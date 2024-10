Die vorgedruckte Beobachtungsstudie, die auf Daten des britischen Gesundheitssystems beruht, ergab außerdem, dass der Impfstoff COVID-19 von Pfizer-BioNTech Kinder und Jugendliche nur etwa 14 bis 15 Wochen vor einem positiven Test auf das Virus schützt.

Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech schützt Kinder und Jugendliche in England nur etwa 14 bis 15 Wochen vor einem positiven Test auf das Virus, so eine Vordruckstudie mit über 1,7 Millionen Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren im englischen Nationalen Gesundheitssystem (NHS).

Die Forscher, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs bei geimpften und ungeimpften Kindern untersuchten, stellten fest, dass Myokarditis und Perikarditis nur bei den geimpften Kindern auftraten.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, kommentierte: „Die Studie zeigt, dass der Pfizer-Impfstoff Kindern kaum Nutzen bringt, aber ihr Risiko für Myokarditis und Perikarditis erhöht. Warum empfiehlt die CDC weiterhin diese Impfungen für Kinder?“

Die Studie ergab, dass geimpfte Kinder geringfügig weniger Notaufnahmebesuche und Krankenhausaufenthalte hatten, wobei diese in allen Gruppen selten waren. Es gab keine COVID-19-Todesfälle unter den Teilnehmern.

Die Impfstoffe von Pfizer wurden auf der Grundlage klinischer Studien zugelassen, die die Immunreaktion und die Wirksamkeit gegen Infektionen untersuchten, jedoch nicht den Schutz vor schweren Krankheiten oder spezifische Sicherheitsaspekte wie Myokarditis und Perikarditis bewerteten.

Um den Mangel an Schlüsseldaten aus den klinischen Studien zu beheben, erstellten Forscher aus Oxford, Harvard, der London School of Hygiene and Tropical Medicine, der University of Bristol und dem globalen Gesundheitsunternehmen TPP eine hypothetische Studie basierend auf realen Beobachtungsdaten.

Ihre Forschung bestätigte einen klaren Zusammenhang zwischen der COVID-19-Impfung und Myokarditis sowie Herzbeutelentzündung, insbesondere bei Jugendlichen. Sie stellten außerdem fest, dass bereits 2021, als der Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen wurde, diese Altersgruppe kein hohes Risiko für schwerwiegende COVID-19-Folgen wie Tod, Notfallversorgung, Krankenhausaufenthalte oder Intensivpflege aufwies. Seitdem hat sich dieses Risiko noch weiter verringert.

Die Untersuchung basierte auf Daten aus der OpenSAFELY-TPP-Datenbank des NHS, die 40 % der englischen Hausarztpraxen abdeckt und mit nationalen Krankenhaus- und Sterberegisterdaten verknüpft ist. Diese Plattform wird durch Zuschüsse des Wellcome Trust unterstützt, dem größten Geldgeber für medizinische Forschung im Vereinigten Königreich.

Die Studie umfasste über 1,7 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren, ab dem 31. August 2021, dem Zeitpunkt der Impfstoffzulassung für diese Altersgruppe.

Um für die Studie in Frage zu kommen, mussten die Kinder bei einem teilnehmenden Allgemeinarzt registriert sein, die Datenbank mindestens 42 Tage lang nutzen, keine COVID-19-Infektion innerhalb von 30 Tagen nach der Impfung aufweisen und vollständige demografische Daten vorlegen. Klinisch gefährdete Kinder wurden ausgeschlossen.

Die Forscher untersuchten die Wirksamkeit der ersten Impfstoffdosis im Vergleich zu keiner Impfung und die von zwei Dosen im Vergleich zu einer einzigen Dosis. Dazu wurden geimpfte Kinder mit ungeimpften Kindern nach Alter, Geschlecht, Region, früherem COVID-19-Test und Impfstatus verglichen.

Insgesamt wurden 410.463 Jugendliche mit einer Dosis mit ungeimpften Kontrollpersonen und 220.929 Jugendliche mit zwei Dosen mit einfach geimpften Kontrollpersonen verglichen. Von den 1.262.784 Kindern im jugendlichen Teil der Studie gab es 72 Notaufnahmen, 90 COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte – davon drei auf Intensivstationen ungeimpfter Kinder – und keine Todesfälle.

Es gab neun Fälle von Herzbeutelentzündung und drei Fälle von Herzmuskelentzündung, alle in der geimpften Gruppe. Zunächst waren die positiven COVID-19-Tests in der geimpften Gruppe geringer, aber nach 15 Wochen waren die Raten in beiden Gruppen ähnlich.

Die Inzidenz von Krankenhausaufenthalten war in der Gruppe mit nur einer Impfdosis etwas höher als in der Gruppe mit zwei Dosen. Hooker erklärte dies mit dem sogenannten „gesunden Impfeffekt“, bei dem unerwünschte Ereignisse nach der ersten Dosis zu einer höheren Zahl von Krankenhausaufenthalten führen. Diese Personen erhalten dann häufig keine zweite Dosis, wodurch die Wahrscheinlichkeit für negative Reaktionen auf eine Folgedosis sinkt.

In der Altersgruppe der 5- bis 12-Jährigen wurden 177.360 Kinder mit einer Impfdosis mit ungeimpften Kontrollpersonen und 66.231 Kinder mit zwei Dosen mit Kontrollpersonen, die nur eine Dosis erhalten hatten, verglichen. In beiden Gruppen gab es keine Notfallbesuche, nur sechs COVID-19-bedingte Krankenhausaufenthalte und keine Todesfälle. Drei Fälle von Herzbeutelentzündung traten bei geimpften Kindern auf.

In der Gruppe mit zwei Dosen im Vergleich zu einer Dosis gab es weder Notfallbesuche noch Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass bei Jugendlichen die Reduktion von Krankenhauseinweisungen durch den Impfstoff höher war als das Risiko für Myokarditis und Perikarditis, während bei jüngeren Kindern das Risiko für Perikarditis das reduzierte Risiko für Krankenhauseinweisungen überstieg.