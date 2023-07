Dr. Vernon Coleman: Klima und der Zustand der Welt

In seinen neuesten Beobachtungen klärt uns Dr. Vernon Coleman über das Klima und den heutigen Zustand der Welt auf.

Seine Beobachtungen über das Klima beinhalten: „Jeder Lehrer, der Kindern erzählt, dass die globale Erwärmung real ist, ist nicht nur verblendet und gefährlich unwissend, er macht sich auch eines Verbrechens unvorstellbaren Ausmaßes und unvorstellbarer Konsequenzen schuldig.“

Und seine „State of the World“-Beobachtungen umfassen: „In Zukunft werde ich mich (wie es mir jetzt erlaubt ist) als schwule, schwarze, behinderte, ukrainische Frau identifizieren. Das bedeutet, dass die Social-Media-Seiten, die mich gesperrt haben (das sind sie alle), sich der mehrfachen Diskriminierung schuldig gemacht haben. Ich werde mich schriftlich an sie wenden.

Nachfolgend finden Sie Dr. Colemans „Passing Observations 190„.

Von Dr. Vernon Coleman

1: Die Klimawandel-Verrückten wollen, dass alle Sportarten verboten werden. Sie hassen die Vorstellung, dass Menschen Rasen mähen, damit sie Golf, Kricket, Fußball usw. spielen können. Und sie hassen die Vorstellung, dass Spieler und Zuschauer herumreisen. Sie wollen das Reisen unterbinden – außer für sich selbst, versteht sich. Sie hassen die traditionelle Landwirtschaft, weil sie mit Traktoren und Maschinen und dem Einsatz fossiler Brennstoffe verbunden ist. Ich meine es ernst. Diese Verrückten wollen alles zerstören, was im Leben gut ist. Wir neigen dazu, über die Klimawandel-Psychos zu lachen, weil sie so absurde Ideen in ihren winzigen Köpfen haben und in allem so falsch liegen, aber sie sind ungemein gefährliche Menschen. Wir müssen sie ernst nehmen. Sie wissen, dass hinter ihrem Unsinn keine Wissenschaft steckt, und deshalb werden sie natürlich nicht über ihre Behauptungen diskutieren, also liegt es an uns, den Wahrheitsverkündern, ihren Wahnsinn zu verbreiten. Ich bin aus allen Mainstream-Medien verbannt, aber wenn jeder, der dies liest, einen Brief oder eine E-Mail an eine Zeitung schreiben würde, in der er darauf hinweist, dass der gefährliche Mythos des Klimawandels zu Milliarden von Toten und völligem Elend für alle, die zurückbleiben, führen wird, könnten wir die selbstgerechte Idiotie der Klimawandel-Freaks eindellen.

2: Jeder Lehrer, der Kindern erzählt, dass die globale Erwärmung real ist, ist nicht nur verblendet und gefährlich ignorant, er macht sich auch eines Verbrechens unvorstellbaren Ausmaßes und unvorstellbarer Konsequenzen schuldig. Diese gefährliche Propaganda ist nichts anderes als ein unangenehmer Zweig der Science-Fiction und zerstört das Leben von Generationen. Für echte Fakten über den Klimawandel lesen Sie: Greta’s Homework von Zina Cohen. Es ist als Taschenbuch und als eBook erhältlich. Es ist sowohl unterhaltsam als auch äußerst informativ.

3: Laut der Website einer Wohltätigkeitsorganisation namens Jo’s Cervical Cancer Trust“ kann der Begriff Bonusloch“ als Alternative zu Vagina“ verwendet werden. Das ist, wie sie sagen, „eine Sprache, die man verwenden kann, wenn man trans Männer und/oder nicht-binäre Menschen unterstützt“. Ich glaube wirklich nicht, was für einen schändlichen, erniedrigenden Mist ich heutzutage sehe. Aber es steht auf ihrer verdammten Website. Wenn man so tun will, als sei man eine echte Frau, obwohl man es offensichtlich nicht ist, warum sollte man dann nicht das haben (oder vorgeben zu haben) wollen, was echte Frauen haben, und glücklich sein, es so zu nennen, wie alle anderen es nennen? Die Leute, die sich so etwas ausdenken, sind meiner Meinung nach geistesgestört und sollten weit weg eingesperrt werden und keinen Zugang zu Stift und Papier haben, geschweige denn zu Computern. Der Begriff „Bonusloch“ ist der sexistischste Ausdruck, den ich je gehört habe, und ich bezweifle, dass ich mit dieser Meinung ganz allein dastehe. Ich weiß, dass es heutzutage illegal ist, eine nicht wache Meinung zu haben, und noch illegaler, sie zu äußern, aber die Wachen haben die BBC, um sie bei Laune zu halten, also können sie sich verpissen.

