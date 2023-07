Eine wahre Hetzjagd wurde schon vor knapp 40 Jahren auf symptomfreie Menschen gemacht

Stefan Homburg

Hintergrund: Eine wahre Hetzjagd wurde vor knapp 40 Jahren auf symptomfreie Menschen gemacht, die lediglich einen positiven HIV-Test hatten.

Nachdem das prognostizierte Massensterben in Afrika ausblieb und klar wurde, dass die „Medizin“ im Saldo schadete, verschwand der Spuk. Ich war damals Student. Solange man sich von Tests fernhielt, war es leichter als heute, da es keine formalen Zwänge wie 2G gab.

Vielleicht deshalb wurde die Sache zu schnell vergessen und konnte der einstige Chefdirigent Anthony Fauci ab 2020 erneut testpositive Gesunde in Kranke umdefinieren und Notzulassungen erwirken, nachdem eine konzertierte Panikmache den Boden dafür bereitet hatte.

Interessant in dem heute früh von mir verlinkten Artikel ist folgende Passage: Lothar, heute 60 Jahre und seit 1985 HIV-positiv, hat sich damals gegen die Einnahme von Retrovir entschieden: „Diesen Terror, nachts alle vier Stunden aufstehen zu müssen, wollte ich mir nicht antun. Die vage Hoffnung auf eine Lebensverlängerung durch Retrovir war mir dieser sichere Verlust an Lebensqualität nicht wert.“ Link zur großen RCT-Studie in „Lancet“:, die für viele Opfer zu spät kam: