland sich auf dem gleichen Weg befindet, wenn auch die Ursachen und Umstände nicht zu vergleichen sind, wohl aber die Mentalität.

Wirtschaftlicher Niedergang und wirtschaftlicher Aufschwung hängen an einem einzigen, ausschlaggebenden Parameter, und der heißt „Leistung“.

Sicherlich, es gibt mehr als tausend Einflussfaktoren, die Leistung begünstigen oder erschweren, doch wo schon der Leistungswille fehlt, helfen keine günstigen Einflussfaktoren, und die negativen fallen daneben gar nicht mehr ins Gewicht.