4: Idiotische Gärtner glauben, dass sie, wenn sie ihren Rasen nicht mähen oder ihre Beete nicht jäten, einen wunderschönen, wilden Garten voller Mohn, Tulpen, Fingerhut, Löwenmäulchen, Veilchen und Schlüsselblumen bekommen; eine bunte Mischung, in der es von Schmetterlingen, Bienen und Libellen wimmelt, und wahrscheinlich auch von ein paar kleinen Feen, die von Blüte zu Blüte fliegen. Wenn Sie Ihren Garten verwildern lassen, werden Sie am Ende nichts als Brennnesseln, Brombeeren, Ampfer, Japanischer Staudenknöterich und Riesenbärenklau haben, die allesamt ein Zuhause und Versteck für Ratten bieten, die sich von den schmackhaften Leckerbissen aus den Plastik-Recyclingkisten Ihrer Nachbarn ernähren.

4: Laut Wetterbericht wird es am 19. Juli 2003 den ganzen Tag über sehr heiß sein, mit einer Höchsttemperatur von 44 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 43 Grad Celsius. Nun, morgen wird es entweder nass und trocken oder trocken und nass sein. Schauer mit sonnigen Abschnitten. Bewölkt mit etwas Sonnenschein. Und die Temperatur wird morgen wahrscheinlich zwischen 5 Grad C und 40 Grad C liegen. ‚Rufen Sie uns übermorgen an und wir werden Ihnen mit Sicherheit sagen, wie es morgen war.

5: Ich wünschte, die Leute würden aufhören, dem Kennedy, der in den USA für das Präsidentenamt kandidiert, nachzueifern. Ich glaube nicht, dass er auf unserer Seite steht. Ich glaube, er ist einer von ihnen. Ich glaube nicht, dass er uns retten wird. Ich glaube aber, dass er uns verraten wird.

6: Ich würde die Verschwörer mehr respektieren, wenn sie in Bezug auf ihre Absichten ehrlich wären, obwohl ich bezweifle, dass sie, ihre Vorgänger oder ihre Verbündeten die Bedeutung der Worte „Wahrheit“ oder „Ehrlichkeit“ jemals wirklich verstanden haben. Aber wenn sie ehrlich wären, würden sie natürlich scheitern.

7: Ich habe immer gerne Kricket geschaut, aber als es heute in Strömen regnete (an einem weiteren der „heißesten und trockensten Tage, die die Welt je gesehen hat“), erinnerte ich mich daran, dass für mich die besten Tage beim Kricketschauen die Tage waren, an denen es regnete. An meinem freien halben Tag als Allgemeinmediziner ging ich zum Kricketspielen nach Edgbaston oder Worcester und nahm einen großen Golfschirm, ein Notizbuch und einen Vorrat an Bleistiften, zwei oder drei Bücher, eine Zeitung, eine Tüte mit Sandwiches und einen Flachmann mit Kaffee mit. Niemand wusste, dass ich dort war, und Mobiltelefone waren noch nicht erfunden worden. Ich saß unter meinem Regenschirm, schrieb ein wenig, las ein wenig, aß gelegentlich und beobachtete den Regen und das Gras beim Wachsen. (Das war lange bevor ich Antoinette kennenlernte.) Selten hatte ich so viel Ruhe, weit weg von der Hektik und den ständigen Anrufen. Ich habe nie gesagt, dass ich normal oder gesellig bin. Aber so war es nun einmal. Und ich glaube nicht, dass ich der Einzige war, der mein Nicht-Cricket auf diese Weise genoss. Das Kricket, das nicht gespielt wurde, war eine Ausrede für meine Anwesenheit – so wie ein Angler im Regen am Fluss sitzt und sich nicht darum kümmert, ob er einen Fisch fängt oder nicht.

8: Im Frühsommer 2023 wurde klar, dass die Regionalisierung Englands, die von den Wählern abgelehnt wurde, als Tony Blair Premierminister war, wieder eingeführt wird, wobei eine neue Ebene der Bürokratie in den einzelnen Grafschaften geschaffen wird, um einigen wenigen Vertretern der Neuen Weltordnung dauerhafte Macht zu verleihen. Denken Sie daran, dass Sie alle Fakten und Zahlen online finden können, wenn Sie ein wenig Zeit damit verbringen, die richtigen Fragen zu stellen.

9: In Zukunft werde ich mich (wie es mir jetzt erlaubt ist) als schwule, schwarze, behinderte, ukrainische Frau zu erkennen geben. Das bedeutet, dass die sozialen Medien, die mich gesperrt haben (das sind sie alle), sich der mehrfachen Diskriminierung schuldig gemacht haben. Ich werde mich schriftlich an sie wenden und sie darüber informieren, dass sie sich des Rassismus, des Sexismus und anderer Dinge schuldig gemacht haben.

