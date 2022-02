Eine Vorschau darauf, wie der Great Reset Sie finanziell verkrüppeln wird – Trudeau beruft sich auf das Gesetz für Notfälle in Kanada

Mercola.com

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat als Reaktion auf den „Freedom Convoy“ der Trucker das Notstandsgesetz in Kraft gesetzt

Nach diesem Gesetz können Finanzinstitute die Bankkonten von Demonstranten und allen, die 25 Dollar oder mehr für den Protest gespendet haben, beschlagnahmen. Die Regierung kann auch die Führerscheine der Demonstranten entziehen.

Trudeau zeigt der Welt, worum es beim Great Reset von Klaus Schwab für den Durchschnittsbürger wirklich geht. Wenn wir ihren finanziellen Reset zu einer zentralisierten globalen digitalen Währung mitmachen, können und werden die Zentralbanker jeden, überall, jederzeit und aus jedem Grund finanziell verkrüppeln

Das Notstandsgesetz gibt Trudeau auch die Macht, öffentliche Versammlungen (einschließlich Blockaden) zu verbieten, Einzelpersonen und Unternehmen zu zwingen, „wesentliche Dienstleistungen“ zu erbringen, und Geldstrafen von bis zu 5.000 Dollar oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren für Verstöße gegen eine der erklärten Notstandsmaßnahmen zu verhängen

Die Premierminister von Alberta, Manitoba, Saskatchewan und Quebec stellen sich gegen den beispiellosen Machtzugriff des Premierministers. Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, wies darauf hin, dass die Nation bereits über „alle rechtlichen Instrumente und operativen Ressourcen verfügt, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlich sind“, und dass „keine relevanten zusätzlichen Befugnisse oder Ressourcen“ durch das Gesetz gewährt werden können.

Sieh mal einer an. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat gerade die Katze aus dem Sack gelassen, sodass die ganze Welt sie sehen kann. Die verfrühte Enthüllung und die ehrliche Vorschau auf das, was den Menschen in der Welt bevorsteht, ist vielleicht der Silberstreif am Horizont in all dem.

Indem er sich auf das kanadische Notstandsgesetz von 1988 beruft, um den pauschalen Entzug der Führerscheine der Demonstranten und die Beschlagnahmung ihrer Bankkonten zu ermöglichen – und all derer, die auch nur eine nominelle Spende für ihre Sache geleistet haben -, zeigt Trudeau der Welt, worum es bei Klaus Schwabs Great Reset für den Durchschnittsbürger wirklich geht.

Wenn wir bei ihrem Finanz-Reset zu einer zentralisierten globalen digitalen Währung mitmachen, können und werden die Zentralbanker jeden, überall, jederzeit und aus jedem Grund finanziell lahmlegen. Das ist mehr als genug Druckmittel, um die meisten Menschen bei der Stange zu halten.

Das Weltwirtschaftsforum hat nicht umsonst erklärt, dass man bis 2030 „nichts besitzen und keine Privatsphäre haben wird. Sie meinen es ernst. Wenn es nach ihnen geht, werden Sie nicht einmal mehr Ihren eigenen Körper besitzen. Ihr Ziel ist die vollständige Kontrolle über jede Kleinigkeit in Ihrem Leben. Nur sie werden frei sein, zu leben und zu herrschen, wie es ihnen gefällt.

Trudeau gibt sich selbst diktatorische Vollmachten

Wie The Defender berichtet:

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sich zum ersten Mal in der Geschichte auf das kanadische Notstandsgesetz berufen, um auf einen Protest zu reagieren, den die politische Kommentatorin Krystal Ball als „fast völlig friedlich“ bezeichnete. Diese Befugnisse geben kanadischen Banken die Möglichkeit, ohne Gerichtsbeschluss die Konten aller Kanadier einzufrieren oder zu sperren, die 25 Dollar oder mehr für die Trucker-Konvoi-Spendenkonten gespendet haben.

In einer Folge von „Breaking Points With Krystal and Sagaar“ sagte Balls Co-Moderatorin Saagar Enjeti, dass die kanadische Regierung auch „alle Gelder beschlagnahmen wird, die für die Proteste verwendet werden, einschließlich Kryptowährungen“. Mit den Befugnissen, die der Regierung durch das Notstandsgesetz gewährt werden, „können sie nicht nur den Führerschein beschlagnahmen und für immer sperren, sondern auch Geld vom Bankkonto des Besitzers des Lastwagens abheben“, sagte Enjeti.

Wir haben es hier also mit einem regelrechten Finanzkrieg gegen die Trucker zu tun … Der kanadische Premierminister, unser Nachbar im Norden, beruft sich auf das Notstandsgesetz, erklärt den Finanzkrieg gegen seine eigenen Bürger und hebt die bürgerlichen Freiheiten auf … in einer angeblich freien und offenen Gesellschaft“, so Enjeti. Wenn dies in Ihrem Land geschieht, leben Sie eindeutig nicht in einem freien Land“, argumentierte er.

Das Notstandsgesetz gibt der kanadischen Regierung nicht nur die Befugnis, Bankkonten von Bürgern ohne Gerichtsbeschluss zu beschlagnahmen, sondern ermächtigt Trudeau auch dazu:

Verbot von öffentlichen Versammlungen (einschließlich Blockaden)

Verbot von Reisen in und aus bestimmten Gebieten

die Verwendung bestimmter Arten von Eigentum, einschließlich der bei Blockaden verwendeten Güter, zu regeln

Einzelpersonen und Unternehmen dazu verpflichten, „wesentliche Dienstleistungen“ zu erbringen

Verhängung von Geldstrafen von bis zu 5.000 Dollar oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren für Verstöße gegen die erklärten Notstandsmaßnahmen

Um zu verstehen, wie lächerlich die Berufung auf dieses Gesetz unter den gegenwärtigen Umständen ist, sollte man bedenken, dass es nur in extremen Krisenzeiten, wie z. B. in Kriegszeiten, in denen die Sicherheit und Souveränität der Nation ausdrücklich bedroht ist, angewendet werden sollte. Die Situation muss „dringend und kritisch“ sein und „das Leben, die Gesundheit oder die Sicherheit der Kanadier ernsthaft gefährden“.

Die Proteste mögen ein Ärgernis sein, und viele Menschen mögen mit ihnen nicht einverstanden sein, aber das rechtfertigt diese Entscheidung nicht. ~ Toronto Sun

Darüber hinaus kann das Gesetz nur in Anspruch genommen werden, wenn der Notfall nicht durch ein anderes bestehendes Bundesgesetz gelöst werden kann und/oder wenn er die Möglichkeiten der Provinzen übersteigt, die Situation wirksam zu bewältigen.

Trudeau wird der Unwahrheit und hasserfüllten Rhetorik bezichtigt

Die Premierminister von Alberta, Manitoba, Saskatchewan und Quebec sind gegen den beispiellosen Machtzugriff des Premierministers. Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, wies darauf hin, dass die Nation bereits über „alle rechtlichen Instrumente und operativen Ressourcen verfügt, die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlich sind“, und dass „keine relevanten zusätzlichen Befugnisse oder Ressourcen“ durch das Gesetz gewährt werden können.

Kenney sprach auch das Offensichtliche aus, als er den Premierminister aufforderte, „das Mandat für die grenzüberschreitende Impfung von Lastwagenfahrern zu beenden, da es keinen nützlichen Zweck für die öffentliche Gesundheit erfüllt“. Das wäre die friedliche Lösung für die Blockade.

Das Canadian Justice Centre for Constitutional Freedoms (Kanadisches Justizzentrum für verfassungsmäßige Freiheiten) prangerte ebenfalls Trudeaus Berufung auf das Notstandsgesetz an und bezeichnete „die Anwendung von Notstandsbefugnissen als durch die Fakten und die Realität in Ottawa nicht gerechtfertigt“. Trotzdem stimmte das kanadische Parlament am Montag, den 21. Februar 2022, mit 185 Ja- und 151 Nein-Stimmen für Trudeaus Antrag auf Inkraftsetzung des Gesetzes.

Trudeau zufolge behindert der Protest der Trucker den Handel und hält die Menschen davon ab, zur Arbeit zu gehen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Damit verurteilt er im Grunde sein eigenes Handeln, denn Trudeau selbst hat in den letzten zwei Jahren immer wieder Unternehmen geschlossen und Menschen daran gehindert, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Heuchelei ist unbeschreiblich grotesk. Doch er ist sogar noch weiter gegangen als das.

Trudeau ist zu weit gegangen

In einem Leitartikel vom 15. Februar 2022 prangerte die Toronto Sun die hasserfüllte Rhetorik des Premierministers gegen kanadische Bürger an und warf ihm vor, die Flammen des Hasses selbst zu schüren:

Premierminister Justin Trudeaus ungerechtfertigte Berufung auf das Notstandsgesetz ist zutiefst problematisch und wird lang anhaltende Folgen für das Land haben. Seitdem der Freiheitskonvoi vor ein paar Wochen in Ottawa gelandet ist, hat der Premierminister alles getan, um die Spannungen zu erhöhen. Die liberale Regierung schien auf eine Art 6. Januar zu hoffen, wie er sich letztes Jahr in den Vereinigten Staaten ereignete. Ihre gesamte Rhetorik deutete darauf hin, dass sie ein solches Ereignis unbedingt herbeisehnen würde. Dazu kam es aber nicht. Der Konvoi ist durchweg friedlich verlaufen …

