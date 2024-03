Eine Umfrage zeigt: Eltern lehnen Impfungen immer mehr ab

CBC News berichtet:

Einer neuen Umfrage zufolge lehnen immer mehr kanadische Eltern die Impfung ihrer Kinder ab, und das zu einer Zeit, in der potenziell tödliche Krankheiten wie Masern wieder auf dem Vormarsch sind.

Die am Mittwoch vom Angus Reid Institute veröffentlichte Umfrage wurde, kam zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesundheitsbehörden versuchen, die während der Pandemie ausgebliebenen Routineimpfungen bei Kindern nachzuholen.

Unter den Befragten gaben 17 % der Eltern von Minderjährigen an, dass sie „wirklich dagegen“ sind, ihre Kinder impfen zu lassen. Im Jahr 2019 waren es 4 Prozent. Eine Mehrheit von 67 %, gab an, dass sie ihr Kind „ohne Vorbehalt“ impfen lassen würden, dies entspricht einem Rückgang gegenüber vor fünf Jahren. Weitere 16 % sagten, sie seien sich nicht sicher.

Die Zahl der Eltern, die sich gegen eine Impfpflicht in der Schule aussprechen, die in Ontario und New Brunswick besteht, ist ebenfalls gestiegen. Die Ablehnung dieser Impfpflicht ist zwischen 2019 und 2024 von 24 % auf 38 % gestiegen.

CDC empfiehlt COVID-Auffrischung im Frühjahr für ältere Erwachsene

NBC News berichtete:

Menschen, die ein höheres Risiko für schwere Komplikationen von COVID haben (vor allem Menschen im Alter von 65 Jahren und älter) sollten in diesem Frühjahr eine Auffrischungsimpfung erhalten, so die Centers for Disease Control and Prevention am Mittwoch.

Die Empfehlung der CDC wurde nur wenige Stunden, nachdem das Advisory Committee on Immunization Practices der Behörde sich für die zusätzliche Dosis ausgesprochen hatte, bekannt gegeben.

Eine weitere Dosis des Impfstoffs in den nächsten Monaten würde den bestmöglichen Schutz vor einem weiteren wahrscheinlichen Anstieg der Erkrankungen in diesem Sommer bieten, so die Berater. In den vergangenen vier Jahren gab es nach Angaben der CDC in der Regel sowohl eine Winter- als auch eine Sommerwelle von COVID, wobei die Fälle im Januar bzw. im August ihren Höhepunkt erreichten.

Aus diesem Grund, so die CDC-Berater, unterscheide sich der Ansatz für die COVID-Impfung nach wie vor von der Strategie, die für die Grippe verwendet wird, die ihren Höhepunkt in der Regel nur im Winter erreicht.

Bayer: die Strafe über 332 Millionen Dollar wegen Roundup wird um mehr als 90% gekürzt

Bloomberg berichtete:

Die Monsanto Abteilung von Bayer konnte einen kalifornischen Richter davon überzeugen, das Urteil eines Geschworenengerichts in Höhe von 332 Millionen Dollar für einen ehemaligen Landvermesser, der seine Krebserkrankung auf das Unkrautvernichtungsmittel Roundup des Unternehmens zurückführte, um mehr als 90% zu kürzen.

Der Richter Evin Enright lehnte den Antrag von Monsanto auf ein neues Verfahren in der Klage von Michael Dennis ab, stimmte aber zu, das Urteil auf 28 Millionen Dollar zu reduzieren.

Masern Ausbruch, Großbritannien macht Kampagne für Impfungen für Kinder

STATS berichtete:

Angesichts eines zunehmenden Masernausbruchs stellte Großbritannien am Donnerstag eine Werbekampagne vor, die darauf abzielt, die Impfraten bei Kindern zu erhöhen. Sie sind in den letzten zehn Jahren stetig gesunken und haben während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie sogar noch stärker abgenommen.

Die Kampagne, die am 4. März beginnt, zeigt Kinder, die sagen, dass sie nicht vor Infektionen wie Masern und Keuchhusten geschützt sind, wenn sie nicht geimpft sind. In den Anzeigen werden die Eltern aufgefordert, sich an ihren Hausarzt zu wenden, wenn sie es versäumt haben, ihre Kinder impfen zu lassen. Die Eltern sollen daran denken, ihre Kinder zu schützen.

Die Situation im Vereinigten Königreich ist kein Einzelfall. Weltweit sind die Masernfälle gestiegen. Beamte der Weltgesundheitsorganisation haben die Länder aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um die Impfraten bei Kindern zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Kinder die Impfungen nachholen, die sie aufgrund von Unterbrechungen der Versorgung während der Pandemie Routineimpfungen verpasst haben.

Auch in den Vereinigten Staaten traten gehäuft Fälle auf, zuletzt in einer Schule in Broward County in Florida.

