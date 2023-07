Kongressabgeordneter sah sich geheime UFO-Aufnahmen an: „Wir kommen damit nicht klar“

Außerirdische Lebensformen verfügen über Technologien, mit denen die Menschheit „nicht umgehen kann“, sagte der US-Kongressabgeordnete Tim Burchett im Event Horizon-Podcast .

Der Kongressabgeordnete betonte, dass sobald diese Wesen anwesend sind, sind sie wirklich präsent. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie haben sie das Potenzial, uns buchstäblich in Holzkohle zu verwandeln. Indem sie in der Lage sind, unglaubliche Dinge zu tun, wie Lichtjahre zurückzulegen, mit Geschwindigkeiten zu fliegen, die wir noch nie zuvor gesehen haben, unter Wasser zu navigieren, ohne eine Hitzespur zu hinterlassen und ähnliche Phänomene, befinden sie sich zweifellos in einer gänzlich anderen Liga.

Burchett, ein Mitglied des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, glaubt, dass sie keine Bedrohung für uns darstellen. „Sonst wären sie schon längst da.“

„Wir können damit nicht umgehen. Wir können sie nicht abwehren.“

„Die Verschwörungstheorie erweist sich wieder einmal als Verschwörungsfakt“, antwortet der Journalist Eric van de Beek.

Zuvor sagte der Kongressabgeordnete dem Magazin Newsweek, er sei davon überzeugt, dass wir außerirdische Schiffe geborgen hätten, möglicherweise mit Kreaturen.

Vieles davon werde derzeit heimlich rückentwickelt, sagt er, aber „wir verstehen es einfach nicht.“

„Ich habe mit vielen Top-Piloten gesprochen, unseren Navy-Piloten, den weltweit besten Piloten, die gesagt haben, dass sie das gesehen haben“, sagte Burchett.