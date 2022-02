US-Daten zeigen weiter steigende Todesfälle durch die Impfung und ein Todesfall eines 8-jährigen Jungen durch Pfizerimpfung

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.134.984 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 24.402 Todesfälle und 196.203 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Februar 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Februar 2022 insgesamt 1.134.984 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 24.402 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 412 gegenüber der Vorwoche – und 196.203 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 4.286 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 18. Februar 2022 insgesamt 767.083 unerwünschte Ereignisse, darunter 11.104 Todesfälle und 73.088 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes und nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführtes Ereignis beschreibt, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den 11 104 Todesfällen in den USA, die bis zum 18. Februar gemeldet wurden, traten 18 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 23 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 60 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 18. Februar 549 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden, darunter 323 Millionen Dosen von Pfizer, 207 Millionen Dosen von Moderna und 18 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Aus der Veröffentlichung der VAERS-Daten vom 18.2.22

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 18. Februar 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

8.564 unerwünschte Ereignisse, darunter 188 als schwerwiegend eingestufte und 4 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 8-jährigen Jungen (VAERS I.D. 2109625) aus Mississippi, der 7 Tage nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als er blau und leblos zu Hause aufgefunden wurde.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein vollständiger Code durchgeführt wurde. Mehrmals wurde ein Puls festgestellt, aber der Junge starb schließlich auf der Intensivstation. Dem Arzt, der den Bericht erstellte, wurde mitgeteilt, dass der Junge an einem multisystemischen Entzündungssyndrom gestorben sei. Er hatte keine COVID.

16 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

30 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 18. Februar 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

29.416 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.693 als schwerwiegend eingestufte und 39 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 13-jähriges Mädchen (VAERS-Identifikationsnummer 2115839) aus Wisconsin, das schwer beeinträchtigt war und zwei Dosen des COVID-Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte. Obwohl die Todesursache nicht klar war, schien sie erhebliche gesundheitliche Probleme, Atemnot und Herzprobleme zu haben.

69 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

643 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 631 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

159 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 18. Februar 2022 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,6 Jahren.

Bis zum 18. Februar meldeten 5.139 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.644 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.572 gemeldeten Fällen von Bellscher Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

850 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 40 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.336 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.605 Berichte über Myokardinfarkte.

13.216 Berichte über Blutgerinnungsstörungen in den USA. Davon wurden 5.897 Berichte Pfizer zugeschrieben, 4.707 Berichte Moderna und 2.568 Berichte J&J.

4.021 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.475 Fälle Pfizer, 1.364 Fälle Moderna und 171 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Autopsie bestätigt, dass ein 24-Jähriger an einer durch den Impfstoff von Pfizer verursachten Herzmuskelentzündung starb

Ein 24-jähriger College-Student starb am 27. Oktober 2021, sechs Wochen nachdem er seine zweite Dosis des Impfstoffs COVID von Pfizer erhalten hatte.

George Watts, Jr. aus New York, musste geimpft werden, um an den College-Kursen teilnehmen zu können. Er erhielt seine erste Impfung von Pfizer im August und eine zweite Dosis im September.

Nach der zweiten Dosis fühlte sich Watts krank, sein Gesicht wurde geschwollen und er bekam Husten. In der Notaufnahme wurde er wegen einer Nebenhöhlenentzündung mit Antibiotika behandelt, aber seine Symptome verschlimmerten sich weiter.

Watts begann, Blut auszuhusten, seine Füße und Hände schmerzten und er konnte kein Licht mehr ertragen. Watts‘ Vater wollte ihn wieder in die Notaufnahme bringen, aber sein Sohn brach an diesem Morgen zusammen und starb.

Watts‘ Vater sagte, sein Sohn sei gesund gewesen und habe keine gesundheitlichen Probleme gehabt.

Ein Autopsiebericht des Bradford County Coroner bestätigte, dass Watts an einer „COVID-19-Impfstoff-bedingten Myokarditis“ starb.

Der Gerichtsmediziner sagte, dass sein Büro auch an anderen Fällen im Bezirk arbeitet, die mit COVID-Impfstoffen und -Auffrischungen zusammenhängen.