9: Die internationalen Arzneimittelhersteller haben, vielleicht mehr als jede andere Gruppe internationaler Unternehmen, ihren internationalen Charakter ausgenutzt. Ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, kann unter anderem sein Produkt dort herstellen und dann Tabletten an eine Tochtergesellschaft in Großbritannien verkaufen, wo das Medikament vermarktet werden soll. Indem es dem britischen Unternehmen hohe Preise in Rechnung stellt, kann das Hauptunternehmen in der Schweiz den größten Teil seiner Gewinne in der Schweiz behalten, wo die Steuerstrafen geringer sind. – Dieses Zitat stammt aus dem Buch The Medicine Men von Vernon Coleman. Erstmals 1975 veröffentlicht und jetzt neu aufgelegt und über den Buchladen auf dieser Website erhältlich.

10: In den vergangenen zehn Jahren sind im Vereinigten Königreich die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung massiv gestiegen, während gleichzeitig die Qualität der erbrachten Leistungen dramatisch gesunken ist. Dänemark, Schweden und die Niederlande geben allesamt weniger für die Gesundheitsversorgung aus als das Vereinigte Königreich, haben aber alle eine viel höhere Überlebensrate bei Schlaganfällen, Herzinfarkten und Krebserkrankungen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der NHS ein völliger Fehlschlag ist und aufgegeben werden sollte. Würde man das Geld, das für den NHS ausgegeben wird, in die private Gesundheitsversorgung stecken, würde jeder eine viel bessere Versorgung erhalten. Und warum? Weil der NHS ein Verwaltungsriese ist, der das meiste Geld, das er erhält, verschwendet.

11: Die NATO fügt den Granaten mit abgereichertem Uran Streubomben hinzu. Jeder Regierungspolitiker in jedem NATO-Land ist jetzt ein Kriegsverbrecher.

12: Will die BMA (die Ärztegewerkschaft) nicht nur den NHS, sondern auch England zerstören? Ich habe den Eindruck, dass sie das will. Ihre absurden Streikpläne werden die Inflation in die Höhe treiben, wenn die Ärzte die von ihnen geforderten 35 % erhalten. Wegen früherer Streiks wurden bereits fast eine Million Krankenhaustermine abgesagt. Wenn man den Ärzten viel mehr Geld zahlt, bedeutet das weniger Geld für die Patienten und eine schlechtere Bezahlung des Personals. Die einzigen wirklichen Gewinner werden die leitenden Ärzte sein, die (auf Anraten der BMA) 5.000 Pfund pro Tag verlangen werden, um für streikende jüngere Ärzte einzuspringen. (Das ist kein Druckfehler.) Ich habe den Eindruck, dass die jungen Ärzte von den Militanten benutzt werden. Diejenigen, die streiken, verraten ihre Patienten, sich selbst und ihren Beruf. Jeder Arzt, der das Gefühl hat, streiken zu müssen, sollte seinen Beruf aufgeben und seinen Lebensunterhalt mit einer anderen Tätigkeit verdienen.

13: Die BBC hat sich entschuldigt, nachdem ein Nachrichtensprecher gesagt hatte, dass „die israelischen Streitkräfte gerne Kinder töten“. Im Gespräch mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett über die israelische Militäraktion in Jenin sagte der Moderator, dass „junge Menschen getötet werden“. Bennett entgegnete: „Alle Palästinenser, die getötet wurden, waren in diesem Fall Terroristen“. Die Moderatorin sagte: „Terroristen, aber Kinder. Die israelischen Streitkräfte töten gerne Kinder“. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum die BBC es für nötig hielt, sich zu entschuldigen.

14: Warum führt die NATO einen Krieg für die Ukraine (die angeblich von den Russen angegriffen wird), aber nicht zum Schutz der Palästinenser (die von den Israelis angegriffen werden)? Einfach neugierig. Ich frage nur.

15: Der durchschnittliche Mensch spricht nicht mehr als zehn Minuten pro Tag.

16: Man kann eine Uhr kaufen, die einem sagt, wie viele Stunden, Minuten und Sekunden man noch hat, wenn man von einer Lebenserwartung von 76 Jahren ausgeht. Oh, gut. Ich muss mir eine kaufen.

17: Im Jahr 1952 heirateten 79 Jungen unter 16 Jahren und 1.633 Mädchen unter 16 Jahren. Seltsam, dass es da einen so großen Unterschied gibt.

18: Im selben Jahr (1952) heirateten zwei Junggesellen, die über 90 Jahre alt waren, zum ersten Mal. Und zufälligerweise heirateten auch zwei Junggesellinnen, die über 90 Jahre alt waren. Wie würden Sie die Woche überstehen, wenn ich Ihnen nicht solche Dinge erzählen würde?