GSK vermeidet Gerichtsverfahren mit einem weiteren Zantac-Vergleich in Kalifornien

Fierce Pharma berichtet:

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen hat GSK eine Klage wegen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Sodbrennen-Medikament Zantac (Ranitidin) vor einem kalifornischen Gericht mit einem Vergleich beendet. Das Unternehmen gab die Abweisung der Klage und die Vereinbarung am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

„Der Vergleich spiegelt den Wunsch des Unternehmens wider, die mit einem langwierigen Rechtsstreit in diesem Fall verbundenen Ablenkungen zu vermeiden“, heißt es in der Erklärung. „GSK räumt mit diesem Vergleich keine Haftung ein und wird sich in allen anderen Zantac-Fällen weiterhin energisch auf der Grundlage der Fakten und der Wissenschaft verteidigen.“

Die Bedingungen des Vergleichs wurden für den Fall, der am 2. April vor Gericht gehen sollte, nicht veröffentlicht. Anfang dieses Monats erzielte GSK einen vertraulichen Vergleich in einer anderen Zantac-Klage in Kalifornien, die von David Browne eingereicht wurde und deren Verhandlung für den 20. Februar angesetzt war.

Obwohl die Einigungen für GSK einen gewissen Fortschritt in dem weitläufigen Rechtsstreit darstellen, sah sich das Unternehmen im Oktober immer noch mit rund 79.000 Klagen in den USA konfrontiert, wie Reuters berichtet. Analysten haben geschätzt, dass es das Unternehmen rund 5 Milliarden Dollar kosten wird, seinen Teil der Rechtsstreitigkeiten beizulegen, so der Nachrichtendienst.

CDC bereitet sich auf Engpässe vor, nachdem die Tetanusimpfung eingestellt wurde, und gibt neue Richtlinien heraus

CBS News berichtet:

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) drängen Ärzte dazu, die Tetanusimpfstoffe aufzubewahren, da die Behörde sich auf einen möglichen Mangel an diesen Impfstoffen in diesem Jahr vorbereitet.

Ärzte sollten, wann immer es möglich ist, nicht mehr den so genannten Td-Impfstoff verwenden, der sowohl vor Tetanus- als auch vor Diphtherie-Infektionen schützt, sondern stattdessen den umfassenderen Tdap-Impfstoff verabreichen, so die CDC jetzt. Der Tdap-Impfstoff schützt nicht nur vor Tetanus und Diphtherie, sondern auch vor Keuchhusten, der sogenannten Pertussis-Infektion.

Das diesjährige Risiko eines Impfstoffmangels ist auf die Entscheidung des gemeinnützigen Impfstoffherstellers MassBiologics zurückzuführen, die Produktion seines Td-Impfstoffs, der unter dem Markennamen TdVax vertrieben wird, einzustellen.

Die Vorräte des Impfstoffs werden wahrscheinlich schon in diesem Sommer bei seinem Vertreiber Grifols zur Neige gehen, teilte die CDC am Mittwoch einem Gremium von Impfstoffberatern mit.

CDC-Beratergremium genehmigt Chikungunya-Impfstoff für ausgewählte Gruppen

STAT News berichtet:

Zum ersten Mal dürfen sich einige Reisende und Laborforscher, bei denen das Risiko einer Chikungunya-Infektion besteht, gegen das Virus impfen lassen.

Ein Ausschuss von Impfstoffexperten empfahl am Mittwoch, dass diese ausgewählten Personengruppen den neuen Impfstoff Ixchiq der Valneva Austria GmbH erhalten können. Die Empfehlung der Beratenden Gruppe für Impfpraktiker wird von Mandy Cohen, der Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, abgesegnet und gehört damit zur US-Impfpolotik.

Der Impfstoff darf nicht an Kinder verabreicht werden. Er wurde letzten Herbst von der Food and Drug Administration für Personen ab 18 Jahren zugelassen.

So unangenehm die Krankheit ist, so unangenehm kann auch die Impfung sein. Es handelt sich um einen Lebendimpfstoff, der Chikungunya-Viren enthält, die in einem Labor abgeschwächt wurden. Impfstoffe mit Lebendviren können reaktogen sein, d. h. sie können bei den Betroffenen ein vorübergehendes Unwohlsein hervorrufen.

In den Studien, die zur Unterstützung der Zulassung des Impfstoffs durchgeführt wurden, meldeten 11,7 % der Teilnehmer, die den Impfstoff erhielten, unerwünschte Nebenwirkungen, verglichen mit 0,6 % der Personen, die ein Placebo erhielten. Und 1,6 % der Geimpften meldeten Nebenwirkungen, die so schwerwiegend waren, dass sie an der Teilnahme an täglichen Aktivitäten gehindert wurden oder ärztliche Hilfe benötigten. Keiner der Teilnehmer in der Placebogruppe meldete schwere Nebenwirkungen .

Landesweit verkaufte Augensalben wegen Infektionsgefahr zurückgerufen

CBS News berichtete:

Mehrere Marken von Augensalben werden wegen Infektionsgefahr zurückgerufen, nachdem Bundesinspektoren in der indischen Fabrik, in der die Produkte hergestellt wurden, unsterile Bedingungen festgestellt hatten.

Der Rückruf durch Brassica Pharma Pvt. in Thane, einer Stadt im indischen Bundesstaat Maharashtra, erfolgt nach einem tödlichen Ausbruch von Augeninfektionen im vergangenen Jahr, der mit künstlichen Tränen eines anderen indischen Unternehmens in Verbindung gebracht wurde.