Trudeau hat die Demonstranten nach Strich und Faden beschimpft, obwohl es sich um eine in jeder Hinsicht heterogene Gruppe handelt. Jetzt gibt er sich selbst außergewöhnliche Befugnisse, um mit diesen Protesten umzugehen. Einer der beunruhigendsten Aspekte ist, dass er jetzt den Banken vorschreiben kann, die Konten der Menschen ohne Gerichtsbeschluss einzufrieren … Trudeau … will Spaltung und mehr Feindseligkeit … Die Proteste mögen ein Ärgernis sein, und viele Menschen mögen mit ihnen nicht einverstanden sein, aber das rechtfertigt diese Entscheidung nicht. Das Einzige, was man zur Verteidigung von Trudeaus Berufung auf das Notstandsgesetz sagen kann, ist, dass es seine Inkompetenz war, die eine solch extreme Maßnahme notwendig machte.

In der Tat war Trudeaus Rhetorik alles andere als vereinheitlichend. Zunächst bezeichnete er den Freiheitskonvoi als eine „kleine Minderheit“, die „inakzeptable Ansichten“ vertrete. Er muss seine Meinung geändert haben, wenn auch nur insgeheim, denn ein vernünftiger Regierungschef wird wohl kaum wegen einer kleinen hupenden Gruppe radikale Notstandsmaßnahmen ergreifen.

Dann beharrte er darauf, dass die Demonstranten ein Haufen „Rassisten“ und „Frauenfeinde“ seien, die Nazi-Fahnen schwenkten und den Obdachlosen Essen stahlen. Mehrere Abgeordnete haben ihn nun öffentlich aufgefordert, diese Aussagen zurückzunehmen und sich zu entschuldigen.

Parlamentsmitglieder fordern Entschuldigung

Zu ihnen gehört die konservative Abgeordnete Candice Bergen, die Trudeau aufforderte, sich für seine „hasserfüllte Rhetorik“ gegen „friedliebende, patriotische Kanadier“ zu entschuldigen. In einer leidenschaftlichen Rede erinnerte Bergen die Abgeordneten auch daran, dass Trudeau selbst „öfter als er sich erinnern kann, eine schwarze Maske trug“.

Eine weitere Abgeordnete ist Melissa Lantsman, eine jüdische konservative Abgeordnete, die Trudeau beschuldigte, „mit Leuten zusammenzustehen, die Hakenkreuze schwenken“. Lantsman nannte Trudeaus Worte „gefährlich und beschämend“. Laut der Toronto Sun:

Die Kontroverse geht auf einen hässlichen Schlagabtausch im Unterhaus am Mittwoch zurück, bei dem Lantsman Trudeau beschuldigte, „die Flammen eines ungerechtfertigten nationalen Notstands“ zu schüren, indem er die Trucker des Freedom Convoy als „rassistisch“ und „Randgruppen“ bezeichnete. Trudeaus Antwort war ein schockierender Tiefschlag. Die Mitglieder der Konservativen Partei können mit Leuten zusammenstehen, die Hakenkreuze schwenken, sie können mit Leuten zusammenstehen, die die Flagge der Konföderierten schwenken. Wir werden uns dafür entscheiden, an der Seite von Kanadiern zu stehen, die es verdienen, ihre Arbeitsplätze zu erhalten, die ihr Leben wieder in den Griff bekommen müssen, sagte Trudeau.

Die Behauptung, ein jüdischer Abgeordneter würde mit einer Nazi-Flagge stehen, war so abstoßend, dass der Parlamentspräsident Anthony Rota die Abgeordneten, darunter auch den ehrenwerten Premierminister, für die Verwendung „aufrührerischer Worte im Parlament“ schimpfte. Trudeaus Halbbruder Kyle Kemper nannte es „schrecklich“ und sagte, „er verhält sich wie ein Tyrann“. Ein neuer Tiefpunkt, selbst für Trudeau“, twitterte der konservative Abgeordnete Pierre Poilievre. Er hat eine jüdische Abgeordnete und Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden fälschlicherweise beschuldigt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Hakenkreuze schwenken. Sie tat es nicht.‘

Michael Mostyn, CEO von B’nai Brith Canada, einer jüdischen Dienstleistungsorganisation, verurteilte ebenfalls Trudeaus Kommentar zu Lantsman und sagte: „Diese Fehleinschätzung sollte nicht zugelassen werden. Wir hoffen, dass der Premierminister diese Angelegenheit umgehend anspricht“. Bislang hat Trudeau nichts dergleichen getan.

Langfristige Folge

In einem Video (oben) sagte die Verfechterin der Meinungsfreiheit und Organisatorin des Trucker-Konvois, Tamara Lich, ihre Verhaftung voraus und appellierte unter Tränen an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Am nächsten Tag wurde Lich von der Polizei in Ottawa abgeholt und in Handschellen gelegt.

Rechtsexperten warnen nun, dass Trudeaus Berufung auf das Notstandsgesetz Folgen für kommende Generationen haben könnte. Marco Mendicino zufolge deuten „öffentliche Berichte“ darauf hin, dass sich Personen mit „extremistischen ideologischen Positionen“ an der Blockade beteiligen könnten, weshalb die Regierung die Notstandsbefugnisse in Anspruch nehmen muss.

Wie der Juraprofessor und Geschäftsführer von Rights Probe, Bruce Pardy, feststellte, handelt es sich dabei jedoch bestenfalls um Hörensagen, und das Handeln aufgrund von Rhetorik allein schafft einen gefährlichen Präzedenzfall.

Denken Sie nur einen Moment lang über die Auswirkungen nach. Dies ist eine Regierung, die nach eigenem Bekunden ein Notstandsgesetz auf der Grundlage von Äußerungen in Anspruch genommen hat, sagte Pardy. Sie haben keine tatsächlichen Gewalttaten zu verzeichnen. Sie haben keine Informationen über die Androhung von Gewalt, die stattfindet. Ich bin sicher, dass Sie sich ausrechnen können, welche Folgen es hat, wenn dies als ordnungsgemäße Anwendung des Notstandsgesetzes angesehen wird …

Freiheit bedeutet jetzt anscheinend Sicherheit. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass die Regierungen die Kontrolle über die Dinge übernehmen, um „angemessene Ergebnisse“ zu erzielen. Gewalt kann jetzt auch Worte bedeuten. Hupen wurde als Gewalt bezeichnet, und das nehmen sie jetzt wörtlich. Sie haben gesagt, sie würden gegen Gewalt vorgehen, und was haben sie? Sie haben Worte, sie haben Rhetorik, sie haben einen Ausdruck einer politischen Position. Und es ist diese Rhetorik, es ist diese politische Position, vor der sie sich fürchten, und das macht den Notfall aus …

Wenn diese Berufung auf das Notstandsgesetz gültig ist, dann haben Regierungen die Macht, den Notstand auszurufen und jeden friedlichen Protest, jede abweichende Meinung zu unterdrücken, die ihr politisches Schicksal und ihre Ideologie bedroht, und das ist nicht die Art von Land, in der wir leben wollen …

Cecil Lyon, ein Rechtsexperte für Streitschlichtung aus Ontario, wandte sich ebenfalls vehement gegen Trudeaus Vorgehen und nannte es einen „Vorschlaghammer-Ansatz“, der zeige, dass die Regierung „vom Weg abgekommen ist und nicht mehr weiß, wie man einen Streit lösen sollte“.

Trudeau profitiert vom COVID Impf-Monopol

Es liegt auf der Hand, dass Trudeau an Impfstoffmandaten festhält und bereit ist, so ziemlich alles zu tun, um sie aufrechtzuerhalten. Man fragt sich, ob die Beteiligung der Trudeau-Stiftung an Acuitas Therapeutics – Gerüchten zufolge rund 40 %, laut Dr. Robert Malone – sein Verhalten beeinflussen könnte? Acuitas stellt das Lipid-Nanopartikel-Verabreichungssystem her, das Pfizer/BioNTech in seiner COVID-Spritze verwendet.

In einem Video vom 12. Februar 2022 (siehe oben) erörterte David Martin, Ph.D., Trudeaus Interessenkonflikte eingehend und sagte:

Trudeau kontrolliert das illegale Monopol auf die Injektionsform von BioNTech und Moderna. Sie haben mich richtig verstanden. Das, was den Menschen im ganzen Land und auf der ganzen Welt injiziert wird, ist in Wirklichkeit ein wirtschaftlicher Segen … der direkt in die Taschen von Trudeau fließt. Er ist nicht an der öffentlichen Gesundheit interessiert. Er ist daran interessiert, seine Taschen zu füllen, denn egal, welche Spritze man nimmt, Kanada bekommt die Münze …

Trudeau betreibt ein Monopol. Dies ist das Chicago der 1920er Jahre, dies ist die Mafia, und wir brauchen jeden Amerikaner, jeden Kanadier und jeden auf der ganzen Welt, um sich zusammenzuschließen und sich über die Verbrechen zu informieren, die Justin Trudeau unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit vorantreibt.