Da Watts‘ Fall nicht der Falldefinition der CDC für Myokarditis entspricht, da er keine „Symptome wie Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und das Gefühl, ein schnell schlagendes, flatterndes oder pochendes Herz zu haben“ verspürte und keine „medizinischen Tests zur Unterstützung der Diagnose Myokarditis und zum Ausschluss anderer Ursachen“ erhielt, wurde sein Fall nicht in die Sicherheitsdaten aufgenommen, die von der Agentur an Beratungsgremien weitergegeben wurden, die die Sicherheit von COVID-Impfstoffen überwachen.

Familie fordert Entschädigung von staatlichem Programm für Impfschaden ihres Sohnes

Eine Familie, deren 21-jähriger Sohn eine lebensbedrohliche Reaktion auf den COVID-Impfstoff von Pfizer entwickelte, wartet seit sechs Monaten darauf, zu erfahren, ob das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) der US-Regierung die Arztrechnungen ihres Sohnes übernehmen wird.

Das CICP-Programm, das der Bundesbehörde Health Resources and Services Administration untersteht, bietet Entschädigung für schwere Verletzungen oder Todesfälle, die durch bestimmte Medikamente, Medizinprodukte und Impfstoffe, einschließlich COVID-Impfstoffe, verursacht wurden.

Die Familie von Kartik Bhakta reichte im August 2021 einen Antrag im Namen ihres Sohnes ein. Bislang wurde die Forderung ignoriert.

Bhaktas Schule hat im August die Kostenübernahme für die medizinische Versorgung seines Sohnes eingestellt, die sich immer mehr auftürmen. Bhaktas Vater sagte, die Tortur sei ein Alptraum gewesen und niemand vom CICP habe sich jemals um den Antrag gekümmert.

Die Familie kann sich künftige Operationen ohne Entschädigung nicht leisten, da sie ihre Arbeit aufgeben musste, um sich um ihren Sohn zu kümmern.

400.000 Fälle in den von der deutschen Krankenkasse analysierten Daten gefunden

Eine deutsche Krankenkasse, die BKK ProVita (BKK), sagte diese Woche, dass eine Analyse von Daten, die von mehr als 10 Millionen Menschen gesammelt wurden, darauf hindeutet, dass Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs „erheblich“ unterrepräsentiert sind.

Das Unternehmen erklärte, seine Analyse habe ein „signifikantes Alarmsignal“ ergeben und „ein Risiko für Menschenleben kann nicht ausgeschlossen werden“.

Auf der Grundlage der gesammelten Daten sagte die BKK, dass die Zahl der Impfstoffnebenwirkungen um ein Vielfaches höher ist als die offiziell vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem deutschen Bundesgesundheitsamt, das die Sicherheit von Impfstoffen und Biomedikamenten überwacht, bekannt gegebene Zahl.

Das PEI gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass im Jahr 2021 nach der COVID-Impfung 244.576 Verdachtsfälle von Impfstoffnebenwirkungen gemeldet wurden, doch die BKK erklärte, ihre Analyse habe mehr als 400.000 Fälle ergeben.

BKK-Vorstand Andreas Schöfbeck sagte der WELT: „Die ermittelten Zahlen sind signifikant und müssen dringend auf Plausibilität geprüft werden.“

Schöfbeck wandte sich in einem dringenden Schreiben an das PEI und andere Stellen mit der Bitte, entsprechende Datenauswertungen bei allen Krankenkassen einzuholen.

CDC verlängert Intervall zwischen den COVID-Impfdosen für einige Personen

In den am Dienstag aktualisierten Impfempfehlungen der CDC heißt es, dass der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Dosis der COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna für manche Menschen bis zu acht Wochen betragen kann.

Die Behörde erklärte, dass ein längeres Intervall für Personen über 12 Jahren das Risiko einer Myokarditis, einer Art Herzentzündung, in einigen Bevölkerungsgruppen verringern kann.

Während das absolute Risiko gering bleibt, ist das relative Risiko für Myokarditis bei Männern im Alter von 12 bis 39 Jahren höher, und dieses Risiko könnte durch eine Verlängerung des Intervalls zwischen der ersten und zweiten Dosis verringert werden“, so die CDC.

Die Behörde empfiehlt weiterhin ein drei- bis vierwöchiges Intervall für immungeschwächte Personen, Erwachsene ab 65 Jahren und andere, die aufgrund eines erhöhten Übertragungsrisikos einen „schnellen Schutz“ benötigen.

Für Kinder unter 11 Jahren empfiehlt die CDC nach wie vor eine zweite Pizer-Dosis drei Wochen nach der ersten Dosis, da es für diese Altersgruppe keine Daten gibt.