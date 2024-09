Eine Stimme für Kamala ist eine Stimme für Tyrannei

Wenn wir die Verfassung verlieren, verlieren wir Amerika

Paul Craig Roberts

Es ist klar, dass eine große Zahl von Amerikanern keine Vorstellung davon hat, was bei den Präsidentschaftswahlen im November auf dem Spiel steht. Die Sorglosigkeit, die eine amerikanische Eigenschaft ist, ist an diesem Labor Day-Wochenende besonders groß. Wahrscheinlich haben nur wenige gehört, wie Kamala Harris am 30. August in diesem Video in einem scheinbaren Interview bei einer CNN-Veranstaltung sagte, dass die freie Rede, die durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung garantiert wird, ohne Aufsicht und Regulierung unzulässig ist und aufhören muss.

Ja, das hat sie gesagt, und in denselben 28 Sekunden hat sie eine Reihe anderer unglaublich dummer Dinge gesagt, die zeigen, dass sie unfähig ist, ein politisches Amt zu bekleiden, selbst auf der niedrigsten Ebene.

Zum Beispiel sagte Kamala: „Er (Musk) hat seine Privilegien verloren, und es (X) muss entfernt werden.“ Kamala sagt, dass die freie Meinungsäußerung, das Fundament der amerikanischen Freiheit, ein Privileg ist, das von der Regierung gewährt wird, und dass Musk, weil er sich weigert, die staatliche Zensur der freien Meinungsäußerung zu akzeptieren, sein „Privileg“ verloren hat, ein Social-Media-Unternehmen zu betreiben, das „abgeschafft werden muss“.

Die Quintessenz ist zum Beispiel, dass man nicht sagen kann, man habe eine Regel für Facebook und eine andere für Twitter“ (sie meint X). Eine solche Regel gibt es nicht. Was sie damit sagen will, ist, dass das feige oder woke Management von Facebook der Zensur zugestimmt hat, um die Lügen zu schützen, die das offizielle Narrativ bilden, und Elon Musk, der eine Person mit Charakter und Integrität ist, das nicht getan hat. Kamala Harris ist so ignorant und ungebildet, dass sie nicht weiß, dass die US-Verfassung über der US-Regierung steht. Sie ist der Meinung, dass unsere verfassungsmäßigen Rechte von der Regierung reguliert werden müssen, um uns den offiziellen Erzählungen anzupassen.

Kamala sagt, dass Social-Media-Websites „direkt mit Abermillionen von Menschen sprechen, ohne jegliche Aufsicht oder Regulierung“, aber das tut sie auch. Das gilt auch für CNN. Genau wie NPR. Genau wie NBC. Genau wie CBS. ABC auch. Die Associated Press auch. Die New York Times auch. Die Washington Post auch. Associated Press auch. Ebenso der Außenminister, der Verteidigungsminister, der Finanzminister, der Minister für Heimatschutz. Ebenso der Oberste Gerichtshof. Ebenso der Kongress. Und auch der Präsident der Vereinigten Staaten.

Kamala ist so dumm – ja, sie ist so dumm, dass man es kaum glauben kann -, dass sie nicht merkt, dass sie sich den Knebel selbst in den Mund steckt.

Kamala ist so dumm, dass sie nicht versteht, dass die sozialen Medien nicht mit Millionen von Menschen sprechen. Stattdessen sprechen Millionen von Menschen in den sozialen Medien zu denjenigen, die sie hören wollen, und das sind in der Regel nur wenige.

Wie kann eine Person, die so dumm ist wie Kamala und der freien Meinungsäußerung so ablehnend gegenübersteht, für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren? Wie kann Kamala überhaupt den Amtseid ablegen und versprechen, die Verfassung zu wahren? Die woken Progressiven kümmert das nicht. Sie hassen die Verfassung so sehr, wie Kamala sie ignoriert.

Ich habe oft berichtet, dass die juristischen Fakultäten die US-Verfassung schon vor langer Zeit als Hindernis für eine woke Gesellschaft des DEI aufgegeben haben. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Dekan einer juristischen Fakultät den Wahrheitsgehalt meiner Aussage beweist. Hier ist das Neueste: „UC Berkeley’s Law School Dean Tells MSNBC It’s Time To Scrap the US Constitution“ (Der Dekan der juristischen Fakultät der UC Berkeley erklärt MSNBC, dass es an der Zeit ist, die US-Verfassung zu verwerfen).

Am 30. August 2024 forderte Erwin Chemerinsky, der Dekan der juristischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Berkeley, eine neue Verfassung und behauptete, dass die USA ohne Änderungen „in Richtung Autoritarismus abdriften“ würden.

Wenn Chemerinsky kompetent wäre, um Dekan einer juristischen Fakultät zu sein, würde er verstehen, dass die Vereinigten Staaten die Verfassung sind. Chemerinskys Forderung nach einer neuen Verfassung ist ein Aufruf zum Umsturz der Vereinigten Staaten. Wird er als Gefahr für die Demokratie verhaftet werden?

Ohne die Verfassung wären wir ein anderes Land – und das ist es, was sie wollen. Das Ziel ist eine gefügige Bevölkerung, die keine Rechte hat, sondern nur Privilegien, die bei nicht konformem Verhalten entzogen werden können. Sie lehnen die Vorstellung ab, dass die Regierung den Menschen gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Ihr Ziel ist ein Volk, das gegenüber der Regierung rechenschaftspflichtig ist. Sobald Kamala im Amt ist, wird die Transformation abgeschlossen sein.

Lieber unbekümmerter Amerikaner, versuchen Sie aufzupassen, versuchen Sie zu verstehen, dass der Dekan einer der größten juristischen Fakultäten Amerikas behauptet, dass die US-Verfassung, die Verkörperung der Rechte freier Menschen, ein unterdrückerisches Dokument ist und der „Gerechtigkeit und Gleichheit“ im Wege steht. Der Dekan der Berkeley Law School hat sogar ein Buch mit dem Titel How the Constitution Threats the United States (Wie die Verfassung die Vereinigten Staaten gefährdet) geschrieben.

Wenn die Verfassung zerstört wird, wird Amerika zerstört. Wenn es an den juristischen Fakultäten Dekane gibt, die zu dumm sind, um das zu verstehen, ist das ein Zeichen dafür, dass Amerika verloren ist.

Lieber unbekümmerter Amerikaner, versuchen Sie zu verstehen, dass es bei den Wahlen im November nicht um Abtreibungsrechte geht. Es geht nicht um „Inklusion“. Es geht nicht um eines der Themen, über die Sie indoktriniert werden. Es geht darum, ob Sie eine Aussicht auf ein weiteres Leben in Freiheit haben.