Der jüngste Rückruf betrifft vier Produkte der Marken Equate, CVS Health und AACE Pharmaceuticals, die landesweit von Einzelhändlern wie CVS Health und Walmart vertrieben werden, heißt es in der am Montag von der US-amerikanischen Food and Drug Administration veröffentlichten Mitteilung.

Eine „impfstoffähnliche“ Version von Wegovy ist bei Novo Nordisk auf dem Reißbrett

STAT News berichtet:

Neue Medikamente gegen Fettleibigkeit wie Wegovy und Zepbound werden derzeit einmal wöchentlich auf unbestimmte Zeit eingenommen. Aber was wäre, wenn sie stattdessen einmal im Jahr eingenommen werden könnten, wie ein Impfstoff?

Mit dieser Frage beschäftigt sich Novo Nordisk, das Pharmaunternehmen hinter Wegovy, angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch andere Arzneimittelhersteller , die ähnliche GLP-1-basierte Behandlungen gegen Fettleibigkeit entwickeln wollen.

Gesunde Rendite: Die neueste Behandlungsmöglichkeit für Medikamente zur Gewichtsabnahme und Lebererkrankung ?

CNBC berichtete:

Arzneimittelhersteller wetteifern nicht nur um die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Fettleibigkeit. Sie konkurrieren auch darum, die Einsatzmöglichkeiten dieser Medikamente zur Gewichtsreduzierung zu erweitern, auch für eine schwere Form von Lebererkrankungen.

Einige Arzneimittelhersteller – darunter die marktbeherrschenden Unternehmen Novo Nordisk und Eli Lilly –haben bereits nachgewiesen, dass die Medikamente Patienten dabei helfen können, unerwünschte Pfunde abzubauen und den Blutzucker zu regulieren.

Jetzt wollen sie zeigen, dass die Behandlungen noch weitere gesundheitliche Vorteile bringen können. Damit könnten sie noch mehr Einnahmen aus dem boomenden Markt erzielen und das begrenzte Krankenversicherungslimit für diese Behandlungen, die meist fast 1.000 Dollar pro Monat kosten, erweitern.

Der Wettbewerb spitzte sich am Montag zu, nachdem der dänische Arzneimittelhersteller Zealand Pharma und sein Partner Boehringer Ingelheim überzeugende Ergebnisse einer Midstage-Studie vorgelegt hatten, in der das Medikament Survodutid bei Patienten mit metabolischer Dysfunktion und assoziierter Steatohepatitis (MASH) getestet wurde. Diese Erkrankung ist durch übermäßige Fettablagerungen und Entzündungen in der Leber gekennzeichnet und kann zu Lebervernarbung oder Fibrose führen.

Colorado versucht, den Preis eines Medikaments zu deckeln. Big Pharma hat andere Pläne

Rolling Stone berichtet:

Ein staatliches Gremium in Colorado versucht, Geschichte zu schreiben, indem es als erstes im Land den Preis eines Medikaments, das es für unerschwinglich hält, deckelt. Inmitten einer aggressiven Lobbykampagne der Industrie erwägen die Gesetzgeber von Colorado nun eine Giftpille, die den Plan und ähnliche Bemühungen in der Zukunft zunichte machen würde.

Der Vorfall macht deutlich, wie groß die Macht von Big Pharma ist und wie schwierig es ist, die Arzneimittelpreise in den Vereinigten Staaten zu senken. Die USA nehmen im Vergleich zum Rest der Welt eine Sonderstellung ein, weil der Kongress Medicare jahrzehntelang daran gehindert hat, die Arzneimittelpreise zu verhandeln, wie es praktisch alle anderen Länder tun. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Amerikaner die weltweit höchsten Preise für Produkte zahlen, die mit Unterstützung der US-Regierung entwickelt wurden, selbst wenn es diese Medikamente schon seit Jahrzehnten gibt.

Enbrel, das Medikament gegen rheumatoide Arthritis, gegen das die Behörden von Colorado vorgehen, ist ein extremes Beispiel für dieses Phänomen. Das von Amgen hergestellte Enbrel kostet in den USA 373 % mehr als in den europäischen Ländern – und das, obwohl die Entwicklung des Medikaments von den U.S. National Institutes of Health mit unglaublichen 2,6 Milliarden Dollar gefördert wurde. Enbrel wurde erstmals 1998 zugelassen und hat keine Konkurrenz: Sein Hersteller hat ein „Patentdickicht“ aufgebaut, das die Markteinführung von Biosimilars erfolgreich verhindert hat, selbst nachdem das Hauptpatent 2010 ausgelaufen war.

Letzte Woche stimmte der PDAB von Colorado dafür, Enbrel für zu truer zu erklären und eine Obergrenze für die Erstattung des Medikaments festzulegen. Mehrere Bundesstaaten haben ähnliche Gremien für die Erschwinglichkeit von Arzneimitteln eingerichtet, aber Befürworter sind der Meinung, dass dies das erste Mal ist, dass ein Staat eingreift und offiziell eine Preisobergrenze für ein Medikament festlegt.